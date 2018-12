Julián Maeso: "La política musical que tenía España ha hecho que perdiéramos muchos músicos"

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 00:39 hoy hemos invitado a nuestros estudios a un músico al que le teníamos muchas ganas ya están por aquí lo chicos de Fuego y Chinchetas que los martes nos traen sus propuestas mucho

Voz 1907 00:49 a Carles Elisa Muñoz Carlos Cano qué tal hola hola bien una ola le teníamos tantas ganas que ya hoy por fin hemos hecho realidad ese sueño y está

Voz 1515 00:57 nosotros quién Julián Maeso

Voz 1907 00:59 de las personas que más saben mejor toca el órgano jamón en nuestro país yo creo vamos como la que más pero es que también toca la guitarra la eléctrica la acústica el ukelele si hace falta el bajo la batería la armónica muchísimos instrumentos más ya lo demostró en su primer disco en solitario Dreams argón publicado en dos mil doce donde por cierto también te estrena usted como vocalista bueno de todo durante todo este tiempo acompañado en el escenario infinidad de artistas desde M Clan a Quique González pasando también por el soul como Irma Thomas au

Voz 0335 01:33 bueno el himno lo ha dicho pero Julian Maeso tiene un pasado lila Dylan billetes de drivers que seguramente a mucha gente les sonará tuvieron bastante éxito incluso fuera de España luego ha empezado una carrera en solitario ha publicado ya tres discos de alguna canción más también el último son versos how lo sacó hace un par de años es un disco en el que mezcla muchos géneros como ella Rajoy muchos géneros y mucho americanos

Voz 4 02:01 sí sí las comparaciones que estáis haciendo a Julián Maeso entre las cosas del pasado lo de Rajoy llama eso hola

Voz 5 02:07 hola qué tal muy buenas tardes se avergüenzan de algo de tu pasado Julián Sabina lo niega todo

Voz 4 02:14 bueno bien bueno cuéntanos presentas no

Voz 1515 02:17 no trabajo hoy nos hacía Elisa Carlos sea mi mucha ilusión que dime

Voz 1907 02:21 lo que no presenta nuevo trabajo de expides su último trabajo este sábado en la Sala Sol de Madrid es jueves

Voz 5 02:28 la despedida a ver ambas cosas porque cerramos la la gira del disco Somewhere son Hao que no va por toda España estos último año y medio y luego también vamos a presentar un tema nuevo seamos como sido su saque

Voz 1515 02:44 presentar el germen del nuevo trabajo podríamos decir menos cómo va a ser el concierto de las galaxias

Voz 6 02:51 pues yo la verdad yo he crecido en la musicalmente sólida es un lugar que siempre digamos me ha transmitido muy buenas sensaciones de he visto en mi carrera evolucionar entonces vuelvo a la sala con muchas ganas de hacer un concierto especial pues seguro que hay algún invitado especial que no puedo desvelar y bueno vamos a estar toda la banda dándolo todo para para que la gente pues se desde un buen recuerdo de este disco

Voz 1907 03:23 bueno decíamos que la música de Julián mezcla muchos estilos y lo bueno es que es universal y has estado dos años de gira que ha llevado por muchísimos sitios de hecho hace poco has estado en Alemania

Voz 6 03:34 sí estuvimos en Hamburgo y Berlín muy bien muy bien si fue un placer estar allí también una dice a el viaje pero si está poder salir de España hacer tu música es genial y luego una semana antes no un dos días antes de ir a Hamburgo estuve

Voz 1907 03:53 y que en Londres eso cuéntanos bueno quién es el porque aquí no le estamos mucho

Voz 6 03:58 bueno es uno los lleva uno de los mejores programas de música digamos en en directo en en el mundo ahora mismo en el que tocan muchísimos artistas de renombre y tiene y un programa de tele el programa de radio instruir también presentando este tema como hacerlo ir aparte pues me ofrecieron la posibilidad de tocar a una una un tema con ellos el tocando el piano y con su banda ello con el jamón de bueno pues general bueno ahí

Voz 1907 04:30 además de tocar un tema tuyo elegiste una canción muy especial para para hacer una versión el bueno cuenta cuál es

Voz 6 04:37 la sala Adrián si elegirla naciente porque es una canción que desde muy chico padre que cantado en un grupo años sesenta pues esa es la canción que generalmente cuando cogió la guitarra me tocaba la cantaba mucho mejor que yo recibí mucho más registro agudo bueno

Voz 1515 04:54 lo hiciste esta versión de La casa del sol naciente pero toca también otro tema

Voz 6 04:58 no creo allí su naciente y pusieron uno de los temas que se vamos a escucharlo hablar del vale

Voz 9 05:16 huy huy la qué

Voz 8 05:35 eh

Voz 9 05:38 lo que eh

Voz 1515 05:48 hablamos de este tema también quería preguntarte por tu influencia

Voz 10 05:51 Carles porque escuchando esto a

Voz 1515 05:54 a Miami sitios no pero también te quería preguntar por eso

Voz 5 05:57 bueno del rock unos de coger el camino menos transitado es no tirar por el digamos los cauces establecidos en intentar salir

Voz 11 06:06 con no de influencias musicales e pues desde muy pequeño estuve escuchando rock'n'roll blues soul

Voz 6 06:16 aquí quedan trigos él es decir que que generalmente en inglés

Voz 5 06:21 no no he estado durante tanto tiempo cantando en inglés aunque el cuerpo y cambio no

Voz 1515 06:27 así es como en castellano

Voz 5 06:30 bueno es lo que me pide el cuerpo y en el que se que puede llegar a ser no estarían cambia eh yo estoy recorrió las rutas realmente estuve en EEUU están los cuatro veces pero estuve la A66 la Sevilla de hecho de hecho la hecho muchísimas veces y bueno yo creo que a veces no hace falta ir a Estados Unidos si hoy en día tienes música hay yo crecí con los vinilos y los iba escuchando día aprendí a base de repetición no de escuchar y tocar escuchar sí esto cuando veo yo sí

Voz 0335 07:08 me parece increíble que haya sacado estos discos sin haber estudiado alguna

Voz 6 07:12 lo bueno es digamos otra manera aprender yo estuve conservatorio de muy joven y en esa época no era yo creo que estaba por suerte está un poco más abierto ya hay conservatorio de jazz el grado superior de jazz y un poco más de ahí escuelas más abiertas a tocar otros estilos pero no yo cuando estaba estudiando era sota caballo Rey idea suyo las los recreos no yo no pasa primero me echaron ya estaba tocando el piano porque ya teníamos un piano en casa y entonces estaba digamos tocando algo de blues de rock and roll no no para esa música del diablo

Voz 1907 07:52 te deja ahora mismo hacer eso

Voz 6 07:55 el ideal las ir

Voz 4 07:57 entonces más que or fomentando

Voz 6 08:02 en el mundo el Observatorio durante muchos años ha sido una desgracia a muchos niños que han querido aprender música pero al final se les han querido meter todos por el mismo digamos patrón con una música que para un niño a ciertas en la música clásica hay cierta músicas es como mucha disciplina punto uno y segundos una música antigua que a mí me gusta la música clásica pero hay que saber digamos de incentivar al niño no es bueno me lo vas a jugar luego tú basta elegir la música que quién va a jugar de vamos a poner todo un abanico de músicas diferentes la pasta conocer todas y luego tú vas a digamos a acoger el camino que te guste pero durante muchos años la educación en España musical ha sido esa entonces pues por desgracia pues para pues hemos perdido muchos músicos a Julian Maeso que le pasa

Voz 1515 08:52 las carreteras

Voz 6 08:55 me pasa con las pues que estoy mucho tiempo en la carretera ni mira

Voz 1515 08:58 la carretera claro

Voz 6 09:01 hoy muchísimo músico no que antes de comentar sobre el órgano jamón que en España hay hay ahora mismo un muy buenos músicos hay un nivel muy alto y que también hay organista las muy buenos y Casanova no hay hay muchos y teclista así muchos músicos de diferentes estilos lo único que hay que en poco Vincent ayudarlos desde desde los medios de comunicación no no partir siempre de lo digamos de lo que ya está arriba no entonces hay que un poco mirar a la parte de abajo donde hay muchísima gente trabajando y no son escuchados

Voz 1515 09:42 Julián yo decía lo de las carreteras porque antes escucharlos la canción de Rod les clave la carretera menos transitaba pero es que también tienes como Roots Comas Ruth

Voz 12 09:53 cierto

Voz 13 10:01 sí

Voz 1515 10:14 venga dónde nos lleva antes era la carretera bueno la menos utilizada la menos transitada como así Road es que es como casi

Voz 5 10:21 más si es una es la segunda ciudad más grande de gana yo tuve la suerte de estar el año pasado enero pasado estuve digamos las pensiones hacía

Voz 6 10:32 como levantando un aula de música en la escuela

Voz 5 10:35 la buena experiencia maravillosa es un país que desgraciadamente están un poco en el vertedero de Estados Unidos y Europa todo lo que unos material informático material electrónico coches todo lo que no sobran aunque esto supone que que las empresas se reciclan pero no es todo mentira lo que hacen es venderlo para no almacenarlo y no gastar dinero en reciclar lo pues estas empresas lo envían a África siguen haciendo también el negocio y luego pues se gana que son país maravilloso súper ver te nunca donde fue el primer país en independizarse en África y lo están quemando el están nuestros

Voz 1515 11:19 cómo son los niños allí cuando llega a Julian Maeso ayudarles aprender música

Voz 5 11:24 es una mirada más profunda que la de un niño africano yo no he visto a ese guante ideado de niños que tampoco lo sé qué es lo que yo estuve visité hospitales orfanatos colegios no estaban en la extrema pobreza como voy a otros países más complicados en el África va son desérticos

Voz 15 11:43 y viven con poco oí

Voz 5 11:46 pero son felices y muy me parece una auténtica vergüenza que es lo que hay agentes siquiera cerrar muros una dejar para la gente que está buscando una oportunidad cuando en España en su momento durante la Guerra Civil agentes tuvo que salir fuera él fueron acogidos en otros países pero es una auténtica desfachatez

Voz 1515 12:11 vamos a hacer una cosa una pausa le rápida para que Julián Maeso pruebe el que nos toquen en directo de los que sonará este sábado en el sol te parece que quieres cantar Julian

Voz 5 12:22 pues a mí me lo pensé

Voz 1515 12:25 niños de gana de esta ciudad de Koeman así por este tema como así Road escuchaban coger la guitarra y cantar o tocar otro instrumento como te miraban

Voz 5 12:32 este es dice tiene menos ritmo

Voz 16 12:35 sí

Voz 5 12:39 a ver Ringo salen bien a ellos bien claro a ver ellos pasa

Voz 6 12:44 es increíble y la verdad es que eh

Voz 5 12:46 eh ellos también porque estaba todo el día tanto blanquitos lleva fuera de compás te llamaba pero yo tengo compás pero lo bueno es que yo si realmente el el ritmo el ritmo tiene hacia ellos de tu tocando en los niños bailando

Voz 11 13:00 pues sí que hay algo lo único que ellos soy muy exigente para todo lo que hago y acosando la saco

Voz 4 13:07 es que la quería salir bailando dilo pero sí que al lado de ellos

Voz 5 13:12 sí sí pero sí que va a quedar fuera pues sería muy bonito verles pierdes la mirada no de fotos

Voz 1515 13:18 vale vamos a hacer una pausa breve pruebas inequívocas agregó en directo

Voz 17 13:42 en Hoy por Hoy Madrid Marta González no

Voz 9 13:52 días

Voz 14 14:08 en ellos

Voz 10 14:25 aquí continuamos en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1515 14:28 con Elisa Muñoz con Carlos Cano nuestros compañeros de Fuego y Chinchetas Icon Julian Maeso hemos hecho ya prueba de sonido Nos anticipo de lo que va sonar el sábado en la sala El Sol himnos estaba enseñando algo que lo hemos pedido antes de la pausa maravilloso los hablaba esas miradas de los niños a los que ha dedicado esa canción Comas y robots de la ciudad de de gana como la música les transforma como la musicales lleva a otro lugar bueno les da también una esperanza es una foto esto tienes que darle más Julián Maeso porque es una foto preciosa de todos estos niños negros cada uno con una guitarra mirando a la cámara con en estos ojos luminosos de felicidad en unas circunstancias complejísima una foto precios a todos en fila sentado sobre una escuela así hecha pues con madera y con barro se pueden hacer una idea

Voz 5 15:19 tienes que darle más publicidad lo que pasa que hay hay tanta gente en las redes

Voz 1515 15:24 ya pero esto es tu experiencia nota de información

Voz 5 15:27 en que había pero satura y no quiero sí pero hay momentos en que no quiero ser parte de eso no me refiero sí me gusta dar digamos voz a optar y hago todo lo posible estuve en África colaboro en todo lo posible que esté en mi mano pero decidí iba en contra mía las manejó las redes no es una cosa que me

Voz 1515 15:50 que me gusten pero si lo piensas sobre información piensa en ello esas fotos son muy bonitas para que se puedan ver para que se pueda conocer el proyecto quien quiera saber algo más tú formase parte de uno de los proyectos que fue gana fuiste con

Voz 6 16:04 hola más rico la ONG tiene los Hermanos Maristas Se llama se organizan cada año muchos digamos actividades para para sacar dinero para para estos para no son para muchos otros países voy a digamos que levantan Pozo lo andan escuelas ayudan con dinero en hospitales hacen cosas maravillosas entonces yo creo que que en las en las nuestra escuela deberíamos todos ir una vez a África no eso te pone en tu sitio rápido qué vas a cantar en directo fue es un tema esta margen guineano ayer es algo así como colgado un alambre no que es también hace referencia a un poco a la situación muchas veces de algunos músicos de de lo complicada que es la la situación no a pesar lo maravillosa que es la música de todo lo que nos da a los músicos como intérpretes y también a la gente en general pero pero bueno siempre digamos que al igual que otras artes como puede ser la pintura o la escultura o la literatura quién digamos que dedica su vida a hacer eso siempre vivió un poco en la cuerda floja no entonces colgado un alambre

Voz 1515 17:19 para estos chicos de coma sin le gana te parece

Voz 19 17:26 no

Voz 7 17:49 a a flote con siete mes vi beata de ah muy bien le nada daba fe a la empresa yo vende nada

Voz 20 18:39 no

Voz 19 18:41 sí

Voz 7 18:50 habrá mí huyera bien yo veo a Kenia hombre de carne y llena de aire frío donde vende es que soy de paz

Voz 1515 19:59 este final final ha sido un guiño yo creo que a lo que está por venir

Voz 1907 20:05 para eso vamos a hablar ahora porque yo no sé si has tenido al tiempo que componer canciones para el nuevo álbum porque entregan

Voz 1515 20:12 se refería guiña porque yo el siguiente él me lo vuelo ya en Castellón

Voz 16 20:16 no yo creo que va a ver

Voz 6 20:19 que acciones mandan por sí por mucho que tu algo es que cuando tú empiezas en una canción hacer la música o o Bañares la letra o al revés y luego la música es la canción la que mandas en la que te dice si está bien no está bien está bien no

Voz 5 20:39 aquí puestos hacer sugerencias de cara al nuevo disco yo creo que Julian Maeso es el blanco más negro

Voz 21 20:44 Toledo

Voz 16 20:47 sí

Voz 21 20:49 en la catedral lo enhorabuena iglesia no con el órgano empezó

Voz 5 20:53 yo de jovencito tocando el Lorca

Voz 0335 20:55 no en la Escolanía de la Catedral cantando más que todo dando yo es que mientras te acabas esta canción de estaba imaginando un coro gospel detrás la réplica

Voz 6 21:04 de hecho me encanta el gospel me encanta dar las más que aquí las iglesias en España pues la música que es muy no no acompaña no acompaña para la alegría

Voz 1515 21:14 reclaman reivindicadas desde aquí una revolución para que tomemos las iglesias si pongamos una música un poquito más

Voz 1907 21:22 lo que tiene que ser una sensación tocar un órgano una iglesia brutal eso lo has hecho alguna vez bueno

Voz 6 21:28 pues la verdad sí lo he hecho pero no era un bebé no era un órgano de tubos era un órgano más pequeño entonces no pude digamos hay romper las cristaleras B

Voz 16 21:37 vaya vaya queda pendiente ahí en la Catedral de León loco

Voz 5 21:41 hay discos

Voz 0335 21:43 en en catedrales iglesias Arquette Fire por ejemplo a un par de discos en iglesias yo creo que Julian Maeso sólo está pidiendo arriba SCI

Voz 6 21:50 yo os digo la verdad bueno cualquier cosa que pues edad

Voz 15 21:54 un poco un meter un cambio

Voz 6 21:56 una moneda han estos edificios que pertenecen al pueblo que al final no son del pueblo con lo cual hace mucho negocio sobre todo en Toledo está llena de Iglesia Si al final de todas esas iglesias y la catedral la levantado al pueblo con su esfuerzo y hará lo que hace es cobran entrada por entrar a todos lados es han hecho un negocio increíble no entonces ahí

Voz 5 22:18 que hay que meter un poquito de cañas propios

Voz 1907 22:21 ha respondido a la pregunta tenemos nuevas canciones para nuevo

Voz 6 22:25 que estoy en ello y que te digo hemos adelantado con más y si ya hay mucho trabajo adelantado hoy sólo falta pues todo el trabajo de vocal no llevarlo hacia un lado a otro

Voz 1515 22:38 cómo es tu proceso creativo jugando te meten para adentro

Voz 5 22:40 no sólo de madrugada despertarse temprano no

Voz 4 22:47 lo cual me grandes preguntas

Voz 6 22:50 y el proceso creativo es la música por suerte me viene en cualquier momento el lugar que esté igual

Voz 1515 22:59 si te han pasado alguna cosa así como que de repente estas escuelas perdona me está viniendo una canción

Voz 6 23:04 es textual no normal sabes lo normal es que el móvil para acordar claro generalmente los sólo los sólo guardar el móvil entonces deviene una melodía hay lo grabas y luego ya lo va dejando que Maceda y al cabo el tiempo pues todo todo más sabe cómo esto pasa me pasó último disco que tenía yo que sé quinientas voz que luego hablaron te da tiempo a hacer todo hay muchas es a veces no se oye en el coche o hay gente pasando y luego ya que tienes eso pues ya empieza a haber lo que has hecho en el móvil a intentar darle un sentido con la guitarra el piano y luego ya pues queda con con los músicos una maqueta o

Voz 1515 23:50 ha sido un placer tenerte de nuevo en el programa nosotros si uno no ha sido no

Voz 0335 23:55 si Carlos Cano no está claro si quiere haberle el sábado y esperar el disco del año que viene

Voz 1515 24:01 el sábado en la sala El Sol ya está con los nuevos temas para el año que viene a ver si termina siendo en castellano te ser castellano inglés mezcla

Voz 4 24:11 yo no no no

Voz 6 24:14 no me sube muchas mezclas pero si debiera que que porque no sé

Voz 1515 24:18 tampoco quiero entretener más no sea que de repente aparezca una musa Aisa vaya corriendo siempre es posible pasar una entrevista que haces

Voz 16 24:25 sobre todo alturas a deja pasar ahí la deja pasar

Voz 1515 24:29 desde aquí la propuesta queremos un directo de Julián Maeso en una iglesia gracias grandioso me ocurren que se empieza a lo mejor con el órgano ahí como cuando era pequeño y tienes una cosa Adele y luego ya llega así como es multiinstrumentista pues luego por favor en primera fila tu profesor del Conservatorio

Voz 4 24:45 ah vale

Voz 1515 24:49 bueno por favor señores de la liturgia

Voz 6 24:52 Ical un poquito entonces ayuda al niños que que ponía digamos la música es para todo el público de todas las edades que ir momento el acto de tocar es ella convenios mentes gratis desde que busca cuando alguien se siente un poco eh

Voz 5 25:11 triste que no sabe dónde que hacer la música es un gran aliado

Voz 1515 25:19 Elisa gracias a vosotros Fuego y Chinchetas os tenemos ahí también nos podemos encontrar a Carlos Cano y Elisa Muñoz Julian Maeso un placer siempre encontrarnos