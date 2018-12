Ignacio Molina: "El brexit puede haberse convertido en una vacuna para la UE"

Voz 1727 00:00 lo dijimos la noche electoral andaluza a los doce escaños de Vox no eran una noticia española sino una noticia de envergadura europea porque en cada país con su peculiaridad pero Vox se sitúa en la ultra derecha identitaria que busca votos en cada rincón del continente Europa despide el año con la difícil imposible por lo que estamos viendo negociación del Brexit con Macron derrotado por las protestas de los chalecos amarillos y con la retirada el adiós de Angela Merkel en el horizonte si miramos alrededor practicamente el único que exhibe fortaleza otra cosa es que la tengo pero que exhibe fortaleza es Albini en Italia Ignacio Molina buenos días buenos días queríamos hacer balance hoy profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid investigador del Instituto Elcano Europa no voy a decir está en una encrucijada Ignacio me niego a decir eso pero hagamos balance de esta debilidad de liderazgos y hacia donde nos conduce bueno la verdad es que la situación es realmente

Voz 1 01:08 compleja probablemente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es el inicio del proceso de integración europea no no no había una combinación de de desafíos tan grandes en los sistemas políticos nacionales no prácticamente solo mirando a Alemania uno puede pensar que hay una relativa estabilidad pero incluso comparando lo que era la pauta normal de funcionamiento a Alemania entre dos grandes partidos el prácticamente ya ya está en segundo lugar en todos los sondeos en el ámbito del centro izquierda IAAF del partido de la derecha populista también robando votos a a la CDU pues para él el Estado el sistema político que es más estable todos los demás pues están efectivamente sometidos a tensiones es es muy fuertes y eso claro afecta al proceso de integración europea que es un proceso en sí mismo dinámico que que depende mucho de la de la voluntad de los Estados miembros de seguir avanzando yo yo no sería catastrofista no creo que la situación sea apocalíptica ni mucho menos pero claro las las las tensiones que sufren todas las democracias occidentales en cuanto a al al cambio de de la de la dinámica tradicional izquierda derecha hacia una dinámica nueva no entre globalización proteccionismo nacionalismo eso afecta a cada uno de Estados miembros algunos en particular como Reino Unido quizás uno de los casos en este momento más más claros y afecta indirectamente a todo el proyecto

Voz 1727 02:31 sí últimamente los populismos identitarios me da la impresión de que han girado un poco porque de ser manifiestamente antieuropeísta as eh donde últimamente dice no queremos otra Europa una Europa mejor bueno claro una una Europa gobernada por ellos pero prefiere como una modulación en algunos partidos de la ultraderecha identitaria europea países no sé si no

Voz 1 02:57 es es clarísimo eso en el caso de los partidos de vapor en el caso de Francia es muy claro que que Le Pen no es su padre en no es un partido de corte fascista absolutamente anti-europeo sino que es un partido mucho más populista et transversal encuentra en cuanto al clan

Voz 2 03:14 su ideología ir más euroescéptico o crítico ir allí

Voz 1 03:19 dónde han llegado al poder como al menos en el ámbito Europa Occidental quizá el caso de Polonia y Hungría merece un capítulo aparte porque Polonia Hungría son democracias todavía jóvenes pero en el caso de de Italia donde los tenemos en el poder pues claramente el ejercicio del poder aunque la retórica sigue siendo inflamada pero el digamos les han moderado lo hemos visto también incluso en la gestión de la gestión que también en este momento de la cuestión presupuestaria del presupuesto del año que viene no la la la coalición entre las dos fuerzas populistas de la Liga y cinco esto

Voz 1727 03:48 ellas y efectivamente el Brexit pueda

Voz 1 03:51 verse convertido en una especie de de cuna o de advertencia de que ser demasiado extremo en cuanto a las críticas con la Unión Europea o en cuanto a las consecuencias que tiene llevar a cabo ese programa de crítica tan frontal con Bruselas pues provoca una fractura social una gran incertidumbre económica ir muy muy difícil digamos sube proporciona soluciones es mucho más fácil obviamente construir coaliciones o incluso mayorías contra la política actual que luego ser capaz de generar políticas públicas que sean exitosas en esta mañana me acompaña

Voz 1727 04:26 Juan Ignacio Ruiz Jarabo o José María Calleja y Lucía Méndez que se incorporen a la conversación ya hay quiero que vayamos por partes a

Voz 1 04:32 al a los asuntos concretos empezamos por Reino Unido ya apuntaba

Voz 1727 04:36 el el Brexit es posible el peor escenario una salida sin acuerdo nación

Voz 1 04:42 bueno desde luego en este momento si no cambia nada estamos ya en el mes de diciembre de hecho a mitad de diciembre es un mes como sabemos por las fiestas de la Navidad tampoco es un mes especialmente largo lo cual nos deja por delante apenas tres meses tres meses los cuales se puede ratificar un acuerdo y por tanto tiempo pero ese acuerdo que tenga que ser ratificado por el Parlamento de Westminster teniendo en cuenta cuál es la actitud en este momento de la oposición que obviamente no va a apoyar nada que presente Theresa May it que en este momento hay más diputados del Partido Conservador en contra que a favor es muy difícil que las posibles flexibilidad es que ofrezca la Unión Europea este mismo jueves habrá un consejo extraordinario que van a ser puramente retóricas es decir no le el regalo el el regalo no va a cambiar en lo que les podemos es cambiarle envoltorio ir muy bueno sí sí Theresa May es capaz de después de aguantar de ser capaz de demostrar que un no acuerdo sería de esas eso para la economía británica llevar en el malo es que ya existe el acuerdo que ya existe con uno o con un nuevo envoltorio y que se lo aprueben después de Navidad pues tendríamos eso pero yo soy soy pesimista la alternativa en el nativa que es bueno pues vamos a replantear esto incluso que tres a mí dimita que haya elecciones o que sepan de un segundo referéndum yo francamente creo que ya no da tiempo si José María Calleja

Voz 4 06:02 no tienes la sensación de que el destrozo que está provocando el proceso es Brexit estamos viendo la crispación política el enfrentamiento a la sensación de empobrecimiento que la gente al final va a vivir peor que en principio de eso se trataba de ver cómo vive la gente lo mejor posible no está teniendo un efecto disuasorio para cosas que están ocurriendo en Francia o incluso también en España que parece que están ese destrozo está convirtiéndose en una referencia

Voz 1 06:28 ya para otros eventuales destrozos en otros países

Voz 4 06:30 es europeos

Voz 1 06:32 bueno las así lo demuestran los los sondeos salir el último Eurobarómetro Este los que arrojan un apoyo más alto en todos los Estados europeos incluido el Reino Unido al proceso de integración a que es buena la Unión Europea que la pertenencia a la Unión Europea es buena independientemente de que en algunos países como por ejemplo en España la gente es muy crítica con la calidad democrática de la Unión no dicen que su voz no se sienten no se sientan representados que su voz no cuenta nada hay por un lado una idea de que fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío que es un muy mal a salirse pero es verdad que al mismo tiempo sigue habiendo una corriente crítica detrás pero sí que es verdad que echas la suma así la mano el Brexit claramente más que un esto que a veces sea Se ha dicho no el Brexit podría haber sido un efecto contagio lo un efecto vacuna eh aquí por lo menos en estos dos años mucho más y tal y como lo han gestionado la la la política y la sociedad británica pues es un permanente efecto demostración de lo que no hay que hacer la integración europea a la Unión Europea las problemas que tenga que hay que reformar los desde dentro pero desde luego la la la salida en un tengan en cuenta cómo es el mundo globalizado la la como los empleos dependen de tantísimos empleos tanta prosperidad depende estar bien conectados dentro del mercado interior y todo lo que tiene que ver con la movilidad con los derechos en fin es tan evidente que que que se han convertido más bien eso en en en un efecto vacunas por ahora

Voz 3 07:51 ah buenos días soy Ignacio Ruiz Jarabo bueno iraní sincera apocalíptico eh pero la la actual crisis la evidente crisis de la actual Europa de de actualmente Europa es algo coyuntural y que puede remontarse o es una decadencia tendencia al como inicio del principio del fin de una civilización la judío cristiana la dominante en los últimos

Voz 1 08:18 bueno desde el punto de vista de de la eso es una es una buena es una pregunta evidentemente muy muy muy macro pero yo creo que es la respuesta eso es un poco las dos cosas a la vez no son ni mucho menos incompatibles me explico la la la idea de la centralidad europea de que Europa como civilización Si queremos decirlo de esta manera desde por lo menos desde la Ilustración del siglo XVIII ha sido dominante no y aunque es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética que en cierto modo son una especie de de hijos de la civilización europea dominaron bueno esto es verdad que está en declive y están en declive por por razones que tienen que ver con con la aparición de ojo la emergencia de enormes potencias que tienen detrás una masa demográfica gigantesca en Asia dentro de poco en África Subsahariana que además están mejorando su producción vida como sabemos gracias entre otras cosas a la globalización y a la mejora tecnológica que hacen que basta con mirar los números basta con mirar las tendencias demográficas para ser uno cuenta que Europa está claramente en declive lo que tiene que hacer es gestionar su declive y hacerlo además de una manera realista porque somos lo que somos somos el porcentaje que representamos en la en la tía Serra ahí en ese sentido es hasta diría casi justo claro es preocupante porque el resto del mundo que está emergiendo que es muy bueno que en que en fin que emerja hay que se desarrolle pues no comparten del todo nuestros intereses y valores o qué pero eso justamente que es así y que por tanto tenemos por delante la la gestión inteligente de esa especie de declive en cuanto a poder en cuanto a no tanto en cuanto prosperidad si lo hacemos bien es compatible precisamente con la con un futuro relativamente optimista del proceso de integración europea porque todos los países van a ir dándose cuenta de que son muy pequeños de que sí claro si queremos capaces de moldear ese mundo que aparece no pues por ejemplo la la la la la el acuerdo de Marraquech en relación con la migración cuando hablemos de cambio climático cuando hablemos de gobernanza de cualquier asunto que lo hagamos a nivel global el G20 etcétera pues que juntos lo hacemos mucho mejor y que tienen una voz única y eso en ese sentido declive por un lado y al mismo tiempo por tanto un cierto pesimismo pero al mismo tiempo optimismo con que la integración europea es el signo de los tiempos y que no estaremos más unidos puesta

Voz 1727 10:31 bien pero entonces habrá que modular de otra manera el marco competencial no Ignacio paro porque claro las elecciones siguen siendo en ámbitos nacionales Bruselas ha regulado al sol

Voz 5 10:43 también de todo todo todo todo todo

Voz 1727 10:46 muchas cosas de la vida cotidiana eso ha manipulado políticamente ha provocado desafecto en muchos sitios porque lo bueno lo hacía el Gobierno Nacional lo malo lo ordenaba a Bruselas pero decir que hay un camino hay hay que recorrer para que ese proyecto y cambie estamos en eso no acabamos de Vernon

Voz 1 11:05 claro porque es complicado realmente solamente tenemos tenemos espacios de de conversación espacios de de medios de comunicación nacionales en algunos casos por supuesto también para algunos temas locales regional y aún el Espacio Europeo pues es el patrimonio de una minoría muy pequeña no que es capaz de utilizar varios idiomas lo que es capaz de participar eso provoca ese sentimiento de lejanía no incluso teniendo en cuenta que el noventa por ciento la conversación sobre Europa en inglés y sin embargo vemos miramos al Reino Unido y vemos que que no solamente una cuestión idiomática no es una cuestión de de percepción de lejanía porque la Unión Europea es compleja ir efectivamente cuando pensamos en términos nacionales pues seguimos por al menos en España seguimos muy vinculados a a una manera de organizar nuestra mente que que es útil porque realmente explica mucho que es izquierda derecha y sin embargo cuando vemos cómo Se es es la política en Bruselas en Estrasburgo no en el Parlamento Europeo es es muy distinta y entonces también incluso ese es eso lo vamos a ver ahora cuando hay elecciones el año que viene es muy complicado como trabajar en varios niveles políticos tienen en cuenta el reparto competencial que además es confuso porque ni siquiera es claro obviamente hay muchas competencias compartidas no las pensiones salvo nacional pero cuando vino la crisis del euro pues fue vivir Se vieron afectadas el mercado de trabajo las pensiones que teóricamente no es europeo

Voz 1727 12:25 vamos enseguida Lucía vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Ignacio Molina

Voz 18 17:38 a las nueve y cuarenta y tres las ocho y cuarenta y tres en Canarias con batiendo el vértigo que produce la situación política en toda Europa con gente inteligente en esta mesa bien juntitos dichos para combatir ese vértigo hemos invitado esta mañana a Ignacio Molina que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid investigador del Instituto Elcano Lucía Méndez quería hablar con él

Voz 19 18:01 buenos días Ignacio buenos días quería

Voz 4 18:04 a hablar sobre la crisis europea contigo de la cuestión de los liderazgos no acaba de anunciar su sumó su marcha a la que ha sido la persona que ha liderado la respuesta europea a la crisis de dos mil ocho a toda a la crisis el conjunto tanto la de deuda como las demás

Voz 1727 18:25 hay que se suponía que

Voz 4 18:28 que la que el presidente francés señor Macron que ganó sus elecciones de forma brillante con un discurso profundamente europeísta pues él tenía bueno supongo que sigue teniendo un plan de reforma de las instituciones europeas para acercar las digamos al ciudadano y todo lo demás pero parece que el señor Macron las cosas no le están saliendo muy bien en su país entonces hasta qué punto la ausencia de liderazgos fuertes y europeístas también está contribuyendo a que esta crisis no en fin no no a que no se tire hacia adelante en en esta cuestión

Voz 1 19:07 sí es una lástima porque había una ventana de oportunidad para haber hecho a va avanzado cuando justo después del referéndum del Brexit los los Veintisiete se muestran unidos llegan Macron al Elíseo y hay elecciones en Alemania después después de ese de ese verano del estamos dando el año pasado y luego a partir de ahí el Gobierno alemán le cuesta mucho arrancar el Gobierno de de hay que hacer una nueva gran coalición IU y las resultados en los Länder hacen que Angela Merkel finalmente tenga que dimitir y al mismo tiempo el malestar en Francia no que hemos visto en estos últimos días a erosiona también mucho la fe con lo cual sin sin tampoco es decir que Alemania o en Francia han pasado cosas terribles porque yo creo que en Alemania pues obviamente Merkel ha completado un ciclo muy largo ha sido capaz de dejar como sucesor a una persona que es de su confianza en muy parecida no y habrá una transición probablemente bueno pues pues tranquila hay que yo creo que el el caso de Alemania lo que estamos más bien es asistiendo a una a una transformación de su espacio político hacerlo más complejo pero Alemania no va a flaquear en su en su compromiso europeo es más ahora ha madurado desde la crisis del euro y está dispuesta a dar el paso adelante pero claro en un momento de transición les es difícil y en el caso francés bueno pues ha pasado lo que a casi todos los presidentes de Francia desde De Gaulle no que que cuando llegan tienen esa esa idea de que van a cambiar el mundo English luego pues las

Voz 1727 20:35 cayuco les cambia el juego Arde París y luego político ha bateado cambiar a ti más que tú a la política nace pero esta debilidad de los líderes es causa o consecuencia de la crisis que estamos padeciendo en Europa bueno es que yo creo que sí

Voz 1 20:53 ahora la la la relación entre el ciudadano y la el poder les ha transformado mucho era mucho más sencillo ser líder cuando cuando le dice no es que ahora ya no está los Kohl Mitterrand González y Delors de los años ochenta es que entonces era más fácil ser líder porque había una serie de de de sentimientos de de afinidad no de filiación ideológica hay de clase de otro tipo de no de tipo de parece cristiana que hacía que que muchos votantes pues se sintieran miembros de un partido más y no había más se hace efectivamente ya de esa alineamiento ideológico que es lo que llamamos nosotros en ciencia Política diese de esa alineamiento hace que el votante sea más crítico más individualista que consuma medios de comunicación de las redes sociales de una manera más más crítica que es muy positivo pero que también tiene el efecto de que las de que no hay ningún tipo de de alineamiento o de o de o de lucido muchísimo con lo cual evidentemente antes según líder tenía un margen de maniobra para hacer reformas y contar con la confianza de esos votantes que eran personas que les seguían y ahora eso es un patrimonio muchísimo más efímero con lo cual si las personajes como como Merkel eh o Macron estuvieran gobernando años setenta ochenta podía hacer cosas muchísimas cosas que ahora ya no pueden hacer más bien por cómo es esa relación entre representante y Represa sentado esa esa especie de de impugnación que hay al sistema político representativo y al día de que los partidos políticos puede liderar y eso bueno pues sabemos que es bueno pero yo creo que también tiene muchos elementos negativos incluso de cinismo y eso se tras se traduce en la aparición de estos fenómenos populistas en los o lo que ha pasado en Francia en los últimos días no

Voz 19 22:40 sí es que Ruiz Jarabo

Voz 1727 22:43 sí

Voz 3 22:43 no bueno yo eso a ver el otro en una conversación en entre economistas y se decía el futuro futuro económico en el mundo a ver entre diciembre las ventajas comparativas obligan a cada región no es decir no haber Don donde donde hay mucha tierra hay poca población bolas es la granja del mundo pues América Latina y África no donde hay mucha población con salarios bajos poco de derechos sindicales en Asia pues a la factoría del mundo no es donde está el dinero la tecnología EEUU pues la City Cities era de Estados Unidos nos preguntábamos Europa que tiene Europa y uno decían monumentos otros decía cultura otro decía historia concluimos que Europa será el parque de atracciones del mundo y eso es un drama bueno sí da para vivir

Voz 1727 23:31 Ignacio está ante el Estado de bienestar estado de bienestar números de tropa tiene estado bienestar vas y nosotros vamos a broma pero no es pero es una edad esto sí que es una encrucijada Ignacio a decir que desde el punto de vista de la de la prosperidad que habrá

Voz 1 23:49 hacer sin duda ajustes en en cuanto al estado de bienestar en el sentido no no de no reducir derechos sino de de el Estado de bienestar tiene que acomodarse a la longevidad la demografía la productividad yo creo que que digamos que el compromiso del de la población europea por un una protección social avanzada eso no está tan en crisis aunque en los peores en los peores enemigos de veces son sus amigos no que no permiten son vulnerables como se ve también un poco en algunas de las demandas de los chalecos amarillos que no permiten la sostenibilidad del propio sistema con con algunas demandas muy rígidas en cuanto a unos mira lado los de los gastos pero dicho eso yo creo que el bienestar europeo va a sobrevivir sin duda reformado y adaptado pero va a sobrevivir vamos a seguir siendo una una una sociedad próspera sociedad solidaria no yo lo tengo de eso vamos a tener grandes desafíos en relación con el tema migratorio cuestión de seguridad sin duda pero el peligro de Europa no es tanto creo por el lado económico y social que obviamente también sino por el lado político porque al la parte económica social no es una suma cero no le un todos la todo el mundo puede avanzar de hecho es es una evidencia que todo el mundo está avanzando y Europa en ese todo no está e independiente algunos elementos generacionales algunas cuestiones concretas Europa no está peor en su conjunto en cuanto a la prosperidad pero la política sí que es verdad que la política si es un poco más suma cero no no no es tanto somos positiva el poder que gana unos pueblo tienen que ceder otros Europa está muy acostumbrada es verdad que que en relación con Estados Unidos a pero si miramos a los tres últimos siglos está muy acostumbrada a ser muy hegemónica en cuanto a ideas de toma de decisiones e incluso cuestiones militares en relación con con el conjunto Atlántico y eso ahora sí va a cambiar entonces bueno pues eh uno puede mirar a casos como Bélgica o Suiza no sociedades muy muy prósperas pero que obviamente no que que en el pasado fueron pudieron ser más más importantes y que ahora son pues pequeños países pero que eficientes un poco en el sentido político un poco parque temático porque digamos no no no son por ahí es donde la Unión Europea interviene ahí es donde la el futuro pasa por una Unión Europea más fuerte más coordinada no significa que desaparezca los Estados pero sí que en términos de pensar el mundo del punto de vista de la de la política de la de la de la gobernanza económica de la Seguridad del temas incluso militares pues veremos más más más Europa y ser capaces de compartir esa mesa era hasta hace unos años recordamos que exige siete pues es el único miembro no europeo o un occidental Canadá era Japón no pues obviamente ese mundo no es sostenible por lo queremos ir en ese mundo nuevo donde habrá cada vez miembros de tomar acción en menos más que no que no son europeos pues los europeos tenemos que adaptarnos a eso no creo que el futuro sea un parque temático pero evidentemente el futuro tampoco va a ser el mundo del siglo XVIII XIX donde Europa era una jamón evidentemente

Voz 1727 26:42 Nos quedó minuto pero no me resisto a preguntarte dónde queda la crisis catalana en ese futuro que tu describe es cuando cuando miremos hacia atrás que mire que veremos Ignacio relación bueno hay que decir en relación

Voz 1 26:56 está bien está disfrutar la pregunta desde con una óptica larga porque el corto plazo como vemos es es pésimo es negra pero yo creo que cuando pase un tiempo a largo plazo yo creo que por razones obvias en el sentido de que como en Cataluña la realidad social es la que es y Cataluña por tanto con esa realidad social no se va a independizar todos creo sus en el medio largo plazo de forma pragmática en Cataluña en el conjunto de España harán la la las lecturas oportuna sobre la pluralidad de Cataluña la unidad de España y al final yo creo que saldremos reforzados de esta crisis esta crisis no nos va a matar por tanto Nos va a engordar no en el sentido de que nos va a hacer una democracia más sólida en el corto plazo no lo vamos a ver íbamos a tener sin duda turbulencias pero yo en el largo plazo soy optimista optimista de que al final Cataluña y su sociedad catalana será consciente de que la única manera de salir adelante un pacto de convivencia hacer estando su pluralidad España lo mismo y en ese sentido España habrá salido bueno pues habrá salido reforzada y eso es lo que tenemos que intentar demostrar al mundo que una democracia plural que que no hay tantas porque desgraciadamente no hay muchas que no somos un Estado Nación puro pues somos capaces de de de seguir conviviendo

Voz 1727 28:07 ay si pudiéramos cerrar los ojos ahora hay abrir los entonces Ignacio Molina muchas gracias un abrazo