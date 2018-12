Yolanda: "A un hombre no le preguntan en una entrevista de trabajo si tiene cargas familiares, a nosotras sí"

Voz 1

me llamo Yolanda Martínez desde que me divorcié hace como cuatro años pues no ha conseguido trabajar solamente conseguido trabajo en verano de auxiliar de control información encuentra trabajo básicamente porque tengo tres hijos menores todavía no pudo conciliar la vida laboral y familiar los trabajos que me salen pues de los últimos han sido pues en Valdemoro Madrid pero claro tengo que salir becas a las seis de la mañana volveré a las cinco de la tarde con lo cual teniendo niños y yo no tengo tienen menos cuide pues no puedo no puedo trabajar los horarios pues a las que no tenemos ayudas para las que no tenemos no un familiar un que los recoja un abuelo pues es imposible y las empresas deberían de pensar en ello deberían de pensar no sólo eso porque yo he ido a entrevistas en otras de un hombre que ya me llamarán que me lo tendrán ahí que me tendrán en cuenta pero es que claro teniendo cargas familiares claro y entonces es como dices vamos a ver saquen no hijo los de trabajar para mantener a mis hijos como en las empresas te pueden decir eso a un nombre no lo dicen en una entrevista de trabajo a un hombre no le van a preguntar oye piensas tener hijos oye cuántos hijos que yo he estado en entrevistas y hemos hemos coincidido con personas que colocó ya que esta pregunta no priva a las mujeres si no quedan a preguntar eso