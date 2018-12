Flash deportes SER de las 18:30 (11/12/2018)

de verdad que en octavos de final el primero tienen la posibilidad de de jugar su partido segundo en casa pero a partido de cuartos de finales obviamente sorteo no me parece justo que el que juegue segundo tenga más posibilidades de cara a salir primero segundo nadie tiene la varita mágica como decía para saber que te puede tocar qué puede pasar hay quiere lo mejor y lo mejor siempre ganar

Voz 0995

00:50

el Cholo recupera a Godín y Filipe cuenta con las bajas de Juanfran Lucas Diego Costa tampoco ha ido convocado Savic por sanción la duda es Josema Jiménez indicó que también reaparece tras cumplir partido de sanción el Barça por su parte recibe al Tottenham en el Camp Nou con el liderato del grupo asegurado los ingleses dependen de sí mismos para clasificarse como segundos Illes sirve con hacer lo mismo que el Inter ante el PSV son baja en el Barcelona los lesionados Sergi Roberto Malcolm Umtiti Rafinha Isaac Peral que sí ha ido convocado es Arthur después de recibir el alta médica más allá de los españoles destaca el grupo C o lo que es lo mismo el grupo de la muerte pese al Nápoles uno de ellos quedará apeado de la máxima competición continental Liverpool Nápoles en Anfield a las nueve y Estrella Roja en Serbia la misma hora en fútbol nacional la Federación Española ha confirmado esta misma tarde que la Copa del Rey contará con van a partir de octavos de final además de cara al final de temporada se plantea la posibilidad de implantarlo en el play off de ascenso y también la próxima campaña en la segunda división en polideportivo baloncesto hoy dos partidos de españoles en Eurocup desde las seis y media reacio fan Mora Banc Andorra y a las ocho y media Valencia Basket cénit en la Champions League a las siete de la tarde Telecom Iberostar Tenerife