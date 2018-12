Voz 2 00:00 la bajada vítores buenas noches

Voz 0194 00:25 a mí decidió ayer aplazar la votación del acuerdo del Brexit para tener más garantías ella quiere renegociar con Europa los puntos más conflictivos y eso de momento se está reuniendo con líderes europeos hoy ha estado con tus con Juncker no hay fecha cerrada para esa votación pospuestas sólo se sabe que tiene que ser

Voz 1880 00:41 antes del veintiuno de enero si podemos pensar o decir cualquier cosa de esta mujer de Theresa May pero lo que está claro es que tiene un aguante increíble made negativa negativa por parte de su oposición propone también por parte de los suyos pero ella sigue ayer resiste como si tal cosa en julio de dos mil dieciséis Theresa May se convertía en primera ministra británica es cuando escuchamos por primera vez como decía Brexit es Brexit

Voz 3 01:03 pues mi al a Opel y ex fan

Voz 1880 01:10 seguía diciendo haremos que sea un éxito lo segundo que necesitamos nuestro país hilo tercero es que necesitamos una fuerte visión positiva del futuro de nuestro país no sólo para los privilegiados para todos nosotros vamos a darle a la gente más control sobre sus vidas

Voz 0194 01:24 bueno lo dijo la primera vez cuando se convirtió en primera ministra del Reino Unido y no ha parado de repetirlo

Voz 1880 01:29 sí y por eso hemos decidido que sí que se merece una cara B igual que otros días nos acercamos al diccionario a buscar el significado de los términos que analizamos aquí hoy nos hemos acercado a su biografía bueno pues Theresa May es Teresa

Voz 2 01:41 made in may nació en es Bourne que están

Voz 1880 01:45 Inglaterra el uno de octubre de mil novecientos cincuenta y seis así que ahora mismo tiene sesenta y dos años recién cumplidos primera ministra Lidl líder del Partido Conservador desde julio de dos mil dieciséis Además la ministra del interior desde dos mil diez ningún otro ministro ha mantenido tanto tiempo la misma cartera por cierto Ángels tú has visto la serie de Bogart

Voz 0194 02:06 he visto tres capítulos vale pues esta miniserie

Voz 1880 02:08 sobre un guardaespaldas de una ministra de Interior británica al final él hace más que guardarla

Voz 0194 02:14 a pesar de las espaldas que otras y otras cosas entes en no

Voz 1880 02:17 Octubre en el congreso del partido conservador Le preguntaron a May sí se parecían algo ella a la ministra de la serie mira lo que dijo Snow exclama

Voz 4 02:24 pues así Sayles soporta vamos

Voz 2 02:27 no es siempre glamouroso lo he visto vota el día que en mis tiempos la cosa no era sí

Voz 1880 02:39 bueno pues dices no que esos tiempos la cosa no era así pero es que además sabemos que sólo se le conoce un novio que después ha sido su marido se casó con él en mil novecientos ochenta y con el sigue ID las poquitas cosas más que sabemos de ella es que le gusta Abba fue muy comentado el día era el mismo tres de octubre la primera ministra de Gran Bretaña entró al evento del Partido Conservador bailando el Dancing Queen de Abba

Voz 0194 03:27 vamos a ir desgranando la vida Theresa May con John es doctor en Ciencia Política Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona en Liverpool y vive en Barcelona Joan muy buenas noches

Voz 5 03:36 hola buenas noches visto lo visto sobre todo lo que hemos

Voz 0194 03:38 visto en las últimas semanas John tú dirías que el rasgo principal del carácter de la primera ministra es el aguante

Voz 5 03:45 aguantó la tenacidad sí sí es uno mente de acuerdo estoy duda si aumente sino no se explica bueno que es que si non que sigue en el cargo aguantando lo que está aguantando

Voz 0194 04:04 de la IX Dama de hierro del conservadurismo británico tú digas que se considera una discípula de Margaret Thatcher

Voz 5 04:09 no es que no llore que políticamente no se parece mucho siendo tiene el es más pragmática ideológicamente que Versace ha tenido una agenda y vivió muy muy marcada una sé si está ideología neo-liberalismo etcétera Sin embargo tres y no es es mucho más pragmática tiene Blasco tenía ascos a geográficos quizás que comparte con Magna Sacha pero el político quién fase se parece más Angela Merkel que no que no magros

Voz 0194 04:47 ni hablábamos lo destacábamos tú la tenacidad la ambición también yo lo digo porque por ejemplo se cuenta que ya le dolió no haber sido la primera primera ministra sino la segunda primera ministra

Voz 5 04:57 sí sí sí esto esto se se ha contado cuando cuando ascendió a Primera Ministra en aceros años que los salió la historia que cuando ella estudiaba en Oxford en los años setenta ni Maggie Thatcher llegó al poder con setenta y cinco llenos de nueve ganó selección y se convirtió en la primera primera ministra Hay le dos bueno bueno yo quería ser primero se tenía ambición sí que tenía

Voz 0194 05:31 dentro de su ideología conservadora hay alguna bueno algún matiz por ejemplo ella se define y creo que es muy feminista

Voz 5 05:41 es un error cuando entró uno gobierno en el dos mil diez tuvo la cartera de ministro de interior lo combinó con la el el la ministra por la igualdad y duró dos años después lo dejó bueno las declaraciones que hace tres sí que está acostumbrado a normalizado que bueno su cargo y que que ellos una mujer evidentemente trabajadora de aquí no la evidentemente apoyado el esta situación

Voz 0194 06:19 y favorable al Brexit no desde el principio ella al principio era más partidaria de quedarse en Europa ha ido evolucionando en estoy evolucionando hasta convertirse en una dura defensora del Brexit

Voz 5 06:33 más duro defensor qué remedio una tocado otra sabía esto cuando asumió su cargo que tendría que defender ahora cuando hizo campaña digamos con la boca pequeña para quedarse en dentro de una OPA no era un un un bueno no apoyó excesivamente la oposición quedarse pero tampoco es un un apoyo evidentemente la salido sin sin ningún tipo de acuerdo ella tiene que buscar una postura bueno apostura pragmática de quedarse en algún punto intermedio para intentar unir todas las facciones dentro de su partido y fuera que están hombre aumente

Voz 0194 07:25 muchísimas gracias

Voz 2 07:26 vale hasta luego

Voz 1880 07:43 esta canción años se titula Laia Laia lo que está haciendo es llamarle mentiroso al mentes sola Layos en ese disparo en las listas de ventas en Amazon en Reino Unido y estuvo en el segundo puesto en iTunes aunque en las radios no se difundía es un tema de una banda británica ese matan tan SCA que hace muchas canciones de contenido político la canción realmente es de dos mil diez pero cuando consiguió todo esto que os digo los primeros puestos cuando consiguió todo su protagonismo fue el año pasado cuando como colecciones me gusto no le gusta cuando ella era diputada vivía con su marido claro en el barrio de Berkshire en Londres que es un barrio de gente de clase así bastante alta del mundo de la cultura allí viven también George Clooney o Jimmy Page que Kimi Peaches el la lista de telas de escuchar de sus gustos de sus hobbies que sabemos bueno pues ella dice que le encanta cocinar le encanta jugar al críquet aquí si tuviera que elegir entre Madonna Vaughan Williams que es un compositor británico del siglo XIX se queda con este con el segundo

Voz 1880 09:05 más cosas sobre sus gustos si tuviera que elegir una serie de televisión sería adulto Navy es una serie de televisión británica que cuenta la historia de los Taulí una familia que vive en un palacio en un entorno rural en Reino Unido antes de la primera guerra mundial y luego está lo de sus zapatos

Voz 1880 09:26 esto es lo que dice este tema de Arctic Monkeys el yo no sé si ella los lleva para bailaron procedentes fijado en los zapatos que lleva siempre no bueno pues esta tarde en fijado despejado pues te tienes que fijar esta tarde hablando con Sastre va y me dice mira lo de la polémica de los zapatos que es que son para mirarlos bueno pues ocupan portadas de periódicos de ellos han hablado en las tertulias de radio y de televisión de Reino Unido y bueno en general bueno uno son como de animal print otros con la a pasando me pues hombre negro no pasan de Sao pasan desapercibidos hay que mirarla

Voz 0194 09:55 decías que entre Madonna y música clásica May elegiría las

Voz 1880 09:58 sí bueno la verdad es que también esto lo puedo entender porque la mayoría de los músicos británicos han hecho una campaña en su contra le han enviado estos días una carta en la que avisan del impacto negativo que para ellos tendría el Brexit en la industria musical británica en la carta hay frases como por ejemplo imagina Gran Bretaña así su música sí es difícil para nosotros imaginarlo entonces es imposible para el resto del mundo Bob Geldof la coordinado esta carta pero han firmado muchos músicos como Steven como Irán como Cocker o como Damon Albarn

Voz 0194 10:33 empezamos su perfil empezaba yo la entrevista con el experto hablando del aguante de la tenacidad pero claro Pedro todo tiene un límite claro

Voz 1715 10:42 mientras le dejen aguantar insiste una cosa que se llama el comité mil novecientos veintidós que reúne a los parlamentarios diputados tories dentro de ese comité hay un mecanismo que puede forzar la retirada el abandono Theresa May que es presentar una moción de confianza para lo que son necesarias cuarenta y ocho firmas miembros diputados preguntar historia bueno el editor político de la BBC asegura que son varias fuentes tanto de los tories como del Gobierno las que les dicen que se ha alcanzado ese umbral de las cuarenta y ocho firmas el jefe de ese comité ha pedido verse mañana con Theresa May pero al mismo editor político dice que hasta mañana no se confirmará si efectivamente sus números ha alcanzado Isis en lanzas

Voz 0194 11:25 cogió libre de Ferrari tú crees que aguantara

Voz 3 11:29 y vamos a ver ante sus comparaba con con Taschen son primero dos tiempos distintos yo creo Margaret Thatcher tenía una era la Dama de Hierro eh yo creo que esta es más una dama de plexiglás quiero decir que es se puede cambiar de hecho ha cambiado de postura que lo que ella pensaba lo había tenido que hacer yo creo que va a aguantar porque no les queda otra no le queda otra a Gran Bretaña

Voz 0194 11:57 yo creo que no va a aguantar porque para aguanta tiene que tener el apoyo de los suyos en ni siquiera lo tiene no tiene de momento no tiene no tiene el apoyo de los suyos y ahora es de que no vagón este dato que nos estaba dando Pedro también con de las firmas para lo de la moción ya ya veremos a ver hoy con que me sorprende es para cerrar la cara B porque fácil no lo tienes

Voz 1880 12:17 es muy muy difícil y como todo lo que hemos estado escuchando en estos minutos han sido bandas inglesas yo lo que he dicho es aquí Nos faltan canciones en el lenguaje patrio

