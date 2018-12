"Estas Navidades gastaremos más de 600€ por familia", Bruno Rodríguez, socio de Deloitte

Voz 0927 00:00 metidos poco a poco en las fiestas navideñas queremos saber ya por dónde van las previsiones de gasto para estas próximas semanas

Voz 1 00:09 el rito

Voz 0927 00:12 los Rodríguez muy buenos días buenos días socio de la consultora Deloitte queríamos que nos dieran los datos de un estudio que habéis hecho bueno lleva muchos años ya hemos hablado más de una vez sobre sobre este estudio de lo que nos vamos a gastar en Navidades y cómo nos lo vamos a gastar y yo lo primero que digo me ha sorprendido que no vayamos a gastar más de seiscientos euros por persona estas navidades no es mucho

Voz 2 00:34 bueno oye mira antes donado apuntas catorce años haciéndolo ni una madre mía bueno bueno oye el dinero a ver qué centros son euros por familia familia media tanto por persona ya estés adicional eso sí al algún gasto el gasto mensual normal es más corriente vale vale hasta que sigue siendo bastante dinero sí que sí

Voz 0927 00:59 más de dinero pero pero claro mes me resultaba un poco esos por persona digo madre mía como el que reciba porque claro lo que si decides que casi el setenta y cinco por ciento de gente cree que ha mejorado la situación económica y eso podría conllevar eso no que que gastaremos más

Voz 2 01:15 sí así es eso tiene tiene una es es muy ante sobre todo este gasto está muy influido por por por los temas económicos sociales que pasan a final de año justo antes de hacerlas las compras entonces una sensación de que la economía pues es solvente pues el anima a gastar más no es año seguimos siendo optimistas es de respeto con menos sé que de lo que éramos el año del año pasado pero bueno todavía hay un optimismo moderado que inquieta de alguna manera a seguir gastando lo menos grave

Voz 0927 01:44 ese hecho cuatro grandes grupos que en lo que en lo que más gastamos nosotros no vamos los los consumidores de nuestro país que son exactamente cuéntanos

Voz 2 01:55 bueno fíjate lo que hemos retribuidos otros trescientos euros que apuntabas antes en en lo que que nos gastamos en regalos la comida en estas fiestas navideñas que cuánto nos gastaremos en ocio y por último el viajes entonces bueno oye en la principal partida de gasto pues como como en años anteriores y así todos los regalos que vamos a regalar a familia amigos etcétera y nos gastaremos de media doscientos cuarenta y uno euros por después la segunda parte más relevantes la comida somos muy dados a estas celebra celebraciones copiosas en estas fiestas bueno cuando gastaremos una media de ciento tres euros le gusta viajar también pongamos uno sale ciento cinco euros por último pues también algo de ocio que tengo una falta no chaperos euros

Voz 0927 02:42 sí sí sí luego entre lo más deseado hacéis la diferencia entre hombres y mujeres no hay pequeñas diferencias no los hombres nos gusta más el el dinero a ellas la la ropa los libros el dinero no osea a nosotros el dinero y a ellas la la ropa en primer lugar no

Voz 2 02:59 sí sí la verdad es que cada vez hay menos diferencias pero entre sexos no comodín apuntar pues bueno a lo mejor no el sexo masculino no los hombres tenemos un poquito más me gustaría en poco más las el dinero y también en un pelín más tecnológico a lo mejor no tema de Smart con ellas pues bueno porque ya te digo es muy similar pues sacó de cosmética y alguna cosa así no de lo deseado

Voz 0927 03:26 donde seguimos prefiriendo fundamentalmente en los grandes almacenes y las cadenas especializadas no

Voz 2 03:33 sí así es que en España hay en Portugal no es península ibérica es que siempre hemos sido mucho de de grandes almacenes poca diferencia respecto al año anterior lo hemos con poco perspectiva no vemos últimos cinco años pues sí que es verdad que somos de grandes almacenes lo que hemos ido especializando digamos no tipología de de de regalo pues vamos a un sitio o a otro eh porque ya te digo con más de la mitad de los consumidores reconocen que compran en grandes almacenes principalmente todo lo relativo a modo de ejemplo buscamos cadena especializadas a la hora de ir a comprar pues más más más tecnológicos au de deporte por supuestos supermercados hipermercados para es la compra comida bebidas cada vez digamos los eh

Voz 0927 04:16 no vamos diversificando las compras eso es vale vale oye me me me llama bueno no me llama la atención los adultos está muy claro entre hombres y mujeres los adolescentes por ejemplo en primer lugar los videojuegos que nos sorprende pero lo que sí me sorprende es que ya no está creo que otros años sí aparece ya lo de los iPhone italiana en la lista el primero videojuegos luego libros luego ropa luego calzado y los iPhone Cassini aparecen no es bueno es que ya lo estén ya los tenemos no

Voz 3 04:47 quizás porque es verdad que habían

Voz 2 04:50 muy fuerte hace un par de años tres pero ya el es verdad que el año bueno dejaron estar entre los cinco preferidos no cuajaron perdieron un poco de relevancia este año para recuerdo un poquito pero ya te digo no están no están entre desde luego no en el Top tres eh o sea que si ha apelado perdieron algo de fuelle en estos años y bueno serían recuperando

Voz 0927 05:08 ya ya hoy a las compras on line como están a ver porque aquí recibimos el otro día hablando del Black Friday y la semana pasada o hace quince días decíamos bueno pero parece que lo de Internet por un lado llegan cifra de que si se está disparando pero vuestros datos es que vamos a comprar un poquito menos no por por por Internet

Voz 2 05:28 bueno no no no menos no sé lo que pasa es que es verdad que ya no se crecimiento que a lo mejor se veía un par de años que era no exponencial de un año a otro crecía muchísimo este año hay un crecimiento pero es más moderado no de menos del del cinco por ciento lo que pasa que si es verdad que el la compra online da da pasos quizá ahora ya más pequeños pero pero seguros es decir lo que gana no lo no lo pienso entonces seguirá creciendo pero quizá no esos esos dígitos que preveíamos hace unos años de doble crecimientos de doble dígito no pero bueno se va manteniendo es algo que a más de hecho estas navidades logra estaremos cerca de un veintisiete por ciento en un poquito más de una cuarta parte nuestro presupuesto lo lo lo lo gastaremos pero no está mal

Voz 0927 06:09 es importante para tener para terminar el tema de cómo pagamos que pagamos con metal y con más con tarjeta de débito con monederos digitales como pagamos

Voz 2 06:20 hay que también depende mucho obviamente no tengamos el gas nos estamos hablando de una tienda física pues de digamos más de tarjeta obviamente y efectivo lo que todavía sigue siendo el segundo método de pago que ha salido no creo que se llama la atención ejemplos me los modelos digitales pues en todo lo que es comercio online pues tiene mucho empuje pero es que tanto en online como en la tienda física lo que más va a utilizar la tarjeta de débito débito porque no les gusta de verdad es que mira estos comportamiento que apretamos durante la la crisis no endeudarnos por lo menos demasiado las compras navideñas famosa cuesta de enero que bueno que es complicada no es más que la de crédito vamos a tira siempre tener ese gasto bastante controla

Voz 0927 07:05 lo que tenemos lo que tenemos en a cuenta no endeudarnos vale eso está bien está bien eso es muy bien pues bueno pues veremos a ver si se cumple un poquito todo este a ver qué dicen nuestros oyentes y les escuadra más o menos eso de regalos doscientos cuarenta comidas unos ciento setenta viajes un poquito más de cien y ocio de ochenta y dos a ver si le a ver si ellos más o menos Seven I o ven que les varía pero es normal somos muchos eh cada uno tenemos nuestros gustos nuestras apetencias Bruno Rodríguez duda socio de Deloitte muchísimas gracias por atendernos talla