Carmelo Gómez: "Heredé de mi padre un lenguaje con los árboles y las plantas"

Voz 1950 00:00 Pina dados penados hemos y también voces y como Beppino vamos vale fumadora luego me cuentas porque has elegido a Pina Bausch vale pero se llama El Faro y pregunto a todos los invitados qué relación tienen con los faros teniendo en cuenta que tú eres de tierra de secano quiero preguntarte si tu padre ha sido tu faro

Voz 1 00:25 sí sí claro claro todos los padres tensión faro no para mí y mi padre ha sido un eje fundamental en mi en toda mi vida yo a lo que yo me dedico se puede decir si pues a lo que yo me dedico que es que es a a la madera a las tablas pues es fundamental y todo lo que él me dio me enseñó a lo largo de la vida que fueron muchas cosas las malas que me cuesta mucho trabajo quitarme las las buenas que me ha costado mucho trabajo reconocerlas pero al fin ese es el trabajo que me ha constituido que me ayuda para trabajar en la tabla

Voz 1950 01:05 quién te enseñó a hacer carpintería

Voz 1 01:09 pues yo me la verdad es que mi mi padre no quería que me dedicase a la a la madera para nada entonces el decía que no que lo suyo era el campo la tierra en las plantas sobre todo más que las plantas el cereal y todo el mundo el tractor pero yo siempre tiene una inclinación por las tablas madera Hay por los árboles Si probado todo lo que sale por ahí ir me llevó a un colegio interno de curas eso de que la educación debía ser con los curas y apartado de la familia mano dura todos entonces en Palencia me llevó a un colegio y ahí trabajamos mucho la marquetería desde entonces ya tengo miedo de que las máquinas del mundo

Voz 2 01:56 y luego un tipo Un tipo fantasma

Voz 1 01:58 Tico que ya murió que algunos no conocerán si hemos Miguel Narros

Voz 1950 02:02 que este hombre era un gran carpintero vamos a irnos a Sahagún van a salvo de cereal tu vida está muy vinculada a tu vida la infancia a la cosecha

Voz 1 02:13 sí absolutamente vinculada desde los buenos de desde toda la vida he visto que el verano era separaba al mundo y si nos dedicamos a trabajar al trabajo ver a mi padre todos los inviernos venir una vez lo vi venir con parálisis facial porque tenía lo los tractores entonces no tenían cabina entonces le dio así como un aire inferior es cierto la boca le dijeron ya te vas a quedar así a mí me dio pavor fíjate esto lo y olvidado me dio pavor pensar que me iba a quedar con la boca torcida con un ojo chino no tiene una naturaleza común todavía la tiene salvaje lo aguantó todo aguantó eso siguió trabajando no hizo caso a los médicos una cosa terrible y al final no no se ve nada está muy bien ser recuperó sobre los doce trece años empecé a ir con él ya no empezó a llevar a todos a mis primos y a mi hermano al campo nosotros de momento en ese momento lo que hacíamos era cambiar el tractor de Montón un montón para que ellos recogiera en la mies pero ya era levantarse todos los días a las seis de la madrugada o las cinco dependiendo porque es con la fresca con la que se recoge la mies luego hacer la trilla dormir una siesta potente volver a levantar nos levantamos todos los días dos veces eso es un coñazo también no es mía cosas

Voz 1950 03:28 no cuando dicen que el campo pues muy duro tú lo sabes bien

Voz 1 03:31 sí sí sí es muy duro en invierno por el frío el calor porque todo está como dice que todo está en el suelo es que hay que agacharse a recogerlo no hay nada que por arriba con lo cual si es duro es un trabajo pero es un trabajo muy bonita a mí cada día me gusta más realmente voy allí con la idea de hoy hoy voy ayudarles hoy me voy para allá hoy voy a coger tractor pero ya no sé manejar esos tractores Illano y la verdad es que voy poco pero hay una cosa que hago así como carpintero es que me estoy trayendo Tot tengo un pequeño vueltecilla en casa se llena de siempre de hierbas mala y tal rodeado de pues y entonces lo llenó todo de cantos rodados de las tierras de mi padre con el coche en cubos y las voy poniendo en el suelo porque lo bien una plaza en León León es una ciudad que que acerca de mi pueblo lo bien la Place dije que creo que bonito una plaza entera llena de cantos cantos clavados en la tierra y eso es lo que he hecho y la verdad que le tengo mucho cariño de su me levanto todas las mañanas lo primero que miro es cómo está el cielo como buen Labrador cómo está mi mi mi no se me terreno de cantos

Voz 1950 04:43 cuántos árboles tienes cuatro esa es cuáles son sitio

Voz 1 04:48 en Pino que este es de última cosecha por los taparle aún vecinos me puso unas ventanas delante y ahora el Pinault es es el centro de todos los pájaros de la zona porque la pobre zonas halló quedando sin árboles y por tanto sin pájaros así que van allí

Voz 2 05:03 ah y lo tengo

Voz 1 05:07 una palmera de un caqui un un olivo pequeñito que plata hace poco me lo regalaron en un supermercado para hacer una compra ya está frondoso y precioso tengo eso que es como un pino pero que es una coníferas

Voz 3 05:24 es una coníferas sigan coníferas de eso algo habrá reconocido en en este Pina Bausch ha

Voz 1950 05:44 la al actor Carmelo Gómez que podría salir elegido opina pues los árboles por la madera por las tablas

Voz 1 05:52 ayer tuvimos un kart Un pájaro carpintero es bien raro eso en Madrid e andaba por allí están tan despistado los pobrecitos bueno pues la verdad es que Pina ese poder llamó ese pájaro también algunas veces me visitan au siento yo visita a los pájaros tengo ahí un buen rollo con ellos y sobre todo desde que estoy haciendo este trabajo este personaje está esta especie de Samuel que hago que hay hay algo muy chulo en en el en el carpintero el trabajador de la tierra y es que planta para mañana es decir siempre tiene un proyecto de futuro no es a mí me sorprendió mucho un día que llega a mi padre con una con una Illera y la planta bueno hace unos cuantos años le dijo o que no lo va a saber de abrigos no pero los que vengan detrás ya tendrán una higuera con higos entonces cuando uno es capaz de pensar así es una lección en estos tiempos en los que no nos hemos parado a pensar que son es habitual

Voz 1950 06:55 sí eso es lo que también da la naturaleza que que da igual la prisa que no tenga ella marcas sus propios tiempos has citado a Samuel que es el personaje que estás interpretando en todas las noches de hundía que es es un jardinero

Voz 1 07:10 hizo casi toda

Voz 1950 07:12 la obra tiene que ver con el silencio con su relación con las plantas

Voz 1 07:17 sí claro a eso de eso hablábamos el el el hereda como yo de su padre un lenguaje con las plantas y las flores entonces en todo eso él ve un paralelismo con la vida de las personas con sus anhelos y él dice ellas también sufren ellas también anhelan ellas también son felices ellas también tienen miedo pero siempre siempre quieren salir de siempre quieren escapar de las raíces siempre quieren volar para eso han inventado las flores las flores son alas Él tiene un Carla tiene una relación muy bonita con eso y habla con las plantas porque es en los años su padre para que habla con las plantas para mí la hablar con las plantas es como un alter ego no durante toda la función el personaje está hablando con alguien que para mí es el alter ego aunque se les puede llamar de mil maneras porque siempre necesitamos una trama en este maldito todo pero no hace falta trama es alguien que habla consigo mismo que se descubre descubriendo si así yo creo que ayuda al espectador también a una mirada que no es habitual que no está quién puede no estar acostumbrada todo esto gracias a un texto muy muy bien diseñado por parte de

Voz 1950 08:28 bueno pero decías que era complejo no enfrentarse a un texto de Conejero

Voz 1 08:33 muy complejo porque Conejero es muy poético tiene una influencia de Lorca bastante fuerte y aunque no tiene ese mundo metafórico tan tan abigarrado como Federico es sin embargo sí que todo lo coloca en un mundo más de el imagina Mario más que de lo real mucha gente viene a ver la función dice va a la trama es que no no no necesitamos trama necesitamos un pretexto para hacer una reflexión sobre la vida de dos personas que tienen una unas condiciones respecto a a sus afectos determinadas y que se parecen en un momento dado las nuestras entonces yo creo que esa es la dificultad no ver que todo eso que aparentemente no no va hacia lo hacia el el relato de una historia con principio y final sin embargo sí que está creando un relato de imágenes digamos que es muy parecido al relato de los sueños para que no noche pura podemos entender que los sueños son un descargo permanente de imágenes que produce el subconsciente en un lugar o espacio que no es ni lugar ni espacio en un tiempo que no es tiempo entonces cuando con la razón tratamos de estructurar esa historia podemos colocar las imágenes como queramos siempre casan pero en en cada una de las ordenaciones que hacemos de las imágenes al un relato nuevo

Voz 1950 09:54 por qué nos cuesta tanto imaginar por qué estamos tan cerca de lo obvio todo el tiempo

Voz 1 10:00 cerca del hombre porque necesitamos comodidad somos muy Concert

Voz 1950 10:04 necesitamos

Voz 1 10:05 todo apañado tenemos mucho miedo estamos ahora mismo estamos inundados por el miedo hizo hace más cobardes a medida que hay más miedo más cobardía ahí es un pez que se muerde la cola entonces vamos a lo vio a lo tangible a lo evidente sobre todo a un a un discurso ya conocido yo veo veía mucho esto esto de los chamanes hablan en la televisión de política no casi todo el mundo quiere ver a los suyos porque le garantiza que se va a decir lo que él piensa en cuanto a alguien le mete una idea nueva en la cabeza se tiene que replantear todo entonces yo creo que cada vez somos más cobardes para afrontar que podemos estar equivocados y cambiante

Voz 4 10:48 eh

Voz 1950 10:55 siempre he sido un gran defensor del silencio

Voz 1 10:58 sí mira como hablo sin parar sí claro yo creo que tengo un amigo que vive en el silenció en Salamanca Paco seguro que no soy porque está toda la noche despierto y está todo Diego la radio

Voz 5 11:16 no le voy a decir nada

Voz 1 11:18 él él me enseñó porque yo voy muchas veces allí estudiar me llevo mis textos distintos en su casa como él no habla yo estudio pues allí pasamos las horas cocina cenamos hablamos un poquito hoy volvemos al silencio siempre me ha fascinado el silencio siempre hay un lenguaje en el silencio claro muy potente porque yo creo que también es el lugar de la imaginación y también bueno yo tengo una relación con el silencio como todos lo me me dedique al buceo también porque hay algo dentro debajo del agua más quiera ver peces que sí o pecios que no pero sobre todo el siglo ese sonido del mar el silencio no existe como tal no existe claro entonces como tantas otras cosas que creemos no existe en silencio y sin embargo en esa especie de sonido constante creemos que es nada Isaac nada leíamos silencio pero eso está lleno de sonidos de invocaciones de ir despierta mucho la imaginación pensamos ese sonido que viene de no poder reproducir te que viene de lo profundo profundo profundo de los diez mil metros allá en sabe sabe Dios qué sima que trae esos ecos o de todos los ballenas y animales que están allí hablando me fascina fascinar la relación que yo tengo con el mar es eso de de de seno de madre de potencia

Voz 1950 12:50 Carmelo los textos que tú has elegido para interpretar bien Nati o tú ha sido a ellos

Voz 1 12:58 yo siempre he dicho que los textos me eligen a mí estos además algo que hace mucho dimos un poco a la enseñanza siempre partimos de que no creamos que hemos elegido el texto a yo propongo un poeta o un autor drama dramaturgo una obra ellos eligen la escena cuando llegamos allí lo primero que hablamos es de que la escena no sea elegido a nosotros y hay que ver dónde hay porque tengo la sensación de que toda mi vida la de todos es eh hemos hemos sido elegidos por las cosas que tenemos alrededor que no somos tan importantes como creemos entonces yo hecho por ejemplo no yo he hecho BRIC

Voz 2 13:43 ah

Voz 1 13:44 la gata sobre el tejado de zinc en el momento que en mi madre murió de cáncer yo me enfrentaba al cáncer ahí en el escenario en echó una una función sobre discapacidades llamaba Elin en en un momento que era muy delicado donde yo empezaba a hablar ya yo ya dejaba estos personajes de la fortaleza y de la seguridad asimismo de la mirada arrolladora y lo fui cambiando por la fragilidad que yo creo que es el gran momento de mi vida cuando decidió hacer eso lo he pagado caro pero sin embargo estoy ahí ahora y me gusta

Voz 1950 14:18 pero por qué dices eso de la fragilidad porque una vez

Voz 1 14:21 tenga sillón en el galán fortaleza fuerte seguro de sí mismo

Voz 2 14:26 arrollador

Voz 1 14:28 macho de los machos cuando decides qué quiere dar ese cambio obviamente se confunde sin ninguna duda se confunde con fracaso porque la fragilidad no está todavía bien entendido como tampoco lo está el silencio pero la fragilidad es puro fortaleza y resistencia entonces siempre sentido y ahora Samuel ahora este jardinero metido en el silencio frágil con unas manos de gigante pero frágil que de es su gran anhelo es proteger esa mujer a Silvia pues el pues ya está lo más grande lo más grande que creo que me podía pasar todos los días descubrí eso en el escenario descubrirlo con el público que está ahí ha robado y con ganas de de oir S esa música que surge de ahí de la fragilidad entonces me viene en un momento en el que yo necesitaba esa reflexión posiblemente cuando yo elegí esto lo elegí sólo porque no tenía trabajo era lo que más me gustaba de lo que me planteaban eh pero es también estaba muy asfixia hoy tenía que elegir algo ya antes de que llegase a aquel verano y lo en con todo el calor que hacía leía sudando dije esto eso ha llegado y yo creo que eso ahora mismo es lo que me está ayudando a pensar de otra manera no en esto en la fragilidad siempre me han elegido

Voz 1950 15:49 es verdad que ha habido a tomar decisiones por uno mucho antes de que las tome uno y tener la oportunidad de charlar contigo de quedarnos siempre con cosas por escuchar es un placer para este programa así que muchas gracias por habernos acompañado durante esta madrugada en la que el Faro de gira sobre los árboles cuando has descrito con esa emoción tu vinculación con la tierra

Voz 1 16:14 pues un saludo a todos los insomnes y a los que no lo son porque se queda en oír la radio y que yo también lo hago mucho y sobre todo cuando viajo