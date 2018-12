Consejos alimentarios del cocinero Juan Llorca para los niños en Navidad

Voz 1 00:00 bueno es el primer chef kilómetros

Voz 1995 00:02 pero con sello slow food del colegio de un colegio que hay en España es el cocinero que dio la alerta sobre el aceite de palma es una activista incansable a favor de la mejor alimentación infantil Juan buenos días buenas de hasta ni cuando vaya a saber quiera saber Mary Poppins fibras muchas ediciones con un poco de azúcar esta píldora que os dan pasará a mejor me encantaba la de medio video aseguró que antes agradecí pagará ello esperamos que lo hayan modificado sigue porque puede ser con un poco de zumo natural de papaya vuelvan a contratar papaya bares bueno Juan es una activista incansable a pesar de los sinsabores que a veces tiene lanzar mensajes que pueden malinterpretarse o vas más de fuera de contexto ya y te damos las gracias casi que te te pedimos perdón porque es verdad que hace unas semanas que estuviste con nosotros eh es un placer que vuelvas generamos cierta polémica con un titular quién no expresaba bueno si era expresaba exactamente lo que tu dijiste el titular

Voz 2 01:00 yo ahora firmo eh sean los iba filmando

Voz 3 01:03 otra cosa es lo que el contexto que llevaba detrás pero el titular yo lo afirmo día

Voz 1995 01:07 ahí los iba diciendo y no dejará de decirlo si hablaba de Los desayunos de los niños necesidades es fin es verdad que no teníamos no te hemos llamado por eso sino porque no pareció tan brillante tu exposición útil Emory se que llamara Juan Valdez cuando voy que nos cuente él trabaja recuerden en un colegio es el cocinero de un comedor de colegio así jugar está en la primera línea de la lucha Sánchez

Voz 2 01:28 las contra la obesidad contra

Voz 1995 01:30 el azúcar contra el aceite de de Palma por ejemplo tenemos un un dato el veintiuno por ciento de la población se considera obesa en este país viene las Navidades esto lo conocemos el el once el doce de diciembre no parece que vayamos en el por el buen camino

Voz 3 01:50 bueno no no ya no sólo realmente ya no sólo por la la parte de la obesidad sino entre el veinte por ciento de los pues de la población infantil también padece obesidad llevada con las navidades que los supermercados empiezan un mes antes

Voz 1995 02:05 no ayudamos en la SER los mazapanes el turrón la pell había qué hacemos con los niños porque es verdad que que esta época empieza a ser un poco difícil

Voz 2 02:13 pensarlo en las manos a la cabeza

Voz 3 02:16 tenemos que que plan que tiene se cumplen realmente no es que no haber hay que hay que tener clara una cosa la Navidad no es desde el uno de diciembre hasta el seis de enero es decir que tuvo un día así como más turrón y como has estas cosas el veinticuatro por la noche hubo el XXV pues está bien no pasa nada el problema viene cuando tú el día veinticinco de noviembre ya estás comprando un es en casa ahí es donde radica el problema

Voz 1995 02:41 vale pero vamos a veinte como tú eres un especialista en la materia insisto estas en esa primera línea vamos con un ránking de turrones

Voz 2 02:51 turrón duro qué te parece el trono el turrón duro bien bien dentro de las Torres está bien

Voz 3 02:57 temblando también me parece que es el porcentaje de Almendral

Voz 2 03:01 depende depende hay unos tiene más o menos mía

Voz 3 03:03 pero ya está pensando en hacer un una historia sobre eso y hablar sobre cuál es el mejor turrón blando puedes encontrar en el mercado

Voz 1995 03:08 vale pues ya esperamos ese vale la desbandada de Vera que sigo el TUP haya claro ya claro antes de todo esto es como cuando había la I y la II de la tele Zabala un orador pero espérate ahora viene el turrón de yema

Voz 2 03:22 qué es eso es que lo lleva él lleva creo que ya muchísimas preguntas que azúcar que le halló el la Gemma

Voz 3 03:28 sí lo es escandalera

Voz 2 03:29 vale turrón de tutti fruto

Voz 1995 03:32 qué queda para quienes sepan lo que es el que queda reseco en la bandeja que nadie como él Gainesville América

Voz 2 03:38 en febrero de venta porque le gusta el turrón de Coco turrón de ron con pasas es un poco una pasador bueno Tron de chocolate

Voz 1995 03:50 de infinidad sabores ironía e desde luego

Voz 2 03:53 desde luego tú que es que yo no he visto no conozco se puede hacer esto en casa y hacer lo más sano más natural

Voz 3 04:02 puede hacer perfectamente incluso los las típicas estos bombones que no diremos marca que son así de avellanas que son muy muy muy dorados por fuera muy muy muy cuando muy un papelito valorado esas cosas se pueden hacer perfectamente en casa muchísimo más saludables y rápidas es cuestión esas son rápidas y fáciles de hacer

Voz 1995 04:20 para el colegio como haces con los niños porque imagino que también empieza de ponga Si tú me dices no del uno de diciembre al seis de enero pero bueno es un poco más laxo no entiendo

Voz 3 04:31 no yo la laxitud la la entiendo los días concretos no el resto del año

Voz 1995 04:36 pero a ver si llueve en tu pagina ahí tienes ahí bocadillo de

Voz 2 04:40 Caudete con chocolate pero pero la raqueta espera espera espera ahora entramos al detalló tienes galletas que pasa sevillanas trufas calabacín caramelos a tú no renuncias al dulce

Voz 3 04:52 no para nada yo no a todo lo que son alimentos azucarados con con un exceso de de cualquier tipo de azúcar venga del que venga o de sirope eso de edulcorantes yo te hago las cosas dulces pero con productos naturales como pueden ser las pasa los dátiles los rejones las ciruelas pasas es que hay muchas eso hay muchas opciones queda en el mismo sabor si la sabemos trabajar bien

Voz 1995 05:15 Illa da son buenas porque yo creo que la base es algo

Voz 2 05:18 pero las base del mazapán el polvorón casi todo y casi todo era fabuloso así yo creo que aún mazapán SIVE hasta elegir prefiere asunto

Voz 3 05:27 de dónde estos de chocolate con con arroz inflado de este tan famoso o prefieres un mazapán yo antes comete el mazapán mucho antes hombre yo soy muchísimo las almendras es maravilloso

Voz 4 05:39 en todo esto cuando yo yo pienso que vivimos tiempos ya de del triunfo de la cantidad en todo aquí cantidad y cantidad pero esto ese poco de todo un poco con calidad en menos se puede comer

Voz 3 05:54 obviamente cantidad no hay que comer bien de claros a la bolsa excesos nunca son buenos es que te comes un kilo almendras y te puede intoxicar también entonces al final tampoco hay que exagerar las cantidades pero hay que saber cuándo comer las cosas eso sí es importante vale

Voz 2 06:10 que los niños vamos a volver a al asunto de los niños dime menú más o menos pueda ser razonablemente navideño y razonablemente sano un menor para para comer con un niño si es que admitió que te puedas comentó Duncan tuvo que te comería hacen era una cena de Nochebuena ese síndrome de todo venga una unas gambas tiene seguro a irse bonito jamón jamón curado pues vamos a Cordero sino pues

Voz 3 06:41 lo mismo sea no no haría falta hacer ninguna diferencia para los niños de Yenín ya muy chiquitines pero vayan en general el niño porque comer

Voz 1995 06:49 vale secuelas más de las cantidades de vi las cantidades no

Voz 3 06:52 tú dices Sami que que el niño se coma una paletilla de cordero sea se coma seis trozos de que eso pues bueno es como pero entendemos que luego después del pedazo de cena que te has comido esa noche van a llegar los turrones no vas a decir que no porque nadie dice que no entonces ahí es donde hay que contra la cantidad porque ya bienes de comer mucho en la cena de repente y un exceso muy grande de azúcar

Voz 1995 07:16 Hinault crees que cambió poco

Voz 2 07:18 a gusto de los niños con los tu Carles dulces e pues nulas pesadillas yo creo que los niños ya no comen pesadillas y antes era como la estrella de la Navidad yo creo que no no me encantaba la

Voz 3 07:29 si los hilos como los piñones esto es no sé si llamaban también como llaman los piñones que eran

Voz 2 07:33 lo aprieta también de idea

Voz 3 07:35 bien pues ya muy fan de esto no yo creo que los mazapanes las pesadillas los polvorones todo lo que son incluso antes suponían ponían yo recuerdo mi casa una bandeja con frutos secos suponían nueces se ponían corre coquetos de estos de Debra si se llama hoy en día si ya no se pone ahora es como una bandeja llena de turrón contra más variadas de turrones y esa bolsa haya mejor

Voz 1995 07:57 la pena que se esas cosas sí pero yo creo que a los gustos más más Chocolatero sea más azúcar intenso el polvorón por ejemplo yo creo que poco niño

Voz 2 08:04 ya con polvorón se divertía comen polvorón que tengas que aplastarla bueno

Voz 1995 08:12 Juan es cocido de niños gran divulgador de la cocina de proximidad esperamos ese vídeo viendo cómo haces Turró ni como Fauré

Voz 3 08:21 que si son casi siete yo te prometo una receta de de las famosas trufas de estas dos bombones esto está famosos dorados para la semana que viene para que se puedan de forma casera en casa lo que un día dándote las mejores opciones de cuál es mejor turrón blando

Voz 2 08:35 pelos dorados y los de Isabel Preysler los de es eso Herrero Roche esos yo decir abarca pero pero hechos en casa con calidad con ingentes de calidad si se puede hacer de te aseguro que te los comes hice esto está espectacular pues sí yo no quiero la receta manda sufrió una una remesa venga

Voz 1995 09:05 Iván tiene buenas ideas está en la primera línea el deseo de ese de ese gran pandemia de esos días que es la obesidad infantil se quejó a lo vamos a llamar recurrentemente ex cocinero de niños gran divulgador de la cocina proximidad Juan esperamos la receta en serio cese Illa de poseer Frieden

Voz 3 09:22 mi unos cuantos y la pues si miras tu feedback

Voz 2 09:25 pues mira Toni Garrido en Gran Vía treinta

Voz 1995 09:30 has que precede a mi nombre mi nombre gatos aunque lo son

Voz 3 09:34 bueno bueno pero para que llegue para unos poquitos más