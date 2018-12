El Larguero (11/12/2018): Hablamos con Fernando Llorente y analizamos toda la jornada de Champions

Voz 1 00:00 pues así empezaron Romario y Ronaldinho llegando tarde al

Voz 1375 00:38 tal

Voz 1 00:38 junto a veces ni llegando al entrenamiento ido haciendo unos partidos que dejaban atrás con las

Voz 1375 00:42 qué abierta

Voz 1 00:44 hoy lo de de Pelé tiene difícil explicación habrá quién no entienda que haya sido titular habrá quién no entienda que el haya puesto una multa económica y como si nada en no

Voz 1375 00:52 otro lado pero hoy de le ha hecho el gol de la temporada espectacular el gol que han marcado el francés del Fútbol Club Barcelona en el minuto siete de partido contra el Tottenham así de claro alguno allí ya me ha dicho hoy Manu por llegar mañana dos horas tarde no aquí no se puede llegar dos horas tarde aunque le cuanto más tarde llega parece que mejor le sienta increíble el gol sino la visto que han marcado el jugador de él esa después de la sanción que hoy se ha conocido

Voz 2 01:19 adelantaban los compañeros de más de cien mil

Voz 1375 01:21 euros de multa por el último retraso eso en esta noche de Champions que deja el Barça uno golazo de DVD Tottenhan uno que mete al Barça en los octavos de final de la Champions como primero de grupo algo que ya sabía lo que estaba en juego en ese grupo era el segundo puesto que se adjudica el equipo de Pochettino el rival hoy del Fútbol Club Barcelona con ese empate porque el Inter de Milán qué ha empatado a uno con el PSV se queda con los mismos puntos que el equipo inglés pero

Voz 2 01:52 se tendrá que conformar con la Europa League así

Voz 1375 01:55 el Inter uno PSV uno el Barça ha empatado en casa con el Tottenham Barça primero Tottenhan segundo en el grupo del Atlético de Madrid el Atlético no ha podido pasar del empate a cero ante el Brujas en un partido bastante flojo y buena primera parte y sobre todo la primera primera parte desde los primeros veinticinco minutos pero flojo partido de los del Cholo ese empate a cero en Brujas y la victoria del Borussia Dortmund en Mónaco cero dos los dos de Guerreiro hacen que el grupo quede como eh pues con el Atlético segundo con el Borussia Dortmund primero así que por primera vez desde que está el Cholo en el Atlético de Madrid el Atlético será segundo de grupo los octavos de final en los cruces Borussia líder Atlético segundo el Brujas jugará la Europa League y los otros dos grupos que han terminado hoy la fase de de esta primera fase de grupos de la Liga de Campeones en el C E Estrella Roja uno pero ha marcado Cavani Neymar Martiño siembra P in liven Pool uno Nápoles uno cómo queda el grupo líder primero el Paris Saint Germain con once puntos segundo el Liverpool con los mismos que el Nápoles a mí me emocionan ese partido porque hasta el final pero el equipo de Ancelotti pero finalmente el uno cero para los ingleses de Klopp mete al Liverpool al subcampeón de Europa como segundo el Nápoles a la Europa League pese llegó con once Liverpool con nueve Nápoles también con nueve pero se va a la Europa League e se caen el ni el Inter y el Nápoles e varapalo para el fútbol italiano Inter fuera Nápoles fuera eh el gol de Liverpool ha marcado sala y en el grupo D para terminar Oporto ha ganado dos tres al Galatasaray en Estambul el equipo de Casillas y el Schalke cero cuatro le gana uno cero al Lokomotiv de Moscú Oporto pasa primero de grupo Schalke segundo grupo que

Voz 2 03:42 también se sabía ya en la victoria cien de Casillas en Champions cien

Voz 1375 03:46 hoy Busquets dejó el partido cien en Chad

Voz 2 03:48 Dios Busquets cien jugados Casillas cien ganados

Voz 1375 03:52 once y treinta y tres titulares enseguida estamos cuanto

Voz 2 03:54 sanedrín y con todas las conexiones pero primero en directo

Voz 0863 03:57 esto habla Rodrigo del Atlético de Madrid Pedro Fullana hola

Voz 2 04:00 hola qué tal buenas noches rodeó buenas noches

Voz 0758 04:03 hola buenas noches me gustaría saber cómo no

Voz 2 04:05 pero lo de ser segundos hasta qué punto dos puede perjudicar de cara al sorteo de octavos

Voz 0758 04:11 claro que que queremos que al primeros sí que caso unos no está en nuestros planes que veníamos a ganar sumar un poco todo no

Voz 2 04:21 ellos hemos fallado mucho hoy

Voz 0758 04:24 a una parte ellos han San venía tras esos sumo creado con que el terreno de juego no está muy allá Nos ha costado bastante porque encima era pequeño encontramos los espacios pero bueno los excusas hemos tenido bastantes ocasiones sobre todo la primera parte no las hemos materializado y bueno por ahí pues no tenemos que mejorar

Voz 2 04:42 sí muchas cosas para haber ganado pero fue

Voz 3 04:44 esta contundencia nos falta gol no porque habéis tenido tres ocasiones muy claras en la prensa

Voz 1906 04:49 sí sí sí está claro lo que está diciendo

Voz 0758 04:52 que lo preocupante sería quién hiciéramos ocasiones están ahí lo pasa que no pudo materializar las más contundente contundente Si bueno apenas hemos concedido ocasiones vamos recuerdo Don Laudo Unica de Oblak pero bueno Canella estamos un poco a la desesperada y Bono el equipo ha mostrado que tienen potencial hay bueno la verdad que una pena porque hemos trabajado muy bien esta fase de grupos hemos ganado bueno al él todavía do mundo en casa el partido importante y bueno a priori que este era el más fácil no no lo hemos solventado pero bueno la Champions tiene esto de todos los partidos son difíciles y garantiza quedando primero segundo Weiss ha pasado entonces no afronta al igual que te toque con la máxima ilusión ya por ello

Voz 1006 05:35 lo directo en acero quería preguntarte porque voy a tus compañeros muy serios evidentemente esto podía pasar ha pasado al final pero esto es fútbol no no tiene porque ser una debacle quiero decir cuál puede ser el a priori muy bueno yo más el mejor al Atlético de Madrid por qué no no sí

Voz 0758 05:52 por qué no pero bueno no todo que que teníamos otros planes que habíamos quedar primeros pero bueno a partir de ahí el pasado es pasado oí el futuro

Voz 1906 06:01 él lo controlamos a partir de hoy ya

Voz 0758 06:04 el equipo que nos toque de afrontarlo con la máxima ilusión posible a intentar pasar como si fuésemos primeros digo porque le cuesta tanto al equipo fuera de casa esta temporada a veces es más defensivo cuando juega lejos de casa yo creo que no yo creo que hoy hemos mostrar una cara muy defensiva hemos tenido muchas ocasiones sobre todo la primera parte y prácticamente no no han salido no creo que les hemos monopolizado jugó hoy las ocasiones quizás pues a lo mejor esa pizca de fortuna a veces no de que dentro de ser más contundente pero bueno seguro que que él

Voz 2 06:35 estas lo sabe y lo lo trabajaremos Leganés es una Prieto tú compartes esa filosofía de tu entrenador que quizás sea mejor jugar el primer partido en casa palabra Si la filosofía que tiene hecho lo que prefiere jugar eliminatorias el primer partido en casa

Voz 0758 06:49 bueno eso gustos no yo la verdad que todavía no

Voz 1906 06:51 a ninguna eliminatoria saque no te sé decir

Voz 0758 06:54 pero bueno da igual yo creo que que los dos partidos se juegan sí está claro que que hay que mentalizarse de que no va a tocar no equipo difícil ya sea en casa fuera pues a dar el máximo

Voz 2 07:06 bueno pues las paradas de Rodríguez rápidamente a escuchamos a qué hora Koke buenas noches en directo en el Larguero soy segundos por con el Cholo no sé hasta qué punto esos puede perjudicar porque les va a tocar un rival gordo en octavos

Voz 1006 07:17 hola buenas noches bueno perjudicar objetivo era por cómo se dio el año pasado era clasificarnos lo hemos hecho hemos tirado por debía ser primeros no hemos tenido la fortuna yo creo que el partido de hoy así hubo partido lo único nos ha faltado ser un poco más precisos a la hora de de cara a portería bueno pues el rival que nos toque vamos a tener que hacerlo muy bien ya hubiésemos ido primeros hubiésemos ido segundos ya son eliminatorias y hay que hacerlo muy bien para para pasar a este pues a falta gol de falta hacer daño al rival cuando tienen las ocasiones de las sensaciones al once que no sabe matar acabar con los partidos seguirá superiores un equipo que la fuerte físicamente pero esas ocasiones Carles sí obviamente hay que un yo creo que entre todos tenemos que que su ver ese es el nivel de calidad a la hora de de cara a portería no porque bueno las ocasiones las estamos teniendo pero está faltando a lo mejor esa esa pizca de fortuna no el otro día en Girona también tuvo muchas más ocasiones Si no entraba el balón aquí nos nos pasa lo mismo entonces bueno hay que seguir trabajando haciendo novelas cosas así los goles tienen que llegar

Voz 0758 08:15 tú eres capitán está hablando mucho la renovación de Godín el segundo de de este vestuario no sé si quieres que siga el capitán cómo estás y hablar con él de eso

Voz 1006 08:23 obviamente no yo creo que claro que quiero que siga o Dine es importantísimo para nosotros es el capitán ha dado muchísimas cosas por este club le quedan muchas cosas por dar entonces bueno ojalá ojalá continúe con nosotros

Voz 2 08:36 bueno esperemos que que sea así algo que hay que fichar hay que reforzar el equipo en en en invierno

Voz 1006 08:42 bueno tenemos una gran plantilla no tenemos grandes jugadores

Voz 2 08:45 sí ya eso eh no me concierne a mí si hay que fichar o no eso ya es son

Voz 1006 08:50 en la directiva que el que tiene que pesa sigue fichar o no yo creo que hay una una buena plantilla aunque es un pelín corta pero pero tenemos grandes

Voz 4 08:57 jugadores para para hacer una buena temporada

Voz 2 08:59 con qué ha caido Jiménez son veintiséis lesiones trece jugadores diferentes o alguna explicación para esto

Voz 1006 09:05 pues la verdad es que no la verdad es que es es un poco locura lo con está pasando esta temporada con tantas lesiones pero pero bueno esto fútbol pasa pasa así pase bien estas lesiones si ya que intentar pues entre todos au o cuidarnos más au no pero pero bueno

Voz 1709 09:23 eh yo ante más de jugadores en tema de preparación

Voz 1006 09:25 no no para nada yo creo que al final cuando te recuperas te recuperar al final es es una pena no pero algo hay que mirar algo que mejorar para para que no vayan está lesiones no sé lo que lo que hay que hacer pero pero bueno yo no soy partidaria de echar la culpa a nadie no la lesión pues muchas veces vienen así os puedo hacer otra cosa parece que aquí suficiente esta mañana que no va a fichar a nadie el Atlético de Madrid hay que aguantar hasta que vuelva a Diego Costa en febrero el objetivo luchar sufrir bueno luchar sufrir tenemos grandes jugadores tenemos una aquí tenemos a Correa tenemos a son está habitado lo es tanto Antoine tenemos tenemos tenemos grandes jugadores para hacer goles Diego es un jugador importantísimo para nosotros pero pero también sabemos vivir con él es dar un poco todo más a la hora de de hacer goles y ya está

Voz 3 10:13 eh que ha faltado para que el Atleti gane hoy porque ha hecho muchas ocasiones la primera parte de lo un poquito más espeso preocupa mucho lo que pueda tocar pelo

Voz 1006 10:21 el City Bayern Munich bueno como he dicho antes ser un poco más preciso no en los metros finales porque las uvas

Voz 2 10:27 él se están llegando sólo hay que hay que

Voz 1006 10:29 te finaliza y meterla no y bueno en cuestión que nos toque ya en octavos es una eliminatoria Hay

Voz 2 10:35 pues hemos ido primeros el equipo que te toca

Voz 1006 10:38 hola tienes que hacer eliminatoria para para poder pasar

Voz 2 10:41 el primero los agotado y el partido en el minuto

Voz 1006 10:43 no claro siempre querer es cuando salimos al campo siempre queremos ganar y queríamos ser primeros no no ha podido ser también nuestro objetivo era era clasificarnos lo conseguimos otro día hay yo era ser primeros una pena no no lo ponen eliminatorias prefiere jugar el primer partido en casa o fuera bueno me da igual sinceramente no nos salido mal cuando jugar el primer partido en casa y el segundo fuera así que bueno e juegas en casa juega fuera hay que hacerlo bien intentar pasar eliminatoria bien bueno pues

Voz 2 11:10 las palabras de uno de los capitanes del Atlético de Madrid Koke hombre importante que también ha sufrido lesiones esta temporada me quedo con ese mensaje algo hay que mira

Voz 1709 11:19 sí lo hay que mirar no lo dice

Voz 2 11:21 por los futbolistas lo dice de puertas hacia dentro cómo se preparan si es algo físico pero hoy lesión veintiséis de esta temporada contamine la barbaridad trece jugadores diferente Jiménez son cuatro recaídas au cuatro lesiones diferentes Él lo que lleva de temporada

Voz 1375 11:37 sólo es fruto de la mala suerte o es algo más pero desde luego no es normal veintiséis lesiones en la veíamos de temporada es que es una burrada nunca había pasado con un tiro además tan bueno en esa parcela como el propio Ortega veintiséis todavía llamar la atención en el Atlético Madrid bueno era sonidos en directo en el estadio todavía del Brujas saliendo los jugadores del Vestuario después de ese empate a cero entre el Atlético de Madrid me voy enseguida al Camp Nou pero está por ahí Miguel Martín Talavera que narrado el partido en Carrusel con Dani Garrido hola tala muy buenas hola buenas noches y que al Cholo ha aparecido un gran partido y bueno pues segundo puesto contento no no bueno la falta

Voz 1906 12:10 dado ahí no pierde nulo no pierde nunca el Cholo eh

Voz 1375 12:12 dicho que le ha faltado contundencia al equipo

Voz 1906 12:15 pero bueno lo importante por la sobre todo la gestión económica del club era pasar a la siguiente eliminatoria hiel acaba contento porque lo ha conseguido el escuchamos

Voz 0501 12:24 no yo no muy bueno la verdad pero pasado el turno seamos que era lo que necesitaba creo eh bueno ahora seguir intentando mejorar y bueno veremos que esperará a ver qué

Voz 1906 12:40 el año pasado donó pasó se quedó en la en la eliminatoria de grupos con el cargo actuó que bajar a la Europa League ahora lo ha pasado es un alivio económico para el club

Voz 5 12:48 pero es evidente que que hay disgusto

Voz 1375 12:51 porque que ha sido primero sólo faltaba que hubiera que quitar ahora el Athletic afortunadamente los Atléticos ya están en otro nivel no hay que felicitar al Atlético por ser segundo de grupo y meterse segundo el grupo en un grupo en el que estaba el Dortmund el Dortmund el Brujas y el Mónaco que que ha habido un empate a cero con él Brujas o sea que el Cholo es Dios en el mundo Atlético ya lo sabemos no lo vamos a repetir más veces y además merecido pero hombre no segundo que es lo que necesitaba al club no pues no pasa nada por decir pues mira eh o también el el Dortmund es mejor que el Atlético Madrid porque lo de contra Madrid Barça en la Liga no se puede competir bueno no tiene el mismo presupuesto con el Dortmund tampoco bueno está bien el Atlético se clasifica pero el objetivo de todos y además no hay más que escuchar a Rodrigo y a Koke era ser primeros de grupo en cualquier caso pasan como segundos por primera desde que está el Cholo Simeone y aunque el Cholo muchas veces dice que casi prefiere ser segundo en los años anteriores siempre con Simeone había sido primeros de grupo esta es la primera vez que pasan como segundos y cuando se juega mal y no se cumple el objetivo es el primero de grupo que en este grupo el Atlético debía serlo pues tampoco pasa nada pasa como segundo habrá que empatado a puntos con el Dortmund después de hoy un flojo partido que enseguida analizamos con Kiko Narváez Icon Pablo Pinto y con Miguel Martín Talavera ahora sí con vosotros en el Camp Nou está Fray Luis Flaqué ganar también el partido en carros Elola frac y qué tal o la mano qué tal muy buenas pues nada cien mil de multa titular y golazo

Voz 1157 14:09 sí frotándose los ojos con ese golazo digno de Playstation ya que le gusta tanto jugara al francés a la Play pues hoy se ha vestido de jugador de videojuego ya ha marcado un gol digno de crack un gol que le ha servido para obtener el perdón de la grada ya podríamos decir que lo habían tenido antes de Valverde que lo dejó como titular en esa decisión que al final al técnico le ha salido bien hasta queden desvele vuelva a dormirse el Barça pues que ha empatado a uno ante el Tottenham no se jugaba ya nada más allá del prestigio y del dinero que otorga la Champions en caso de puntuar en un partido en el que cabe destacar la gran actuación de Cibeles en que es portero suplente pero podría ser portero titular en cuál

Voz 4 14:40 el equipo de Europa el Barça pues qué pasa

Voz 1157 14:43 al final como primer Grupo Siro sabía que sigue pues dándole vueltas a cómo gestionar el extraño caso de de de ley que parece un rebelde con causa

Voz 6 14:50 pues sí eh no sé si hubiera servido para que le perdón

Voz 1375 14:53 eh la afición no pero con ese golazo que además señalaba la cabeza así que Rodríguez después del golazo y ahora hablamos de lo de de Emelec con Jordi con Marcos y con Ramón ha comparecido Valverde en sala

Voz 2 15:02 esa no estaba hablando todavía Pochettino que ha salido

Voz 3 15:05 más tarde de lo normal ni se está alargando su rueda de prensa abra hablan inglés pero ha dicho que está muy contento por la clasificación orgulloso porque parecía posible después del partido contra el PSV que se clasificarán pero están en octavos ha dicho que si tienes la convicción la fe y calidad todo es posible y que está orgulloso ya especialmente contento porque el club está haciendo una transformación con el nuevo estadio y era muy importante para el estará en octavos de final de la Champions pues no

Voz 1375 15:33 a todos está diciendo Pochettino enseguida vamos a escuchar a Valverde en directo en la sala de prensa enseguida estamos con Talavera y con Fullana y además con Kiko y con Pablo Pinto hablando de el partido del Atlético pasa como segundo del Barça que pasa como primero luego repasaremos también con Bruno Alemany el resto de grupos aunque ya te hemos ha destacado que pasan París san Germain y Liverpool Oporto Schalke cero cuatro en los otros dos grupos mañana juegan Real Madrid CSKA de Moscú con todo decidido el Valencia recibe al United también con todo decidido desgraciadamente el ballet se va a la Europa League el Madrid que evidentemente seguirá adelante como primero de grupo el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones que volverá a mediados de febrero el sorteo será el lunes diecisiete de diciembre lo daremos en directo en Carrusel Deportivo sorteo lunes diecisiete dice qué queda por decidir mañana pues si en el grupo E el primero el Bayern o el Ajax y quién acompañará al City en el grupo F Si el Olympique de Lyon o el Shakhtar Donetsk eso es lo que queda y luego si en el grupo H es primero de grupo o la Juventus o el United depende lo que hagan los de Mourinho contra el Valencia fuera de la Champions tres titulares más importantes uno la situación del Reus equipo de Segunda B John que no mejora llevan los jugadores tres meses sin cobrar después de la reunión que ha tenido lugar esta tarde noche eh Madrid Javier Tebas eh

Voz 2 16:56 no garantiza que acaban la temporada en Segunda esto ha dicho Javier Tebas hoy sobre la situación del Reus Javier Tebas presidente de la Liga

Voz 1187 17:04 yo no puedo firmar que haces va unida a la temporada aquí en la mano por firmar con menos por la Liga

Voz 1375 17:10 bueno no lo pueden firmar eh nuestra información es que no hay algunos jugadores que quieren salir porque tienen ofertas de otros clubes no lo ven claro no ve nada claro esa situación y no me extraña hay otros jugadores que quieren quedarse y luchar por el club hoy sacarlo adelante parece que la propuesta que puede aceptar finalmente la Liga es decir a los jugadores que tengan eh ofertas de otro sitio eh y apoyándose en ese procedimiento abreviado que les permite si tienen ofertas de otros clubes pagarles el contrato lo pagaría la Liga Norte en otro sitio eh luego ese dinero que pagaría la Liga se lo tiene que descontar al Reus vamos a ver cuando si cuando desciendan en el caso de que defendieran eh que tiene un dinero asegura por el descenso ese dinero a la liga se lo puede quitar al Reus para ahora repito pagar las fichas de la temporada a los jugadores que quieran salir porque no hay otra solución pinta muy feo para el Reus veremos si acaba la temporada sino la acaba pero pinta feo para el Reus eh perdóname vale me dice Álvaro Benito que habla Valverde en sí ya estamos en la sala de prensa del Camp de el cabreo con el resto vale R en la sede de la final de la Copa del Rey se va a adjudicar concurso público ha anunciado hoy la Federación española Fútbol ya dijo Iturralde González que habrá bar a partir de octavos de final de la Copa del Rey

Voz 2 18:29 eh ya lo contó aquí en La Ser en Carrusel

Voz 8 18:32 sí sí y en

Voz 1375 18:35 cuanto al Sevilla e os cuento a esta hora de la noche en El Larguero que hay un grupo de inversión de unos empresarios de China que están en avanzadas conversaciones para comprar el Sevilla eh esa es la noticia y hasta aquí podemos leer hay una persona que conoce muy bien el fútbol español

Voz 2 19:01 muy

Voz 1375 19:01 en el fútbol español que está haciendo de un poco intermediario entre este fondo de inversión chino el Sevilla en el Sevilla jura Niper juran que no han vendido nada os puedo asegurar que es verdad pero es que eso no es el debate el debate no es ha vendido usted el Sevilla no la verdad es que ese no es el debate el Sevilla no lo han vendido para empezar porque no lo puede vender pero

Voz 2 19:24 pero hay otros seis siete máximos accionistas

Voz 1375 19:28 tienen que estar todos de acuerdo porque el que quiere comprar tampoco eh tonto quiere como mínimo el cincuenta y uno por ciento no puede venir alguien a comprar el Sevilla decir Pepe Castro te es acciones no el que quiera comprar quiere comprar quiere ser el dueño ese dueño quiere ser un fondo de inversión chino no americanos chinos esos quieren comprar el Sevilla de la mano de una persona que repito conoce bien el fútbol español e cuándo va a ocurrir pues no se sabe y el que lo diga miente porque no se sabe pero eso está así en el Sevilla saben que es imposible negar la evidencia sea cuando tú llevas dos años hablando con alguien aunque de acuerdo con este sí con el otro no es porque lo estás vendiendo sea qué sentido tiene que tú me estás oyendo o yo o el que está aquí al lado hables reciba esa gente cada dos por tres en tu casa sino donde estuvo

Voz 0863 20:21 para mí

Voz 1375 20:22 los invitamos a un café pero no hablaré el precio de la casa no sino la vendes Siri va abriendo gente y hay cierto trasiego de gente cada dos por tres pues es que evidentemente hay negociaciones durante bastantes meses casi dos años se viene hablando con distintos grupos cuando se pongan de acuerdo que no es fácil que se pongan de acuerdo entre los seis siete máximos accionistas el Sevilla se venderá repito a un grupo de fondo diversión sino que está en avanzadas conversaciones para comprar el Sevilla eh para terminar la portada desde Larguero anoche contábamos en ese programa que hicimos en el hotel Palace en Madrid con motivo de la gala del diario As los premios que entregó ayer el diario As eh ayer les contábamos la noticia de que Madrid y la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de dos mil treinta y dos o dos mil dieciséis Se va a desempolvar y eso está ahí es cierto que ahora mismo no es el momento pues sacarlo y decir aquí estamos entre otras cosas porque mientras esté gobernando en el Ayuntamiento de Madrid la actual alcaldesa y su grupo político ponerla habrá Carmena

Voz 0863 21:31 en el COI van a estar más agazapados eh

Voz 1375 21:34 pero eso está ahí esa candidatura está ahí volverá a salir a la palestra no tardando mucho Madrid dos mil treinta y dos Madrid dos mil treinta y seis porque esta ciudad quiere ser Olympia sí porque está convencido de quema David tiene que ser por fin ciudad olímpica dos mil dos dos mil treinta y seis cuando lo que dicen es en su momento ahora todavía no toca veremos a ver

Voz 1906 21:58 ocho minutos quedan para las doce una menos en Canarias esto es el larguero ilustramos ya al Camp Nou está hablando Valverde

Voz 9 22:04 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en y NG Puzo eh

Voz 7 22:24 Sevilla El Larguero y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook El Larguero Larguero

Voz 11 22:35 de lunes a jueves el no My Lol

Voz 1709 22:38 Dago muerte

Voz 9 22:41 la vida moderna con David Broncano

Voz 1284 22:43 vamos a ver que que esto tiempo yo sin otra no te pierdas nada

Voz 9 22:50 Oh My

Voz 7 22:53 siguen los también en Cadena Ser punto com

Voz 11 22:56 Mail al nacer

Voz 13 23:13 buenos días

Voz 11 23:13 las casas buenos días

Voz 14 23:16 eh

Voz 15 23:21 las veinte Joaquín

Voz 16 23:26 ha llamado gorda

Voz 11 23:30 sí de buenas a primeras buenos de a nada

Voz 17 23:35 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena Ser en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 18 23:50 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras la claridad ETA bueno así más claro

Voz 7 24:00 lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 19 24:09 cadena SER

Voz 20 24:13 no cree Mossos escuchar

Voz 18 24:19 cómo te mete dentro en el con éxito pueda cómodo como como que la la la

Voz 0643 24:26 eh que llevó al de un éxito otra es una emoción a otra en Cádiz

Voz 18 24:32 bien escuchar la Cadena SER aporta más cosas que aportar más cosas aunque sigue si no que aporte más Chopin que la cadenaser hombre tuvo la cara se TT entre Tiana escrita situación exactos peso Sopena hombre pero tuvo oyendo a Sopena exploten pero alejado de él de de los Itt Lendl de Pedro Duque de la casa ya que tiene ahí en Alicante o en otro pero no supe no lo dice estoy sola Pepa Bueno silla doce penes un nuevo dato que que que te aportaba alma de Dios visto así la Cadena Ser

Voz 2 25:09 el viernes a mías Gabi

Voz 18 25:14 te aporta más que pero bueno son dos cosas que con

Voz 22 25:27 en cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 23 25:38 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 24 25:47 Larguero con Manu Carreño

Voz 1284 25:53 cuatro minutos para llegar a las doce tiempo para el sanedrín están por ahí Jordi Martí Marcos López y Ramon Besa hola Jordi

Voz 1375 25:59 buenas noches hola Ramón Besa muy buenas hola buenas noches estaba Marcos López también hola Marcos qué tal muy buenas noches a todos pero enseguida que ha dicho Valverde en la sala de prensa así que

Voz 3 26:08 pues sigue la rueda de prensa escuchamos esta pregunta en directo y si no responde algo interesante aprovechó para tirar del corte sobre de vale vale

Voz 0588 26:15 ya eh no voy a aventurar nada

Voz 4 26:19 este es un gran equipo un equipo fuerte y el que le toque

Voz 0588 26:21 pues estará bien bastantes egos preocuparme de a ver quién os va a tocar a nosotros como para preocuparse de quién le va a tocar al Madrid o al que sea

Voz 3 26:30 Valverde que ha dicho que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barça en este grupo uno de los más difíciles de la Champions terminando primero y clasificándose matemáticamente antes de terminar la la última

Voz 25 26:40 la jornada otra pregunta para Valverde

Voz 0588 26:42 con esta noche como explica un entrenador a les en así les en que tiene que ser segundo durante toda la temporada cuando luego juega ya se esos partidazos que quizá en otro sitio sí que jugaría el titular pues mira la verdad es que no tenemos la suerte de contar con dos grandes porteros gestionar eso a veces no es fácil y ahí lo que creemos que ellas pero estoy contento dentro de lo contento que un jugador que quizás no está jugando habitualmente pero al final los que juegan y cuando juegas refrenda esa opción no sea esa posición de de primer portero porque hace grandes partidos cuando puedo y seguramente también se merecerá por su trabajo y por lo que demuestra también ser primer portero

Voz 3 27:38 pero es en Valverde sobre la dificultad que tiene el gestiona la suplencia de si quieres escuchamos lo que ha dicho sobre de velé tu gol rango

Voz 0588 27:49 y supongo que está al alcance de jugadores como como él con el talento que tiene él muy bien hombre bueno según iba pasando el partido se ha ido cansando un poco más que igual no estamos contentos con con el y ha dicho que con hablamos ayer a lo largo de la temporada usted de cosas con determinados jugadores con cuestiones que van surgiendo y que intentaremos resolver cámara interna en ningún ninguna otra cuestión ni lo que esperamos es que tanto él como el resto de jugadores jugador jugadores que no se muchas alegrías durante el que puede ser aquí

Voz 3 28:24 verdes sobre como digo sigue la rueda de prensa contento el entrenador del Barça con el empate y la primera posición de grupo pues nada

Voz 1375 28:32 hoy he Adriá Alves con coprotagonistas

Voz 2 28:34 ya que ha sido titular hoy Adrià sí qué tal Manu buenas noches y hasta aquí Carles Sala ya que ha debutado también hoy en Champions vamos a escuchar en directo

Voz 1187 28:42 en esta competición se nota que es un poco especial por por como son los partidos pero bueno muy contento por cómo ha salido todo y era importante dar una buena imagen un gran partido Ivonne contentos por ser primeros de grupo

Voz 26 28:53 eh Carles como mantiene uno los pies en el suelo porque claro debuta en Liga en el Camp Nou con el primer gol que marcas aquí hoy en Champions casi todo el partido bueno como como mantiene los pies en el suelo

Voz 1187 29:05 bueno es muy fácil conmigo con con jugadores estrellas que llevan diez años ganando lo todo yo estoy cada día con ellos siguen con la misma humildad con las mismas ganas de entrenar de jugar entonces si ellos lo hacen como no lo voy a hacer lo que acabo de subir sí que bueno así una semana Un poco intensa el dos por el gol el los alguien del primer equipo pero bueno al final lo llevo con naturalidad con Vigo conmigo o con jugadores que ya te digo que están toda la vida acostumbrados a ganar ha a ganarlo todo y al final pues intento eh bueno sí copiar un poco a a ver cómo son son tan humildes que a mí me hacen no sé estar con los pies en el suelo y contento por por cómo va todo

Voz 0643 29:40 ahora a ver qué rival nos toca no alguno a evitar

Voz 1187 29:44 nada al final ahora mismo la Champions todos los equipos que han pasado son reales muy muy difíciles no no evitó ninguno e el que venga pues es muy difícil

Voz 27 29:55 pero bueno ahora hay que hacer un para la Champions hay que centre

Voz 2 29:58 esa en la línea que que bueno que hay que

Voz 1187 30:00 el ganando no hay que seguir fallando punto de bueno contento por todo

Voz 11 30:04 es un partido en el que según al tampoco era

Voz 28 30:06 la fácil porque ella extremistas y picados como primeros de grupo quizás no por vuestra parte por dique que debuta avispero igual por otros jugador se puede bajar un poco un poco la tensión en cómo afrontó un partido así digo a nivel grupal no individual

Voz 1187 30:19 sí sí sí era un partido como tú dices difícil porque bueno no te juegas nada ellos están jugando todo pero bueno a eso de hacer salir más atento porque al final estás jugando en casa esta jugando delante de tu gente final siempre tienes que dar una buena imagen somos el Barça y siempre hemos de saliera a ganar hoy que muy hasta el minuto ochenta kilogramos han marcado íbamos por delante en el marcador pero bueno ha sido un gran partido todos queremos estar muy serios en bueno un equipo comprometido como siempre igual de contentos por pero como sigue

Voz 11 30:46 el partido y sobre todo por lo primero que la lengua

Voz 1187 30:50 es decir se les en la verdad es que es que es de admirar porque es una situación muy complicada la él a estar todo el año sin jugar y estar esperando tanto tiempo y hacerlo como la hace ya lo hizo en Copa ya lo dice la hecho y otra vez la verdad es que es de admirar espero que estén mucho tiempo con nosotros porque es un grandísimo portero para mí de los mejores del mundo pero bueno tiene por delante a Mary que también es ahora ni el mejor del mundo pero bueno la verdad es que es de admirar y felicitarlo sobre todo por con por cómo lo ha hecho toda la temporada que lleva el gol del embeleso como lo cómo lo has visto desde arriba parecido una maravilla impresionante que hemos recorrido los meto en recortes es increíble tiene una arrancada tiene luego hace este te parece que va a chutar y eso es un crack es un crack que para mí es un jugador muy espesa

Voz 2 31:35 qué tal único igual hay que darle

Voz 1187 31:38 el niño sobre todo no matarle que llevamos una semana con el un poco un poco a saco hay que darle cariño cuidarle porque todos los jugadores jóvenes fallan pero bueno como es él a lo mejor se hace un poco más de bombo pero bueno nosotros estamos a muerte con él y se lo demuestra como la hecho en el campo pues lo vamos a perdonar todo una de cada uno pues las palabras de aliñada como yo sólo veinte años es muy joven pero en el campo ya hablando en zona mixta parece un veterano

Voz 1375 32:04 me parece un directivo habla mejor que algunos directivos la leña habla como juega más o menos la misma cabeza que tiene en el campo la tiene fuera les vamos a perdonar todo ha hecho mucho bombo pero sí demuestra esto en el campo lo vamos a perdonar todo bueno voy con el Sanedrín pero imperantes muy rápida permitidme Jordi Marcos y Ramón que le hago tres preguntas a Axel Torres que ha estado viendo el partido del Atlético hola Axel muy buenas hola mano qué tal muy buenas y lo primero lo has visto el gol del hombre

Voz 0267 32:26 apoyo verlo sí sí lo he visto lo visto flojo no lo Jito juega la sensación es que como más le critican anima y no hay mejor juega porque el año pasado que no salían tantas cosas pues estuvo más discreto no esta temporada ha mejorado sobre todo la finalización cada vez sacaba más jugadas que era lo que le costaba y el gol de hoy es del

Voz 1709 32:45 dibujos animados te te parece que las once

Voz 1375 32:48 me económica

Voz 0267 32:49 ya con eso está bien o que debería haber algo más bueno a ver es una cuestión de gestión del grupo ya habían probado otra solución la vez anterior y habrán pensado que que en esta ocasión había que probar otra al final lo que tienes que conseguir es que el jugador rinda darle valor además a tu producto porque incluso si en algún momento pierdes la paciencia y te lo quieres sacar desde luego a aireando

Voz 29 33:16 las Maras cuestiones malos comporta mi

Voz 0267 33:19 e incluso devaluando luego poniéndolo fuera del equipo pues va a costar menos dinero pero sobre todo si los técnicos piensan que es un jugador de futuro lo lo importante es que es que juegue no creo que es una cuestión muy particular de cada entrenador y no le ha salido mal a Valverde desde

Voz 1375 33:34 luego al Atlético hay que exigirle más que ser segundo de grupo en este grupo están Dortmund Mónaco y brujas

Voz 0267 33:40 bueno hoy por por haber empatado un partido ante un equipo ya estaba eliminado y que no se juega nada porque tenía la tercera plaza garantizada es una decepción es evidente no porque dependía de sí mismo el Atlético su partido parecía Gable Hinault ha estado al máximo nivel hombre ante este Dortmund no no hay que menospreciar este Dortmund del equipo que le ha ganado el grupo hice lo ha ganado para verá es particular porque han empatado a puntos es un equipo que va líder de la Bundesliga con nueve puntos más que el Bayern Munich y que sólo ha perdido un partido en toda la temporada en todas las competiciones y fue en el Metropolitano sea no ha sido un equipo cualquiera no es uno de los súper favorito a ganar la Champions o no lo era antes de empezar pero por números juego desplegado hasta ahora es uno de los equipos del año en el fútbol europeo ahora mismo el el Borussia Dortmund rota

Voz 1375 34:29 cuando salió el sorteo hubieras puesto primero al Atlético sí claro

Voz 1709 34:31 sí es como si yo creo que todos los no es un adiós

Voz 0267 34:34 en una porra en una quiniela vs pudo reprimir a Atlético y vs

Voz 1709 34:37 ha llegado al Dortmund si igual hubiese puesto

Voz 0267 34:40 el Mónaco tercero al bruja absuelto probablemente todo es que al final

Voz 1375 34:43 a él lo que pensamos a imaginamos cuando en pie

Voz 0267 34:46 esa no siempre es como como acaba ahí hay equipos que juegan por encima de lo esperado y otros por debajo

Voz 1375 34:51 dos más Thiago fracaso del fútbol italiano Nápoles e Inter

Voz 1709 34:54 ahora

Voz 0267 34:54 sí porque fíjate qué hace dos jornadas ya tenían la opción de meter matemáticamente a todos los equipos se han tenido varios match ball

Voz 1670 35:03 el el Nápoles el sobretodo el Inter el Inter ha desaprovechado varias ocasiones tiene que sentarte muy mal

Voz 0267 35:12 toda la semana hablando de si el Barça al Tottenham al menos les saca dos puntitos alto Teherán tú no eres capaz de ganarle al PSV Eindhoven Si tú no puedes ganar la PSV que ya es cuarto

Voz 1709 35:24 tendrás tu campo

Voz 0267 35:27 pues ya a hablar ni de si el Barcelona ha sacado suplentes ni ser reservado a Messi muchos minutos ni si ha jugado con toda la intensidad el que apaleado es el interior si es una decepción para el fútbol italiano porque este año regresaba a la competición con cuatro equipos después de mucho tiempo sin sin ello Isolux va a meter ahora mismo

Voz 1375 35:45 la última en el fondo han pasado los ocho que hubiéramos puesto yo creo que no si había alguna sorpresa los ocho hubiéramos puesto todos en la quiniela antes de que empezaran no

Voz 0267 35:54 bueno hay Inter Tottenham yo tenía dudas ya estaba muy parejo hasta el final yo no tengo claro que el Tottenham sea mucho mejor equipo que el que el Inter ha ido de de nada de goles de hecho pasa por haber marcado más goles fuera de casa en el enfrentamiento directo eso es lo que les separa tenía Tottenham pero sí seguramente han pasado casi todos los que creíamos que iba a pasar muy importante y destacable como el París Saint Germaine ha salido de una situación muy crítica en la jornada cuatro no estaba nada claro que fuera clasificarse el París Saint Germain y al final ha acabado primero de grupo y si no llega a pasar yo creo que ahí habría habido bastante bastante lío en el club porque ya lo hay cuando va bien imagínate si se quedan fuera en en fase de grupos

Voz 1375 36:39 un abrazo a Shell un abrazo hasta o hasta luego Iturralde González hola buenas noches ha habido poco lío no en el Camp Nou en el partido

Voz 0863 36:47 Athletic si no al estar el partido medio decidido en el Atlético Madrid ha habido bastante más eh más cosas no ayudó al final encaje muy arbitre un arbitraje muy muy raro para ser un árbitro italiano se

Voz 5 36:59 era a tope dentro de nivel futbolístico y no hasta o en en una buena línea

Voz 1709 37:05 estos días se ha quejado sobre todo ese posible penalti sobre

Voz 5 37:08 creo no sí bueno también hay que decir a su favor que depende qué imagen bellas te parecía penalti no era penalti y prime una imagen muy clara donde hay un empujón serían Raval empujón hay de eso

Voz 1709 37:19 la duda es si le empuja lo suficiente o no pero yo creo que es bueno

Voz 5 37:21 siempre va a quedar Clavero no quería disputar el balón y nada ir empuje y luego disciplinariamente hasta muy muy muy por debajo de su nivel

Voz 0863 37:29 se han quejado mucho los jugadores el Athletic muchas faltas muchas tarjetas eso porque no muchas tarjetas que no ha sacado si ya te digo ha sido una un arbitraje errático un arbitraje que no se suele ver en en Champions

Voz 1375 37:39 en el Camp Nou gol anulaba Munir que está bien anuladas nisimos segurísimo y pico

Voz 5 37:43 ha habido un codazo que se que esa sea inhibido

Voz 2 37:47 también pues nada noche tranquila tanto

Voz 1375 37:49 no estar tranquilos que por cierto que ya cuenta este aquí lo del bar no en la Copa del Rey

Voz 2 37:52 en Segunda División eso es eso bares

Voz 5 37:55 segunda división ya hoy es oficial pero bueno ya los seguidores de Carrusel hay que Larguero ya lo sabían desde hace tres años

Voz 2 38:01 es un privilegio que tienen los oyentes que esto es así no hay que sacar pecho y tú tampoco eh no no no no no me oyes oficial dice dicen Esther admite cierto es y creo que es bueno no

Voz 0863 38:11 sí hombre tanto la Copa como inicien cuanto antes siempre es bueno y luego pues eso luego habrá que ir mejorando sólo el bar habrá que ir mejorando todos los protocolos y te has historias pero de momento es mejor que nada exacto en la Copa del Rey a partir de ella y en Segunda de final la semana que viene correcto un abrazo y tú un abrazo hasta mañana

Voz 1375 38:30 Duran ha hecho oficial lo que ya contó en la SER Iturralde González

Voz 0863 38:32 doce y ocho una menos en Canarias del Barça

Voz 28 38:37 yo para dos mil dieciocho m a punto ya INE cambia el coche fijo dos mil diecinueve no dos mil dieciocho

Voz 26 38:43 acaba bien el año ha propiciado último mes de dos mil dieciocho para renovar tu vehículo

Voz 30 38:47 con Opel quitamos hasta tres mil ochocientos euros

Voz 26 38:50 tu coche usado al comprar tu grupo Opel

Voz 30 38:52 Xunta condiciones ciento concesionario P

Voz 2 38:54 a lo la red de concesionarios Opel

Voz 1375 39:06 pues con Jordi Martí Marcos López y con Ramon Besa siempre les pregunta Ramón y a Marco Bordón de la mañana su titular en el País por ejemplo Ramón

Voz 2 39:15 dónde le despierta en el Camp Nou Marcos López como titula el periódico

Voz 4 39:22 Belén muletazo y golazo

Voz 2 39:24 Jordi Cobo titulas en El Larguero hombre yo diría que hace perdonar si me gustan los tres me gustas

Voz 1375 39:31 el dirección se despierta bien ya era hora eh que despertara es verdad que en él

Voz 2 39:37 el campo es un juicio totalmente distinto al que hacemos fuera del campo pero pero el gol de hoy si hablamos del gol el gol es una jugada al alcance de muy pocos futbolistas eh

Voz 4 39:48 pocos poquísimos eh te diría que ahora mismo quién en papel Messi Bale cuando estaba bien

Voz 1375 39:54 Zidane con con las dos piernas reclama

Voz 4 39:57 es que este analizar la jugada es roba el balón a sesenta mil

Voz 2 40:00 sí

Voz 4 40:01 él lo roba nos nos que solo roba un gregario roba el balón a partir de ahí empieza a correr pero para mí el punto clave de la jugada es el el penúltimo pase cuando se cuando se lanza el balón hacia adelante deja pero clavado al defensa del del del Tottenham y luego tiene ese punto que que yo leíamos la pausa de de Melián que es fundamental ya lo hizo en el en el Metropolitano ya lo hizo en Cornellà date cuenta que siempre lo hace de manera distinta en el Metropolitano era derecha izquierda N en

Voz 2 40:28 pero allá izquierda derecha y hoy vuelve derecha

Voz 4 40:30 pierda sea esa capacidad que tiene para para congelar el mundo en esa acción yo creo que le hace un jugador tan distinto tan singular para mí no le perdona de nada simplemente estamos hablando de lo que hay

Voz 2 40:41 hoy en el campo insisto hay muy pocos

Voz 4 40:44 jugadores en el mundo que tengan esa capacidad de ser rápidos parar en el momento justo para meter un gol que es un gol uno de los grandes goles del no no sólo de la jornada sino te diría que sí

Voz 1785 40:54 si esta temporada sin duda Ramón y Jordi un golazo aparecido tres jugadores en uno porque he actuado como un defensa cuando robaba la pelota como un centrocampista cuando la conducido como un delantero cuando definido a la gran diferente hay a nosotros nos sorprende mucho porque acostumbramos a los pasitos en corto de de Messi a los regate en corto este hace un regate larguísimo colgar sus piernas usan cada mucho mucho son mucho más largas no tiene esa capacidad para como si jugara él sólo tenía la sensación a veces como si fuera Usain Bolt en una carrera de cien metros que corre solo contra el mundo porque para mí el gran debate den velé es Studies pues quién va a poder más el Barça domesticar además se le pueden hacer ver al Barça que ese puede jugar en el Barça sin jurar la biblia de la masía ni sin romper el estilo del Barça

Voz 2 41:44 es es desde el punto de vista futbolístico

Voz 1785 41:47 excitante me lo estoy pasando pipa llora

Voz 2 41:51 hoy hoy uno de los