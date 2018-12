Voz 0313

hola buenas tardes seguro que esta semana ya han empezado a recibir ya habéis empezado a recibir sobretodo a través del móvil las primeras felicitaciones de Navidad hay de buenos deseos para el año próximo yo quiero compartir una que me ha llegado hoy mismo y que creo que podrían aprenderse de memoria recitar como si fueran los diez mandamientos podrían aprenderse los Lass que nos han metido en un berenjenal de aúpa pienso en el lío de Cataluña claro sobre todo en un día como hoy pero no sólo eh creo sinceramente que sirve para todo recuerdo Se trata de una felicitación navideña dice así que el año dos mil diecinueve nos traiga dos puntos políticos capaces de dialogar aquí y en todo el mundo que entiendan que dialogar no consiste sólo en hablar sino básicamente en escuchar que pactar supone ceder pero ceder no significa perder sino ganar un acuerdo que no olvide nunca que su tarea más importante es ayudar al progreso de los ciudadanos y que el auténtico progreso sólo se consigue con la paz social empujando todos en la misma dirección no sé ustedes pero yo estoy Pequeño tratado de sentido común lo difundirá urbi et orbe ya sé que alguien estará pensando debían pero son sólo buenas palabras palabras huecas pero no o no sólo eh yo creo que en esta modesta felicitación de Navidad o carta a los Reyes si lo prefieren se condensa el ADN de lo que en verdad debería ser la política que podría resumirse además en un concepto los políticos están para solucionar problemas no para crearlos dicho lo cual ustedes creen que nos harán caso eh que alguien tendrá un ataque de responsabilidad y aparcar la calculadora de votos iré intereses propios porno seguramente no pero por pedir por soñar por pedir que no quede bienvenidos a La Ventana