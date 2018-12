Sánchez ante la deriva patriótica de la derecha

Voz 1150

00:05

que el presidente Sánchez no se deje arrastrar por la subasta patriótica que vive la derecha Iglesias pide calma frente Vox PP y Ciudadanos sí tiene razón el Gobierno debe mantenerse en la puesta por la distensión y más cuando se hace con proceso judicial que dará mucho que hablar sin embargo ha aprovechado los últimos deslices de Torra y la pasividad de los Mossos en los cortes de tráfico para exhibir músculo policial jurídico y recuperar la cantinela del artículo ciento cincuenta y cinco a quién quieren dar gusto olviden sesgos cantos de la derecha hay saquen provecho de las contradicciones internas del independentismo que son muchas y pueden estallar en cualquier momento tanto es así que la ocurrencia de Torras sobre la vía eslovena ha sido desmontada en veinticuatro horas por sus propios compañeros de viaje caso y el periodismo en la portada del Time es un símbolo del desconcierto actual la impunidad determinados poderes los nuevos equilibrios mundiales el clip de los derechos humanos la precariedad de la democracia el insoportable dolor de la razón de Estado el príncipe Salman sigue allí tan pancho en España desde mil novecientos cuarenta y uno no habían nacido tan pocos niños como en el primer semestre de este año signo de acomodo o de falta de expectativas de futuro probablemente las dos cosas es decir decadencia las cuatro fases del discurso de Macron ante la revuelta de los chalecos amarillos primera reconocimiento de un malestar fundado segunda confesión de Rollins con promesa de que no volverá a ocurrir tercera señuelos para calmar la indignación un aumento del salario mínimo y unas compensaciones fiscales cuarta la ira como oportunidad Macron convoca al país a una especie de Estados Generales para renovar el proyecto colectivo en tiempos de descrédito de las élites políticas será suficiente para rebajar la tensión se sentirán reconocidos dos ciudadanos de momento en los medios predomina el escepticismo también Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy entonar en su día el yo he cambiado y no cambió nada