La Vida Moderna | Elvis Canario's comeback

Voz 1 00:00 venga va

Voz 2 00:04 yo cuando veo rojo ahí ya ya Ana cajón

Voz 0470 00:07 joder macho es que fíjate que no habremos vuelto a caer hemos vuelto a caer

Voz 2 00:10 de que ya cuando veo ya hay rojo dividirá al Rec porque

Voz 0470 00:13 esta gente Itu hábitos es que

Voz 1194 00:16 esto lleva un rato rojo eh pero hemos vuelto a picar que lo estaba

Voz 0470 00:20 me vuelto a aplicarles claro llena yo dejaría de pizzerías y que está grabado esto es verdad que nadie bebido bienvenidos a toda la vida unas instrucciones de que esto suceda claro esto es la vida moderna en la Cadena Ser siempre la gente pensará que lo hacemos de cachondeo lo que parece que que no están grabando así no pero claro cómo hacemos esto una vez al mes a mi se me olvida si fuese todos los días ya dejaría de caer

Voz 1194 00:38 pero alguien dio la orden de empresa grabaron que no digamos nada eso es no no no no nadie

Voz 0470 00:43 cuando él lo dijo sobre todo esto desgraciados Koke ideas musicales en Chartres

Voz 1194 00:48 así para todos claro pero pero sale salen nuestra parte muchas pero la por la suya también eso es entonces la parte técnica está es así mi tirando a carpaccio pero yo tenía que cambiar

Voz 0470 01:03 pero se ha dado contamos pero lo que me ha despistado a mí Sendra luego está Sendra claro porque que que que nuestro leen como zorros que son bueno pero Sendra que ya hemos hablado de él que es un técnico veterano de la Ser un un tótem de la técnica al que respetamos no como a Koke uno vasallos dentro

Voz 1194 01:19 la ex all school perdona a contar una cosa es que ayer grabamos la lengua moderna si me hizo mucha ilusión que fuese con con a la producción porque me di cuenta de que hay una radio mejor hay esperanza ahí ahí de radio mejor dentro de la radio local como no solemos probarla

Voz 0470 01:40 pero precisamente por eso como yo he visto que entrar aquí tendría ajustar los micros y los auriculares digo sendos a tolerando pues también se ha unido

Voz 1194 01:46 también es que es que ha contagiado de te Koke Cockell la mononucleosis

Voz 0470 01:51 técnicos es te acercas a Ellis pega el

Voz 2 01:54 sí que que no es técnico que es malvado y luego ya técnico o no quién actor porno recordemos

Voz 1194 02:02 haremos lo que te gusta eh que te gusta el lunes eh

Voz 0470 02:07 lo que te gusta la paella eh

Voz 1194 02:10 cómo te gusta no quede nada en las que ha vuelto a venir de amanecido rodajes porno se alarga alargaría eso se alargan vas está roto de la crema catalana la arriba El más te gusta te gusta el su si te gusta el plástico verde que ponen padecen pero ojo que te comen la Sabas eh es increíble que si sobras hojas en la BBC

Voz 2 02:39 que no perdona a aprovechar hay que aprovechar la ola

Voz 0470 02:42 bueno vamos a ver estamos en la vida moderna están la punto hacer hoy programas Azimi de lo que dijimos que hemos del uno al mes así y nosotros nos enteramos ayer al no recordó oye que mañana así la verdad es que no lo recibimos con alegría

Voz 1194 02:54 sí porque nosotros es una alegría una sección Pepa

Voz 0470 02:57 claro por qué porque si hiciésemos asimismo los días también es que sabíamos así Mi pero ahora dentro de la vorágine de este año que también está siendo muy mainstream ahora un poco de esa exime a mí me viene como como agua de mayo que fiesta

Voz 1194 03:09 se valora muchísimo valor es increíble es un día de descanso

Voz 0470 03:13 Gianni explicamos porque sexto yo creo ha no quiero

Voz 1194 03:15 los mismo Nos gusta aislarnos nos estamos volviendo años claro los estamos todo como se dice Ana cornetas es verdad que eran los que se en los que se suben a la a las aún hay ahí se quedaban

Voz 0470 03:31 bien aun a una especie de columna y se quedaron arriba

Voz 1194 03:34 a eso eran si yo creo que como Simón del desierto desierto

Voz 0470 03:38 era eso no Ana completas que se subían encima una una pues no puede ETA contacto con nadie ni hacer nada

Voz 1194 03:42 el año ermitaño pierde viernes

Voz 2 03:44 el año no es el claro huraño lo tiene que no es claro no huraño que aseguró que iba iba hacia una ermita el tío huraño no Ermitaño un ermitaño ahí de ahí viene el nombre digo yo

Voz 1194 03:54 no lo sé estoy solo campo hice construir y construir una por eso hay ermitas en sitios muy raro si hay daños vivía un ermitaño alejado del mundanal ruido que hizo una promesa construye una ermita mito pero pero sabemos cogía mantiene no con nosotros creo que no es claro claro que es así un poco eso es como retirarlos del mundanal ruido

Voz 0470 04:17 es un programa El programa Ana éticos

Voz 1194 04:20 los hubiéramos ido a hacer esto al al a al al Atagualpa claro como el agua el cómo se llama la montañosa a Taiwán cuál la de Sudamérica el Aconcagua el Aconcagua

Voz 2 04:28 en el Aconcagua Yupanqui

Voz 1194 04:34 es el programa por por centrarlo también en Iberia el programa Fray Luis de León sí sí les gustaba recogerse decía que descansa da vida a la del que huye de el mundanal ruido iba a una una finca que está a dos kilómetros de Salamanca a que se va a Las Rozas aquí hay una tradición española de místicos San Juan de la Cruz Santa Teresa Santa Teresa Caldas Teresa pero no era mística se plasmaba era drogadicta flipado que no conozco muy bien la historia de hacer

Voz 2 05:05 la decía no yo es que alcanzó la la

Voz 1194 05:10 a ascética y luego da bueno pero lo fuera tanto

Voz 2 05:14 a la postre sí era era iba a decir una la una tuitera de ahora de entonces

Voz 0470 05:22 bueno vamos a ver eh la cosa es que a vale vale varias cosas tenéis tú no

Voz 1194 05:27 habla de Santa Teresa más bueno luego igual luego retomamos comía Mandrágora no había una planta en la de la encerraban la Genal La Mandrágora te llevarla no la Belladonna arrolladores Hot a Belladonna la cual Bell

Voz 0470 05:45 es que en cuanto es consciente de que es italiano cambia tu

Voz 1194 05:48 toda toda amigo tu presencia escénica gestualidad campesina

Voz 2 05:54 vamos a ver tú por por organizar esto

Voz 0470 05:57 en otra es nada concreto a no es así

Voz 2 06:00 tú si no estoy claro es que yo traía yo me había preparado para hoy el Camp back Special de Elvis canario el retorno Christmas retorno iba a ser ahora lo más más triste de la fruta

Voz 0470 06:12 es que el otro ya lo comentamos que estuvimos cenando

Voz 1194 06:14 la semana que dije que de verdad se había ido de preparado la vuelta riguroso que vuelve que dijimos como coincide con los es así ni lo vas a tener una así lo voy a hacer pero recuerda que hay no tengo pero sí que sabe crear un suspense una intriga yo voy a lo a lo que al día a día pero recuerdo que tengo lo doy es así no se puede poner música no se puede hacer nada hombre era cantar algo hemos hecho nombre unas por favor no sabemos comprado entrada ya bastante triste va ser dos ingente como para hacerlos

Voz 0470 06:47 bueno ya pero habrá porque si es así musical

Voz 1194 06:49 pero no nos hemos saltado no es crudo el ordenador lo usamos no entradas al espectáculo de José Mota Florentino Fernández el dinero pero pero aquí entrenador a son energía ordenador ya sea desde el primer ordenador japonés la canción de Elvis se necesitan menos energía que el para sacar las entradas para el espectáculo

Voz 0470 07:06 no yo estoy con la regata más gasta más vatios se consume más kilovatio hora poner una canción que mirar el ordenador porque poner la canción con que tiene que encender un aparato

Voz 1194 07:16 y esto que es un ordenador pero esto sólo consumen

Voz 0470 07:18 la pantalla estos ordenadores son muy eficientes ahora Illa

Voz 2 07:20 decirle que si no se han acusó a ciertos controladora

Voz 1194 07:25 lo que vota estar un poco a poco mosqueado de quieren de despreció hasta cierto punto humillante lo que con José Mota tuviste ayer al final me llamó para participar en el especial de nuestra otro hijo Fico mi día Rocío Alicia mi hijo quiso llevar luego las fotos que nos hicimos con ella al al colegio las imprimió a mi hijo lo primero que me dijo le fui a recoger ella sabía que íbamos al especial de José Mota era sería importante dice papá me puesto el doble de Gomis es el doble de gomina el otro padre sí sí claro para él era lo dice posiblemente uno de los días más importantes el año del año en ese año está bien y luego luego José Mota espectacular con nosotros pero la casualidad que el sketch que grababan ese día aparte del mío era otro con Florentino Fernández y Santiago a qué bonito entonces ya les voy a toda mi hijo se dedicó al final ellos ellos no conocían a mi hija todo el mundo muy amable Javier encantado de conocerte pero mi José bien arriba Falcao y confianza Camí mi hijo prácticamente acabó dirigiendo el sketch era un sketch de baile que tenían que hacer ellos tres Ibi la broma Javier qué tal lo hemos hecho preguntas ellos esperaban que yo les contestara con todo detalle YSL José Mota sigue siendo el más gracioso Florentino Pérez les épico claro es que si algo Florentino se le acercaba Javier soy ya más gracioso sino José sigue siendo el más bajos hiciera lo que quisieran Santiago Segura y Florentino Fernández José Mota siempre está presente a ello sí sí sí esto es un cuento de Navidad esto estoy de acuerdo con Javi fue fue muy bonito que Motta racios hicimos el cabrón sí sí pero también de hogar tiene su cosa David pero es que José Mota es gracioso sin querer si se flota también tiene lo también fue también muy divertido

Voz 0470 09:20 vale he visto a que venía bueno Pernía

Voz 2 09:23 qué les dije joder queríamos girar el espectáculo vuestro comprar la entrada y al final no fuimos Illa intentamos vender por Ebay

Voz 1194 09:31 no pocos recelos y eso no nos dejaron venderla en coches se quedara entregó obliga nadie se quedó con las entradas no que fan carísima joder Ankara se casi treinta euros cuando las pusimos a la venta

Voz 0470 09:46 eh por cierto aprovechemos que has asimismo lo que no es óbice para la promoción

Voz 1194 09:53 venga vamos a hacer la promoción que al final serán desde este viernes el viernes claro lo Logroño con Suu con Josu árbol vamos a ir al ser el previsible

Voz 2 10:03 ante se encenderá pues vamos el quince

Voz 1194 10:07 claro no me había dado cuenta que la sensación también la seca hombre me voy a aplicar ya pero pero sí podamos al quince tampoco me perdí las fechas por lo menos quince lo dicho por el cliente que esperaba un pequeño oasis de ánimo dentro de la promoción a ver cómo hago yo a Elvis canario en este ambiente claro estamos dejando así adrede para que hará llegar cómo de repente vuelve donde nunca debió de haber salido eso Sota Médicos sin nadie pero el momento no se va a llenar Zaragoza no va a haber de aforo un setenta y cinco por ciento se me siento muy grande pero estaría guay no sería bonito la sorpresa que nos daría la la noble irreal Villa de Zaragoza llenando lo que queda en los últimos días ya pero es que no pasar no sería guay varias guaguas siempre Jawai se ampliara el domingo estoy yo de yo con con nuestra ilusión Da Vinci si el green Rumpy el ha sido así eso siempre ha sido así desde los cuatro años me mi labor en la tierra es ir yendo a la gente en plan no Flip es verdad que yo lloré entusiasta Larry David por eso cuando ve a alguien muy contento como detrás y Lago el Memento mori

Voz 0470 11:35 desde que te conozco que hace ya hablamos hace ocho nueve años es verdad que tú tu actitud ante la vida ante la profesión entre la amistad y ante todo es es plana y otra no

Voz 1194 11:45 verdad aboga no ha variado osea época tuya de DJ en Salamanca claro pero yo no me conoce existe una vez que era el único DJ que Pitxot por supuesto no soy a la escuela buena sí City Ville dice grandes Dj's éramos pincharse eso de DJ que mierda ya pintaba sentado en tanto la vida de piel de su flipado los que yo te digo que ni siquiera etapa de DJ lo flipa no hay a otros niveles que tampoco vamos a vale vale lo que estamos diciendo a que tú no crees que vaya llenas Zaragoza yo tampoco pero siempre es que lo crea yo ya no es que yo es una cuestión de creencia vosotros creéis en una cosa yo no era claro nuestro todavía tiene que ir quedan días porque la gente no va a no se va a llenar va a ser el primero en muchísimo tiempo no sé bien pero está bien es un sitio muy grande que ya creo yo veo preocupado por cosa que no admite seis mil por ejemplo un poco menos cinco mil me he preocupado por algo que no es motivo de probarlo porque es lo bonito decir llenamos siempre principal sí venimos de sótanos infecto de Simón metió en Asturias a quince personas han hecho hace verdaderos

Voz 0470 13:08 estaba yo yo no estaba

Voz 2 13:11 sí hombre

Voz 1194 13:15 a lo mejor puse falta esto es como como el señor de los anillos de repente viene la gente de Huesca claro gente de Teruel suena suena el cuerno dejé a veces que el Valencia analizamos la Ana a las consecuencias de porque iban poco más lenta la venta que al final se que no ya había unas consecuencias objetivas también que que lo dificultaban el concierto la raíz unas causas Los planetas sí sí sí presionamos parece perseguir al final aquí en Zaragoza claro porqués y Zaragoza siembra competencial después de analizar la hablamos la todavía fríamente no es ningún acto no van Santiago Floyd Motta no iba a volver a una coyuntura social ni María Nicole corto es que es el catorce diciembre probablemente sea el Día Nacional de irse de cena con la empresa escenas de Navidad o de la fiesta de villanos han jodido excepto nosotros que ya sabes Koke que en esta casa

Voz 0470 14:04 no pero este año habrá que hacer pero en que Álex y Koke miro a vosotros y a mí me hago el año pasado pero este año el otro día en el grupo que tenemos con todos vosotros el grupo que tenemos estrellas más pobre que se llama así eh no no pusimos una fecha para

Voz 1194 14:20 no cena de hoy no quiera hoy vaya poeta igual yo no puedo yo te puedo decir yo voy a cenar con ellos lugar tu por favor cómo es que yo quiero y también tenemos que buscar sembrada

Voz 0470 14:37 el pasado habría que hacer dos treinta y dos habría que

Voz 1194 14:39 SER reservas podría hacer

Voz 0470 14:42 cena en otro entre vamos a mí casi reaccionamos claro con un Panettone

Voz 2 14:46 manera que que noche sí

Voz 3 14:50 no Panettone pongo pongo el pongo

Voz 1194 14:52 el de redención no vemos Anatomía de Grey vemos vídeos del rubios yo tú coger puestos prismáticos y el pésame a ver la Gran Vía eso es lo vamos a hacer ahora ponemos la mecha valen subimos unos patinetes a cargar noche muy loca Twitter hoy el twist twist and entonces tengo claro el Twitter es el mayor el el el mayor es el juego más preliminar sexual que he visto nunca pero en ese de colocar te tupido aquí ya sabes eso eso vamos en Twitter en casa pero de los básicos de los siguientes destacar es la existe en cuanto veo que la noche sea Twitter de verdad eso favorece hombre

Voz 2 15:38 dime tú protestas como todos

Voz 1194 15:41 muy Athletic que mal se tiene que dar todo para sacar el Twitter lo comí Twitter por Malasaña

Voz 0470 15:51 yo tengo el Twitter como cuando legal tal como el el además en parapente y tienes el para qué y de claro sirvió qué tal tiró de la anilla del Twitter se desplegó

Voz 1194 15:59 pero qué clase de cita tú le dice a la chica vamos

Voz 2 16:02 jugar al tristes bueno pues no sé

Voz 1194 16:06 esta tengo un hueco en el salón que no hay nada sólo para que quepan TUI cuando miras del piso ya lo hiciste que pasa estoy

Voz 0470 16:16 eh bar en cuanto llevamos Álex vale que la razón no digamos cuánto porque a veces quitamos cosas o ponemos con esto lo vamos a quitar lo que nunca hemos hecho es poner cosas eh

Voz 1194 16:29 hay gente que no quedaba corto tiempo no que me entero cosas

Voz 0470 16:32 el programa

Voz 2 16:34 vale vamos a ver es el momento de sacar a Luis canario espera apenas se ves como no ve como no se crear suspense

Voz 0470 16:42 sí sí claro que me ha si esto esto antes el canario el otro día el lunes descubrimos que no saber mandó una caja de frutas con doscientas rutas que no se había enviado el miércoles pasado y cómo voy a Puente no la recoge medio podría

Voz 1194 16:53 lo que hicimos tú te acuerdas que preparamos para Promoció todo todo ha sido Coco la frutas hará lanzamos una fruta uno la agosto la gafas de romper no fue increíble que le costaba romper una trincherazo sabiendo no sale bueno pues no lo intentamos

Voz 0470 17:10 entonces hoy él mismo es el mismo del otro día Noales al pueden pueden meter es que no sé si el si me permiten que productor entró al estudio o hay que salir de otras lidió Bengasi me venga centrales coger

Voz 2 17:22 con la caja de fruta zorro

Voz 0470 17:25 atracó que claro Koke nunca puede entrar porque está con la técnica pero como estos son hay que darle al récord suele quedar la atención entre a no entradas al final

Voz 1194 17:41 oye voy yo como si fuera para que me está escuchando dinámicos y no permitas asimilado muy claro asimismo ha vale vale vale va va Nacho a recogerlo como si fuese una una un niño federal como cómoda recoge está retando con la caja esto es increíble parece de la isla de Sentinel del norte lo llevaban cocos Sentinel del norte sí sí en la guerra va a Cuatro Caminos eh el ahí la puerta para que

Voz 0470 18:17 cómo se llama el chaval fruta a eliminatoria frutas OME

Voz 1194 18:20 es que no sabemos si Fritz Fruit

Voz 0470 18:22 eh

Voz 4 18:23 lo que no sabemos si es eso pues lo tome buena que se estropea

Voz 0470 18:29 claro y ahora va a pasar lo mismo porque supongo que él sabe es que no pone nota ni nada sólo pone que uno para asimilar la fruta para ustedes la paja para la cabra ha de chaval muy bien muy bien eh claro para

Voz 1194 18:40 claro claro la cosa es que no ha enviado nos ha puesto poner en bolsitas individuales eso sí

Voz 0470 18:46 bruto por si cabe alguna duda esto es un chaval que por iniciativa propia salido la puta oye decide mandar cajas de fruta pero claro la ha vuelto a tener mal Time porque como hoy no hay público se va a volver a podrido

Voz 1194 18:55 como lo es como lo de la demanda hay repartidos entre el público pues no sé con qué públicos

Voz 4 19:00 a dijo el Ignacio como está recogiendo del suelo la la paja eh

Voz 1194 19:05 a lo divertido

Voz 0470 19:08 hoy ha venido en fruta pero sí que lo vamos repartir por la redacción

Voz 1194 19:10 lo hayamos a deportes se estropee lo damos hay ahora La Ventana

Voz 2 19:16 pero esta fruta de Iñaki Gabilondo estaba muy pálido que está más pálido bueno ya me vale son plátanos al el plátano vamos a ver que aguanta hasta el lunes cree nombre que han quedado en cinco días

Voz 0470 19:35 la diferencia gustativas entre que por ejemplo a tener un salmantino y un canario

Voz 2 19:39 no me apetece pero antro fumador y un no fumador sí que usted está bueno vale vale pues ya nace todo si sí tenía muchas cosas en bolsitas e ir a lo repartimos da con guiños

Voz 5 19:57 estrenamos una al es otra ve a otro detalle endosar perder

Voz 1194 20:01 hola te ponen tres a Koke que no

Voz 5 20:03 necesita mucha tiene más más ingestas

Voz 1194 20:06 qué puede quema mucho y esto es una montado el todo es en su huerta aprieta El un chaval que está loco normalmente cada día

Voz 2 20:15 de no sé dónde de de Málaga que tenía que ser de manera no muy buen terreno para cultivar

Voz 1194 20:28 que días

Voz 2 20:30 yo digo que encima contra a saco contra corriente

Voz 1194 20:34 en plena mandara de Murcia puestos dice bueno pues a poco te agarra la fruta por el salitre del agua del mar que lo estropea todo en Murcia

Voz 2 20:46 en multa de alguna manera a cultivar

Voz 1194 20:54 que no montaría un negocio de

Voz 2 20:57 el Málaga no

Voz 0470 20:59 no te creas tú a la horticultura disipado

Voz 2 21:02 luego el turismo que que eso se vuelven loco pero pisan todo

Voz 0470 21:10 en Málaga hay tanto turismo que no pero no no permite el sector primario porque que te lo destroza los turistas son como la como la langosta actos

Voz 2 21:17 ahora mismo hay de cincuenta mil euros para invertir en una planta no lo veo

Voz 0470 21:24 no

Voz 1194 21:24 no lo voy a ir del suelo leer entusiasmo que yo le pongo siempre pero te dicen

Voz 0470 21:29 los cincuenta mil euros son te lo damos OPA Estopa nada sino plantas y no quieres tenerlos para la fruta en Málaga te lo pierdes

Voz 2 21:36 qué harías no lo entiendo ahora

Voz 1194 21:39 en fin con la mil euros sólo para eso llegan Business Angel se dice te da

Voz 0470 21:43 yo te doy cincuenta mil euros porque me gusta tu iniciativa sólo para que plantes cosas en Málaga

Voz 1194 21:48 si no lo está para sino a hambre pues si las elecciones nada pues entonces sí que te arriesgas intentaría total en Málaga sale el primer hombre sí si es o plantar en Málaga o nada yo plantearía Málaga frase me da elegir cualquier otro terreno en Alcoy fíjate que el Alcoy también con todas las eh bueno mucho la faceta de analizando donde sí que hay mucha sabes quién es ingeniero agrónomo y nadie lo Agüero cuando eh es ingeniero agrónomo Iggy Rubín y del otro trío de cómicos de la SER que tuvo que fuerte es verdad que te no pasa también lo cuanto tal también no que con plantas de marihuana y claro porque es ingeniero agrónomo y maneja que Le cuidaba su abuela si yo he hecho muchos ratos con por ejemplo de especialidades de sandía

Voz 0470 22:46 ha pasado ha vuelto a pasar otra vez carrera es que esto es increíble el el olfato que tiene este señor Pablo para oler Burriel porque hace hace un mes

Voz 1194 22:55 que la dije venga ayer que estamos con la lengua moderna cae un grupo aquí el director de antena de la cadena SER que Imagenio nuestro jefe en realidad si hablamos a nivel teórico nuestro jefe Bangladesh ha venido a ver el programa tres veces en cuatro años tienen Twitter bajo el brazo y las dos únicas veces esta temporada ha venido

Voz 0470 23:14 es así en pole que es increíble es un sabueso de de de del del

Voz 1194 23:19 yo yo creo que bueno creo no es una es real esto los jefes de la SER tienen todos un altavoz en el que escuchan lo que está claro que se está grabando en ese momento y entonces claro la escucha usted no hay Haley yo es verdad que está pasando que se está juntando ahí eh

Voz 0470 23:37 ha entrado Eto'o Dani Mateo usted mi mire el trío que hay ahora mismo el director de la de la Ser Dani Mateo y un youtuber que no es que no tiene ni nombrarle

Voz 1194 23:46 cierto es que es cierto es

Voz 0470 23:48 esto es el melanoma de internet

Voz 1194 23:52 cierto es que tenemos Flora

Voz 0470 23:57 no es que hoy hoy estamos en crudo como qué era eso es es que lo tenemos afronta Jorge ni tenemos fruta fruta pero vamos a ver es que lo que le

Voz 1194 24:09 pero no pueden entradas entretenimiento

Voz 0470 24:13 Koke dile que sólo se pueden quedar en el umbral sería ilegal

Voz 1194 24:15 Alex Natxo lleva a llevarle deja así mi tema ser desde allí a gritos

Voz 6 24:25 llevan disfruta flota la ruta ni que gritaba pero llevarles ya vale

Voz 1194 24:31 la llevamos vale plátano el plato no mar una una una bolsa para cada uno

Voz 7 24:42 con cuidado muy bien porque una ni una

Voz 1194 24:45 Pacheta yo que no me regala Luis toma tomate la bolsa frutas disfruta eh

Voz 0470 24:52 ya estás española

Voz 1194 24:53 siete de Málaga de Málaga el que menos ves venir el precioso porque hechizo te lo mala que la fruta Pajín probable muy rápido estos programas en teoría no podemos hablar con nadie son programas crudos asimismo me pero tampoco tenía guión no es tan cruda que no no no hay nada no hay nada los demás sólo una cosa es lo que estaba en Málaga estaba diciendo Ignatius que Málaga no

Voz 0470 25:13 emite cultivar cosa frontis colas no no hay

Voz 7 25:15 dice un colega que no nos ha pero tengo

Voz 1194 25:20 está muy fuerte allí aguacates y aguardiente mil euros pago vale pago en este si no tengo nada más que no es que en este momento que no pueda de interacción con otros humanos y venía con la fruta valen Dalla gracias eh de libertad la verdad es que estén Lodge siempre en el este de Josep

Voz 2 25:45 en aquel momento son como trancas Ibarra empecé baja la mesa cuando llevamos ya

Voz 0470 25:53 veintiséis minutos y entonces hay que hacer el vicario

Voz 1194 25:56 has acercado me canario sacamos el twist los otros tres más echado Rato pero altruista nunca hemos jugado los tres jugaremos balón cuando yo prometo que yo me te contenga Thatcher oye sabes el Twitter permite un uso

Voz 0470 26:12 a erótico

Voz 2 26:13 claro claro por supuesto sí sí pero con una cosa lleva a la otra hasta los quince para poner la caja infantil Clan por persona ante más de quince haré quince a noventa y nueve

Voz 1194 26:29 pues el Elvis canario recuerda en crudo no haber que no me ha tocado sea no pero yo no yo apelo un poco apeló ya que me ha vamos a ver ha entrado gente al estudio no hasta lumbral bueno pero hemos interactúa con otros humanos damos cita la música por lo menos hombre déjame hombre claro fíjate que es música está de karaoke claro sea lo mínimo la lo peor sólo sólo va a quedar más cutres con música

Voz 0470 26:54 el ex Midi yo creo que eso es así Mis sólo admite Midi

Voz 1194 26:58 Pepín además una producción siendo la introducción a ver si te voy convencido no no me parece bien tú sabes en qué montado lanzarlas los loteros no tengo ni de apertura que contaban luego que le he pasado la canción Maryland dicho cuando tiene que meterla o quiere que tome decisiones creativas

Voz 2 27:16 cuando juego cuando yo me vista y coge el micrófono

Voz 0470 27:19 hay una señal metiendo cuenta que yo actor broma en calzoncillos

Voz 2 27:23 eso se porque no quería perder tiempo diciéndome entonces pero espera antes de eso es que estoy escribiendo como las memorias derbis canario

Voz 1194 27:31 entonces bueno pero esto fíjate que lo maneja perfectamente que va a ser dos minutos dos minutos son no pero decirle si eso menor no lo no no porque luego ya quitamos algo al principio chiís ha sido un rollo todo yo estoy en persona vuelve vuelve

Voz 0470 27:47 esto de verdad es que para mí era vicario me gusta tanto vuelve de verdad perdón a David igual deberíamos sentarnos tuyo ahí es verdad Nos sentamos de público

Voz 1194 27:55 bien bien jinete se quita la camiseta pero seguir hablando de alguna forma beber aquí vea estamos bien aquí o quieres otro lado

Voz 2 28:07 aquí estamos bien aquí

Voz 1194 28:10 bastante bien tardando un poco

Voz 2 28:13 sí

Voz 0470 28:14 déjate una gama de pincha piensa que ser que está viviendo

Voz 8 28:21 pero entretanto no

Voz 1194 28:26 bonito hacer un homenaje pero

Voz 0470 28:27 pero es que es imposible es que el esa falta de España

Voz 1194 28:31 eso a mí no me salen fue muy orgánico sólo sale muy lo tiene claro como no lo hemos quedado nosotros

Voz 0470 28:39 bueno Laga no Legaz humana a la entrepierna

Voz 1194 28:42 la que está en plano

Voz 0470 28:45 Nacho pero necesitas el micro sí claro ahora ahora es cuando eso me dijo que el micro de mesa se puede llevara

Voz 2 28:54 no que no

Voz 1194 28:57 volver a no ahora anhelamos el micro nosotros que se nos oiga maneja

Voz 2 29:02 para gracias no joyera caballeros hay acuerdo

Voz 9 29:10 con Pepa

Voz 10 29:13 ah bueno sin introducciones en que quedaron

Voz 1194 29:21 bueno todo

Voz 9 29:22 cómo

Voz 1194 29:24 don Luis el cura se debe dijo no siendo un niño y Se trata de que debido a la misma

Voz 10 29:38 ya

Voz 1194 29:42 pesaron treinta años de desenfreno pero no bueno todo esto sólo en acuerdo cuál te pasa ni que yo estaba intentando otro leal un poco pero hay que a ver qué hacemos claro es que lo de la misma vacas muy gracioso un restaurante digo Caballero dijo el plato estrella al calabozo la guardia si no hay pensaron Dream vallas de desenfreno el y rock'n'roll

Voz 11 30:23 Agüero

Voz 1194 30:27 si doy un niño que haya un partido pedir un patio Dubai

Voz 10 30:36 entonces llamaba la pelota perdón perdón a ver

Voz 1194 30:48 no parece que no sé va a aparecer la canción corregir sobre la marcha

Voz 12 30:53 eh

Voz 0318 31:07 se pueden hacer chistes de animales pueden hacer chistes de negro fuera sexys y también de eh aspersores Aller ejercer ser profesión pero cuando se hace humor sobre el sociales te favorecidos y entonces sientes que como cómico de alguna manera esa confianza que te ha sido toca muy mal existe cueste

Voz 1194 33:20 el baile de San el baile de salida pero por qué se yo sé al final lo que pasa es que también un tardío acaban por vamos el programa ya aquí los tres de la canción está bien no es una canción hecha con cosas que ya había dicho antes sí básicamente pero lo habían leído en Twitter ya vacaciones yo la vi en la segunda temporada de la vida moderna en la ve un poco lenta para bueno pero como reclamo para que venga más gente adelantar Zaragosa la basado en esta serie no tenía claro si venir a no podíamos acaban esto va a pasar a mí vamos a ver a mí fuera broma me gusta sino pues está muy bien que está muy bien más atípicas verán más lenta que otras veces haces una inflexión el peligro en directo de

Voz 2 34:12 que por que porque es un tono muy bajo

Voz 1194 34:14 tuyo claro es verdad es que lo hace muy grave está tirando de caja torácica va a costar hacerlo tan grave y esto que Beato en directo no a mí no me pienso mover

Voz 2 34:28 pero por no aguantar esa que es muy exigente

Voz 0470 34:33 no es que además al final hacer una inflexión cuando cuando ha sido por aquí paseando y luego ya vuelves hacer el estribillo la última vez que lo ha sacado de dentro

Voz 1194 34:39 lo digo y lo bueno de la casa el último trozo Jabois ahora como uno T en un momento dado la canción muy bien en la que la interpretación excelente lo único le veo hable lo buenos que más Corea yo creo que la gente sonreía con lo de IPI de Si yo creo que por muy educada tendrá que ser la gente lo pasa que también perdemos el momento Baile de la otra canción

Voz 0470 35:06 no pero pero no porque creo que con el baile este final El baile final permite hacerlo con el público

Voz 1194 35:10 interactuar con claro lo intentamos final para que haya Payá crear eh

Voz 0470 35:17 lo que sí perdona en lo han aparte hacerla en Zaragoza también de semana en Logroño habrá que hacer esto a través de un estudio con público

Voz 15 35:24 el lunes vale vale vale repetiría para disfrutar y me acordaré pero que no escrita la letra la tengo escritas pero no pero como eh pero como era pero sí sí pero