Koke: "Claro que quiero que siga Godín. Seguro que sigue teniendo que dar muchas cosas grandes en este club"

Voz 1006 00:09 hola buenas noches Moro perjudicar a por cómo se dio el año pasado era clasificarnos lo hemos hecho hemos tirado el primero no hemos tenido la fortuna yo creo que el partido de hoy así lo único nos ha faltado hacer un poco más precisos a la hora de de cara a portería bueno pues el rival que nos toque vamos a tener que hacerlo muy bien ya hubiésemos ido primeras hubiésemos sido segundos de ellas son eliminatorias y hay que hacerlo muy bien para para pasar a este equipo les falta gol de falta hacer daño al rival cuando tienen las ocasiones de las sensaciones a los de que no sabe matar acabar con los partidos seguir es superior es un equipo fuerte físicamente pero esas ocasiones hay que meterlas soy obviamente hay que un yo creo que entre todos tenemos que que su ver ese es el nivel de calidad a la hora de de cada portería no porque bueno las ocasiones la estamos teniendo pero está faltando a lo mejor esa esa pizca de fortuna no el otro Dean Girona también tuvo muchas más ocasiones Si no entraba el balón aquí nos pasa lo mismo bueno hay que seguir trabajando haciendo bien las cosas y en los goles tienen que llegar

Voz 2 01:07 el director excapitán se está hablando mucho la renovación de Godín es el segundo de de este ver

Voz 1006 01:12 no sé si quieres que siga el capitán

Voz 2 01:14 cómo estás y hablas con él de eso

Voz 1006 01:16 oye que claro que quiero que Godín es importantísimo para nosotros el capitán ha dado muchísimas cosas por este club le quedan muchas cosas por dar entonces bueno ojalá ojalá continúe con nosotros Si bueno esperemos que recoge hay que fichar que reforzar el equipo en el en invierno tenemos una gran plantilla no tenemos grandes jugadores si ya eso y no me concierne a mí si hay que fichar o no eso ya es son en la directiva que el que tiene que fichar o no yo creo que hay una una buena plantilla aunque es un pelín corta pero pero tenemos grandes jugadores para para hacer una buena temporada

Voz 1 01:52 que ha caído Jiménez son veintiséis lesiones trece jugadores diferentes o alguna explicación para esto

Voz 1006 01:58 pues la verdad es que no la verdad que es es un poco locura lo con está pasando esta temporada con tantas lesiones pero pero bueno esto fútbol hay pasa pasa así pase bien estas lesiones si ya que intentar pues entre todos au o cuidarnos más au no se lo Vega pero pero bueno yo como un tema de jugador es un tema de pero no no para nada yo creo que al final cuando te recuperas de recuperar al final es es una pena no pero algo hay que mirar algo que mejorar para para que no vayan esta lesiones no sé lo que lo que hay que hacer pero pero yo no soy partidaria de echar la culpa a nadie no bueno es muchas veces vienen así os puedo hacer otra cosa parece que aquí suficiente esta mañana que no va a fichar a nadie el Atlético de Madrid hay que aguantar hasta que vuelva a Diego Costa en febrero el objetivo luchar sufrir bueno evitar sufrir tenemos grandes jugadores tenemos Maccabi tenemos a Correa tenemos a Jenson está Vitolo está Antoine tenemos tenemos al tenemos grandes jugadores para hacer goles y Diego es un jugador importantísimo para nosotros pero pero también sabemos vivir con él es apretar un poco todo más a la hora de de hacer goles ya está

