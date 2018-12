Cordones umbilicales

Voz 1389

00:54

el desarrollo de los críos Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días un poco de miedo no niños con GPS adultos no hubiera venido mejor desde luego la vida es el cordón umbilical hubieran corrido como tenía treinta y dos años esos traumas de la pegó compensarán a los traumas de la de la libertad pero reconozco que es un hermoso dilema moral fíjate yo nunca perdí a mi hijo pero sí lo he perdido de vista IS minuto esos dos minutos han convertido en una eternidad Inma han salido muchas canas que a lo mejor podrían teñirse con esa pulsera pero también creo que un GPS en los niños relaja inconscientemente a los padres relaje inconscientemente a los hijos que fomenta un controlador que fomentan controlado y lo lógico es que eso tenga después consecuencias hay una frase en ese reportaje en Cadena Ser punto com de Charo Sádaba que dice que el hecho de que la tecnología permita algo no significa que sea bueno yo también creo que para vivir y para educarse los riesgos desde luego que no son buenos pero suele ser bastante necesaria es vértigo ayuda tú seguido viene de momento pese a todo hasta mañana