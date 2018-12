Bob Pop: "Los que nos reímos ganamos en número, pero perdemos en ruido"

Voz 1 00:00 ETA no ha ocurrido nunca tiempo de Herodes

Voz 2 00:08 un comité de bienvenida déjate barba pasito Franco y cantaor la monarquía os pone cachondo no parece

Voz 3 00:16 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrasca que penetran desde el Atlántico

Voz 4 00:22 es que me gusta me encanta mirar a los aspersores expulsan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 5 00:43 buenas tardes bienvenida a La Ventana cómo estás bien porque la gente que hace tiempo que tenemos Movistar estamos de enhorabuena con lo de la fusión con Fleet oye a explicar qué tengo que hacer para ver de momento no tienes que hacer nada porque no tú ya tienes Netflix también

Voz 6 00:56 yo estoy a lo mío

Voz 1 00:58 sigue dando que tú también eh

Voz 5 01:03 mira Francino yo te conozco espera directrices espera directrices que las bases que reciba tuya y si alguien lo puede hacer por ti mejor dice sí a todo todo dice sí a todo porque no se no tuve que decir te va a cambiar la vida pero es interesante bueno esto plantea un nuevo panorama televisivo

Voz 0313 01:26 porque si la vida ya no mira con lo de ahora más no

Voz 0826 01:29 lo hablamos de es verdad lo que es lo que más todavía Moro pedir la tranquilidad de saber que lo tienes ahí eso sí eso sí de decir bueno si tengo una noche de insomnio pueda pasarla en vela viendo más series todavía pero todo espera de trece a ser muy concretas muy certeras y todo el mundo que se relaje porque no va a pasar nada quiero decir vamos a seguir viendo la tele sin problemas

Voz 5 01:54 muy bien me quedo bastante hoy vamos a hablar en La Ventana de la tele del humor el humor

Voz 0313 01:57 como casi todo el mundo sabe es algo parecido

Voz 5 02:00 sólo a los vaqueros que pega con todo hay que ser muy torpe para que algo con vaqueros con tejanos te quede mal pero es que además encanta Francina me decir decirlos vaquero pero además tejanos vale valiente pero ella es verdad en Cataluña

Voz 0313 02:18 dejan atrás eh pero además el humor es multiusos porque sirve bueno para lo que sirve para entretener para distraernos para divertirnos para hacernos reír pero a través del humor también te puede desinformar incluso puede reflexionar hacerte preguntas buscar respuestas a los grandes desafíos Yeste es el gran mérito enorme logro de nuestro invitado de esta tarde que nos acompaña La Ventana un ejemplo muy concreto y iba estantes reciente además a ver qué relación pueden tener Vox Rosalía y los patinetes eléctricos que son tres yo esos tres patas de la más candente actualidad tres Vox Rosalía patinetes eléctricos

Voz 7 02:59 tengo una pregunta que a mí en la que más me está invadiendo últimos días porque todo lo nuevos fenómenos que lo PETA se los acusamos de que son puro marketing no van a llegar a nada salvo los que nos dan miedo porque de repente Bosch podríamos decir Unió vamos a ver llevamos meses bueno yo no pero mucha gente lleva meses diciendo que Rosalía es un producto coño que es un fenómeno mundial de verdad

Voz 8 03:25 metiéndose con ella desacreditado la llega

Voz 7 03:27 vox calla la boca nadie le acusa de apropiación cultural fascista lo mismo a lo mejor tenemos plantearnos que Vox es sólo marketing y relajarnos un poco ya pero vamos a ver porque lo vimos una cosa de moda con el eléctrico vale para lo mismo para detectar idiotas

Voz 1 03:44 ah y Roberto Enrique buenas tardes buenas tardes venir a La Ventana

Voz 8 03:49 cantado estará allí feliz gran reflexión

Voz 0313 03:52 gran mucha conexión gran vínculo establecido entre las tres premisas que sea

Voz 8 03:58 qué bien que guste eso entonces las

Voz 5 04:01 la semana pasada desierto

Voz 0313 04:04 perdona Mariola todas una tú crees que Vox es sólo una moda o te quiere consolar con eso

Voz 8 04:08 pero pensar que es eso sabe todo para que no me fuerza en las

Voz 0313 04:11 sí sí al miedo vale si es una moda Ponte Vox Pop

Voz 1 04:14 yo yo no no vamos a evitar esto roza beca ahora

Voz 0313 04:20 abro un pequeñito paréntesis sólo para decir algo que me viene recibiendo desde hace días yo creo que unos estamos en general equivocando con con Vox ir diciendo algunas cosas bastante inconvenientes ya a veces tontas como pasó con Podemos es decir a la gente que vota a Vox no es que sea toda la gente franquista anti feminista facha no les votan a pesar de eso es un voto de gente cabreada de protesta de tal no es un voto de protesta como como como Podemos no fue en su momento no de la noche a la mañana Lubos cinco millones de españoles que se volvieran comunistas etarras pero es otro esta sí que vea te daban la duda

Voz 8 04:59 pero hay una forma de protestar que es que más ya lo bonzo si los saques que van al otro la sensación que tengo es que la protesta no está siete

Voz 0313 05:05 no quemándose a lo abonó no quemarlos de enfrente no no es que mandó el sistema claro quemando el sistema pero existe

Voz 8 05:10 Emma también protegen si si el sistema propio es

Voz 0826 05:14 este corte que hemos sacado sí que es verdad que dice refleja mucho lo que tú llevas haciendo en el leitmotiv hemos de recordar que además Bop está surtir efecto

Voz 5 05:25 de ternura

Voz 1 05:31 ahora mismo mientras yo estoy aquí disfrutando presencias está comiendo el marrón de preparar el programa de hoy

Voz 0826 05:36 mientras André buena fuente están su camerino trabajando vamos

Voz 1 05:38 quién no está ensayando como enseñó picando piedra un respeto a los señores de que que te queman me me ha hecho también que te dirá

Voz 5 05:47 no era muy bonito muy bonito matado a mí lo del coso director me hace gracia porque vamos a

Voz 0826 05:51 irá ese tema I que te llama para qué

Voz 5 05:54 sí Francino no tenga claro qué es lo que dicen digo que que

Voz 8 05:57 me ha traído aquí básicamente el demandado a mí aquí

Voz 5 06:00 que le hacemos a manos aquí no me lo han propuesto algunas veces pero no pero no puedo con los que hemos no puede que sí puede ajustamos las la cámara hasta aquí pero no es que un día retrasé la la grabación del programa me he grabado es falso directo vale tenemos el compromiso que también aprovecha los años que te quedan de lustre clara en tele estás para que te llevan

Voz 1 06:33 no sé si con esa razón convencidos ya no pero lleva tiempo diciendo veloz verdad

Voz 0826 06:41 oye yo decía bueno boba además de todo Francino yo es que le conozco mucho ya sabes que eran no

Voz 0313 06:49 bueno eso eso no se pierde nunca un intelectual

Voz 0826 06:52 es un intelectual dice eso sí me da miedo pues no es verdad

Voz 8 06:55 la gente va a cambiar de canal no es un intelectual

Voz 0826 06:57 sabe usar todo su bagaje cultural para hacer humor para destila humor para darnos estas píldoras como la que hemos puesto

Voz 8 07:04 él sabe hacer o no tengo más remedio es decir no es la única forma en la que se me ocurre hacerlo sabes decir piensa que yo con Andreu llevo ya seis años Andreu toda la gente que esas alrededor con muchísimo talento desde Berto Jorge Ponce cuando estaba la sexta con nosotros Broncano cuando estuvo un montón de cómicos magníficos que pasan por allí entonces claro yo allí deben de tengo que buscar mi lugar lugar frente a con cosa enormes no es hacer la comedia en ellos porque no tengo esa capacidad con lo cual al final lo que hago es de la necesidad virtud pero

Voz 0313 07:34 consigues esto que comentaba hace un momentito consigues con las gafas del humor que veamos que apreciamos realidades que igual no habíamos no habíamos caído no es una mirada distinta

Voz 8 07:45 no debo mucho a este aprendizaje tanto a Andreu como al resto de cómicos que me enseñan las herramientas del humor para ponerlas al servicio de lo que yo quiero

Voz 0313 07:52 mira esto que decía Mariola de lo de intelectualmente todas es una persona que piensa que vi que trate de buscar respuestas básicamente no intelectuales eso a mediados de octubre este país vivió una especie de debate nacional a propósito de Operación Triunfo con la al la palabra maricón es cómo están los bueno stock sí que les parecía homófoba alguna de las chavalas que Concursal esto que en fin que provocó muchos chistes y un gran debate en ese momento tiene también la posibilidad de una mirada profunda además la diste diciendo esto

Voz 7 08:25 yo creo que la causa es buena Andreu está muy bien luchar contra la homofobia desde cualquier sitio pero a lo mejor sólo a lo mejor el problema está en que estamos eligiendo mal nuestros símbolos de nuestros referentes los signos los representantes de estamos recurriendo una muchacha

Voz 9 08:44 millennials dentro de un tal

Voz 7 08:46 el show para luchar contra la homofobia han estado usando a Mecano como un referente de la integridad de la obra artística Dios estamos eligiendo regular que a lo mejor esto explica esto explica por qué tenemos los líderes que tenemos yo creo que es un síntoma claramente elegimos bien las causas pero elegimos los militantes incluso elegimos mal a los enemigos estamos dirigiendo las causas sí pero estamos defendiendo la libertad de expresión a través de un rapero botaratas estamos defendiendo el feminismo a través de concursante de Gran Hermano la lucha contra la homofobia ha dado a través de cantante de karaoke estamos defendiendo la integridad creativa con leche de Mecano el debate intelectual con

Voz 8 09:30 tuiteros o la pluralidad democracia

Voz 7 09:32 o con Falange que a lo mejor el problema es que a estos demasiados influencia influencer muy pocas referencias

Voz 5 09:41 no yo me sumo lo aplauso

Voz 0313 09:43 esa conjunción finales definitiva

Voz 5 09:47 te de parir reflexiona doodle tú di que lo improvisa no

Voz 8 09:52 para afrontar la verdad yo estoy yo desde que terminó una sección semanal hasta que llega la otra Jordi al clic de pensar en de que voy a hablar a veces le pregunta Andreo es de qué quieres que te cuente el a veces me da una sugerencia yo pienso sobre eso otras veces lluvia ahí picando piedra buscando tal de voy como si fuera normal que que es difícil como que no me estoy fijando en cosas pero estoy pillado a ver dónde saco la conexión de algo que me importa contar entonces pues son una semana o al final si lo piensan de agosto a toda la vida de al cielo de mi vida empezamos

Voz 0313 10:25 tonterías Roberto pero esta esta frase de demasiados influencer sí pocos referentes es un resumen de nuestro tiempo es esta frase te digo una frase absolutamente Cerdeira padece

Voz 8 10:35 la añadía al final de guión pues ETS dietas

Voz 0313 10:38 el Wi Fi hacer pis y a la vuelta a poca mi nos dirán John aparecen sí aparecen grandes ideas ambición no sí

Voz 5 10:48 donde está Dios y no me ha pasado en toda

Voz 8 10:54 pues se había cerrado el guión me fui a hacer y lo volvió y dije voy

Voz 5 11:00 tiene un libro Fantasía yo quiero hablar de esto días agendas ajenos la entrega de tus aparte si yo creo que esto

Voz 0826 11:07 diarios dicen mucho de él porque me parece que cuenta él hace es capaz de escribir esto esto buena fuente dijo una frase maravillosa que es Bob escribe cómo piensa y piensa muy bien y es cierto porque el libro refleja un el pensamiento yo creo que todas esas máximas del libro están destinadas en tu sentido del humor y AMISOM me hace mucha esa me me me sorprende mucho para bien

Voz 8 11:29 sí pero al final yo creo que es el material con el que yo trabajo es mirar la realidad hacer una a un barrido de las cosas de una criba y me quedo con lo que con las herramientas que tengo intelectuales Yacla o de que era un intelectual con las herramientas intelectuales que tengo las uso para filtrar las cosas interés interesa el humor que al final me parece el mecanismo más amable para hacerlo porque además

Voz 9 11:54 eh creo que el

Voz 8 11:57 el drama está sobre explotado y el humor parece mucho más inteligente mucho más divertido y tiene muchas más posibilidades llegan a hoy los que critican a los que se ríen voto que yo creo que ganamos los que no sean los oye menos

Voz 5 12:10 ganamos el número perdemos el ruido

Voz 8 12:13 perdemos somos vamos en número pues yo creo que ahí está la gente que se ofende que me parece muy bien ofender se yo también por muchas cosas pero no pido nada es muy Bette me digo vaya vaya por Dios pues ya te tacha de mi lista punto pero creo que somos muchos los que nos reímos de las cosas e incluso nos reímos con culpa que eso se nos olvida es que a veces nos podemos reír ofendidos sea que alguien no le guste algo lo que se ofendido puede estarme ríen de que padezca algo mal inglesa parece mal por mí me parece mal que yo me ría de esto pero qué ha pasado para que se vea más a los que se indigna que el lugar de los que no reímos pues porque como pasa con todo es decir tú vas a un restaurante la comida me parece un asco no escribes una resolución negativa en cambio con la mala noticia exacto yo creo que siempre proporción les hacemos demasiado caso entonces no a los que se quejan para que les hacemos demasiado caso probablemente pero vende más el palo y lo negativo se y probablemente porque a mí me importa mucho más si alguien sea a Bin por ejemplo con el trabajo que hago a mí me me me dolería que se a alguien que yo no quisiera que se hacen gala yo porque yo sí creo en la ofensa eh pero la ofensa a quién yo quiero ofender yo sí ofrenda la gente la que quiero bingo si de repente alguien a quien yo no quería ofende lo que sí tengo claro me equivocado y tengo que pedir disculpas y oye

Voz 0313 13:26 para los oyentes interesados en en esta segunda parte en Días ajenos de tus diarios que hay más aquí debajo

Voz 8 13:31 de Roberto que van a descubrir que vamos es que ya no hay separación es que lo que empezó como un juego de nombre artístico de Bob Pop y luego Roberto Enríquez Por otro lado yo escribe una novela confirmado como Roberto Enríquez y luego todo en Tele y prensa porque ahora mismo soy lo mismo soy una persona todo el rato todo el tiempo

Voz 0313 13:49 de fines como Benedet

Voz 8 13:50 escritor y Boyer podrá uno para Boyero

Voz 1 13:53 sea me gusta

Voz 5 13:56 pero sí que se ven muy

Voz 8 13:59 embedded intelectual a veces también me defino

Voz 0313 14:01 dame un sólo un segundito un segundito que que que la sonrisa la atempera un poquitín vale le ponga un poquito más serio como aquí lo de hacer spoiler no tiene problema porque lo podemos contar este libro donde efectivamente destila mucho de boca de Roberto que es todo uno de su personalidad

Voz 9 14:17 eh tiene un final sorprendente

Voz 10 14:21 llamativo e

Voz 0313 14:24 tan te diría yo porque

Voz 10 14:26 de Roberto explica algo que yo yo no sabía yo

Voz 0313 14:28 yo me he enterado a través del libro y me imagino que muchos oyentes tampoco saben que es que tienen un problema de salud que tiene una enfermedad que además el dirá es pero también explicará y lo explica muy bien en el contexto en que decidió hacerlo público

Voz 11 14:43 dejé de escribir todos estos días

Voz 6 14:46 porque me dio miedo pensar en contaros tantas cosas de mi enfermedad y porque el brazo derecho apenas me responde por pudor y por dolor dejé de escribir aquí incluso me plantee es no publicar esta segunda parte de mis diarios hoy después de que esta mañana me llamara una comercial de las aseguradoras de mi banco para venderme un seguro por invalidez a causa de una enfermedad degenerativa y supe que lo sabía que la empresa privada que gestiona el hospital público donde me traten la esclerosis múltiple le habría pasado agnóstico y mis datos colgué el teléfono y lloré de rabia cuando me preguntó si padecía alguna enfermedad crónica y yo les dije la verdad estuvieron múltiple nos ha sorprendido ni se hizo ningún silencio sino que me respondió muy rápido igual que mi hija pobrecita coge el teléfono y lloré de rabia hay escribía esto pensé que si la gran banca española lo sabe que más ya que lo sepáis vosotros

Voz 8 15:46 yo no sé muy bien por dónde seguir eh perdón

Voz 5 15:49 las lo lleva muy bien yo entiendo decía

Voz 8 15:52 es un asunto mí me genera un poco de de pudor sobre todo porque yo siempre he huido de estos famosos que de repente usan su enfermedad incluso aunque sólo sea como ejemplo ya es una gran mentira porque tú no eres ejemplo de nada decir yo tengo esclerosis muy tiple pero cuanto antes que la tienes hace que la tengo el dinero como lo hace veinticinco años pero cinco años digamos que la parte degenerativa más fuerte es el último año y medio pero yo no me puedo elegir en el ejemplo de nada porque yo soy un privilegiado yo tengo la suerte de que tengo un trabajo de todo no tenido miedo de compota de contar que la enfermedad no tengo problemas por ir a mi trabajo y me ayuda en todo lo que pueden me puedo permitir pagarme rabia estación me puedo permitir un montón de cosas que no tenemos en cuenta cuando hablamos de enfermedad si hablamos de investigación cuando la gente hice lucha contra su enfermedad mira por favor no perdona todo con el uno luchas contra la enfermedad turco contra lo que de verdad esas luchando contra

Voz 13 16:49 seguir teniendo ganas de levantarte por la mañana pero sólo tiene que ver con la enfermedad pero tiene que ver también mucho eh una cosa de la que apenas hablamos es de la clase de la clase social del universo

Voz 8 17:01 el económico no es lo mismo que Terelu Campos con perdón saga hablando de su enfermedad cuando tiene un colchón financiero tiene un colchón profesional que cualquier otra persona a la que da igual que tenga esa enfermedad porque no tiene ningún soporte ninguna valía que la ayuda ningún asidero ningún colchón no es lo mismo caminar sobre huevos duros que juegos crudos Iggy caminó sobre huevos duros se te rompe la cascada pero sigue habiendo una superficie que te sostiene pero caminar sobre Goss crudos que es como camina mucha gente enferma que no tiene una pensión ni tiene una ayuda es caerse pringar sí

Voz 0313 17:32 de de Gemma ahí declara ahí de mi arma llegaste hablar

Voz 8 17:36 Cara a cara con la comercial del banco nunca pero me sentí tan mal en ese momento

Voz 0313 17:40 sí yo cuando lo leído fines no no daba crédito

Voz 8 17:44 yo luego que por otra parte la filtración de datos quiero decir sabes que pasen todo esto es que esquiables eso hace aquí habría un análisis porque por un lado yo puedo pensar a lo mejor he sido un paranoico pensando esto pero parecía todo demasiado casual por otro lado la sensación yo y todos rodamientos que hecho la el último año y medio ha sido un hospital que por desgracia como muchos en Catalunya ha sido privatizado y entonces hay una entrada hay un tejemaneje de datos saber a la medicina no se privatiza simplemente porque sea un gran negocio la propia medicina lo que ese privatiza porque es un gran negocio el uso de datos y porque la gran banca está detrás sí porque Bender eso el seguro y tu miedo también lo venden encuentros privaticen hospital entonces yo y me sentí por un lado hija a lo mejor estoy siendo muy paranoico pero todo Adige da igual porque así es como y además medio al final del libro sin yo quererlo y eso me pareció ir fue eso

Voz 5 18:36 muy bien contada también la que me ayudó a publicar

Voz 8 18:38 porque yo al de todo libro voy contando porque hay una parte importante yo cuento lo de mi esclerosis en el libro que de repente la enfermedad se convierte hace que la escritura se convierta en algo físico de repente yo tengo dificultad para escribir a mano que yo siempre he escrito a mano y me di cuenta de que yo nunca había reflexionado sobre la escritura como un gesto físico sino como algo puramente intelectual y me di cuenta de cómo te marcan un montón de cosas que no tenidas en cuenta cuando no te pasa nada

Voz 0313 19:03 hace chistes sobre eso sí siempre que puede

Voz 8 19:06 sí sí sí sí ochenta de hecho ya

Voz 1 19:09 ahora mismo como un poco

Voz 8 19:12 ah yo mismo estoy en un perfil buenísimo es tribunal

Voz 1 19:15 con una desvalida maricón tal yo creo que si algún partido político me quiere como para pensarlo aquí estoy yo con la pata p'alante no no es que tengo luego buenísimos yo estoy muy bien con la Andreu pero sí pagan bien cualquier para que vengan mal dadas te quiero decirlo a mítines las cosas pero cualquier partido sí pues mira no cualquiera no

Voz 5 19:39 que eran yo sigo poco se decía que te estábamos vendiendo

Voz 1 19:42 bueno a cualquier tampoco cualquiera

Voz 5 19:44 nosotros queremos que sigas haciendo humor en ese programa que el todo ideal muy bien montado en radio

Voz 8 19:53 Gustavo la radio me encanta de Chago Radio en esta casa todos los opositores Burela Vivir Madrid con Beltrán a un