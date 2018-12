Manu Carreño: "No hay que felicitar al Atlético por meterse segundo de grupo"

Voz 1375

00:00

sólo faltaba que hubiera que felicitar ahora el Athletic afortunadamente los Atléticos ya están en otro nivel no hay que felicitar al Atlético por ser segundo de grupo y meterse segundo el grupo en un grupo en el que estaba el Dortmund el Dortmund el Brujas y el Mónaco que que ha habido un empate a cero con el Brujas se que el Cholo es Dios en el mundo Atlético ya lo sabemos no lo vamos a repetir más veces y además merecido pero hombre no segundo que es lo que necesitaba el club vital no pues no pasa nada por decir pues mira eh o también el Dortmund es mejor que el Atlético Madrid porque lo de contra Madrid Barça en la Liga no se puede competir Bono no tiene el mismo presupuesto con el Dortmund tampoco bueno está bien el Atlético se clasifica pero el objetivo de todos y además no hay más que escuchar a Rodrigo y a Koke era ser primeros de grupo en cualquier caso pasan como segundos por primera desde que está el Cholo Simeone y aunque el Cholo muchas veces dice que casi prefiere ser segundo en los años anteriores siempre con Simeone había sido primeros de grupo esta es la primera vez que pasan como segundos y cuando se juega mal y no se cumple el objetivo es el primero de grupo que en este grupo el Atlético debía serlo pues tampoco pasa nada pasa como segundo habrá que empatado a puntos con el Dortmund después de hoy un flojo partido que enseguida analizamos con Kiko Narváez Icon Pablo Pinto y con Miguel Martín Talavera