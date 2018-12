Jordi Martí: "Messi en Dembélé ve un socio preferente"

Voz 3 00:00 pues con Jordi Martí Marcos López y con Ramón Besa siempre les a Ramón y a Marcos por donde va

Voz 1722 00:14 la su titular en el País por ejemplo Ramón de le despierta en el Camp Nou Marcos López como titulares en el periódico The en Belén multar soy golazo Jordi Cobo titulas en El Larguero hombre yo diría que hace perdonar si me gusta los tres me gustan desde siempre despierta está bien ya era hora de que despertara es verdad que en campo es un juicio totalmente distinto al que hacemos fuera del campo pero pero el gol de hoy si hablamos del gol gol es una jugada al alcance de muy pocos futbolistas eh

Voz 4 00:50 pocos poquísimos eh te diría que ahora mismo quién en papel Messi Bale cuando estaba bien por velocidad con con las dos piernas regalo es que ese analizar la jugada es roba el balón a sesenta

Voz 1722 01:02 sí

Voz 4 01:03 él lo roba nos roba un gregario roba el balón a partir de ahí empieza a correr pero para mí el punto clave de la jugada es el el penúltimo pase cuando se cuando se lanza hacia adelante deja pero clavado al defensa del del del Tottenham y luego tiene ese punto que que yo le llamo la pausa de Liana que es fundamental ya lo hizo en el en el Metropolitano ya lo hizo en Cornellà date cuenta que siempre lo hace de manera distinta en el Metropolitano era derecha izquierda en Cornellà izquierda derecha y hoy vuelve derecha izquierda sea esa capacidad que tiene para la para congelar el mundo en esa acción yo creo que le hace un jugador tan distinto tan singular para mí no le perdona de nada simplemente estamos hablando de lo que ha hecho hoy en el campo insisto hay muy pocos jugadores en el mundo que tenga esa capacidad de ser rápidos parar en el momento justo para meter un gol que es un gol uno de los grandes goles del no no sólo de la jornada sin

Voz 1722 01:55 te diría que de esta Champions ir esta temporada sin duda Ramón y Jordi un golazo

Voz 1785 02:00 sí ha aparecido tres jugadores en uno porque he actuado como un defensa cuando robaba la pelota como un centrocampista cuando la conducido como un delantero cuando definido a Málaga han diferente Hay a nosotros nos sorprende mucho porque acostumbrados a los pasitos en corto de de Messi a lo regate en corto este hace un regate larguísimo colgar sus piernas usan cada mucho mucho mucho más largas no tiene esa capacidad para como si jugara el sólo sea tenía la sensación a veces como si fuera Usain Bolt en una carrera

Voz 1722 02:31 a cien metros que corre él solo contra el mundo por qué

Voz 1785 02:33 para mí el gran debate de velé es Studies pues quién va a poder más el Barça

Voz 1722 02:39 la domesticar además se le pueden hacer ver al

Voz 1785 02:41 Barça que ese puede jugar en el Barça sin jurar la biblia de la masía ni sin romper el estilo del Barça

Voz 1722 02:46 es es desde el punto de vista futbolístico excitante me lo estoy pasando pipa llora

Voz 0985 02:53 hoy hoy uno de los que ha celebrado más el gol de Denver le ha sido Messi Messi en breve un socio preferente un socio al que le puede lanzar en velocidad y al que le puede jugar al pie cosa que no está mal por cierto un pie que han marcado nueve goles cuatro uno Hi5 al otro y otra cosa es el agradece es este punto de madurez de saber elegir de finalizar cosa que no veíamos tanto en otras temporadas yo ahora el tema es que tienes un activo muy potente que no se tiene que devaluar Jackie viene la gestión complicada del caso hoy podría pensar alguien ostras habiendo llegado tarde no se merece el premio de la titularidad pero creo que Valverde ha actuado con sensatez no le ha querido señalar más y luego en las palabras de Alella he querido ver el gesto de cariño del vestuario siempre repite la para la palabra ayudar darle cariño incluso no matarle por lo tanto vamos a ver qué pasa hasta el entrenamiento de mañana

Voz 1722 03:52 eh porque esta noche hay libre ya en los dos últimos partidos en uno que además es que esta leyenda es un chaval que se cuida y tal y que lo único que hace es jugar a la play no es verdad que no no hay que sacar mierda de los jugadores porque a mí esas cosas nunca me ha gustado bueno por nada porque los jóvenes en la vida privada salen todos como nosotros como vosotros que no estáis oyendo qué pasa aquí no sale a tomarse una copa cuando puede y cuando quiere lo futbolistas salen todos lo pasa eso sale sale la mierda cuando pierde no cuando les va mal pero los futbolistas saben todos unos más evidentemente otros son más monjes otros son más juerguista otros no entrar en casa bueno

Voz 4 04:29 cortantes que luego llegan a a Laura

Voz 1722 04:32 exactamente pero todos llegan a la hora de ley bien de melé es que dicen algunos El problema que tienes que ese es un chico despistado bueno aparte de eso que lo es den velé se pega unos desmadre unas horas con las malas compañías que tiene que es lo que están haciendo ir por el mal camino de seis de la mañana de cinco pero que le han visto saque no es que lo cuente qué es que lo han visto compañeros míos han visto de copas en un bar entonces claro encima la basando el cantante Bono que hay pues hombre yo creo que es momento de que te tape es un poco que aunque sea un chaval que todo el mundo ha salido cuando hemos yo chavales salimos tocando no somos chavales también pues hombre que te que te que te tapas un poco o por lo menos al día siguiente como dice que llegue esa hora es un segundito que pide paso Santiago Gallego en protagonista al partido Santi si estoy

Voz 4 05:16 John Fernando Llorente el delantero del Tottenham

Voz 1722 05:20 Hotspur ya te escucha en sintonía de pero bueno Fernando Llorente por favor buenas noches Manu qué tal buenas noches cómo estás solo

Voz 0643 05:27 es muy contento la verdad es que nos ha salido todo redondo al final Hay bueno es hemos acabado todos muy felices y celebrándolo o no a la siguiente ronda que era lo importante pues sí la verdad que parecía imposible casi no con lo mal que empezamos en el Grupo I y mira al final pues

Voz 1722 05:46 habéis llegado vivo a la última jornada que era el objetivo porque no parecían eh

Voz 0643 05:50 sí lo hemos lo hemos arreglado y bueno sabíamos que dependemos de nosotros mismos y que si ganábamos pues estamos clasificados pero claro venir a ganar el Camp Nou pues nada fácil de hecho pues bueno se ha sido que enseguida marcado ello Si bueno es apostar pero aún así hemos creado muchas ocasiones hemos hemos fallado bastante

Voz 1722 06:11 eh eh pues suerte que hemos marcado el final no estamos en pleno sanedrín con con Jordi Martí con Marcos López con Ramón Besa con frac y con sí que estamos hablando el partido ahora hablaremos más la verdad que habéis creado muchas ocasiones eh pero sobre todo también ha ayudado el pinchazo del Inter que no sé si contamos con ellos

Voz 0643 06:27 pues no la verdad que bueno y pensábamos que iba a ganar no pero también es verdad que al descanso sabíamos que ellos también iban perdiendo y bueno por lo menos pues sabíamos que podíamos tener una Chance así pero bueno sabíamos que así tenía los que que marcar por lo menos el empate conseguir el empate para poder pasar no

Voz 1785 06:48 los jugó diez minutos no tampoco mucho pero bueno te apetecía aunque sea un rato ahí no sí sí la verdad que

Voz 0643 06:55 pues disfrutar al máximo los nudos que tengo oí bueno pero te sabe a poco no he tenido la suerte de de entrar hay justo hemos hecho gol muy bueno esos ese disfruta muchísimo no por lo menos ya en el campo cuando cuando hemos empatado oí muy feliz por el equipo no estaba leyendo El Larguero

Voz 1722 07:16 en toda España pero especialmente están escuchando acaban de subir el volumen Fernando en Bilbao han dicho a ver que está hablando Llorente en la SER acabas contrato esta temporada no sí qué vas a hacer

Voz 0643 07:29 bueno pues no sé no sé el club el Tottenham tiene eh M tienen un año opcional con una opción unilateral si se quiere ellos que si yo es que es algo que sale mucho en el fútbol inglés si ellos quisieran renovar de un año Terranova si ellos podrían pero bueno en principio de momento no hay nada entonces si quieres que pase bueno pues yo que sea lo que Dios quiera no la verdad que de darlo todo lo que me queda aquí de dar dar lo mejor de mí ya se verá que lo que pasa con mi futuro no creo si no me equivoco esto

Voz 1722 08:12 el sexto o séptimo partido que juega esta temporada me parece que séptimo

Voz 0643 08:15 sí sí la verdad que bueno pues que no te aprecia no se estrena

Voz 1722 08:19 el sentirte importante otra vez en un club titular más minutos

Voz 0643 08:23 sí sí sí la verdad es que bueno pues me gustaría sentirme importante eso sí la verdad es que es lo que busca cualquier jugador no hay bueno pues en el futuro es lo primero que tendrá en cuenta no sí

Voz 1722 08:38 tienes oportunidad te gustaría volver al Athletic sea cuando sea

Voz 0643 08:41 sí si tengo la oportunidad ahí así vienen conmigo pues pues probablemente si no te ha llamado nadie no no no no

Voz 1722 08:54 oye a ver quién es el que sucede a la actual presidente no

Voz 0643 08:57 adiós Urrutia la verdad que ahora pues bueno están elecciones y bueno ya sabe lo que pasa es que sea lo mejor para el club no

Voz 1722 09:05 te parece buena noticia que salga Urrutia

Voz 5 09:10 eh eh pues ahora mismo

Voz 0643 09:13 es un momento muy delicado oí bueno creo que que lo mejor es que hayan hecho cuanto antes sí

Voz 1722 09:20 fíjate cómo está el equipo tercero por abajo cambio entrenadora te falta tus goles ayer también además de lo de Aduriz

Voz 0643 09:27 bueno la verdad es que a pesar de que está en una situación muy delicada creo mucho en el equipo en creo que que hay un grupo muy bueno muy muy unido oí creo que que a pesar de la mala situación que están luego sacara adelante confió mucho en ello si les deseo lo mejor hablas con ellos hablas con ellos si si si todavía sigo a los jugadores

Voz 1722 09:52 Jesse Si vienes al Atleti eh en todo caso nunca sería ahora siempre serían verano no lo sé no lo sé la verdad que quiero decir quiero decir habría alguna posibilidad de que en el mercado de invierno saliera Llorente

Voz 0643 10:06 no dependo de mí al final tendrían que hablar con el Tottenham con Levi yo tampoco puedo hacer nada no

Voz 1722 10:15 pues yo creo que bastante has dicho sinceramente Fernando tenemos ganas de verte en área española hombre muchísimas gracias y enhorabuena por lo de esta noche también gracias hasta luego verte

Voz 4 10:24 Fernando Llorente jugador del Tottenham todavía

Voz 1722 10:28 eh pero vamos a crear no ha quedado claro el Athletic yo creo que estaba escuchando El Larguero también está yo creo que en Bilbao ya ya lo tienen bueno no en Bilbao y que seguimos hablando estaba Llorente pero seguimos hablando del partido el Barça flaco

Voz 0475 10:44 cuando marcaba joven velé esa celebración llevándose la mano a la cabeza como se ha interpretado pues no lo sé alguno de algo del videojuego desde la de

Voz 6 10:51 hacia no se si desde Granada mixtas es ases

Voz 0475 10:53 dime dime le dábamos vueltas a la celebración

Voz 0017 10:56 pues parece ser que Carmelo Anthony el jugador de la NBA hace un gesto parecido cuando

Voz 1785 11:02 te un triple también con los tres dedos será golpes

Voz 0017 11:05 la cabeza en la zona de la sien de melé podría haber imitado este gesto insisto de Carmelo Anthony

Voz 1906 11:12 ha estado muy bien Valverde ha llamado compraremos la Hugo Javier juego Carmelo Antony la noche del sábado no dormía para para que quede claro la noche del sábado domingo de salir de fiesta y estaba jugando a la play Ny estaba viéndolo NBA exacta problema echó de fiesta después del cero cuatro al español hasta altas horas de la madrugada problemas que hay planas hasta bien no iba a decir que Valverde en el final de la rueda de prensa que tiene retranca e Valverde es cuando quiere más de lo que la gente imagine sí sí porque sea levantó en la última pregunta

Voz 7 11:43 ahora le han preguntado

Voz 1906 11:46 verde si ya con lo de hoy se daba carpeta

Voz 1722 11:49 el al al caso de Belén ya

Voz 1906 11:51 eh levantándose ha dicho que ya lo veremos que mañana hay entrenamiento

Voz 1722 11:58 bueno verlo entrenar al Barça

Voz 0643 12:01 de madre

Voz 1722 12:02 bueno pues nada hoy además de si yo Riosa

Voz 0985 12:06 hombre el gesto a ver si pudiéramos interpretar que el gesto que hace DVD velé dirigiéndose abajo a Valverde

Voz 1722 12:14 tengo que tener cabeza si puede ser no puede ser queda muy bien pero me parece que

Voz 8 12:18 no el

Voz 1722 12:21 sin la botella medio llena yo

Voz 8 12:23 de quién nos impide pensar eso sí paro

Voz 0475 12:26 por el problema que tenemos es que mientras a los Toys de Ronaldinho conocíamos algunos de los amigos de del en vez de todavía no les conocen no se sabe nada no los mismos no

Voz 1722 12:36 bueno hoy al margen de de Pelé me voy al Atlético pero en muchas ocasiones le han hecho también es verdad que es un partido raro ya estaban primeros de grupo pero le han vuelto a llegar mucho al al Barça tras me quedo con los canteranos con aliñada con Miranda

Voz 4 12:49 me quedo con el portero Iker es en sí sí yo me quedo con el portero debatimos en Carrusel que vale este portero tal y como está el mercado tiene una cláusula de sí que lo contaba de sesenta millones de euros tal y como está el mercado de porteros ahora mismo en Europa que sabes que el Bayern va a tener que fichar porque ya está mal sabes que la Juve tiene que fichar sabes que el país han Yemen anda buscando portero a mi me parece que lo que puede hacer ahora mismo el barcelonés disfrutas decirles en porque le le quedan cinco seis meses porque es el portero titular selección holandesa y tiene una capacidad de conectarse al partido le da igual jugar en León de esos fríos insípido que todo el mundo a qué asco de por ahora el el partido de ida de de una eliminatoria de Copa del Rey que jugar un partido que está todo resuelto en Europa porque hoy hecho cuatro cinco paradas para mí realmente espectaculares es que lo más sorprendente decirles en Panamá

Voz 1785 13:40 a mí es que vino con una leyenda porque como si fuera un jugador del montón no sean uno había una gran expectativa en incluso se contó ese filtro desde el vestuario o alguien averiguó que los rondos determinadas actitudes no parecía un jugador para el Barça osea o creo que lo que está demostrando ahora sorprende precisamente porque parecía que jugaba en negativo en positivo no es además de de jugar muy bien es un buen jugador de equipo sabe estar como dice Marcos en los partidos que tiene que estar si tienen una un una conducta digamos muy diferente a lo que ocurrió con Bravo Ter Stegen que el Barça ya sufrió lo que es lo ha pasado este año el Madrid con Keylor Navas

Voz 0643 14:19 no en

Voz 1785 14:20 con Courtois osea eso de los porteros está convirtiendo en un problema o en una su

Voz 1722 14:25 no depende cómo lo manejes yo en este

Voz 0985 14:28 aumento de reconocimientos manos me permites también me gustaría hacer una mención especial de Alagna eh a la niña ha vuelto a hacer un partido correcto yo creo que incluso el propio Valverde ha destacado la madurez y la confianza lleva ponerle magnífico hay que ponerle Mike que ponerle más yo creo que él será el derecho a decir oiga yo en el cásting que estoy quiere hacer para jugar en el centro campo cuente con mi candidatura porque es un jugador del primer equipo de pleno derecho no acusó los nervios soporte gestión la presión de un equipazo como Tottenham por lo tanto

Voz 1722 15:00 el pide paso este es verdad que lo de Ricky puntuales un chaval que enamora a todo el mundo pero bueno no es un niño pues poquito a poco vale

Voz 9 15:08 pero allá yo creo que tiene

Voz 1722 15:11 la personalidad suficiente la madurez suficiente que tiene ADN Barça cien por cien lloró el cada vez que lo ponen cumple yo creo que se merece más

Voz 6 15:19 minutos si tiene tiene que darle más cancha a Valverde más a tener la paciencia este año devolver al B por culpa la lesión para ir cogiendo minutos y confianza al final ya tiene ficha al primer equipo y ahora lo que tiene que tener minutos de calidad no pasar son seis meses en en en en el ostracismo sin sin tener la confianza y la complicidad de Valverde y luego con la aparición de la leña es su buen rendimiento con la ilusión que genera Ricky pues el Barça tendrá que tomar la decisión de si apuesta por los jóvenes de la casa o prefiere invertir una gran suma de dinero en el fichaje por ejemplo de de John del que se está hablando que el Barça tendría interés con lo cual bueno es una decisión que puede marcar el futuro de leña hay reggae mucho

Voz 1722 15:52 pues nada chavales a recogerse pronto eh no le entrenamiento a las diez estaremos en el Boletín

Voz 1906 16:01 a cerrar el boleto como el jugador del Barcelona

Voz 1722 16:08 muy muy influyente la época de muy breve que si eres profesional en el campo tienes que ser lo fuera también lo sea

Voz 0475 16:15 hoy en la época buena radio Barcelona había un programa que era radios Port cinco muchos jugadores del Barça se despertaban con el radio Sporting

Voz 10 16:21 eso te iba a decir no

Voz 1906 16:24 mañana a las doce y veinticinco le das un paso a Jordi Martí en El Larguero que tengamos la cena de Navidad de deportes de la Ser

Voz 0475 16:35 por eso pero la tenemos cuando era nuestra jueves no el paso bueno pues por la mañana hasta mañana es la de Mediaset pasado mañana es una Mediaset pasado es una de las ser esto es una se nos acumulan

Voz 1906 16:48 te recuerdo mano que no sé si fue en la de hace dos años Jordi Martí entró recitando un poema que leía de una botella de vino

Voz 10 16:55 sí bueno yo no sé por qué provocada por la noche promete un abrazo que hay un pollo de por medio un abrazo a todos

Voz 1722 17:10 pues nada enhorabuena al Barça