Las esclavas invisibles

Voz 1

00:00

conocía el agua nació en tiempo en una especie bar burdel chino cerca de la calle del Pez en Madrid yo estaba haciendo un reportaje ella vino hacia mí y me habló en inglés para que la madame de local que era China no la entendiese me dijo que era tailandesa que tenía veinte años que la habían dicho que venía a España a trabajar bailando en un club que nunca le habían hablado de sexo pero ahí estaba en una otro sucio y oscuro manteniendo relaciones sexuales a la fuerza una vez tras otra los ratos libres los pasaba encerrada en una casa haciendo sudokus me suplicó que la sacara de allí me dijo que quería volver a Bangkok con sus padres la madame la había hablando conmigo la llevó avisó a la policía pero no la encontraron días más tarde volvía al burdel un encargado me dijo que los dueños la habían castigado por hablar con una periodista que seguramente estaría ya en un club de carretera de Guadalajara o de Cuenca que ya no podría encontrar la nunca y así fue han pasado años pero en estos días en los que se habla de la futura ley de trata de hasta dónde debe y puede llegar no puedo dejar de recordar la mirada de esa chiquilla morena desamparada y asustada imaginar dónde puede estar