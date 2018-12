"Lo de Cataluña solo se soluciona votando"

Voz 1 00:00 a las nueve de la mañana comienza en el Congreso lo vamos a escuchar aquí en directo la comparecencia del presidente del Gobierno sobre Cataluña habrá réplica de la oposición preguntamos hoy que esperan de esa sesión casi nadie

Voz 2 00:15 espera nada buenos días

Voz 0598 00:18 Morgana que vive en el Campo de Gibraltar no espero nada nuevo de lo que pueda pasar hoy en el Congreso de los Diputados ya al señor Torres decirle que en vez de hacer el ayuno en el monasterio de Montserrat lo hubiera hecho en un psiquiátrico que le hace muchísima falta

Voz 2 00:35 en gracias Maricarmen tampoco espera nada Mari Cruz de Vitoria o José de Barcelona soluciones tan

Voz 3 00:40 sí las tuvo ha estado siempre en la calle en las gentes la gente al final quién tiene que recibir esto nos guste o no nos guste se hubieran puesto las urnas ante la primera gran manifestación esa seguro que este problema ya no existiría y no lo digo yo ya pueden ustedes salir a la calle con un micrófono preguntar si éstos me hubiera sido así

Voz 2 00:56 pues el micrófono se lo vamos a pasar a Jose Luis de Valladolid que te va a dar la razón parado a pensar que el auge de los partidos ultraderechistas españolistas puede ser debido a lo que está pasando en Cataluña tan difícil sería que pudieran votar y acabar con esto de una vez los nacionalismos son excluyentes pero siempre es mejor votar que la porra o el bote de pintura en la puerta de quién no conviene con tus ideales y terminamos en Murcia con Antonio Luis

Voz 0835 01:20 espero que Pedro Sánchez condene la politización de los Mossos d'Esquadra un rechazo iría a versión total a esta a esta forma de hacer política por parte de de la Generalitat evidentemente que sigue haciendo política a continuar con el diálogo siempre me entre los cauces democráticos y político pero creo que debe utilizar un tono contundente

Voz 2 01:40 el segundo asunto está activado el escenario dos del nuevo protocolo anti polución en Madrid que prohibe circular a todos los coches gasolina matriculados antes de dos mil a todos los diésel anteriores a dos mil seis y a las motos previas a dos mil tres así que les hemos preguntado por su coche echaron de Rivas Vaciamadrid

Voz 4 01:57 buenos días mi coche es un diésel de dos mil tres me encantaría comprar un coche no contaminante un coche nuevo pero no puedo a no ser que me tocó la lotería

pues suerte Charo

Voz 2 02:18 a propósito del debate sobre Cataluña en el Congreso Elena de madre sí aunque estas declaraciones si la palabra es tontas que dicho Kimi Torra porque creo que lo que único que les queda ya a los nacionalistas catalanes que haya muertos porque si no los hay esto nos va a quedar en nada se están dando cuenta de que se les va de las manos y que no van a conseguir nada gracias Elena y les hemos preguntado de qué año es su coche

Voz 5 02:41 hoy Carmelo desde Valencia tengo un Citroën C4 del dos mil nueve es mi primer coche diesel tenía idea de cambiarlo porque va a cumplir diez años pero me voy a esperar porque no está nada claro cómo está la cosa

Voz 0835 02:55 Pepe madereras un coche que tiene veinte

Voz 6 02:57 años pero paso le TV todos los años y cuando paso dicen los controles que está todo correcto mi coche dicen que no contamina porque no se utiliza los parámetros de la ITV para decir que coches pueden circular que coche no puede circular

Voz 2 03:12 terminamos en Guadalajara con Fran

Voz 0267 03:14 en julio matriculé mi coche nuevo IS de GN C gas natural comprimido con lo cual puedo circular por Madrid dentro de lo que cabe contaminó lo menos posible ya aparte el ahorro que tengo en el precio del combustible

Voz 2 03:27 gracias Franc preguntábamos por las restricciones anti polución en Madrid