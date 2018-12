Fernando Llorente: "Me gustaría sentirme importante en un club"

Voz 1375 00:00 un segundito me pide pasábamos anti gallego en protagonista al partido Santín si estoy con Fernando Llorente el delantero del Tottenham Hotspur ya te escucha en sintonía alarguen pero bueno Fernando Llorente por favor buenas noches Manu qué tal buenas noches cómo estás hombre

Voz 0643 00:15 muy contento la verdad es que nos ha salido todo redondo al final Hay bueno pues hemos acabado todas muy muy felices y celebrándolo no a la siguiente ronda que ahora lo importante pues sí la verdad es que parecía imposible casi no con lo mal que empezamos en el Grupo I y mira al final pues

Voz 1375 00:33 habéis llegado vivo a la última jornada que era el objetivo porque no parecían

Voz 0643 00:37 sí lo hemos lo hemos arreglado bueno sabíamos que dependemos de nosotros mismos y que si ganábamos pues estábamos ubicados pero claro venir a ganar el Camp Nou pues nada fácil de hecho pues bueno

Voz 1 00:49 no se ha sido que enseguida marcado ello Si tienes apostó pero aún así

Voz 0643 00:55 hemos creado muchas ocasiones hemos hemos fallado bastante pues suerte que hemos marcado el final no estamos en pleno sanedrín con con Jordi Martí Marcos López Ramón Besa con frac y con sí que estamos hablando el partido ahora hablaremos más la verdad que habéis creado muchas ocasiones eh pero sobretodo también ayudó el pinchazo del Inter que no sé si contamos con ello pues no la verdad que bueno que pensábamos que iba a ganar no pero también es verdad que al descanso sabíamos que ellos también iban perdiendo y bueno por lo menos pues sabíamos que que podíamos tener una Chance

Voz 1 01:29 sí pero bueno sabíamos que aun así tenía

Voz 0643 01:31 los que que marcar por lo menos el empate conseguir el empate para poder pasar no

Voz 1375 01:35 has jugado diez minutitos no tampoco mucho pero bueno te apetecía aunque sea un rato hoy no sí la verdad que

Voz 0643 01:42 pues disfrutar al máximo los nudos que tengo oí bueno te sabe a poco no he tenido la suerte de entrar hay justo hemos hecho boli pues bueno esos ese disfruta muchísimo no por lo menos ya en el campo cuando cuando hemos empatado oí muy feliz por el equipo no estaba viendo El Larguero

Voz 1375 02:03 en toda España pero especialmente están escuchando acaban de subir el volumen Fernando en Bilbao han dicho a ver que está hablando Llorente en la SER acaba contrato esta temporada no

Voz 0643 02:14 sí qué vas a hacer bueno pues no sé no sé el club el todo tiene me tienen un año opcional hay una opción unilateral si él quiere ellos que si yo es que es algo que sale mucho en el fútbol inglés si ellos quisieran renovar de un año Terranova ellos podrían pero bueno en principio de momento no hay nada entonces es que pase

Voz 1 02:42 bueno pues yo que sea lo que Dios quiera no la verdad es que eh darlo todo lo que me queda aquí de dar dar lo mejor de ahí ya se verá qué es lo que me

Voz 0643 02:56 es algo muy duro no creo si no me equivoco ésta es el sexto o séptimo partido que juega esta temporada parece que séptimo sí sí la verdad que bueno pues que no te aprecia no se tener

Voz 1375 03:06 sentirte importante otra vez en un club titular más minutos

Voz 1 03:10 sí sí sí la verdad que bueno pues

Voz 0643 03:13 costaría a sentirme importante eso sí a la verdad es que es lo que busca cualquier jugador

Voz 1 03:19 no hay bueno pues en el futuro

Voz 0643 03:22 es lo primero que tendrá en cuenta no sí

Voz 1375 03:25 tienes oportunidad te gustaría volver al Athletic sea cuando sea

Voz 0643 03:29 sí si tengo la oportunidad ahí

Voz 1 03:32 hay vienen conmigo pues pues probablemente

Voz 0643 03:36 si no te ha llamado nadie no no no no

Voz 1375 03:41 a ver quién es el que sucede a la actual presidente no

Voz 0643 03:46 la verdad que ahora pues bueno están asociaciones y bueno que se verá lo que pasa es que sea lo mejor para el club no te parece buena noticia que salga Urrutia

Voz 1 03:56 qué es pues ahora mismo es un momento muy delicado oí bueno

Voz 1375 04:04 que qué es lo mejor es que se hayan hecho cuanto antes si fíjate cómo está el equipo tercero por abajo cambio entrenadora

Voz 0643 04:11 te hace falta tus goles allí también además de los de Aduriz bueno la verdad es que a pesar de que está en una situación muy delicada creo mucho en el equipo en creo que

Voz 1 04:23 que hay un grupo muy bueno muy muy unido oí creo que

Voz 0643 04:28 que a pesar de las malas y tendrá que están lo bueno sacar adelante confió mucho en ellos si les deseo lo mejor hablas con ellos hablas con ellos si si si todavía sigo hablando con los jugadores se oye si bien esa Atleti en todo caso nunca sería ahora siempre serían verano no lo sé no lo sé la verdad que quiero decir quiero decir habría alguna posibilidad de que en el mercado invierno saliera Llorente no dependo de mí al final tendrán que hablar con el Tottenham

Voz 1 04:56 con Jean Louis yo tampoco puedo hacer nada no

Voz 1375 05:02 pues yo creo que bastante has dicho sinceramente Fernando tenemos ganas de verte en área española hombre muchísimas gracias y enhorabuena por lo de esta noche también gracias hasta luego verte

Voz 2 05:11 Fernando Llorente jugador del Tottenham todavía eh pero vamos ha quedado claro