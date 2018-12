Elsa Punset: "La esencia de la inteligencia es la adaptabilidad"

Voz 1 00:00 Agatha Christie Agatha Christie

Voz 2 00:02 estamos delante de una gata parda que nada en Londres que ha vivido en un montón de países siendo niña en Haití en Estados Unidos también aquí en España en Madrid de esos lugares cuál es el que recuerda con más emoción yo creo que todos han dejado una huella tal vez la la época más feliz para mi infancia fue Haití

Voz 1365 00:33 por el colorido por los olores los sabores es el

Voz 3 00:41 la escuela terminaba la una de la tarde

Voz 1365 00:44 sí que era era un mundo para un niño menos estructurado más libre a del que luego bueno tuve que vivir en en Europa cuando sea yo estoy

Voz 2 00:56 este en Haití un par de años de cómo

Voz 1365 00:59 hasta los a que debía tener diez años cuando volvimos España

Voz 2 01:03 pues es tener unos ocho nueve años se se da iluminado la mirada cuando has dicho Un mundo menos estructurada sí sí sí es verdad que cuando eres niño naces con esta capacidad para la curiosidad

Voz 1365 01:19 era la alegría y el mundo es libre y no hay miedo ves cómo poco a poco la vida te puedo obligando a situar en un lugar de mayor miedo más defensas todo es menos fácil no todo es más cuesta arriba no y luego el resto del mundo te das cuenta que tienes que ir como cavando tu lugar y no dejando que esos límites te encierren

Voz 2 01:49 hemos invitado a este programa que gira hoy al rededor de inteligencia que es un concepto muy difícil de definir

Voz 1365 01:59 que siempre ha creado

Voz 2 02:00 suscitado debate entre los científicos que no consiguen ponerse de acuerdo exactamente en qué es pero hay quien dice que el momento más en el que el cerebro es más esponjas cuando nace y que a partir de ella sólo vamos perdiendo

Voz 1365 02:17 hay otro momento precioso que es cuando te enamoras el cerebro se vuelve a estos sea lo sabemos ya no se vuelve más plástico más entrena hables una época en la vida cuando te enamoras que merece la pena hacer este esfuerzo de cambiar las cosas que tú sabes que puedes a lo mejor hacer de otra manera no es curioso porque yo Mis charlas hay muchas charlas a públicos muy muy diferentes en muchos países y suelo empezar preguntándoles si a mi me encantaría hacer esta pregunta a los oyentes esta noche en una escala del cero al diez cero es nada inteligente diez es muy inteligente qué nota le pondrías a tu inteligencia y es increíble porque bueno yo no sé si decirte lo que suele contestar a las personas en general porque hay una nota que suelen ponerse que es la típica no pero si esa misma pregunta se le hiciésemos a niños todos los niños Nos contestaría en Nuevo León X bien no está esta alegría ahí está confianza en sí que tienes cuando nace un diez estoy yo el nuevo una solemos bajar mucha sangre

Voz 2 03:28 hice yo le pregunto a Elsa Punset que ella algunos oyentes Forero sí Ferreras habrán reconocido la UD estará tapada qué nota se pone a su inteligencia es que fíjate que él

Voz 1365 03:39 el tema está en no ponerse nota en saber algo que sabemos desde hace un par de décadas y es que la inteligencia es entrena hable en algunos aspectos te puedes ponerlo anotaba pero la podrías mejorar en otros aspectos te podías poner la nota alta pero puedes

Voz 4 03:54 perdona a notas y de repente lo que

Voz 1365 03:58 ah pues se pierden inteligencia no pero yo creo que es bonito que sepamos que así como antes nos decían que nacimos con una determinada inteligencia igual que naces con un color de ojos o de pelo sabemos que no que realmente el inteligencia es entrena en cambio hay algo que no es entrena Ulises muy bonito también tu temperamento no Margallo ah no sé cómo te consideras tu no pero cada uno llega al mundo con una forma de sentir de relacionarse de tender a ver el mundo es como unas gafas con las que digas no y eso en eso es maravilloso porque esa diversidad con la que llegamos sí está programada la naturaleza Nos nos dota de temperamento de sensibilidades de formas de reaccionar diferentes y que si son bastante más estables así

Voz 2 04:47 mira nosotros estamos preguntando esta noche a los oyentes a parte de este tés que incluimos ahora mismo para que nos llamen

Voz 4 04:57 al que se pongan nota luego yo te diré y con valentía eh que si son han hablan decía decía

Voz 2 05:05 sí pero que estamos preguntando durante todo el día de hoy como es difícil definir la inteligencia les hemos hecho esta pregunta cuál es la persona más inteligente que conoces por qué dirías que es la más inteligente que conoces siguió de esta pregunta que me contesta salsa

Voz 1365 05:23 es una pregunta muy difícil porque la esencia de la inteligencia es la adaptabilidad es el hecho de que somos capaces de prever a T R Córdoba de cambiar de rumbo de adaptarnos a circunstancias muy diversas por eso nuestra especie logras sobrino vivir en entornos tan diferentes y esa es la belleza de la inteligencia puede haber tipos de inteligencia que a lo mejor uno admira más muy a menudo son los que tú no tienes yo por ejemplo no soy nada buena en momentos de crisis yo no sé como eres tú cuando cuando surge una dosis yo yo yo me me me asusto con las crisis no soy muy consciente de lo vulnerable que es la vida eso me paraliza no entonces admiro enormemente la gente que ese tipo de miedo que que realmente en tiempo de crisis es sólida fuerte de una forma te vas sacarte hay yo te ayudará a salir adelante así que eso es un tipo de inteligencia que yo admiro y luego yo otro tipo de inteligencia que admiro que son los optimistas esto lo adoro porque realmente una de las cosas más fastidia cosas Mara de nuestra inteligencia es que tiene una sesgo negativa nosotros lo que queremos es sobrevivir es una inteligencia que quiere que sobrevivan tendemos a dormir llora no nos escuchan muchas personas que a que probablemente deberían estar a punto de irse a dormir que solemos pensar cuando nos vamos a dormir pues en las cosas más duras El día no en las pequeñas frustraciones en las crisis no porque porque eso es lo que nuestro cerebro programado para sobrevivir tiende a recordar memorizar más lo negativo que lo positivo

Voz 1 07:10 creo que es tan importante

Voz 1365 07:12 el logremos entrenar esa inteligencia que es capaz de protegernos de muchos peligros también inventa tantos peligros que le entrena hemos en la ilusión en el optimismo inteligente no es creo que es bueno pues una asignatura pendiente para para muchos

Voz 5 07:30 no

Voz 2 07:39 que son las emociones

Voz 1365 07:42 bueno son son unos grandes es no son que cuando las personas se deprimen muy a menudo lo que está falta de emoción dejan de hacer pues hace que te quedas como inmóvil no la emociones casi la gasolina de la vida para entender bien las emociones y entender que que nacemos con ella sí que son están en la base de todo lo que pensamos cómo nos relacionamos con los demás porque hacemos las cosas como creamos todo primero somos emoción a mi me gusta mucho recordar en una psiquiatra Elisabeth complejos a una una psiquiatra muy especial y ya decía que tenemos que enseñar a nuestros hijos los dos grandes polos emocionales que existen no que son el amor el miedo el miedo que es la emoción de este cerebro programado para sobrevivir y el amor que es nuestra capacidad de ser curiosos es salir al mundo de Vigo encontrarnos con los demás es decir en un sentido muy amplio no les sentir admiración asombro ternura pues las cosas de abrirnos al mundo de arriesgarnos no a mi me parece que son los dos grandes pueblos emocionales que ser consciente de esto saber que podemos elegir los a cada minuto bueno Nos ayuda es una brújula para vivir

Voz 7 09:05 no no

Voz 2 09:17 por qué has elegido el seudónimo Agatha Christie

Voz 4 09:20 bueno a mí me ha costado un pelín pero sí es verdad que me

Voz 1365 09:26 Londres como como como Agatha quiénes tienen que nació en Inglaterra tengo como una sensación de pertenencia todo este largo bueno esta este grupo nutrido de mujeres escritoras británicas no ya Agatha Christie tiene algo especial y es que habla mucho de emociones pero no las analiza digámoslo hace desde la otra cara de la moneda de lo que hago yo miro por dentro entender el mecanismo en lo que puedo hacer para cambiar el mecanismo y Agatha Christie pues te explica lo que pasa cuando te dejas llevar por esas emociones no con sus novelas

Voz 2 10:09 así de aventuras eso sí que es

Voz 1365 10:11 es una persona que me con la que me me identifico por lo menos en lo de británica lleno de escritora

Voz 2 10:20 lo emocional por el la otra parte también no como bien has descrito Elsa has hablado varias veces en esta entrevista de tu viaje de tu viaje interior de tu viaje debido a como el trayecto vital in me gusta mucho que en este cuento qué vamos a hablar ahora los atrevidos que es un un libro para niños con ilustraciones de Rocío Bonilla que forma parte ya de una serie que muchos autores tú muchos oyentes ya conocerán hablar mucho del mar del barco de las emociones y como una gran metáfora

Voz 1365 10:58 es que es una metáfora el agua de las emociones por la ductilidad de la agua por lo del agua por lo oscuro que es por lo inesperado que es no la emoción siempre ha sido muy simbólica a de la emoción que si es lógico supongo que vaya a mí me el barco de las emociones los atrevidos que relación tiene con el mar bueno yo creo que me gustaría vivir más cerca del mar

Voz 3 11:24 a un adoro los paros a me gusta me da un poco de miedo en el mar

Voz 1365 11:31 no te pasa aquí es decir esa da de esto oscuridad ser todo el mar por la noche el yo soy más de mar Atlántico por las mareas me encanta esos cambios de las playas del norte ahí de hecho veraneo en playas atlánticas que me me me gusta el movimiento del mar me gusta como la luna los rige

Voz 2 11:58 es muy rico es Elsa este este Cuén Tito los atrevidos que te trae de escribir para niños pues yo durante años escrito para adultos

Voz 1365 12:10 a lo que pasa es que de la misma forma que yo no veo fronteras necesarias las fronteras geopolíticas no veo necesarias tampoco las fronteras qué hacemos con las edades en la vida de las personas no yo creo que empecé escribiendo para adultos porque yo era adulto y no tenía hijos en ese momento entonces bueno era lo que yo conocía yo siempre escribo de lo cotidiano y de lo que conozco nunca me invento cosas no no soy una escritora de ficción soy una escritora de lo cotidiano y qué pasa que cuando tuvo hijos fue descubrimos que con los elementos para llevar vidas a lo más plena posible no entonces

Voz 3 13:02 qué nos pasa pues que a veces

Voz 1365 13:06 Nos aportamos de esta alegría no sea es que dicen que los niños ríen y sonríen una media de trescientas veces al día no y los adultos diecisiete no que que nos pasa a parte de los problemas lógicos las crisis las pérdidas la vida no es fácil no pero qué podemos hacer para recuperar algo de esta capacidad de vivir en el presente de alegría y entonces empecé me lo ha propuesto escribir para niños se recupere de un armario de una casa de vacaciones a que tenían mis padres hace años recupere unos unos papeles tiene unos cuentas que yo escribía por las noches para leer a las transformen los ofrendas

Voz 9 14:09 uu

Voz 2 14:12 no Elsa ya para terminar querría preguntarte qué has aprendido de tu padre de tu madre

Voz 1365 14:29 les dedique un libro uno de mis libros de adultos donde les agradeció

Voz 3 14:35 a haberme dado dos

Voz 1365 14:37 esas raíces las yo te diría que va bastante bien es vas tan te lo que siento que me han dado no mi padre de una cierta capacidad de disfrutar de la vida de amar la naturaleza de creer que que las ideas pueden ayudar a las personas a vivir mejor no ir

Voz 10 15:03 es una

Voz 1365 15:07 una sensación de que las raíces

Voz 3 15:10 a las lealtades a bueno son son

Voz 1365 15:14 son importantes las lealtades con las personas que te necesitan ha sido una madre muy dedicar a sus hijos y a su familia no hay una persona con mucha con mucha fuerza a eso también yo creo que es tal vez el que más se ha aprendido de Raíces y alas

Voz 1 15:33 y quién es el foro tú

Voz 2 15:36 vida

Voz 1365 15:40 bueno yo tengo muchas lucecitas Street tengo más un cielo estrellado que un solo faro

Voz 3 15:47 a El Faro

Voz 1365 15:50 sería más una sensación de que debo que esta vida es finita claramente que quiero transitar

Voz 3 15:57 ello a lo mejor posible intentando dar un poquito de luz a dar cariño

Voz 1365 16:07 compartir las cosas que aprendo que me parece que son importantes explicarlas con palabras claras

Voz 3 16:13 a estar en

Voz 1365 16:15 más en este lado de amor que dé miedo no que comentábamos antes y luego tengo mi cielo estrellado de de todos mis a los amores de mi vida a las personas algunas que ya no están en las que pienso mucho en las desde que soy pequeño tienen la suerte pues he tenido siempre he tenido cinco madres no porque ha habido media docena de mujeres que me han ayudado a a vivir mejor que todas me han enseñado algo alguna ya desaparecido no ah tengo a mi pareja que es otra de mis de Mis estrellas tengo mis hijas tengo bueno pues tengo la suerte tener tener eso que me que me acompaña