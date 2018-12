Flash deportes SER de las 10:00 (11/12/18)

Voz 1161

00:00

Atlético y Barça cierran esta noche la fase de grupos de la Champions heráldico Se juegas el primero en el grupo A en su visita al Brujas desde las nueve sin los lesionados Juanfran Lucas Hernández Diego Costa sancionado Savic serán primeros si consiguen el mismo resultado que el Dortmund en su visita al Mónaco desde la misma hora el empate a puntos están por delante los alemanes que ganaban cuatro cero en la ida perdían dos cero en Madrid arbitrará esta noche el colegiado italiano masa en el B no se juega nada el Barça que recibe desde las nueve a la misma hora Inter de Milán PSV tampoco nada en juego para los holandeses el que mejor lo haga entre ingleses italianos se quedará en Champions el otro seguirá en Europa League desde febrero son baja en el Barça los lesionados Sergi Roberto mal común Tití Rafinha Samper arbitrará el colegiado serbio Maastricht ir en el grupo Cell ha apretado y más emocionante también desde las nueve Estrella Roja París Anne Germain y Liverpool Nápoles aunque los italianos llegan líderes con un punto sobre franceses y tres sobre ingleses podrían quedar fuera si pierden los parisinos ganan en al Estrella Roja al Liverpool sólo le vale ganar para seguir en Champions en el grupo de partidos desde las siete menos cinco Schalke Lokomotiv Galatasaray el Oporto poco por decidir Oporto primero y Schalke segundo seguirán sólo hay que decidir quién irá a la Europa League Galatasaray tiene un punto más que Lokomotiv no habrá partido de Miami el veintiséis de enero la Liga no ha tenido más remedio que abandonar su idea para esta temporada tras el comunicado de anoche del Barça anunciando que no irá a Miami al no haber consenso entre todas las partes Javier Tebas Berta la derrota en esta batalla pero no en la guerra