100 Yardas - Miami me lo confirmó (Programa 141)

qué tal estáis bienvenidos a cien yardas bienvenidos a una nueva semanal a catorce que nos ha dejado

Voz 0522 01:21 esto escapa a toda lógica ya lo venimos diciendo esa cuenta de cómo juego contra uno que tiene un récord peor voy a ganar el partido eso no vale para nada en diciembre la NFL aquí todos van a por todas y nos lo estamos pasando bomba

Voz 3 01:34 sí señor aquí tengo señor Moisés Molina qué tal moi cómo estás hermano

Voz 4 01:38 encantado de volver a estar aquí a tu verdad después de tus días de asueto barra compras barra trabajo

Voz 3 01:44 tiene miedo te te espectaculares llevando el sabor cito que necesitaba la ciudad lo dejé Chaves aquello cuando bate luego pusieron a punto de nieve eso punto pues en supo apunta que todo señor Louis Jones Barcelona qué tal estás hermano

Voz 5 01:59 pues aquí estoy dice aquí estoy había un triunvirato pero aquí todos son vulnerables

Voz 6 02:03 la eh aquí no aquí a nadie ya nadie

Voz 5 02:07 la indudable y si Dallas Beer si Seahawks pican fuerte fuerte pero bien bien está más gente el tema hasta más gente enhorabuena puerto de historias me lo aguardaba

Voz 3 02:18 lo golpes que hoy aquí no nos vamos no nos guardamos nada

Voz 7 02:24 la sino que chicos es que si no hago esto hoy

Voz 3 02:35 volvemos a espero estaba esperando toda la señora por eso sí muy bien puesta hasta luego hablaremos del partido con calma solo quiero decir dos cosas porque yo he contestado a toda la gente que me ha estado

Voz 9 02:49 yo buscando en redes sociales

Voz 3 02:52 que el partido aparte esa jugada

Voz 10 02:54 es absolutamente increíble que hay que contarla con calma porque no es desastre

Voz 3 03:00 en una entre un millón y me imagino

Voz 10 03:02 ya de hoy la defensa de de Patriots todavía está diciendo pero que que hicimos porque

Voz 1025 03:09 dentro de la habilidad de los dos de estaréis de acuerdo

Voz 10 03:11 conmigo que hubo un poco de pasividad por parte de de la

Voz 11 03:14 sí sí la hubo pero yo te digo una cosa mucha gente a veces al fue un champán total desde que se gestó no

Voz 12 03:21 gratuita no estarían algo que hacían e Iván Aisa que luego colabora como tú bien dices de la que la porque

Voz 11 03:27 está ahí como diciendo pero qué desde que es de ese su gestación para mí no fue gratuito podemos hacerlo

Voz 1119 03:34 es la jugaba más larga y que acaba en victorias con el con el cronómetro a cero pero hay que decir

Voz 11 03:41 correcto eso es un Walk of que dice en el béisbol

Voz 0522 03:44 yo no sé vosotros pero yo en mi vida había visto

Voz 11 03:47 para juega la tengo como esta China en el marco de alguna sé eso de Youtube que les porque

Voz 7 03:54 ya pero luego no eres alguien no me imagino que es la van a hacer eso

Voz 0522 03:59 es un equipo que entrena Bill Velits claro si esa es otra

Voz 1025 04:01 el detalle final que iba portaron que luego lo hablamos e insisto que es uno de los partidos que analizaremos es que Carod Miami llega a esa jugada pero porque durante todo el partido Ballack

Voz 7 04:11 claro porque si no hubiese dado la cara

Voz 1025 04:15 de que hay varios momentos

Voz 0522 04:17 en los que parece que los patrio van a escapar Miami aguantan

Voz 7 04:20 partido el mejor partido de la temporada ninguno

Voz 5 04:24 las filas más clave que esta jugada que oye que todos los mundos ha maravillado y ahí está en el partido en como plantea el partido Miami el padre Baidoa

Voz 11 04:34 no quise mantiene vivo sobre la mente siempre va a Miami le iba la vida en el partido Barrett Ivi lo demuestra

Voz 3 04:42 bueno pues ahora hablamos ello sube poco venga ya veremos si suena más porque la semana que viene va a Minnesota me está enseñando móvil la semana que viene va a Minnesota la otra vamos a contra Jackson Billie terminamos de aquella ya veremos qué pasa era otro pero de momento esto no te lo quita nadie cuando he dicho lo dicho vamos a los resultados de esta semana catorce venga vamos

Voz 3 05:39 te quiero por cierto Andrea Andoni chao qué tal estás dando

Voz 7 05:44 mi nombre es tan libre como de la primera de las cinco goza además que van a azotar el día de hoy no te pero no te preocupes que luego te la pongo yo quiero que te quedes sin ella pues sería tremendo buena música

Voz 0318 05:59 hasta el día dos pasa nada eh

bueno pero luego luego ya te la pongo vamos a recordar los resultados de esta semana

Voz 1025 06:06 a donde los Times ganaban treinta nueve a los Jaguar luego jets podían finalmente de un partido muy competido contra los Beatles ganar veintisiete a veintitrés veintiséis a veinte ganaba los Brawn sota de las sorpresas de la semana a Carolina Panthers Packers sin entrenador puedo perdón con entrenador nuevo ganaban treinta y cuatro a veinte a los Falcon parece que han resucitado los Colts ganaban de milagro al final a los Texas veinticuatro XXI pero ojo porque la mala imagen que vimos la semana pasada con los Cos la han limpiado esta semana y amparado esa racha de victorias que llevaban nueve ya llevaban pues nueve mira seguidas los textos que se ha acabado el tema en Baltimore no pudo con Kansas pero por los pelos también ganaron los Chi veintisiete veinticuatro por ciento los chip ya ya ya están ahí en los playoff con la llave mágica los dos ganaron con esa jugada mágica también al final del partido fuera de tiempo XXXIV XXXIII a los Patriots los seis empezaron sufriendo pues de terminaron ganando veintiocho catorce a Tampa Bay lo Giants chicos hay que ver la primera mitad de los Giants si queréis porque le metió un cuarenta cero a los Razzies que yo decía madre mía pero esto no ha palabro que al final cuarenta dieciséis los Chargers ganaron veintiséis veintiuno los vengas ojo porque es la primera vez que éste pone desde el dos mil nueve con diez Victoria

Voz 10 07:31 has Los Angeles Charles de su saque

Voz 1025 07:33 otros que van también lanza ahí todos los Broncos no confirmaron la buena racha porque señor Jones los pararon veinte ya catorce los Lions ganaron diecisiete a3 a los Cardinals los Cowboys ganaron veintinueve A veintitrés a los Eagles si no me equivoco en ocho el cálculo pero me parece que los Eagle ya si no están muertos poco nota

Voz 7 07:54 la segunda no tiene una opción aún están con

Voz 1025 07:56 delitos entre los de los invito los Reynders ganaron veinticuatro veintiuno en los Steelers de los sones de del fin de semana lo rands cayeron frente a Chicago es un partido súper intenso la verdad es que Chicago planteó un partido muy muy intenso y muy bonito quince a seis ganaron Chicago a los Ramsey final Clemente VII

Voz 7 16:52 esta noticia o no lo está

Voz 14 16:56 creo que sí pero claro como lo vais a cogen tocado tras la derrota

Voz 0522 17:00 los mayas acaban de despedir a su coordinador ofensivo de Felipe que hace unas semanas sonaba para ser head coach de repente ese ataque sea estancado por completo

Voz 1025 17:08 yo ya han desaparecido pero bueno vamos a recordar cómo estaba conferencia americana con New England con nueve victorias cuatro derrotas los dos Fitch con siete y seis Buffalo con cuatro y nueve los mismas victorias cuatro nueve que tienden los jets Pittsburgh está con siete cinco uno Baltimore está con siete seis esto en el norte perdón Cleveland está con cinco siete con cinco siete uno Cincinnati con cinco ocho en qué número estabas tú de victorias para Cleveland

Voz 1119 17:34 Luis tiene que conseguir siete así es delicado

Voz 1025 17:36 dos seis estamos empate

Voz 1119 17:39 sí pero con dos

Voz 0522 17:41 quedan tres jornadas con dos más te invito a cenar Luis

Voz 7 17:44 ah ahí estamos y encima Andrea

Voz 0318 17:47 entraron juega si todo de fantasía imaginar si la el el empate en la prórroga que en los prados con los sutiles lo ganaban los Brians inminente similar como estaría la clasificación si son un partido siempre pensar en otras prórrogas Pollán ganada división incluso enseguida

Voz 7 18:05 está bien porque estarían peleando por la división

Voz 0318 18:07 bueno tanto que se reían añade hoy los Brawn todavía faltan tres partidos para que termine la liga la temporada regular impondrían gana la división

Voz 7 18:21 qué lo que iba a decir es que es claro

Voz 0318 18:24 aquí no son los últimos de la División eh no no

Voz 7 18:27 pero realmente difícil que él no

Voz 0318 18:29 te he dicho que matemáticamente jugar disfrutar allá la semana catorce catorce

Voz 7 18:36 solución sobre todo recordando

Voz 1025 18:40 pero recordad una cosa porque me lo está pasando Moi el próximo compromiso de Pittsburgh contra New England el Cigüela

Voz 7 18:45 el contrato luego todos los sí

Voz 1025 18:48 cierran contra Cincinnati que son enemigos acérrimos

Voz 7 18:51 o sea que realmente lo tiene muy cuesta arriba chungo chungo eh han complicado se veía quizás porque lo Rey veces están demostrando ser muy sólidos sí sí sí sí es el otro día que

Voz 11 19:01 es con el resultado de Kansas City Lluís en la prórroga decimos el partidazo Andrea yo Easy los chicos encontraron otras maneras de ganar pero Bravo los reyes hicieron sí sí

Voz 7 19:12 la supuesta supuesto

Voz 11 19:14 en yo creo que es un equipo que es una de las mejores

Voz 3 19:17 sí bueno es mejor no déjame rematar que os gusta es calentando me voy a la conferencia americana

Voz 1025 19:23 el sur Houston sigue liderando a pesar de la derrota nueve y cuatro Indianápolis está con siete seis siete seis para Tennessee que aquí bastaba la cosa calentita también y cuatro nueve Jacksonville Jaguar y Kansas City ya tiene la crucial cita puesta para playoff once dos Los Ángeles están por conseguir la llave mágica con Díez y tres Denver seis siete tres diez están los Riders como era complicado si los Brawn

Voz 7 19:48 con mucho se han complicado la vida a mal además

Voz 1025 19:51 la Nacional da a las ocho cinco con Philadelphia está con seis siete Washington está con seis siete claro es que Philadelphia le ha venido a salvar la derrota de Washington frente a los Giants que están con cinco estados hechas los Washington desaparecidos en combate solas en el norte Chicago está Conwell cuatro seis seis esta Minnesota Green Bay está a cinco siete cinco ocho están los Lions los que ha también tienen la crucial cita puesta están con once y dos Carolina hasta con seis siete cinco ocho está Tampa cuatro nueve está Atlanta y cerramos con los rands en el oeste que están con once dos ocho cinco Seattle Ariztondo hasta con tres diez con tres diez está San Francisco ahora así vamos al lío venga la pomada que hay mucho

Voz 3 21:01 hoy os lo poco la carta os dejo escoger el primer partido con el que queréis empezar porque hay tantas sorpresas

Voz 7 21:07 en tantas cosas que comentar que

Voz 1025 21:09 lo dejó a vuestra libre elección y si no me distinguiendo empiezo con el Chicago Rami

Voz 7 21:14 es el que yo te iba a proponer venga empezamos con

Voz 1025 21:16 la victoria de Chicago frente a los Raptors con golf con cuatro intercepción es que creo que nunca ha aceptado cuatro veces liven

Voz 7 21:25 eso es la la primera vez en toda la tarde

Voz 1119 21:28 curada que vemos a alguien capaz de colapsar el el todo poderoso ataque de los ramos verdad cortocircuitos si Luis decías antes que los reveses la mejor defensa yo te digo

Voz 7 21:38 o que la de los Bears pero te te digo que son las dos

Voz 1119 21:41 en las dos más fiables de la Liga ahí podemos citara a Dallas a Seattle incluso a ramas pero yo creo que las dos grandes defensas de esta temporada son estas el dominio del partido por parte de los Bears como como la línea defensiva de los Bears vivió constantemente metida en el Pocket que no dejando respirar a hago of provocándole los

Voz 0522 22:03 errores y claro si haces eso que tienen suena Secundaria tan buena en la que di Jackson y el Fuller están están en un nivel máximo total son de los mejores en en sus posiciones de la Liga pues pasa lo que pasa es que yo no había visto hay

Voz 1025 22:19 Iker te voy a poner un segundo una segunda línea no me malinterprete seis no quiero quitarle mérito a Chicago no te digo da la sensación de que los salían con menor intensidad no

Voz 3 22:30 no tuviese la sensación el partido pero Ramos jugaron el partido pero pero que no eran los raids que había semanas el trabajo achicar por sí sí sí

Voz 7 22:39 es realmente os penséis está jugando bien bien si me parece bien lo que me estaba jugando el primer

Voz 0522 22:47 puesto de la nacional de hecho de hecho ahora mismo lo tiene

Voz 7 22:50 perdido los seis

Voz 0318 22:52 así los ningún partido de los que puedo decir es que han llegado confianza no es que jugaba contra no es que jugaba contra los virus

Voz 5 23:01 no pudieron con tu claro

Voz 0318 23:03 para jugar contra Chicago que se sabía que esa motivación va no tenían motivación razones de respetar al equipo en enfrente tenían todas las del mundo hoy por hoy jugará en Chicago contra los ve es es uno de los partidos más difícil que te pueda aconsejar

Voz 1025 23:16 te voy a cambiar la pregunta que no lo habéis pedido un poco de confianza los raids porque el partido contra Husein les pudieron el partido contra Chicago sea que cuando van contra equipos duros en defensa y que les juegan de otra manera

Voz 0522 23:31 no les hacen daño pero es que tanto Saints como Rapids están pasando ahora aún un pequeño bajón que entiendo que es lógico porque el nivel que tenían ambos equipos en noviembre era era top Hinault creo que ni ellos mismos pretendan mantener eso hasta enero porque es inviable físicamente y si me permites Iker porque también en el resto

Voz 11 23:48 lo de la Liga de puedan por supuesto

Voz 7 23:50 hombre hombre que llega dijo el baile defensas manda claro la portada después

Voz 1025 23:56 así lo Street es el quid de esta semana espectacular me la traje ya la pasaré es el quarterback de los ha con todo con los colores de los en portada Sport

Voz 0522 24:06 discreción ahí viene viene a decir algo así como hay que repensar a Driss ya vale de llamarle Ander

Voz 1025 24:12 efectivamente sí sí esa ese es el artículo dime Andrea perdona que te cortado

Voz 16 24:18 no ha no contigo que también aparte el va pero

Voz 0318 24:25 no caigamos siempre lo mismo que porque pierden un partido ahora de repente se han acabado no es que a mí me guste ir atrás para es decir es que ya había no eso se lo deja otros pero cuando el famoso Francis yo dije para ver Herrán Lance de que quiero porque a mí me parece un partido entretenido pésimo divertidísima espectacular pero donde no existe sea tonta

Voz 7 24:57 no depende a nadie sí es sí

Voz 0522 24:59 tan divertido es un cincuenta y cuatro cincuenta y uno con coste quince seis

Voz 0318 25:02 por supuesto por supuesto quiero decir que no que que en aquel momento estaba diciendo vaya porquería de partido el de aquel entonces socialmente decía quiero ver cómo va a encontrar esas defensas ya no estamos viendo sea llega el invierno yo lo he dicho una retransmisión es un detalle más no es la razón es solamente un detalle más pero el equipo que viene de entrenar y jugar en Los Ángeles se encuentra de golpe con el frío que hacía jugando en Chicago

Voz 17 25:33 venga de no no es lo mismo sea

Voz 0318 25:35 no estás acostumbrado Si se analiza el partido de los veas cortar Laurence con datos es impresionante

Voz 16 25:44 o sea que

Voz 0318 25:47 para empezar los los ves le han permitido a los la han dejado a lo Ramos hacer captor centrará ex uno de ellos será uno de las basuras han sido en la última carrera que realmente no

Voz 16 26:02 han dejado el balón nata

Voz 0318 26:06 Laurence en todo el partido en hechos doscientos catorce yardas de total de de de ataque

Voz 1025 26:11 sí ahí también los últimos diecinueve

Voz 0318 26:14 es una carrera que no servía para nada para terminar el partido

Voz 16 26:18 reales son menos de cien ya no son cuatro obras lo raro se han convertido un un quad

Voz 0318 26:27 la directora es y ha sido bueno para poder anotar seis puntos seis puntos en todo el partido uno uno ha tenido que ser un circo que han chutado después de una que le ha dejado el balón dentro de la diez de entrada cinco euros me acuerdo IV ha sido un drive donde antes no quería era una cinta de Pantic porque es que sino a otra vez

Voz 1025 26:49 ya pero pero pero mi miremos la otra cara de la moneda también eh osea que la defensa de los raids tela también porque trabajaron mucho lo que pasa es que estuvieron Chicago algo más acertado porque es

Voz 7 27:00 no lo los puntos eh

Voz 0318 27:02 hombre alejada de que esos fondos no nos vamos a comparar

Voz 18 27:05 el el control del reloj nos vamos a comparar el control del balón y como un poquito el en Chicago como lo hemos vivido

Voz 1025 27:12 no no no es incomparable pero me refiero que los raids que fueron todo el rato a contra corriente también la defensa trabajo como bestias que no lo es

Voz 0522 27:20 dice la defensa los ramos es buena claro otra de las claves es lo bien que controlaron Aaron Donald

Voz 7 27:24 pero la línea de de Chicago pero lo todos los días

Voz 0318 27:27 cuántas veces hemos nombrado a Rondón parte

Voz 11 27:30 Correa sin ninguna es verdad lo estábamos comentando ante el directo si como decía incidiendo lo que hizo Andrea ahora que viene en diciembre sí que se nota esos condicionantes que se supone que tiene uno a ser local privado local no es eso tiene mucho que ver

Voz 10 27:44 pero esto para mí el el a ver la la Liga

Voz 5 27:49 a mí hay unos favorito siguen siendo los favoritos se están ahí no hay dos equipos no Kansas e y los Ratzinger en habiendo

Voz 7 27:58 perdidos te has te has quitado a tres de los cuatro que llevan dobles dígitos quién es el otro a los Chargers no no hemos la hemos de los hablaremos de la Chargers hablaremos ahora e interés y yo también creo que esos son los tres favoritos de favoritos el resto de equipos Beers Dallas

Voz 5 28:17 creciendo también exponen en dificultades estamos viendo como los seis estamos esta esta última semana se han vuelto a encontrar en una llamémosle pájara pero han sabido darle la vuelta a ese partido la gente les va conociendo más va viendo cómo cómo plantean sus partidos con mejor con con con más tiempo hice esto les dificulta la situación selló la seguía la teoría ésta de de quizás de que han bajado pistón no lo que

Voz 0522 28:43 igual que son capaces de levantarte yo

Voz 11 28:45 que sí que van a

Voz 7 28:48 así subrayó pistón los altos también puede ser que es las dos cosas no tiene el

Voz 0522 28:53 es que se estaban metiendo cuarenta puntos todos los partidos ahora ya les cuesta tiene que ver el frío tiene que ver que los otros equipos han mejorado y les conocen tiene que ver que ellos no están siendo capaces de ganar como estaba ganando claro no el estudio

Voz 0318 29:07 qué tiene que ver que estamos hablando todos los equipos buenos pero esto es una fuente pensar que el automáticamente por decreto cada semana notas cuarenta fútbol pues las que estás jugando contra equipos Seles

Voz 7 29:19 no el final estamos vistiendo

Voz 0318 29:22 que los seis están en una media crisis acaban de ganar un partido es muy complicado pretender que dices los los Colts la semana pasada que se quedó en cero hombre es verdad que algunos dicen que eso es como para pensárselo pero el resto a mí francamente que lo rands habían perdido con todos perdonadme que a mí no me sorprende no no no no no

Voz 5 29:50 al contrario pero cuando te conoce menos es más fácil poder hacer esos cuarenta puntos

Voz 7 29:56 sí sí sí

Voz 5 30:00 claro pero por ejemplo fijaros pues a llevamos semanas hablando de Alon Donald vale idea han sabido han sabido desarmado

Voz 11 30:08 a ustedes no saben todos de todos no

Voz 5 30:12 he estudiado Bielsa llevando dieciséis

Voz 1025 30:15 nadie ni también te voy a decir una cosa Luis por ejemplo en la primera mitad de los Tours te lo prometo no sé si la viste eran los sets del primer partido de la temporada

Voz 7 30:25 he visto el pasado pero no estoy de acuerdo cuáles

Voz 0318 30:28 no no lo es

Voz 7 30:31 sí sí dime dime letrero no digo lo que quiero

Voz 0318 30:34 sí es que también el ataque de los Raptors Jadraque estudiado mejor las defensas de los ves o no

Voz 7 30:40 claro pero esto no vale para todo sí sí sí

Voz 1025 30:43 concretamente eh

Voz 0318 30:45 de dos veces al día ya ha limitado a cien yardas cien yardas de paseo

Voz 7 30:50 pero pero pero estará de acuerdo conmigo

Voz 0318 30:53 Prada en toda la temporada

Voz 7 30:56 semana equipo se ha quedado con

Voz 0318 30:58 con cien yardas de pasión y cinco han sido me parece que ocho veces se reparten entre claro

Voz 1025 31:06 cambiar el discurso y te déjate Iker si es que a priori Andrei estarás de acuerdo conmigo no sorprende que Chicago ande a los raids pero estarás de acuerdo conmigo que a priori en los favoritos del partido tendrían que ser los Ravens Isabelle Aubry lo eran pero

Voz 7 31:20 luego lo mismo lo mismo que es

Voz 0522 31:23 lo que dice Andrea las cosas de un lado a otro que que después de trece semanas a Rondón lo conocen también lo conocían al principio dos contra el ochenta viento de los snacks dos contra uno pero es tan bueno que el consigue zafarse lleva dieciséis años y medio lo que yo creo que está pasando es que ese acerca enero todos los equipos están llegando a lo que ellos quieren ir esto son avisos de partidos que te pueden pasar en en enero en los play off puedes ganar un partido palizas sí pero seguramente en algún momento del camino te vas a encontrar sufrirán con unos Bears con unos Seahawks que te van a hacer un partido en el que te cueste anotar sufrir eso también tienes que ganar los si quieres ser campeón si es un proyecto

Voz 7 32:03 exacto y sobre la hizo perdón y con

Voz 0522 32:04 esto terminó y sobre la importancia de jugar o no los playoffs en casa os doy un dato desde dos mil seis los seis su récord en casa es cinco cero en playoff fuera de casa uno cinco

Voz 7 32:16 fíjate la importancia que tiene

Voz 11 32:18 hay que dejarle como segundos en segunda cabeza seria los ramos eh es tremendo esa derrota hacer mucho daño

Voz 7 32:24 bueno dime remata que me voy a

Voz 1025 32:27 lo digo porque el dato se humillados

Voz 0318 32:29 la Laurence han convertido tres

Voz 16 32:32 de doce en tercer grado

Voz 3 32:35 estos Carlo es que todos los datos

Voz 0318 32:38 Can promediando seis coma siete guiados porque han bajado en este partido promedió cuatro coma cinco Repsol han sido inexistentes

Voz 11 32:48 los limitaron en todos los de todas todas

Voz 0522 32:50 el anterior pero insisto en que esto no quiere decir que en enero se vuelvan a encontrar en más de cuarenta claro

Voz 0318 32:55 pero si se vuelve contra negros en Los Angeles osea que por supuesto pero es lo que estoy diciendo yo sea que estamos hablando de equipos bueno Raquel Pretenders siempre que una no te cuarenta puntos por partido ganado diez tiene que por narices ganar once depende con quién te encuentras si aún así sabemos perfectamente que la FED te encuentras con quién te encuentras un equipos son equipos vuelos a toda forma para rematar es algo que sea

Voz 16 33:26 no se lo quiere pero Chicago este año

Voz 0318 33:29 aparte ya hablamos de defensa Chicago porque es lo correcto al que la Liga sí tiene que en el número siete en sí en defensa parte de estable dentro de mejores en todas las categorías de Chicago el año pasado en todo el año ha provocado veintidós estas a a estas alturas de la temporada ya tiene treinta y cuatro

Voz 0522 33:58 si es que la la construcción de Vic Fangio viene desde el año pasado pero este año ha crecido ha sumado a a la bestia de Mc IU jugadores

Voz 7 34:07 a los ruidos sí sí ya han retenido jugadores

Voz 0522 34:09 como como Kyle Fuller que ya se los quisieron fichar se quiere decir es esa defensa es muy sólida porque se ha construido muy bien

Voz 11 34:17 ha sido el más regular de una división muy irregular

Voz 1025 34:19 yo sospecho además que lo Riders lenta de redes está bajo cuerda queriendo fichar por los Chicago Bears

Voz 7 34:27 esto ha hecho era para me voy me a

Voz 0318 34:33 pues no digo sea Se hará una división irregular pero

Voz 16 34:36 no

Voz 0318 34:36 no no creo que se puede decir que los días siete IR

Voz 3 34:40 no no no

Voz 7 34:40 o no pero pero pero la razón

Voz 0318 34:45 mientras que los cowboys han aprovechado que la división no existe en el Gulag ahora han entrado en forma

Voz 0522 34:52 eso sí que dos cero

Voz 0318 34:54 en aprovechando esto vale pero los ves no han necesitado lo para nada tiene que sus rivales donde división fueron irregulares

Voz 7 35:02 el partido no venga Andrea vamos

Voz 3 35:28 ya que estamos hablando de Chicago hablemos de Minnesota ya que estamos si esa derrota frente a Seattle ciudad del que si jugando a fútbol americano y punto que no se preocupa tan

Voz 1025 35:38 más que de divertirse de pasárselo bien

Voz 3 35:41 Minnesota que era un gran favorito para todos nosotros desde el minuto uno está sufriendo pero sudor y lágrimas para mantenerse y sobre todo porque como se despiste

Voz 7 35:52 a ver si le va a dar vida a Green Bay cuando estás historia real bueno ella

Voz 1119 35:57 sobre todo antes que a Green Bay a tres equipos que están delante de Green Bay que son Philadelphia

Voz 7 36:04 bueno Red realmente no cuenta con ellos Carolina pero cargado de Filadelfia no están a medio a medio partido te voy a decir una cosa

Voz 1025 36:12 qué tal y como está esto porque como ahora Green Bay P

Voz 7 36:14 oye velocidad de crucero los tres en Chicago esta semana claro ganó por eso te digo que sí que necesitan ganar los tres sí que fallen pero bueno en cualquier caso Minnesota Minnesota

Voz 0522 36:24 está yo creo que podemos empezar a hablar de cierta deceleración esta temporada fracaso para eso vamos a ver porque si te metes en play off Luis luego

Voz 7 36:33 a partir de ahí que yo meterse en empleo no yo no quiero hablar

Voz 0522 36:37 el fracaso es hasta hasta verle fuera empleo decepción sí porque has esperaba mucho de ellos no están cumpliendo decepción porque ese ataque sea estancado y que no seas capaz de mover el balón con ese pedazo de de pareja receptores que tienes buen corte Bach también e ir realmente en en Seattle que está siendo el cementerio de muchos equipos lo fue de Green Bay hace unas eh Manas del despido de su entrenador esta vez ha sido el coordinador ofensivo el que ha salido

Voz 1119 37:03 fue despedido de de Seattle

Voz 0522 37:06 se está comiendo a a sus rivales porque lo que decía la pues se juega sin la presión de la obligación están disfrutando y se les nota que disfruta

Voz 11 37:14 en un gran ejercicio defensivo de todo el equipo con Bobby Warner inconmensurable Baby

Voz 0522 37:19 se está haciendo una entiendo el centenar de encuentros

Voz 11 37:22 el ganando con el con el a ese uniforme tan feo tres victorias llevaban uniforme tres partidos jugados tres victorias de Fosforito no me voy a quejar también estaba aquejado mucho el informe movida muy bella que haya no me lo como

Voz 0522 37:34 María Moi pero en la tele da muy bien sí sí

Voz 7 37:38 a lo achacan en su carácter es ancha ancha su carácter

Voz 5 37:43 de equipo se han basado en su juego defensivo y en el juego de carreras e sin grandes juegos artificiales este equipo está Simón súper

Voz 11 37:51 es una hacer sin hacer fuegos artificiales como tú bien dices en hacer nada raro is it siendo pick and un entrenador normalito eh quiero decir que comportándose de manera normal

Voz 7 38:02 el débil

Voz 20 38:04 no tengo ponía

Voz 7 38:09 claro

Voz 20 38:09 Cole como punto com

Voz 7 38:19 desconozco probó con mi trabajo

Voz 0522 38:22 eso te en Jaime con ese ataque es es clave porque donde de verdad ha mejorado el equipos en ataque y la defensa es buena ya lo venía siendo es mejor que en años anteriores pero donde donde el el salto de calidad es un ataque que llevaba sobretodo la temporada pasada sin rumbo alguno el metiendo en problemas constantemente a a su cuartel va haciendo este año es todo lo contrario este año es creo que es el el único comité de The Running Bucks que todos llevan más de trescientas cincuenta yardas de carrera que se dice pronto claro si tu tercero el Shas Penny ya ya estáis viendo ya estamos viendo todos lo que hace cuando le das el balón es que eso hace mucho mejor a Russell Wilson

Voz 1025 39:03 déjame eso es lo que te digo una cosa ahí voy con Andrea en Carolina le queda atento e nuevo Arnés

Voz 21 39:10 eran Atlanta y Nueva Orleans

Voz 1025 39:14 Greim Weigle queda Chicago lo jets Detroit pero es que a Minnesota que lo estaba mirando por aquí a Minnesota también le queda tela marinera

Voz 7 39:25 falta los y en Miami que bueno a ver qué pasa

Voz 1025 39:27 Detroit pero termina en Chicago entonces si quieres si quieres que te diga los Eagles te lo digo ahora mismo

Voz 7 39:33 porque porque queda otro equipo que le queda

Voz 1025 39:36 los Ángeles rampas Houston y Washington osea está te digo una cosa como Green Bay tenga un pelín de suerte le gana en en Chicago de voz y en medio de opciones se mete en la yo te digo que se metió en la pomada dime Andrea que te parece a ti me de Sota o qué te parece Seattle porque algo con que te he visto tan intenso con el entrenador

Voz 7 40:02 sí

Voz 0318 40:05 a ver de todo son aún una semana

Voz 7 40:10 de los hechos el mal construido a reconstruir

Voz 0318 40:12 el un equipo que el año pasado estábamos completamente moribundo

Voz 1025 40:16 hay que aprender y que a principios de año

Voz 3 40:18 que hayamos hablado que no contábamos con ello

Voz 0318 40:21 a la defensa que se piensa dominante perdiendo perdiendo por las grandes estrellas perdiendo dejando más ah pues ya no se parecía que se había acabado ya no existía sobrevenido ya CSKA mira mira ahora como están en descenso han hecho lo que tenía que hacer el problema el plumero donde estaba en la línea pues han de la línea la línea funciona funciona el equipo del equipo vuelve a ser yo

Voz 1025 40:49 eso sí pero de Sota Andrea porque a Minnesota la sensación de que lo que estaba comentando Iker que están defraudando un poco que que quizás pero hemos mi mayor del equipo no

Voz 0318 41:01 como a estas alturas de temporada con seis seis un euro para Minnesota evidentemente es defrauda se seguramente lo esperaban seguramente pensamos ahora divisó la intención de división

Voz 7 41:12 te quiero decir aquí para irá para ser campeón

Voz 0318 41:16 claro a romper desde que ha salido

Voz 0522 41:18 ofensiva lo decías hablo de ciudad en el año pasado vale para Minnesota este año desde la línea ofensiva que no funciona todo se va rompiendo

Voz 0318 41:25 sí bueno ahí aparte que el despido ahora de

Voz 16 41:31 desde Filippo

Voz 0318 41:34 no lo digo yo quiero decir es un malestar que había entre y yendo desde principios lo quería correr mucho más de Filippo hechos ha dicho es un muy buen coordinador probablemente

Voz 16 41:47 no o no

Voz 22 41:49 mi hijo tiene el persa

Voz 0318 41:52 Nadal adecuado no lo sé que ahora decir que

Voz 23 41:56 ahí

Voz 0318 41:57 probablemente Minnesota si no hubiese cambiado respecto al año pasado hubiera podido

Voz 17 42:04 hacer más no sé

Voz 0318 42:06 ahí no ahora solamente eso eso es una reflexión no quiero decir que ha sido un error de campo pero que sentemos Strauss que muchas veces dos más dos unas cuatro esto si no seguramente responsable de que de que vayan peor que el año pasado dicho esto a lo mejor sea si se quedan como están y ese dinero lo invierten en otra cosa fue un equipo más potente que el año pasado

Voz 0522 42:32 eso eso puede ser eso que consigue no está jugando mal

Voz 5 42:36 no está jugando bien hecha aunque las últimas

Voz 0522 42:38 semana está sufriendo es verdad pero como si los últimos

Voz 0318 42:41 no no no

Voz 7 42:44 no pero claro si lo primero

Voz 0318 42:46 qué he dicho en ningún momento quiero que se malinterprete no estoy diciendo que no es la razón

Voz 7 42:52 de que los que los aquí

Voz 0318 42:54 España vayas ese suelo pero estoy diciendo que a lo mejor dentro de ese sistema funcionaba aquí no

Voz 16 43:01 eh

Voz 0318 43:01 porque funcionaba porque hasta ahí ha llegado se ha visto también pero no el dinero que invierte cinco que es una pasada lo invierte en otra gente en otras posiciones Eden cuenta con el equipo del año pasado ha reforzado a todo esto ya es meramente anecdótico porque porque podría parecer incoherente con lo que estoy diciendo

Voz 16 43:20 eh

Voz 0318 43:21 de los seis cuarto Bucks más pagados de la Liga claro es el único que que a día de hoy estaría en ello

Voz 7 43:29 fíjate el arquitecto pintor lo hace

Voz 1025 43:35 de hecho perfecto deja hay que me voy a Estados Unidos y hubo contigo

Voz 1025 44:10 ahí en la tienda señor Garay cómo está usted

Voz 26 44:14 cómo va a Don José Antonio un abrazo cuenta una cosa ya me siento siempre me he sentido la casa pero ahora con mi camiseta eso me tomé foto el INEM veo Agnès quiere cabo vocería tenía que estar en el nivel más alto de aseo para poner lleva

Voz 3 44:33 tal vez ya cuenta Barbies esta semana catorce

Voz 27 44:38 a Andrea felicidad por Carlota

Voz 7 44:41 es verdad

Voz 3 44:42 la verdad es campeona campeona de Europa y veintiún añitos

Voz 1025 44:46 día medalla de oro de Benito Juan

Voz 7 44:48 era el dieciséis pero la gente moría de veintiuno no no

Voz 1025 44:53 ah vale increíble que todos

Voz 23 44:56 el primero se acordó cuyo señores

Voz 7 45:00 pero si tú quieres ser tu cara dura como parte

Voz 23 45:06 de acuerdo con lo que decía antes yo yo sí creo que Cosin lamentablemente cosas todavía no ha demostrado que les puede ganar a equipos de vela equipos grandes era una gran prueba para él para don Vikings de Minnesota un mundo en el que no fue buen nivel pero ojo cuidado nadie se quiere enfrentar a los muchachos de los hijos que desearon al equipo de Carli Rosso cuenta son en la postemporada la otra me alegra muchísimo que pudo vivir el milagro de Miami lástima que José Antonio doce puedo quedar en Miami para el milagro

Voz 0318 45:37 son pequeños

Voz 23 45:38 jo que puedan que lleguen al comodín pero este equipo tiene algo si no se pone números es totalmente ilógico lo que le ha pasado el equipo en números no solamente ve números la manera como rastrea la defensa la ofensiva equipos especiales y demás está como para que no tuviera posibilidad alguna sin embargo tiene un partido no quedan ante Kings Antunes aguas y ante los ciudadanos para reflexionar qué mal año de los árbitros compañero lamentable es verdad eso hilo siendo de lo que se quejó en torno a pesar mente que decantan así Kelly ha sido totalmente negativo como falto de observación depresión y demás no que han hecho los árbitros esta temporada hay tóxica si estaría listo para el fin de semana cuando todavía están veremos de estilo de pitbull que se caen a plazos y que ahora se enfrentan a los Peit y descubrió gente se enfrentan dos equipos en el partido el fin de semana para quién le habla después de perder uno perdiendo esto otro seguramente ante los negros el último ante midle finos más a mí no bailaron vamos los quita nadie y así que viviremos del milagro de Miami hasta que vayamos al Super Bowl de nuevos señores un abrazo

Voz 27 46:56 saludos desde los Estados Unidos

Voz 7 46:59 si tienes toda las

Voz 28 47:09 la obra

Voz 3 47:19 bueno a ver qué te había dejaba a medias Andrea te había dejado que sólo uno de los seis mejores quarterback pagado estaba ahora en opción de entrar ayer en playoff que era precisamente el dos Brajkovic

Voz 0318 47:30 a día de hoy veo ya sólo había mal vas de podría pero bueno encaró con los anillos Repsol

Voz 1025 47:37 no pues eh esto

Voz 0318 47:39 lo más pagado luego Mata Rayan fue

Voz 16 47:43 hoy por hoy sería el día

Voz 0318 47:44 pero seis se pero bueno estafa

Voz 16 47:47 pero Stafford fuera Car fuera

Voz 0522 47:49 hay hay un dato que le deja un poco en evidencia los Buy Kings su récord contra equipos por cierto goza de era recuento de goza de Heras dos hasta el momento

Voz 7 47:57 sí lo sé

Voz 0522 48:01 yo digo que deja un poco en evidencia lo que es su récord contra equipos con récord positivo han jugado seis partidos perdido cinco y empatado uno no han ganado a nadie con récord positivo estos a eso

Voz 7 48:12 es un síntoma de algún

Voz 5 48:14 además de todo lo que podamos hablar técnicamente el partido es lo lo lo que hablamos siempre un poco también ese lenguaje de campo no eh sinceramente yo no les veo yendo a morder cada pelota yo esto Seahawks quizás exigir si comparamos el router con ellos pues privadamente los los quince que a lo mejor no compraran loa líneas generales pero les ves que matan

Voz 7 48:41 la y yo yo creo ha dicho dos cosas ha dicho una cosa

Voz 1025 48:48 queden que que me ha quedado más que de los Mike King Nadj quiere enfrentarse a Seattle en postemporada diez

Voz 11 48:55 estos maravillosos claro si delibera son dos

Voz 7 48:58 Congost se dijo lo estoy

Voz 0318 49:00 el es los probables clasificándose en el Center por balance que son por ganar la división social que probablemente será eh sí bueno no con Chicago nadie Khedira ha hacía a enfrentarse a Seattle

Voz 16 49:21 sí Ishikawa tampoco

Voz 7 49:24 nosotros yo creo

Voz 0318 49:26 yo creo que de esta manera

Voz 16 49:30 el número seis hombre la verdad ahí

Voz 0318 49:33 sí se señorío al primero lo dice siempre que que el todo empieza de cero pero sea quien sea el que sale como número seis de la de la NFC

Voz 7 49:42 se encuentra un regalo porque estaba gratísima sí

Voz 0318 49:45 por eso digo que no que que diferente mente a A

Voz 16 49:50 la asiática el que entrara como va caer no como campeón aquí de otra manera va a ser muy incómodo para cualquiera que entre como el números seis porque ahí están equipos

Voz 7 50:05 les decía yo

Voz 1025 50:07 de pronto el Real sabes

Voz 7 50:10 no ha llegado aire fresco a gritar

Voz 0318 50:12 entonces el quiere ser el veo que si entra puede ser más peligros

Voz 7 50:18 claro Minesota Carolina y Philadelphia está claro

Voz 0318 50:22 ahora vino también puede despertar Hay

Voz 1025 50:25 yo yo creo que lo tienen más complicado pero lo vamos a hablando vea que cambiamos de equipo que no queda un montón de no

Voz 3 50:41 otro de los favoritos que ha sufrido sufrió en la primera parte con Tampa pero que resolvieron sobretodo los más importantes se han puesto Z

Voz 9 50:50 al lado de tu nombre