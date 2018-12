¿Cómo ha cambiado Madrid Central tras la remodelación?

Voz 0313 00:00 vamos a desarrollar en los próximos minutos el concepto cambio a partir de una mirada muy muy culo a partir del antes y el después de una operación urbanística que siempre es muy muy diferente miren vayamos a una información del diario El País del año dos mil cinco una información que firmaba Rafael Fraguas sobre la reforma de la M treinta lo que hoy se conoce como Madrid Río año dos mil cinco insisto eh en plena macro obra manifestación vecinal en el Parque Tierno Galván contra el proyecto más de cinco mil familias de la zona en contra se quejaban de que de las futuras chimeneas que expulsaría a los humos de los túneles entre los niños un concurso de dibujos contra la contaminación el ganador un chaval con un dibujo un brío ahumado que si titulada dónde jugaré yo voy o ya lo sabemos hoy los niños en Madrid Río patinan van en bici juegan en todos los parques que hay unos cuantos y además acuden actividades en el espacio del Matadero el coste de la obra discutible muy discutible pero la realidad se ha transformado de esta manera que les acabo de contar el resultado y nivel de actrices facción es evidentemente pues otra cosa estamos ahora en pleno momento de medir resultados de otro proyecto Iborra viste con muy importante en la capital que es el Madrid Central iremos a otros eh porque hay vida también fuera de de la capital mejor antes o ahora para eso habrá que dejar pasar un poquito de tiempo pero hay un primer termómetro que es el sonido Carlos de Ita buenas tardes buenas tardes y Carlos Freitas como científico como cirujano de precisión

Voz 0327 01:26 que reproduce las mismas condiciones en el antes y el después en el día

Voz 0313 01:29 ya en la hora en el contexto y obtiene resultados y los datos sumó importa

Voz 0327 01:33 antes así que adelante con los datos bueno yo más que buscar datos buscaba sensaciones pues que más que buscar medir decibelios buscaba echara una mirada de la textura del paisaje urbano para mí el ruido una ciudad es como una mancha de aceite que lo tapa todo como telón de fondo sucio que no deja ver nada pero cuando ruidos es cuando ese telón de fondo se diluye un poco pues emergen los sonidos de la vida las voces los pájaros en las campanas lo niños de todo no los patinetes y es lo que dice me fui a grabar con una bici recorrió Madrid un martes antes del martes veintisiete desde antes el cierre de Madrid bueno de la restricción el martes cuatro posterior para grabar en diez puntos escucharemos algunos en el mismo sitio ahora equipo de grabación micrófonos Money todo igual

Voz 1 02:16 todo homologable digamos para ver qué pasaba

Voz 0327 02:18 desde después el ruido sigue evidentemente Madrid sigues no Madrid porque dicho era quitemos todo el ruido pero pero sutilmente insisto sutilmente Si tú te pones a escuchar te das cuenta que emergen otros sonidos por ejemplo en la plaza de Lavapiés moderno decía el cuarto estos son mono la combinadas la primera parte es antes el Madrid del ruido en la segunda parte que siempre en Rafa con autobús un coche lo que sea lo que viene después es van más allá del ruido no menos El día una semana después veremos como Lavapiés ahí sonidos pero cuando el tráfico se aleja un poco suena menos el runrún de fondo pues oímos voces o hemos pájaros gorriones oímos las palomas arrollando oímos un niño que sabemos la diferencia la voz de niño de la de la del adulto porque este telón de fondo se ha diluido

Voz 2 03:04 un run run de fondo

Voz 3 03:19 y aquí es el después vemos que el fondo se limpia una paloma Armuña una paloma tiene corrieron son los mismos ingredientes pero de otra forma

Voz 0327 03:41 pero a diferencia nota mucha diferencia esto quiero decir yo grabé cinco minutos en cada tramo está cogido no al azar sino dentro cinco minutos dos momentos no pero no está manipulado estos así esto se percibe así lo prefiere así un micrófono tú lo percibes igualmente en la calle no segundos en otro sitio en La Latina en la esquina con la el pase la calle Toledo esquina con la plaza de la Cebada a un sitio muy ruidoso donde sigue habiendo mucho tráfico antes y después pero cuando antes cuando paraba el tráfico oíamos el runrún de fondo de la ciudad y ahora cuando para el tráfico que hace mucho ruido pero cuando para durante esa segunda mientras Cruise semáforo valiente hace Pita delante de los coches esos esos es tal la calle respira la calle respira dentro durante una segunda

Voz 3 04:41 ahí el grillo el telón de fondo es los coches que está delante suenan igual pero pero los cientos miles de coches circulando a media distancia otro

Voz 0327 05:03 la calle sigue siendo igual de ruidosamente no es el paraíso sigue siendo Madrid pero hay diferencias no la Plaza de la Villa las seis en punto a la Plaza de la Villa ya estaba templada como se dice ya estaba cerrada al tráfico es una es una plaza de piedra rodeada por tres muros de piedra abierta la calle Mayor aquí pasa lo mismo no es que haya menos tráfico en la calle Mayor es que en el entorno de tráfico yo la primera vez no hay nada la segunda vez escuche una campana a las seis en punto de la tarde que no sé si es San Ginés al Palacio Real dando la hora y un patinete que por cierto casi me atropella

Voz 4 05:47 el patinete

Voz 0313 05:52 y ahí está sonando la campana que estuviera secuelas pero fíjate en esta zona que ya estaba el tráfico restringido desde hace tiempo vengo se nota el de

Voz 3 05:59 yo hablo de hablo de un telón de fondo de una nota muchísimo notan muchos extensión venga cuarto en el último es una calle comercial aquellos Fuencarral

Voz 0327 06:08 sí tiene Hernán Cortés que es una calle hasta aquí es peatonal es decir en un tramo hay tráfico en el otro no siempre peatones pero donde hay peatones calles comerciales hay bullicio y músicas en la primera parte escuchamos alguna música enmarañada cuando el tráfico en la segunda parte la mismas voces pero podemos distinguir hasta tres canciones diferentes de una tienda hay dos músicos callejeros

Voz 3 06:45 aquí ya en la calle acústicamente entregada a las voces y la música viene de más lejos en la chica cantante hay diferencias hay diferencias si no se decía antes que debajo de los sólo tienen estaba la playa buenas el botón de hecho yo creo que deberíamos de que más allá del ruido está la vida

Voz 0313 07:14 bueno pues el precisamente casualmente el Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de estos primeros días de la puesta en marcha de de Madrid Central Sara selva buenas tardes qué tal buenas tardes desde el Consistorio haber

Voz 0125 07:23 bueno pues el PP de la Comunidad de Madrid que sigue siendo críticos sigue habiendo mensajes apocalípticos y negativo en Madrid Central a pesar del balance que hace el Ayuntamiento el PP de la Comunidad de Madrid ha sido el principal crítico a ese proyecto Manuela Carmena ha modulado un poco su postura con esa idea del antes y el después ha pasado estas declaraciones antes de la entrada en vigor de Madrid Central

Voz 0313 07:41 poniendo en peligro

Voz 5 07:42 cuestiones tan importantes como el suministro el abastecimiento la vida en el barrio no hay nada más triste y más penoso que un barrio sin que

Voz 0313 07:51 Merz ha pasado de eso a esto que ha dicho

Voz 0125 07:54 hoy mismo el vicepresidente un par de semanas después

Voz 6 07:56 preguntan Madrid Central podría ser podría ser pero así no

Voz 0125 08:00 bueno hoy ha sido día de balance como decías después de los primeros diez días con Madrid Central para el Ayuntamiento datos positivos que incluso mejoran sus previsiones según el equipo de Carmena ha mejorado la circulación se ha reducido el tráfico un treinta por ciento en la Gran Vía por ejemplo ha crecido el número de viajeros en los autobuses de la EMT diez mil más al día nos ha producido un efecto frontera en el perímetro pero también han hecho balances de la plataforma afectados los críticos y los resultados son completamente distintos vamos a escuchar al concejal del distrito Centro Jorge García Castaño del Ayuntamiento y el portavoz de esa plataforma Vicente Pizcueta

Voz 0313 08:31 en mejora de la afluencia peatonal un mayor uso del espacio por los peatones y menor por los coches

Voz 7 08:36 les podremos especular lo que queramos pero el domingo pasado de ser uno de los cinco mejores domingos del año en el distrito Centro fue un auténtico desierto

Voz 0125 08:46 un desierto para la plataforma de los críticos en cualquier caso desde el Ayuntamiento aunque dicen que aún es pronto para hacer una evaluación completa muy pronto aseguran que la tendencia es buena y que parece que los madrileños están dejando el coche en casa y usando más el transporte público

Voz 0313 08:58 de eso se trata bueno Madrid no ha sido ni es ni será la única ciudad sometida a cambios de este tipo si nos remontamos en el tiempo buscamos algún alguna historia concreta así como con carácter ejemplar bueno encontramos por ejemplo la ciudad de Vitoria Vitoria desde hace más de veinte años y durante los mandatos de su primer alcalde democrático José Ángel Cuerda se transformó de una manera espectacular de hecho la ciudad recibió todo tipo de premios fue incluso Ciudad Verde Europea David You ser Vittorio buenas tardes arratsalde on a León oye recuérdanos cómo vivió la ciudad su transformación como como tomaron de entrada los ciudadanos este esta propuesta de cambio como la viven hoy

Voz 8 09:35 bueno pues ahora se vive sin cuestionarlo lógicamente que el centro sin coches está asumido desde hace años inventó cuando no existía la palabra sostenible porque como decías mi victoria lleva décadas yo pues prácticamente cuatro décadas no ampliando su su sala de estar ganando espacios al pelotón sustituyendo el asfalto por baldosas tienen eso no ha habido fisuras los cinco alcaldes que ha tenido la ciudad en democracia con independencia sus siglas del del color que los lo habido de todos han seguido este modelo el modelo cuerda porque el artífice de todo esto fue el alcalde José Ángel Cuerda el primero muchos años después se lo explicaba él mismo a Iñaki Gabilondo se lo explicaba así

Voz 9 10:11 hoy se habla generalmente la ciudad sostenible pero para nosotros la ciudad sostenible era la ciudad educadora en la ciudad digamos socialdemócrata bueno qué era eso sencillamente la preocupación por las personas no por las personas y todo lo demás están en función de la persona del función del derecho al bienestar y que es lo básico y fundamental no

Voz 8 10:30 precios al filosofías sí señor repito yo me encanta

Voz 0313 10:32 este concierto que es utilizado de sala de estar de la ciudad

Voz 8 10:35 sí bueno pues con esa con esa filosofía que describía acuerda Vittorio empezó a construir su isla peatonal hace treinta y ocho años que por cierto se cumplen este mismo sábado el quince de diciembre de mil novecientos ochenta Se peatonalizar la calle dato que es algo así como la Gran Vía de Vitoria a partir de ahí vino lo demás es cierto que al principio no fue un camino de rosas pero bueno tampoco hubo grandes manifestaciones de protestas quejas de algunos comerciantes de hosteleros que dieron bastante guerra porque temían que sin coches iban a perder la clientela pero luego se demostró

Voz 10 11:07 que todo lo contrario si actualmente

Voz 8 11:10 hay más de medio centenar de calles peatonales y emite has en la ciudad la operación ha obligado a sacrificar más de cinco mil plazas de aparcamiento superficie los a perdí la para muchos aunque también es verdad que se han hecho parking subterráneos que se ha hecho el tranvía que también fue cuestionado y ahora se está ampliando David al calor de todo esto ha producido un boom ciclista que ha atraído ha tenido algunos problemas de confianza porque de confianza no perdón de con viven sí sí claro todos no podía ser perfecto Rubén y Mikel son portavoces de dos asociaciones una ciclista peatón

Voz 1820 11:43 pues se puede mejorar bastante la incorporación de unos ciclistas sobre todo en el tema de la educación porque no es lo mismo saber andar en bicicleta que saber circular en bicicleta entras en esa circunstancia igual necesita un reciclaje

Voz 11 11:55 la teoría todo es maravilloso doy que ver la realidad y en las aceras y zonas peatonales pues el teatro está siendo invadido y acosado por bicicletas

Voz 8 12:04 porque es que Salines eléctrico de segunda

Voz 0313 12:06 problema es un problema general pero que depende más de la educación que el diseño de de las ciudades hablabas tu David de la bicicleta mira otra ciudad Valencia Ciudad Real por por clima y orografía para ir en bici pero claro ahí también como en todas partes los cambios de mentalidad cuestan un poquito mes de marzo de dos mil diecisiete se puso en marcha el año ciclista vamos pues para los dos años año y medio cómo se va adaptando la gente Radio Valencia Inma Pardo buenas tardes

Voz 0808 12:29 hola buenas tardes de resignación en general por parte de los conductores valencianos ha costado pero poco a poco Valencia ya se se acostumbra a esta nueva forma de

Voz 8 12:38 claro esa ronda interior por donde detrás

Voz 0808 12:41 no reste anillo ciclista es la antesala el centro histórico de la ciudad y forman parte de este recorrido calles importantes como la calle Colón la calle Xàtiva que son el eje comercial más destacado de Valencia allí se ha perdido un carril de circulación de vehículos para dárselo a este nuevo carril bici al Anillo Ciclista y al principio fue una decisión municipal criticada la verdad en transporte público el taxi sigue teniendo ese carril para circular por esa ronda en coche pero ahora lógicamente es mucho más lento circular por esas vías todavía muchos conductores cuando se les pregunta por este anillo ciclista se siguen quejando

Voz 12 13:13 me parece un poco excesivo hay demasiados coches en la ciudad la gente no está mentalizada una dejar los coches en casa se quita mucho espacio con lo cual hay más atascos

Voz 10 13:23 una castaña convertido Valencia Granada una ciudad magnífica para circular

Voz 0313 13:28 insoportable estamos todavía en la fase de división de opiniones en en Valencia y en Las Palmas de Gran Canaria sería nuestro último ejemplo otro momento bueno un momento especialmente crítico tiene que ver con la instalación de un Bus Rapid Transit por las zonas centrales de la ciudad bueno ahí le llaman ya el proyecto metro guagua Desiré Rodríguez de la fama buenas tardes

Voz 1278 13:47 muy buenas tardes Carla sigue una metro guagua que se prevé que recorra las calles de Las Palmas de Gran Canaria en dos mil veintiuno y que ya lleva años incluso transportando miles de viajeros en algunas de las principales capitales europeas como Estocolmo o Bruselas el ayuntamiento su promotor defiende como no las bondades de este transporte sostenible

Voz 13 14:03 tenemos que garantizar que los vehículos de transporte público tengan la posibilidad de ir ir por la ciudad que de forma cómoda rápida y eficaz tener un sistema moderno

Voz 0327 14:12 pero las dudas siguen estando ahí para ver

Voz 1278 14:14 desarrollar todo este trazado de la Metro guaguas han tenido que acometer obras de gran envergadura las principales arterias de una ciudad en la que conviven cuatrocientos mil canarios los taxistas los principales opositores

Voz 6 14:25 hay doscientas obras que se están haciendo de forma simultánea en acelerado un caos circulatorio que tiene bloqueada la ciudad que empieza al día hasta que acaba

Voz 1278 14:34 pero también hay un alto porcentaje de ciudadanos que apuestan por esta nueva forma de moverse por la ciudad y que ha sido seleccionada por la Unión Europea como modelo de referencia en inversión sostenible de ahí que hayan decidido financiar la mitad de los cien millones de euros que cuesta

Voz 8 14:48 el proyecto que tiene este Ayuntamiento

Voz 14 14:51 aspecto a ampliar un poquito más la ciudad para los ciudadanos que estábamos invadido por los vehículos ese una van avance al nivel de las grandes ciudades europeas

Voz 1278 15:00 un vehículo Carlas que va transportan a unos doscientos viajeros y que no sólo va a traer consigo la reducción del tiempo de espera del pasajero sino también va a traer nuevos espacios urbanos y de ocio para los canarios también la peatonalización de algunas calles