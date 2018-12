"Si nos dieran más margen tendríamos películas con recaudaciones más altas"

Voz 1995 00:00 la siguiente hora va a estar muy marcada por el fin en segundos No somos ir hasta la Academia donde hoy ahora vamos a conocer a los nominados y la trigésimo tercera XXXIII trigésimo tercera edición de los Premios Goya y al mismo tiempo hoy hemos invitado a uno de los directores de cine más taquilleros de la historia de nuestro cine

Voz 1 00:20 además de los pesos pesados de la comedia

Voz 2 00:23 comedia romántica ya para dar el género

Voz 1 00:26 Beto Emilio Martínez Lázaro bienvenido un placer

Voz 1995 00:32 dicho eso usted un peso pesado de la comedia no me gusta ser peso pesado más festiva muchos años intentando que nuestra vida sea durante un rato

Voz 1 00:43 un poquito mejor y eso es de agradecer muy bueno yo la verdad es que

Voz 0558 00:50 es que Skype pero yo no intento la verdad es que no no no sirvieron ojo tipo no es no es intentar entretener intentar nada es decir me gustaría poder hacer algo o P O Sar o estar pensando en el público cuando hago una película a ver cómo lo que van a lo que van a recibir los pues el público lo da no es verdad o sea yo soy muy sincero para eso yo hago las pelucas que me ha gustado a mí irreal sólo pienso en mí mismo a la hora de hacerlas pero usted no puede ser yo puse ustedes sea usted cuando hace ocho apellidos vascos pero bueno en esto que dicho hay una parte mentira naturalmente que se piensan cayendo básicamente mentira o naturalmente hay un hay un fondo muy importante que es está pensando en la transmisión a cuanta más gente mejor pero lo que sí es cierto es que no puedo llegar a esa especie de cálculo porque la frase Iker dicho puede implicar un cierto cálculo en este vamos saldrá esto qué pasará cuando eso es cuando yo creo es falso en mi en todos los demás el que diga que no miente

Voz 1995 01:45 bueno Emilio es el director de películas que ustedes han visto cómo Ocho apellidos vascos y los catalanes todos los lados de la cama Las trece rosas las piedras y esas bueno seguir vamos a repasar algunas de esas películas porque contienen algunos diálogos maravillosos que explicarían muchas de las cosas que están pasando ahora en este país pero antes como les contaba queremos a María Guerra en la Academia define donde están a punto de de anunciaron empezado ya los nominados a la próxima la trigésimo tercera edición de los Premios Goya María buenos días

Voz 3 02:17 buenos días sí academia aquí Paco León y Rossi

Voz 1457 02:20 para están leyendo ahora mismo los nominados han empezado por las categorías de de cortometraje de animación e documental de ficción es bueno pues recordamos que los Goya vayan a celebrarse en Sevilla Andreu Buenafuente Sílvia Abril van a ser los presentadores y es la primera vez que Mariano Barroso ya como presidente puesto que el año pasado fue Yvonne Blake pues que estará en en Sevilla y solamente por el momento sabemos que Chicho Ibáñez Serrador premio de amorosa que estamos esperando a ver el Reino quién te cantará campeones en fin todos lo saben quién son los favoritos

Voz 1995 02:58 en unos segundos volvemos van sin largo proceso con todas las categorías en unos minutos vamos a conectar con María Guerra que está en la sede de la Academia de Cine donde tiene lugar una importante noticia que va a dar forma a los premios que se entregarán dentro de buenos meses Emilio usted tiene idea contado alguna vez todos los espectadores luego es muy difícil porque las películas llegan a la tele a las plataformas pero cuánta gente paga o dinerito por una entrada para ver sus películas

Voz 0558 03:25 estoy contento porque hay existe

Voz 1995 03:27 en esa esa contabilidad existe

Voz 0558 03:30 sé no lo sé no lo sé improvisar ahí yo por ejemplo sé que son partidos vascos una tenía nueve millones y medio en salas que eso son pagado evidentemente pero tiene un talón con las plataformas ya está o no pero sí en la mayoría de las plataformas ahí también paga la gente plataformas y ahí ya enredarme implican pero si realmente es donde donde se multiplican los espectadores en la televisión en abierto sea tener en cuenta que en Telecinco Un día me dijo Paolo Vasile que que puso un día ha subrayado bajo su superior a las dos helado dos horas distintas al ocho varias veces esto el dura espectadora ese abrumador era con mucho millones me acuerdo televisores espectadores eran más espectadores todavía es decir que la cantidad de gente que ha visto en mis películas es demasiada para mi gusto

Voz 1 04:17 es decir es que me me me supera ahí prefiero no me gusta que lo hubieran visto poquito menos no no no no me refiero a ellos sino que madre

Voz 0558 04:25 segunda responsabilidad que quiero coger las de usted

Voz 1 04:27 este es uno de los de los Ocho apellidos de los vascos en fin aquella película se estrenó en el año dos mil catorce ya no me está gustando nada rollito duro que tiene la agotando me pone un poco me pone muchísimo a los dos no está poniendo así

Voz 1995 04:44 claro es que fue la primera vez ya dio algunas muestras en la televisión Emilio Pérez fue la primera vez que empezamos a a utilizar el humor como herramienta de acercamiento a problemas históricamente difíciles en este país era la primera vez que lo veíamos en el cine sí yo creo que esto fue este es el secreto del super éxito es decir si la no luego no hubiera funcionado Libération pues tampoco hubiera servido a acercarse de ninguna manera nada pero las dos cosas juntas hicieron esa multiplicación de de éxito sí sí porque quién decía eso que Fernando Fernán Gómez qué hago las películas malas no hay problema porque nadie las ve que yo he hecho mucho decía he hecho muchas películas malas pero creo que nadie las ve desconexión no

Voz 0558 05:27 no se tienen en cuenta no va contra tu prestigio porque no

Voz 1995 05:29 no lo he visto lo visto nadie bueno después de aquellos apellidos vascos vinieron los Qatar

Voz 4 05:33 la que suelte que me habéis despertado porque tenía una pesadilla de este heces pero de volvíamos en español esto no llegan tanto Paquito Chocolatero dos afinando ay ay ay ay

Voz 1995 05:46 es la tercera película más vista en España la historia de la gran pantalla recaudó treinta y seis millones de de euros Ésta no arregló nada eh la película había una dosis alta de de terapia pero no el pluses no lo arregló

Voz 0558 06:00 yo no sé yo a veces digo a ver si es que les dimos ideas porque fue el año anterior a que a que declararon en el independencia aquella absurda e influir nosotros ante un pueblecito recito toda Catalunya vamos a ello se pusieron bravos y hay que recordar al otro lado de la cama esta historia es muy

Voz 4 06:18 sencilla y la cuanto deja clave

Voz 5 06:22 es que estoy enamorada que te los dos lados de la cama que también es suya yo

Voz 6 06:31 yo yo

Voz 1995 06:34 de todas las películas que que es que ha hecho es que tengo aquí la lista es larguísima muy extensa

Voz 1 06:39 es que soy muy mayor hambre tema yo que he hecho ha trabajado mucho enseguida alude no

Voz 1995 06:44 dejó más divertido Amo tu cama rica lo en nuestra vida cuál es su preferida la suya de usted para usted si es verdad que hay una para usted y para mí que es más rica si además aquella supuso un claramente fue la primera película mía que está que yo creo que que puedo considerarle verdad Miami hay completamente y además la sigo viendo y me sigue gustando Ike años noventa en España me todo parecía posible y efectivamente especial especialmente en fin que el cine

Voz 0558 07:12 lo resucitó la llegada del PSOE al poder en los años sesenta propio servidor que decir el nombre y apellido Hinault y entonces tuvo una época creo bastante buena y luego poco a poco esto lo fueron contando el hachazos entre todos verdad a la historia hasta que volvieron a escucharlo abajo ya en la época de Rajoy y ha sido no sólo echarlo abajo Sito no meternos en la cárcel de milagro vamos pero pienso que se le he leído bien a mí me ha ido muy bien pero no ha sido gracias a ellos está claro

Voz 1995 07:38 pero leído bien sí muy bien o que que está bien hacerla crítica

Voz 0558 07:42 desde fuera porque es que sólo se puede hacer critica cuando te va mal las precisamente eso es lo que siempre vuestro son unos resentidos yo como no soy resentido y a gol el mayor taquillazo de todos los tiempos soy el que puedo decir precisamente muy alto que a los demás no les ha ido nada bien

Voz 1995 07:54 pero me gusta mucho porque lo hice sin darse mérito civil que yo soy el que ha hecho el mayor es verdad que usted ha hecho el mayor taquillazo de la historia de este en esta cine de nuestros desde nuestro país de nuestro país vecino de nuestro país eso eso quería decir vamos a hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando con el hombre que ha dado forma yo ahora viene presentaron una nueva película ojo que no vine aquí a contarnos lo que ha hecho mira contarles lo que va a estrenar

Voz 4 08:17 mi amor perdida nada amor a primera vista yo sí creo sobre todo si la otra persona está muy bueno

Voz 1 08:28 Dani Rovira Michelle Jenner en uno según

Voz 7 08:31 los seguimos hablando con Emilio Emilio Martínez Lázaro

Voz 1 08:36 hoy hablamos de misterio

Voz 1995 08:38 los sin resolver el secreto de la Coca Cola los doce escaños de Vox en Andalucía y el del taquillazo del cine español

Voz 8 08:48 después de acumular millones de euros

Voz 1995 08:51 millones espectadores pues estoy pensando Emilio cuantas risas a cuánta gente se habrá reído cuánta energía habrá generado la risa de la gente que se ha reído viendo dos películas jamás jamás hubiera pensado una cosa como esa con eso sí alimentaban varias capitales de provincia semanas esa energéticamente desvelado varias capitales de provincia de España con las risas que tu generar peligro estamos perdiendo dinero es

Voz 0558 09:23 la ecuación vale bueno pues después de todo eso

Voz 1995 09:26 tiene ganas de más llega con otra película se llama mi amor perdido

Voz 4 09:31 dejado con mi chica muy complicado porque tenemos como tenemos custodia compartida es que ya no lo mismo me saca la azul por otra parte normal porque mi ex

Voz 1995 09:46 Emilio venir Rovira es como para Tim Leonardo Di Caprio para Scorsese osea es un actor fetiche ya

Voz 0558 09:53 pues todas las desde luego es un gran actor y además te voy a decir una cosa las dos películas anteriores que había hecho con las de los apellidos tendría dos registros uno el que domina y que es impresionante que dificilísimo de conseguir como lo que es el de la farsa exagerada que la astracanada prácticamente eso que que los actores otras veces es atracada dificilísimo de hacerlo y sobre todo cómo lo va a hacer

Voz 9 10:17 e ir a otra

Voz 0558 10:19 por del personaje romántico también estaba en esas películas pero en esta película lo que hemos hecho es algo que no no existe la farsa el sistema astracanada en cambio Amper hemos ampliado y al final incluso te debe tener un registro tragicómico alce al final de la película fantástico Iván que vaya a ver esta película Babel un Dani Rovira que es el de siempre pero al mismo tiempo es muchísimo más rico

Voz 1995 10:42 vale yo protagonistas Dani Rovira Mario que es monologuista

Voz 10 10:47 de todos los colores acuerdo por ejemplo coincidía con Rocío lega critique vamos a seiscientas otras seis meses

Voz 1995 10:53 muy curioso porque la figura del monologuista en sí mismo ya subgénero en Amazon por ejemplo está arrasando la segunda temporada de la maravillosas y una Michael

Voz 11 11:05 esta es aún más graves eran preparaban noches especiales

Voz 1 11:10 los Emmys seleccionaron el fin de la comedia que luego no se comió un colín del famosísimo compañero Ignatius

Voz 12 11:18 llevo ya tres días sin dormir

Voz 1995 11:22 sé que el de los cómicos es un género en sí mismo

Voz 0558 11:28 el fin de la comedia está dirigida por el guionista de papeleta

Voz 1995 11:30 por uno de los guionistas osea bueno estamos Miguel Esteban

Voz 0558 11:34 decir que si esto es un mundillo y además yo entraba

Voz 1 11:37 esto la lo estás a través de mi hija por cierto que la quemarlos conocía y realmente

Voz 0558 11:43 encontró un filón de buenísimos actores con registros propios nuevos la película está mi amor perdido está llena de monologuista actores pero que son bien del monólogo y que son muy buenos actores

Voz 1995 11:54 pero de todo se sale es decir que hay esperanza para ellos también

Voz 0558 11:57 bueno no es así

Voz 1995 12:01 convertibles es decir es socialmente capacitados

Voz 0558 12:05 sí la verdad es que el monólogo hay unos Juegos fantásticos hay que antes no me extraña que se fin en en en en América hay también en Inglaterra e hay unos monólogo está fantástico yo he visto mi algunos monólogos sucesor de hora y media hizo no sólo es que sea guantes son muy divertidos saque como todos los géneros es una cosa muy difícil de hacer y aquí los tenemos muy cuotas problema no hubiera porque no vamos a decirlo estorbar

Voz 1995 12:30 muy idea es que estoy hablando con usted todas las películas todas las veces que usted ha hecho reír este país no sea de la Gran Vía la Violeta era una monumento hay otro a gente como usted porque me parece que en estos momentos tenemos aquí puesto en el estudio central de la Cadena SER las teles viendo lo que ocurre por ejemplo la sesión de control esta tarde con el Brexit Theresa May se somete a una cuestión de confianza de los suyos porque ahí de apuñalar a los tuyos es que necesitamos más gente usted no conoce más gente como usted ya ha agujereado

Voz 0558 13:03 dicho Miguel Esteban que conjuntamente con mi hija aclara son los genes son como yo porque yo le voy guión me encantó hacer esto esto ya nos parecemos no tiene que sobre Borja Cobeaga y Diego San José que hiciese escribieron de Ocho apellidos vascos son de mi cuerda yo soy de su cuerda Enrique que no conocemos y claro que si nos dieran más margen tendríamos más peligro las regalos con recaudaciones más altas etc

Voz 1995 13:27 por ejemplo desde Amo tu cama rica que es el noventa y uno Se han pasado ya unos cuantos años se veintitantos usted cree que el que ha evolucionado esta sociedad nos reímos ahora mejor que antes menos ya lo digo yo que si pero nos reímos mejor

Voz 13 13:42 pues seguramente sí seguramente sí porque porque es verdad que este por ejemplo qué películas

Voz 0558 13:49 cómo aunque utilizado más rica en su momento no tuvo ningún éxito de público es decir no no la entendía el gran público me llevaba mucha gente al por teléfono incluso oye visto está Asturias aunque maravilla tal pero realmente público no y luego posteriormente tuvo mucha fama la película allí ahora mismo todo el mundo se acuerda de ella como si tal pero no hacer agregó nos recuerdan que uno de mis grandes fracasos

Voz 1995 14:08 los comerciales sean ser pues es su película se vengan encanta por alguna dice usted me lo que podría con Javier Limón músico productor amigo decía que lo peor que le puedes decir a un director el día del estreno este vino ya presentar una película buenísima decía que lo peor que le puede director LLC no es

Voz 1 14:28 pues a mí me ha gustado

Voz 4 14:32 bueno son muero y doble fila

Voz 1995 14:38 si pasa alguna vez en el día les

Voz 1 14:40 no es que ese sería exultantes ayer hubo ayer hubo un preestreno ayer hubo alguien se acercó a usted don Emilio Martínez Lázaro decirle pues a mi me ha gustado personalmente me nada no no no

Voz 0558 14:52 he viendo con una sonrisa enorme que se sabía que había gustosos en que ha obtenido abrían la boca estos hacen una mera ahí

Voz 13 14:59 pero hablando con usted es que me una cosa que realmente en España cuesta un poco reírse asimismo no sea yo creo que más que otros países hicieron muchos cómicos gastan con bromas siempre burlando en el cine no en sus películas gente se ríen de sí mismo que yo creo que es el el origen del del humor obviamente lo importante no reírse de otros sobre casi nada sobre ese a este sábado

Voz 1 15:25 otro es crueldad con sumo la risa cruel por perdido es la nueva película de Emilio Martínez Lázaro con Dani Rovira con Michelle Jenner

Voz 1995 15:35 que ya son como Jorge Sanz y Maribel Verdú de nuestra época nuestro tiempo

Voz 0558 15:40 no no creo de hecho nunca yo creo que hacen juntos otro vídeo y si tienes no ha hecho han hecho otras seis alguna alguna leche pero sí pero pero mal que no lo o no también no que quedan mala o buena sino que no no eran los dos protagonistas y además no tan tan tan absolutos es que están todo el rato en la pantalla los dos o sea no hay ni un segundo para dedicarnos a otros menesteres

Voz 1995 16:03 vale mi amor perdidos la nueva película de Emilio Martínez Lázaro nos vamos ir un segundo que no te muevas Emilio nos vamos de nuevo a la sede de la Academia donde María Guerra está apuntando los nombres de los nominados a los premios Goya

Voz 4 16:16 dos mil diecinueve varía muy buenas de nuevo hola qué tal dar un titular el Reino trece candidaturas campeones once todos lo saben de Hadi

Voz 1 16:28 pero también dame un titular quiere decir vamos a hacer una pausa a bueno un titular y luego me das los otros porque es verdad esto es ahora no

Voz 14 16:38 la que tiene más candidaturas la película con más candidaturas

Voz 1457 16:41 a los Goya es el reino de Rodrigo solo Goya

Voz 1 16:43 eso es un titular pérdidas vale pero se lo vamos a hacer una pequeña pausa para desgranar los nominados a los premios Goya en directo que estamos todavía no ha acabado el el evento está teniendo lugar en la Academia de Cine despedimos a Emilio bueno que ves ella si conoce los nominados compañeros en unos segundos volvemos con María Guerra gran película Emilio Martínez Lázaro me he perdido gracias por estar con nosotros un placer mucho