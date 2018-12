"Llega la Navidad y me siento sola"

Voz 1 00:00 hola hola Yolanda

Voz 2 00:09 hola Yolanda qué tal si Lucía Taboada del Diario de Hoy por hoy cómo estás pues bien aquí estamos grasita muy tener Yolanda puedes hablar ahora sí a haber habla un poco si es que te escucho un poco mal yo también yo

Voz 3 00:25 yo lejos no es así es pues la clave

Voz 2 00:27 tortura en tu casa o te puedes mover un poquito

Voz 1 00:31 si a ver si puede ser

Voz 3 00:36 hola Lavalle

Voz 2 00:40 me oye si escucharte escuchó pero no bien te escucho como embotellada a ver Moët un pelín

Voz 1 00:50 ahora a ver ahora escuchas cinco

Voz 2 00:55 te sigo escuchando un poco rara pero si no te escucho muy bien no esta que es el tu teléfono móvil no es el nueve no tiene su hijo por ahí yo no tengo ya Mágina bueno es haber vamos a intentarlo vale yo sigo que se escucha muy mal pues te paro vale pues nada Yolanda y no sé si has escuchado alguna vez el diario si alguna vez claro vale pues siempre tiene formado tú primero tendrías que presentarte firme tu nombre y a partir de ahí contar un poco cuál es tu situación ha contado Dani más o menos pero pero vaya prefiero que me la cuentas tú lo que tú prefieres contarme lo que considera más importantes más relevantes pilló luego te igual alguna pregunta para completar un poco pero en vista tu contando pues eso entonces dificultades para conciliar y lo que me había contado Dani que que te pasaba vale

Voz 3 01:55 sí eso sería

Voz 2 01:56 básicamente osea empiezas tú contando me ideólogo pues por completar pues te hago alguna pregunta Baez es muy bien pues cuando aquí

Voz 1 02:10 pues a ver

Voz 3 02:13 pues hombre te cuento hombre llamado Yolanda Martínez y bueno pues desde que me divorcié hace como cuatro años pues no ha conseguido trabajar solamente conseguido trabaja en verano en verano porque íbamos suplen ya está en la Comunidad de Madrid de Auxiliar de auxiliar de control información encuentro trabajo básicamente porque tengo tres hijos menores todavía no pudo conciliar la vida laboral y familiar los trabajos que me salen pues de los últimos han sido pues en Valdemoro Madrid en logística en naves de pues de almacenes de El Corte Inglés Cortefiel cosas así pero claro tengo que salir de casa a las seis de la mañana volveré a las cinco de la tarde con lo cual teniendo niños y yo no tengo tienen menos cuide ni nada ni puedo pagar una guardería puesto que con un sueldo o lo poco que ganase pues no me es imposible pues no puedo no puedo trabajar se me hace imposible no he mirado de maneras posibles se me hace imposible conciliar la vida laboral y familiar y además en el colegio últimamente en Aranjuez pues los dejarlos para los primeros del cole para para que haya en el dejarlo pues las becas no están funcionando porque no hay no no hay silencio es yo no sé qué está pasando con el Ayuntamiento ical que los han cobran veinte euros a la familia y eso supone cuando tienes dos hijos y a los que tienes que dejar porque el mayor ya no ya no sería pues me supone también más de la mitad del sueldo ayer

Voz 2 04:15 dime tú qué haría podría por ejemplo hacer

Voz 3 04:21 pues yo el horario sería de ocho de la mañana a dos de la tarde tres porque entonces sí que teniendo un poquito de de margen pues sí que les podría dejar a lo mejor en el cole por la mañana a las ocho ir a recogerlos a las tres pues ya podría irá alguien porque salen del cole salen a todos otra cosa que es el problema que tiene porque sí que tengo un hijo de diecisiete años pero estando en el instituto tampoco el Instituto con el la Primaria los horarios tampoco coinciden solidarios muy distintos entonces tampoco puede jugar con que el mayor recoja la pequeña de los horarios pues a las que no tenemos ayudas para las que no tenemos un familiar que los recoja un abuelo pues es imposible o cómo o por simple simplemente que tengas como una mi amiga una madre enferma tiene a su madre es hija única hay tampoco puede es que las mujeres lo tenemos pero bastante bastante complicado

Voz 1 05:27 la para poder trabajar

Voz 2 05:32 pues nada en tú crees que que hace falta oyente más política de conciliación en las empresas no

Voz 3 05:39 sí sí claro nada más política de conciliación Ike vean todos los casos que que a ver las mujeres no podemos a las mujeres con hijos con padres que que son que se quedan a final de cuidadora pues es imposible es imposible ir a buscar un trabajo de las empresas deberían de pensar en ello deberían de pensar y no sólo eso porque yo he ido a entrevistas como esto ya como quince este año y en otras cuarenta y siete años es que buscamos esta XXXV das el perfil pero no en otras pues no es que haber tienes niños pequeños en primaria y bueno entiende que puede sin cargas familiares mucho mejor cientos de este te das de quedar pues eso te quedas deprimida engañan pensando madre mía o sea estoy preparada puedo trabajar pero yo estoy apta para trabajar de me siento joven de cuarenta y siete años pero soy una mujer activa soy joven no puedo mantener a mis hijos no puedo mantener mi familia porque nadie me da trabajo porque entonces puede conciliar la vida laboral familiar aparte pues te exigen tener menos de treinta y cinco años en pro de Marbella

Voz 2 07:05 he dicho en alguna entrevista que mejor sino tuviese es cargas familiares

Voz 3 07:09 sí sí sí me lo han dicho Si bueno lo he tenido que escuchar en este año lo he tenido que escuchar entre de hombre que ya me llamarán que me lo tendrán ahí que me tendrán en cuenta pero es que claro teniendo cargas familiares claro y entonces es como dices vamos a ver que no hijos sin necesidad de trabajar para mantener a mis hijos como las empresas te pueden decir eso pues porque todo el mundo mira por ganar dinero ganar dinero mira por su empresa que hagan como eso esclavos como un número las mujeres pues iba mucho peor mucho peor porque las mujeres pues eso tienes que tener no tienes que tener hijos no tienes que ser menos de treinta y cinco años

Voz 1 08:00 ella está ahí me gustan

Voz 3 08:02 no

Voz 1 08:03 siete preparada o no gusta nada más

Voz 3 08:06 lo que tengan necesidad de trabajar y que sea buena trabajando

Voz 2 08:11 sí bueno pero debería ser lo primordial

Voz 3 08:14 que vi que debería claro ya en el currículo ni te dice nada mira así como me han dicho a mí das el perfil del cuarenta y siete años ven que digo bueno yo metió de tiro de cuarenta y siete años de hoy en las mujeres ya ahora no solo cuarenta y siete años de cuando mi abuela hace que te ves y te joven debes bien ITV son ganas de posible

Voz 2 08:43 sobre todo hacen falta políticas de género dentro las empresas para este tipo de cosas ya no sólo de conciliación sino también pues eso es lo que siempre ha dado claro