Tertulia de estudiantes

Voz 1515 00:57 qué tal muy buenos días los martes ya saben que que debatimos en el programa que intentamos encontrar dialogando soluciones y lo hacemos cada semana con un sector diferente una semana con los políticos otra con los periodistas y hoy lo hacemos con los estudiantes universitarios una tertulia estrenamos al inicio de esta temporada que nos está gustando mucho que hoy celebra su tercera edición in que hace que nuestros estudios hoy nos vuelvan a acompañar José Antonio Valdés les recuerdo el tiene a ver hola

Voz 4 01:28 hola hay perdón perdona que no tenía abierto el micrófono ya sí hola hola

Voz 1515 01:33 José Antonio Valdés tiene treinta y tres años estudia Farmacia en la Complutense antes hizo comunicación bienvenido de nuevo bien un Javier Ferreiro diecinueve años estudia Administración y derecho en inglés en la Universidad Carlos III qué tal hola hola a todos asustado un poco porque yo entrado saludando les porque hay hoy una nuevo tenemos a a Julian a nuestra estudiante a la chica de está Master Class de de montamos una vez al mes saludando en inglés haciendo una broma uno de ellos India mira al nuevo diciendo pero esto es un inglés Theo no tenemos una tertulia en inglés no íbamos a arreglar ningún problema en parte yo les decía que nuestra estudiante universitaria de ahí está de baja por lesión nada grave Ll Lien Nos ha enviado un compañero que hoy se estrena con nosotros es Álvaro Sáez tiene veintidós años estudia el último curso de Derecho y de Periodismo Él es el director del Club de Debates de la Universidad San Pablo CEU además es campeón nacional de debate Álvaro hola qué tal cómo estás cómo es ser con veintidós años campeón nacional de debate esto qué es

Voz 0049 02:40 pues ese como cualquier otro universitario que dedica tiempo a un hobby

Voz 1619 02:44 igualó yo dedique el muy joven a la palabra a cultivar la un poquito al diálogo y he tenido la suerte de ganar dos veces el Campeonato Nacional de debate pero bueno que no es nada del otro mundo eres carne de contertulio pues ojalá veintidós años ojalá maneras si mi ámbito es el periodismo ya veremos si la opinión también está dentro pero bueno de momento por periodismo que se aprende

Voz 1515 03:05 participando en estos cursos nació Anales de debate tú lo has ganado porque en Málaga hay en Valencia Valencia y sé que hay una cosa muy que bueno por lo menos particularmente te gusta mucho ya me parece muy bien porque creo como ejercicio de empatía es importante tenis que defender muchas veces posiciones

Voz 1619 03:23 en las que no creéis exactamente los otros claro nosotros nos preparamos un tema nos hemos querido parar tanto una postura a favor como una en contra y lo bueno de esto es que muchas veces siempre tienes pues una postura que es más intuitiva no

Voz 0049 03:38 encías ideologías pues comulgan más

Voz 1619 03:40 pero es bueno también ponerse en la piel de otra persona porque aprendes que no hay argumentos

Voz 1515 03:44 irrefutable es decir aprendes a ser más tolerante

Voz 0049 03:47 exactamente el segundo ámbito aprendes a escuchar y también a poder albergar otras posturas dentro de ti no que que siempre hace falta no de ponerte en la piel del otro Isabel que puedes tiene algo de razón no hay que asumir esa parte razón que tiene la otra persona ayuda que el diálogo y el debate sea productivo porque un debate si no lleva a ninguna solución es un debate estéril por tanto no sirven

Voz 5 04:09 seis están asustando eh Javier y José Antonio estamos hablando ha venido alcanzando ya tenías a casa ya no pasa nada bueno a mí no me da miedo el campeón nacional de nada eh bueno de algunas cosas sí pero del no debate no esto sea el músculo que entrena el cerebro exactamente vale a veces bueno

Voz 1515 04:28 vamos a hacer con vosotros también un monográfico en torno a Madrid Central porque esta mañana de martes está habiendo novedades para empezar aunque hoy estamos de nuevo en escenario uno esta mañana hemos sabido que mañana entrará en vigor el escenario dos os explico os voy a poner a prueba para que me dirá es que ese escenario uno que es escenarios para eso estamos también los medios de comunicación para explicar a los ciudadanos y que sepan que pueden no que no pueden hacer en función de los escenarios de este protocolo El protocolo que ya está en vigor el de las medidas endurecidas hasta hace unos días teníamos el anterior bueno pues eh no van a poder a partir de mañana entrar en Madrid y circular por la M treinta los vehículos más contaminantes aquellos que no tengan distintivo ambiental es decir atentos vosotros tenéis coche alguno sí

Voz 5 05:11 no no puedo venir mañana en Madrid no bueno pues sí cuando veníamos le decía Javi no sé cómo voy a hacer para ir a la universidad aparcamientos disuasorios Si sí pero suele ir transporte público bien yo soy fan del transporte público pero no tengo esa posibilidades de donde vivo no vivo dentro de Madrid estuve sepamos hacerlo en Tres Cantos no en Sanse en San Sebastián Reyes pero no en una parte céntrica vivo

Voz 1515 05:32 sí pero no puedes coger el coche

Voz 5 05:34 Curro hasta el tren coger del tren y que el treinta traiga a Madrid me estoy planteando eso porque yo estoy muy a favor de la de la de las medidas de restricción eh hay que ser conscientes además justo mañana tengo exámenes lo publica un beso profesoras quizás el del domingo no garantiza un aprobado eh pero es cierto que es un problema de salud pública nos tenemos que hacer responsables todos cada uno es un pequeño sacrificio yo todavía no sé cómo voy a venir a Madrid pero ese pequeño sacrificio merece la pena porque el bien común es muy superior vosotros como os movéis

Voz 6 06:04 yo normalmente me muevo en coche para la universidad pero también es cierto que mi universidad están Getafe así que no tengo problema pero si va al centro con por ejemplo he venido hoy pues sí que echó de menos que las medidas anticontaminación y velocidad setenta ahí no poder aparcar vayan acompañadas con un aumento de inversión en transporte público porque si es cierto que hay gente que vive en la montaña aunque vive en ciertos sitios donde no tienen tanta accesibilidad transporte pueden colapsa así que yo no echaría de menos unas Mehdi unas medidas

Voz 5 06:32 yo estoy colapsado ahora mismo estoy colapsado no sé cómo voy a venir mañana a día de hoy no lo sé pero que

Voz 1515 06:37 vamos no sé hay un tren a San Sebastián de los Reyes

Voz 5 06:39 el metro pero no sé si es compatible con los horarios del examen de mañana entonces pero no me preocupa mucho eh ya me buscaré la vida es que me está diciendo cosas por los no eso te levantas un poquito antes y es que al final puede decirme a mí también me lo más está bueno oye vamos decía porque quiero que los

Voz 1515 07:01 dientes también lo sepan para organizarse tú con tu examen de salud pública mañana José la Unión pero ellos también con sus su trabajo su vida su día a día mañana entramos en escenario dos con las medidas ya del protocolo endurecido es decir no van a poder entrar a Madrid ni circular por la M treinta los vehículos más contaminantes aquellos que no tengan distintivo ambiental es decir los de gasolina matriculados antes del año dos mil los de diésel anteriores a dos mil seis las motos anteriores a dos mil tres y esto es importante que lo sepan de cara mañana tampoco se va a poder aparcar en las zonas reguladas salvó los vehículos eco o los cero emisiones Se mantiene como hoy esto que decides de la velocidad limitada a setenta por hora en las entradas y las salidas eh

Voz 5 07:46 me treinta en la rueda de prensa posterior

Voz 1515 07:48 a la junta de gobierno lleva poco más de media hora compareciendo en la delegada de Medio Ambiente ha hecho balance Inés Sabanés desde que entró en vigor este Madrid Central en estos primeros días de Madrid Central la delegada de Medio Ambiente considera que el balance es positivo porque lo explica ya mal

Voz 0795 08:05 su uso del transporte público a mayor fluidez de tráfico Hinault efecto frontera son lo que nos hacen lo que nos plantean una valoración positiva en el tiempo de funcionamiento de Madrid Central

Voz 1515 08:23 esos son los datos que ha ofrecido en la delegada también hace unos minutos está en rueda de prensa el Consejo del Gobierno enseguida escucharemos al vicepresidente Pedro Rollán hacer valoraciones sobre este tema central pero ella explicaba exactamente porque les parecía que estaba estos primeros días funcionando bien

Voz 0795 08:42 los viajes han crecido aproximadamente diez mil cada día un cálculo de uso peatonal que ha sido muy importante de ciento sesenta mil peatones que pasan a diario por la zona de Gran Vía este cálculo es de Gran Vía fundamentalmente el tráfico ha descendido en el interior de Madí y también en el perímetro los usos de visita de Bici Mad han subido un veinte por ciento

Voz 1515 09:09 bueno estos son los datos que estaba ofreciendo la delegada de Medio Ambiente quiero que hagáis la con quiero que escuche y sí que escuchen los oyentes porque un poquito antes prácticamente a la misma hora también estaba compareciendo Pedro Rollán el vicepresidente del Gobierno de Ángel Garrido sobre el mismo asunto respondía algo completamente diferente esto era como lo valoraba

Voz 1885 09:30 no podemos felicitar al Ayuntamiento sino todo lo contrario como lo que se ha impuesto ha sido una cuestión puramente ideológica el resultado es que en todo el perímetro hay más caos hay más atascos la calidad que es estar respirando es peor no es una opinión repito es un dato puramente estadístico que se puede comprobar en la página web del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1515 09:53 y la he dicho que es al final se ha terminado imponiendo una cuestión ideológica vosotros entendáis que ha impuesto una cuestión ideológica chicos

Voz 6 10:02 sí la verdad es que me da una pena terrible

Voz 1515 10:04 una cuestión ideológica impuesto por parte de quién

Voz 6 10:07 es que yo creo que por parte de todos es que al final esto se utiliza como arma arrojadiza pero al final cuando el problema la contaminación siempre está ahí es si estás enólogos ya estás en el Gobierno pues e intentas dio en el Gobierno eh

Voz 8 10:19 en la junta de la Comunidad de Madrid

Voz 6 10:22 de la Comunidad de Madrid pues tienen que hacer este tipo de medidas para disminuir la contaminación y el que está la oposición critica viceversa entonces yo creo que en esto no hay siglas y al final todos intentan sacar rédito electoral de como pueden pero bueno el caso es que si se reducen los coches habrá mayor fluidez de tráfico habrá más pactaron peatonalización habrá menos accidentes habrá menos contaminación así que yo considero medidas unas medidas positivas las que está tomando el Ayuntamiento pero aun así yo creo que si estuviese gobernando el PP haría estas medidas igual

Voz 5 10:51 la oposición seguiría criticando

Voz 6 10:53 pero vamos como se como ha hecho siempre Álvaro

Voz 0049 10:55 yo considero que hay cierto caos descontrol pero no viene derivado de posturas ideológicas yo creo que viene derivado del desconocimiento que tiene la población Sobrequés Madrid Madrid Central a informar pero yo creo que nadie conseguía aclararse qué coches podrían pasar por donde podías circular los peatones tampoco sabe mucho cómo llegar al centro estábamos mal acostumbrados antes sí que es verdad que en todas las ciudades de Europa el uso del coche por lo que viene a ser la almendra central de la ciudad no es lo normal en París por el fin de semana por ejemplo los coches no pueden pasar y en Madrid pues estábamos mal acostumbrados a esto y entonces de golpes en los ha impuesto esta medida anticontaminación que no sé hasta qué punto va a ser efectiva no sé si va a ser la panacea a toda esta pues contaminación que que cubre todo lo que es Madrid pero lo que sí que creo es que lo que tiene que haber una mayor concienciación de lo que esto puede puede puede lograr no así al final y restringe el uso de vehículos pero nosotros no somos conscientes de que esto va a ser bueno la gente pues va a ser más crítica y al final eh va a pasar como pasan casi todo el que tenga la competencia para determinar X en este caso en la circulación de coches pues pues va a tomar una postura ideológica en el momento en el que la gente no lo comparte si la gente comparte que esto pues puede ser bueno pues no

Voz 5 12:08 crítica en el puesto de ideología no se va a ser sí

Voz 0049 12:10 Clemente una solución a un problema José Antonio

Voz 5 12:13 que un problema el problema surge hola a este problema de de no escuchar a los datos que da la ciencia que los da es un problema de salud pública y los estudios epidemiológicos que son serios son serios y creíbles lo que pasa es que se basan no se basan en experimentos de laboratorio de química pero son serios y creíbles los están diciendo que la contaminación es un problema que es un problema respiratorio es un problema a otros niveles que los que no voy a entrar para para que la gente no pero pero es un problema que todos sabemos y hay que ponerle solución yo creo que el sacrificio individual no es muy grande entonces vamos a ser conscientes de que esto no es un una un ramalazo que le da a Manuela Carmena o a X y mandar a otro esto es algo fundamental para la salud de todos y todos tenemos que colaborar en esto será una trilogía muy interesante todo el mundo todos los madrileños estamos de acuerdo en que Madrid está muy contaminada a nivel global a nivel individual yo yo que voy a dejar de coger el coche cómo puede ser si tiene la opinión de que está muy contaminada también es tu culpa deja de coger el coche cómo es capaz de dividir la mente vamos mina cuánta contaminación y en Madrid pero yo sigo llevando el coche pues no

Voz 1515 13:23 déjame que sumemos y también todo hay que contarlo la la narrativa del Apocalipsis que para mí es lo que hemos escuchado esta mañana porque la rueda de prensa que han ofrecido los responsables de la Plataforma de Afectados por Madrid Central es poco menos que han dicho que es lo que está ocurriendo dicen el siguiente dato a su juicio lo dejó al de los oyentes y también el de nuestros analistas dicen que cerca del sesenta y cinco por ciento de los encuestados aseguran que van a visitar menos el distrito Centro por culpa de Madrid Central que más han dicho Virginia Sarmiento buenos días buenos días bueno pues es una encuesta lo primero que se ha realizado en estos diez días de aplicación de Madrid Central también durante el puente de diciembre a quinientas sesenta personas quinientos sesenta clientes de los establecimientos afectados según los datos arrojados por este estudio además el ochenta y seis por ciento opina que Madrid Central ha sido una medida improvisada y no ha contado con los recursos necesarios además el coordinador de la Plataforma contra Madrid Central destacaba estos otros datos para humanos

Voz 9 14:19 el cincuenta por ciento de los encuestados directamente la informaciones muy deficiente para el ochenta y cinco por ciento o insuficiente o muy deficiente el sesenta y cuatro coma ocho por ciento de los encuestados afirma que vendrá menos al con el veintiuno coma seis señala que ya venía al centro en transporte público y entorno a un quince por ciento

Voz 1515 14:41 insisten en que los más perjudicados son aquellos que trabajan en el centro son treinta mil empresas afectadas dicen unos trescientos mil trabajadores que confían en que la reunión que mantendrán el jueves con Manuela Carmena marcará un antes y un después en la negociación aseguran que se conforman con que se respeten sus permisos especiales

Voz 9 14:59 en el primer borrador se negaba cero permisos de acceso en una primera conversación en la primera reunión del famoso once de octubre se nos dieron cinco en la redacción del decreto se subió a diez en principio nosotros queremos recuperarlas veinte que teníamos esto nos parece un mínimo es más el propio ayuntamiento ha detectado que con veinte no es suficiente para toda la actividad cultural tanto de teatros como de salas de música en directo

Voz 1515 15:28 respecto al impacto económico de la restricciones no presentarán datos hasta después de Reyes pero Pizcueta Se refería así al pasado puente de diciembre

Voz 9 15:36 podremos especular lo que queramos pero el domingo pasado de ser uno de los cinco mejores domingos del año en el distrito Centro fue un auténtico desierto probablemente podemos valorar el impacto de la final de la Copa Libertadores y el hecho de que se colocara en Sol la Fan Zone de uno de los equipos y que había una cierta prevención pero en días tan clave si tan importantes como el de el pasado domingo acumulados pueden tener un efecto muy negativo

Voz 1515 16:04 un desierto decía Pizcueta no sé qué concepto de cierto maneja entre las cosas más negativas también destaca esta encuesta desde su planteamiento ya que hay preguntas específicas las subidas en el precio de los párkings la desaparición del comercio y la hostelería tradicional la invasión de franquicias y la proliferación del comercio le voy a mandar una foto del Sahara en Virginia Sarmiento gracias adiós y chicos no sé si habéis estado este fin de semana en el centro de

Voz 10 16:31 el Madrid a alguno le ha parecido un desierto pues mira yo no he venido porque porque me daba miedo la gente porque siempre se dice que este fin de semana está llenísimo iba han dicho a mi padre y mi hermano sí que estuvieron y me dijeron que estaba ahí pero claro esto no es un dato fiable no yo vine para ellos decían que estaba lleno pero que será estaba desierto fui este fin de semana musical aquí a Anastasia vacío sea yo pensé que va a tardar una hora en llegar a la Gran Vía en nada por las que estaba desierta la Gran Vía de verdad pues yo vine el fin de semana estaba hasta que el IVA de gente el día seis de verdad lo nadie yo en Madrid me pasa siempre los puentes e yo en Madrid los puentes los lleva

Voz 5 17:09 pero la Inmaculada y la Constitución es tradicionalmente el puente en el que todo el mundo va a la plaza Mayor al centro es tradicional

Voz 0049 17:16 ante la dado pudrirse por Madrid vamos yo lo nota mejor pues las horas pero vamos ya te digo yo lo he notado más vacío Emilio

Voz 5 17:22 en dichos que estar a tope en Javi yo no estoy autorizado para hablar del tema porque yo vivo en mi pueblo no he estado en Madrid no pero pero es cierto que no habléis en casa con vuestras familias con los amigos

Voz 1515 17:31 dos es que carne de cafetería en las universidades que se dice de Madrid Central de la contaminación de esta restricciones al tráfico esto lo estáis comentando vosotros los jóvenes

Voz 6 17:40 yo creo que es una medida hay que es una medida en pro vida

Voz 5 17:43 nada porque nunca ha hecho nada en plano ahora mismo parece que eso tan tomando todas las medidas de golpe en plan que está haciendo lo que nos está haciendo lo que no se hizo antes lo que se tenía que haber hecho con antelación llegamos con retraso pero habrá que ponerse al día de desinformación creo que de una vez

Voz 1515 17:58 improvisada sea otra cosa es cómo se haya comunicado que haya dejado para final de legislatura pero lo que llevamos retraso en esta medida yo creo que en esta y en otras muchas

Voz 5 18:10 buena pero quien se queja de mala comunicación debe de ser porque no está en las redes sociales y eso es comprensible porque hay gente de una cierta edad que no está en las redes sociales

Voz 0049 18:18 pero el Ayuntamiento no deja de influir piensa tú piensa quién tiene más dependencia del coche nosotros los jóvenes que somos los que estamos en esas redes sociales o es mi padre que utiliza a utilizar el coche toda su vida y no sabe lo que es Twitter no sea lo que es Facebook tú piensa también los canales que utiliza el Ayuntamiento de Madrid para estas cosas vale pero quién es la pregonero ya no vale sí pero escúchame quién es la persona que está en Twitter Mi padre soy yo que yo no utilizo el coche mi padre sí

Voz 5 18:44 dímelo a tu padre cuando haya restricciones llámale le el que la Comunitat también les decía escuchas la radio

Voz 1515 18:49 me nosotros todos los miércoles tenemos una sección con la responsable del área de Medio Ambiente comprado al Inter respondiendo a cuestiones que nos llegan a través de las redes sociales lo que nos dejan por teléfono a los oyentes explicando yo entiendo que el que tiene un distintivo no lo tiene el vehículo lo compró en dos mil cinco es diésel no es diésel es que al final son muchos datos y tratamos de hacer un ejercicio en la radio y en la SER lo más didáctico posible

Voz 0049 19:11 por supuesto pero yo creo que es deber del Ayuntamiento y no de la Cadena Ser en este caso

Voz 1515 19:15 bueno pues nosotros hacemos lo nuestro claro claro

Voz 5 19:18 pero esto lo hacemos con el Ayuntamiento de Madrid este caso puesto pero sí

Voz 0049 19:20 ayuntamiento de Madrid no es capaz de comunicarles entonces aquellas personas que son las que más afectadas por el uso del vehículo que es mi padre es mi abuelo vale si no es capaz de que su mensaje llegue a ellos está haciendo algo mal quizá pues hacer difundidos en Twitter o enviar mails pues eso no funciona me abuelo

Voz 5 19:39 donaría sólo sí pero de verdad de verdad si desconocer la ley no hace no cumplirla entonces es como es como si dijéramos de alquiler no es La Bella titulación no estoy yo sabéis lo que debería ocurrir es que cada uno de nosotros a nivel particular

Voz 1515 19:53 dar que como tenemos algunas de nuestras costumbres algunos de nuestros usos y costumbres como José Antonio que tiene que ir mañana a su examen de salud pública en la Universidad y desde Sanse pues no tenía bien pues cada uno tendrá que modificar sus hábitos y si merece la pena organizándose de otra forma eso es al final lo que yo creo que como ciudadanos en nos pide vamos a preguntar también porque es importante saber el tiempo que nos espera para las próximas horas ya que mañana entramos hoy es escenario uno mañana escenario dos con el tema de las etiquetas medioambientales para cuando se esperan lluvias hemos tenido un puente de la Constitución absolutamente increíble en Madrid por las temperaturas esto tampoco es bueno y queremos preguntarle al meteorólogo de la Cadena SER a Jordi Carbó lluvias para cuando que podrían aliviar también esta situación Jordi hola

Voz 11 20:41 qué tal pero mira antes de contestarte como yo he estado escuchando atentamente no sé si me permites que participo un poquito de este debate veinte creo que habéis dicho algunas cosas que todo es realmente pensáis dos que vivimos fuera de Madrid y sabemos cómo funciona este plan en qué momento se aplicaría Estrella Morente que los que están en Madrid no se han enterado porque mira que se ha dicho a los medios de comunicación por activa y por pasiva

Voz 0049 21:07 va a ser porque si la gente tiene problemas es que no se ha enterado

Voz 11 21:11 bueno y para empezar a la Cadena SER como todos los medios de comunicación en una concesión pública es un recurso que tienen las administraciones para comunicar insisto no había que Televisión emisora de radio que no estuviera insistiendo bueno hay gente que no se entera pero también porque hay gente que voluntariamente quiere vivir desinformada a lo mejor no es decir no llegaremos a todo el mundo

Voz 1515 21:32 otra cosa habían hablado de sacrificio

Voz 11 21:34 a mí me gusta enfocarlo lo digo desde la perspectiva de de una ciudad que hace tiempo que ya aplica lo esto no las restricciones de tráfico en el centro de la ciudad por ejemplo en Barcelona hace muchos años que que existe

Voz 1515 21:44 nosotros hemos está haciendo Carbó ronda de corresponsales en el último mes y medio dos meses de la Cadena SER por el mundo para que nos explicasen cómo funcionaba en las grandes capitales del mundo todo

Voz 11 21:56 la serie diez divina porque si hay un cambio de mentalidad no es decir de transporte público es es es si que es cierto que hay que mejorarlo eso es indiscutible pero a mí me el surta casi perverso el concepto de que es un sacrificio quizás sacrificio lo hemos estado haciendo los peatones durante muchos años teniendo que respirar el aire que se estar respirando el sacrificio ya lo han hecho mucha gente ahora no es cuestión de sacrificio es primero hay multas si no se cumple la normativa hay multas segundo hay muertos cada vez hay estudios que lo concreta más que hay motos por culpa de la contaminación de manera que bueno yo creo que hay cosas que ya Levante siempre es bueno no pero hay cosas que están tan superadas en otros sitios es como poner una calle peatonal no va a desaparecer el comercio en pongo el ejemplo siempre me lo cuenta mi padre que un amigo que tenía una tienda que te hiciera una calle peatonal estaba enfadadísimo no incluso cuando lo inaugura

Voz 5 22:45 alcalde ahora que revierta en la calle peatonal no no

Voz 11 22:48 esto la broma le llamó hijo que ha dicho el ayuntamiento que lo va a retirar su vehemencia se volvió al bando contrario no pero Cádiz es porque se sabe es decir si la gente anda separen los comercios iban coche pasa más tiempo buscando aparcamiento que otra cosa pero bueno hablamos

Voz 1515 23:04 pero logia ya sí sí sí porque tenemos que hacer una pausa y me están llamando ya la atención oye que que a tiempo porque vamos a contar una cosa muy peculiar que se va a hacer por primera vez estas navidades las campanadas en Malasaña hemos invitado y no está esperando ya nuestros estudios a la persona que va a hacer eso desde la iglesia de El corazón de Malasaña nos lo va a contar enseguida pero Jordi la pregunta

Voz 12 23:24 es que cuando yo el primer diga

Voz 11 23:27 el jueves vamos a pasar unas treinta y seis cuarenta y ocho horas todavía complicadas de hecho mañana se espera que tengamos el máximo de inversión como mañana tendremos nubes bajas y nieblas el el podíamos decir que lo mejor que se nota los medios es cuando sube la T pero Tura siempre mejora un poco la calidad del aire mañana no mañana van a ser todas las horas de la jornada con inversión marcada temperaturas bajas que la mantendrán pero jueves va a venir los dos elementos que les hacen la la la situación está el viento lluvia no será muchas horas pero suficiente como para que el comunismo durante un par de vías

Voz 1515 23:57 el Aire Limpio bastante en eso significa que desde el punto de vista meteorológico entre las medidas que se toman por parte del Ayuntamiento y esto bueno podría significar que bajase hemos que por lo menos no se tuviese que activar los escenarios del protocolo Jordi Carbó Un beso seguiremos hablando seguro adiós Jordi tertulianos estudiantes universitarios hacemos una pausa y volvemos enseguida este señor que está sentado aquí a mi derecha la lo PDA y Sela ay no me lo voy a apuntar sea apuntar te lo que me lo tengo que apuntar también lo Lope Lope es suficiente pues López así más pero me encanta pero López de ahí Sela es nombre artístico o es que es así de pintoresco

Voz 8 24:34 bueno Lope es un personaje literario viviente

Voz 1515 24:36 el el nombre artístico lo digamos sí

Voz 8 24:39 es que si Lope significa lobo pero bueno no no hablemos de la literatura porque sí que creo que hay una noticia Marta que sería interesante

Voz 1515 24:46 lo vamos a contar enseguida venga dale las campanas para daña hacemos una pausa y volvemos enseguida con esta tertulia de analistas universitarios que nos encanta tener en este abanico de los diecinueve quién es el más joven Javi dice que hay todo universitarios experto analista también

Voz 5 25:02 hola no estrellas de la radio bueno te te pase volvemos enseguida

Voz 1515 30:47 doce del mediodía cincuenta minutos aquí continuamos con la tertulia de nuestros estudiantes universitarios con José Valdés Xavier Ferreiro Sáez hola hola Illes decía que nos ha acompañado en estos estudios Lope de ahí Sela vecino de Malasaña que ha puesto en marcha lo hemos conocido a través de el diario somos la saña Nos encantado la iniciativa unas campanadas singulares que por primera vez hacer en el corazón de Madrid en el barrio de Malasaña antes preguntaros a vosotros alguna vez habéis salido fuera a ver en directo unas campanadas de la noche el XXXI chicos

Voz 28 31:24 los sellos ellos sí es más eh normalmente me voy todos los años a mi pueblo Solana de Ávila que está en la frontera entre Ávila Salamanca y Cáceres Paraíso actual para la montaña y nos reunimos todos la plaza del pueblo todo el pueblo y el alcalde no regala uvas sino pasamos ahí hasta las cinco con música todos es muy bonito muy divertido oye la música tan frío al aire libre bailando hasta las cinco y bueno se me ponen más veces sí hizo Clamente Nos vamos a un salón que hay en el pueblo en plan que es como un salón cerrado un ha cerrado Pat para todo el pueblo y ahí está que seis el pueblo cien personas no poquito más yo creo que sí

Voz 5 31:59 si les dan las uvas yo creo que son sale regalan las uvas deben de ser menos a yo me lo paso fenomenal vamos yo fui a la Puerta del Sol un año Honda Hinault no repito porque no se oye nada si es que no se oye nada no se oyen las campanadas vente al pueblo Jose

Voz 1619 32:15 yo no yo no soy no me llama nada es una cultura mi familia pues muy familiar ese plan hay verlo en casa mejor que tener que porque cenas en casa estas más con tiempo con la familia porque si tú quieres ir por ejemplo a la puerta a la Puerta del Sol para tomar las uvas tienes que estar ahí a las cinco la tarde casi porque entre que no pueden pasar más de equis personas Ike pues ese PETA pues

Voz 1515 32:39 mí siempre me agobia no te compensa que a mí

Voz 1619 32:41 pensar sal no me compensa el vivir la experiencia con todo el sacrificio

Voz 1515 32:45 pero bueno lo de Malasaña va a ser menos multitudinario como más familiar y yo había leído esta mañana que lo pedía hay Sela lo hacía para que los vecinos de Malasaña se conociesen entre sí Lope bueno paguen os conocí mucho

Voz 29 32:57 Abel no nos conocemos ni en Malasaña Ny en ningún barrio ni siquiera los vecinos se hoy en día te montas en el auto en el ascensor no se las sensaciones de incomodidad no porque si se habla del tiempo habita no ni siquiera eso yo creo que nos Nos miramos au o ni siquiera miramos un punto fijo si donde pasar desapercibido entonces sí me interesa mucho el hacer barrio el conectar unos más el sentirnos se que es difícil pero esta iniciativa eso es el el fin que tiene no en el poder celebrar como un pueblo

Voz 1515 33:32 me van a ser unas campanadas alternativas creo que desde la iglesia de San Ildefonso vas a tocar las campanas no Marta la verdad es que

Voz 29 33:41 yo yo no voy a misa no voy a la iglesia pero sabía que tenían que tocarse las campanas porque lo que quería era una réplica de lo que está haciendo en Sol pero Malasaña entonces se me ocurrió pasar por la parroquia a ver

Voz 8 33:54 si el cura quisiera darme bueno pues el apoyo desde su campanario y me dijo Mira Lope tocar las campanas de medianoche esto está considerado como ruido salvo

Voz 30 34:08 que se haga manualmente entonces por lo visto Malasaña tiene Come Panero tras y quiénes lo conocemos

Voz 8 34:19 bueno yo no lo conocía hay Ignacio en Malasaña lo conoce a ese llama Luis para mi sorpresa yo creo que debe tener como unos veintitrés veinticuatro años que yo me imaginaba una imagen

Voz 5 34:31 que es estudia compañero pues

Voz 1515 34:34 no hay oficio es un monaguillo al cine luego no no no no no quiero que te traigas el próximo día quedé hay que traerla Luisa Luis veintitrés años profesión campaneros por favor si si tener que es Malasaña no del tantas no tendrá algo más de profesión una profesión deja mucho tiempo libre sin manos será hobby campaneros no

Voz 8 34:53 es un hobby es un hobby pero que está queriendo que sea su oficio ojalá yo les deseo todo lo mejor porque es un hombre tremendamente apasionado del toque de la campana no a la antigua usanza gracias a eso Marta es posible que toquemos las campanadas en el pueblo en yo lo llamo pueblo a Malasaña en San Ildefonso

Voz 1515 35:13 claro

Voz 8 35:15 bueno pues podamos reunirnos hay menos peatonales

Voz 1515 35:17 iniciativa eh es una es verdad

Voz 8 35:20 qué acogida tenía entre los vecinos

Voz 1515 35:22 no sé si habéis tonito ya un poco o algo de vida

Voz 8 35:25 vacile en ha habido un feeling la verdad es que lo que he podido yo leer la noticia ha tenido bueno pues mucha repercusión y encima se está visualizando mucho no ojalá ojalá podamos congregar al mayor número posible de vecinos y algún si te sale bien

Voz 5 35:44 iniciativa es en Malasaña sin un barrio de Madrid va a salir bien

Voz 8 35:47 así y ojalá que salga bien José porque sí que me

Voz 1515 35:51 pero haríamos va a ser porque tu idea es congregar a los vecinos entorno a la iglesia de San Ildefonso quién quiera participar o apuntarse tiene que hacer algo donde como se claro contacto con vosotros un poco la noticia

Voz 8 36:01 a las once once y cuarto será la convocatoria de la plaza de San Ildefonso allí yo como oficio de pregonero por cierto eh hay un campaneros ya hay un pregonero como oficio de pregonero en Malasaña daré el pregón de fin de año y luego

Voz 6 36:19 sonará a las campanas exactamente igual cómo suenan en Sol con su cuarto sumó su carillón todo exacto yo creo que estas cosas en un montón a las personas a las familias y crea la sobre todo con la Comunidad que son impresionantes y seguro que va a ser un gran éxito estoy aseguraron además lo sabes porque Ascoli

Voz 28 36:36 no sé porque he tenido las campanadas todos los años en mi pueblo así pero tengo un éxito podría recrear algo

Voz 8 36:43 no sé si son las campanadas y cada uno a su casa donde para ganarlo a ver lo sea la la red la replica bastar y luego después de que se den las uvas pues ya ahí cada uno que vaya a hacer lo que quiera no si quieren ir a a los bares a seguir disfrutando hace Gibbs festejando pues genial y quien se quiera ir a su casa pues estupendo también por cierto hoy que que sí que efectivamente hay preferencias por lo familiar yo tengo que decir que hay mucha gente sola y entonces sobretodo no sólo para aquellos que quieran traerse a sus vecinos y que les guste la fiesta disfruta sino también para aquellos vecinos que están solos es la yo creo que es una buena el por eso el el hecho de que a mí me gusta hablar Grammys un privilegio prosigue entiendo que haya pero si para esa gente que nadie

Voz 0049 37:33 yo la única duda si tengo es J

Voz 8 37:36 sí esto sí magnífica crecido Ruff bueno sí estaréis hablando con no está notificada sí sí sí yo desde luego lo que quisiera también es sobre todo contar con con el apoyo en cuanto el servicio de limpieza si me da tiempo a decir que el acto también es un acto de concienciación con el lema nosotros nos divertimos nosotros ensuciar como es lógico nosotros recogemos limpiamos creo que es muy importante desde el punto de vista vecinal responsabilizar nos de como de cómo nos divertimos nosotros perdona

Voz 1243 38:10 nada nada nosotros los vecinos recogemos la fiesta final determinar

Voz 5 38:13 con alguna duda una cosa recoger y otra recoger y reciclar quiero creer que recoge y se recicla en tu pueblo para próximos años Lope recicla la idea de hacer una haber Benita después una verbena de hay tomó la idea

Voz 29 38:28 no se me encanta sí sí sí sí eso es un HP de hecho esto pensando en ello a ver si es posible conseguir un local para que podamos continuar todos aquellos que quieran

Voz 1515 38:38 no me encanta oye que no nos tenemos que viendo lo pedía Gisela habría encantado a conocer que además te así físicamente con su concha héroes como peregrino va como con esta con como eh mío Bohème está ya no es gallego

Voz 29 38:50 es que me quedamos morriña me queda mucho por contar pero que tenemos pendientes

Voz 1515 38:54 no te vienes con el campeón de dos años es gallego

Voz 29 38:59 casi sí sí sí soy gallego

Voz 1515 39:01 sangre ahí te lo notaba eh lo pedía la vende con el campaneros dale un besito grandes es yo hacía nuestros estudiantes universitarios José Valdés Javier Ferreiro Álvaro Sáez un beso a nuestra Giuliana vale y otro día te vuelves Pale Álvaro ojalá encantados venga Nos vamos a las noticias de la una volvemos enseguida que se va a sentar en estos estudios Julián Maeso si os queréis quedar estáis invitados para verles fantástico Julian Maeso una grandísima música

Voz 4 39:27 presenta nuevo trabajo va a contar enseguida fenomenal adiós denominada