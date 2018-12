"La Consti" de Forges, vigente 40 años después

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

aquí estamos en La Ventana con Roberto con Isaías como todas las tardes hoy tomamos café con el amigo Jon Sistiaga hace momento hemos abierto programa con el contenido de una felicitación de Navidad que era un deseo general a toda la clase política para que en el próximo año aprendan un poquito nos regalen alguna solución a los problemas estoy absolutamente convencido de que esa felicitación le hubiera gustado mucho muchísimo a alguien que ya no está con nosotros que nos regalaba nada pero que ayudaba muchísimo en el día a día una barbaridad

Voz 0313 01:03 con esta tarde a partir de las siete en el Ateneo de Madrid se va a rendir un homenaje a Jorge es presentar muy importante el libro que escribió hace cuarenta años sobre la Constitución ahora que se celebra el aniversario Iker que es una magnífica idea cantidad de los responsables de de la editorial Espasa Toño Fraguas buenas tardes amigos hola bienvenida La ventana cómo están muchas gracias me encanta verte sonreír encantados yo es lo primero quería preguntarles cómo está porque hoy es un día especial el veintidós de febrero será cumplir un año de tu padre bueno no sé cómo han sido estos meses este tiempo

Voz 0356 01:37 mira estamos bien en general en mi familia tenemos la suerte tuvimos desde el momento en que me llame padre de de todo ese apoyo que recibimos pues ese apoyo ha perdurado había permanecido y hemos estado muy ocupados también

Voz 4 01:49 para mí no para mal cuando se muere alguien así y a nosotros se nos mueren casi varias personas a la vez un padre también se muere una persona importante también en un ídolo yo era muy fan de mi de

Voz 0313 02:02 más allá de eso mientras esta gente da mucho trabajo mucho trabajo porque te dejan mucho más que lo que dejamos el común de los mortales no entonces todo eso hay que

Voz 4 02:12 donarlo ya hay que intentar ordenar de una manera que sea accesible que no se pierde que también perduren entonces que esa ocupación dar atareados toda la familia todo el tiempo tenemos un grupo de Whatsapp sólo para esto sólo pararlos para esto pues también ayuda a sobrellevar un poco el el duelo no que también claro hay un duelo hemos estado hemos estado todo

Voz 0313 02:34 los revisando el libro ahora con motivo de la reedición y cada uno tiene su viñeta preferida ahora describir hemos alguna para los oyentes que no lo conozcan aún pero hay un montón que son hay gentes que es que no han perdido ni un ápice de si de su de su utilidad

Voz 0356 02:50 la la conste como la llamaba eres como lo hacíamos nosotros salió por en fascículos la editó él era una autoedición puesto que es a que está tan de moda no dos toros lo pues eso la auto editó El con Amazon e sin Amazon con la ayuda de Alfonso Azpiri en los en los colores sí evidentemente alguna claro hay temas que siguen vigentes porque es que ha hay un problema pero si algo le pasa a nuestra Constitución es que eh sigue estando de actualidad porque estas cosas nunca terminó de cumplirse nunca nadie se ha tomado realmente en serio ningún partido político de verdad ninguno de los que hasta ahora estaban en el Gobierno tanto tiempo de verdad se han tomado en serio lo de cumplir marcarse como objetivo no cumplir a rajatabla porque no se puede cumplir a rajatabla pero por lo menos tener presentes esos ideales y claro miles de España arrastra esos problemas que esta Constitución ha contribuido a atemperar ya bueno a mantener un poco atados pero a problemas que persisten algo algo intuía ya tu padre porque en este libro en el título preliminar que

Voz 0313 03:52 ese recordemos en España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político bien dos blanquillos comentan con ya empezamos no dice nada de viene de mujeres adiós señor alcalde no saque empezado ya fuerte sí sí

Voz 5 04:10 no tiene es verdad que tiene tiene defectos también el

Voz 0356 04:13 lo que Copasa en cuarenta años si hemos cambiado mucho también como sociedad hemos cambiado mucho entonces por ejemplo hay una cierta predisposición a sacar de diputados a hombres y de mujeres dedicados a la mujer es es verdad que también hay algún mensaje feminista eh pero tiene estas cosas de pareja

Voz 0313 04:29 Concha es muy buena esa es sigue teniendo

Voz 0356 04:31 yo digo pero bueno saben los náufragos todos los personajes yo creo seguramente es la única manera si hay alguna posibilidad de que un ciudadano se lea la Constitución entera de principio a fin sí yo creo que la única posibilidad es en esta versión lo digo con toda la humildad porque es la única que un poco entretenida amena que te puedes reír incluso de cada artículo incluso entender mejor algunos artículos vale

Voz 0313 04:51 el que déjame que recuerde sólo uno más el artículo treinta Dios apartado dos la ley regulará las formas de matrimonio la edad y capacidad para contraer los derechos y deberes de los cónyuges las causas de separación Iris solución y sus efectos la viñeta es una pareja que se va a casar iban diciéndose foca Calvo vaca burra Marie Collins y los niños que arrastran que en la cola del vestido de la novia uno Le Brun y tu estudias o trabajos de corta el rollo cebo

Voz 0356 05:16 ya ya están todas las maneras de hablar de mi padre allí bueno hay una nacional abarcante que tiene cuarenta años y luego escribió mucho publicó mucho hizo muchísimos otros la historia de aquí la historia foránea pero aquí está ya todo un poco su universo está ahí

Voz 0827 05:30 a mi me parece que ese artículo del matrimonio habría que marcarlo y habría que explicarlo muy bien porque yo creo que si a los constitucionalistas del setenta y ocho les dices que en ese matrimonio iba caber el matrimonio homosexual claro les da un síncope cupo no yo creo que es uno de los de los artículos que nos marca muy bien la modernidad de El Mundo dice no esto el régimen del setenta y ocho bueno es un régimen en el que ha cabido casi todo y desde luego muchos que hablan de reformar la Constitución lo que tendrían que hacer es no de formarla más porque yo creo que en los cuarenta años más bien lo que se ha hecho es de formar una Constitución que es muy maleable donde cabe todo iba en donde por supuesto en una Constitución que debe ser reformada y que debe ser actualizado pero que han cabido cosas extraviada

Voz 0356 06:14 hay gente que nosotros a todos los lunes decidimos mantener viva la cuenta de Twitter de Forges todos los lunes decimos que día ponemos una viñeta nueva no nueva inédita sino que a lo mejor era del diario Informaciones Diario dieciséis los lunes es un día más es un plomizo pues un lunes el lunes pasado pusimos una de dos mil tres que era la conste que dibujada así como señora con la urna con un personaje pequeñito dice oye sabes que te quieren hacer un lifting

Voz 0940 06:42 dos mil tres seríamos hablando ya de limpio

Voz 0356 06:44 en la cual osea que bueno son cosas recurrentes

Voz 0313 06:47 el recordemos por cierto a los oyentes que la primera viñeta de Forges se publicó en el diario Pueblo el trece de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro y la noticia pues mira nos conecta también un poquito con la actualidad hoy estamos con el Madrid Central las obras la Gran Vía todo esto bueno pues esa noticia era era el bacheado de la calle Méndez Álvaro de Madrid

Voz 0216 07:05 sí ha habido una campaña en aquella época de bastante miseria horquillas artística pues había que tapar los baches con unos héroes que había hice llegaba el cemento y no los obreros iban como en el dibujo que son señor que lleva una boina un chaleco y una faja pantalón de pana y zapatillas de estas lo que llamáis vosotros os Pardiñas y entonces bueno como una pala se dedicaba a tapar baches que pasaba que Madrid había de verdad que esto es curiosísimo hubo cerca de cien mil baches que no se arreglaban nunca no entonces Arias Navarro que era el alcalde de Madrid dijo vamos a organizar una gran campaña de ahí en el diu Hermida Jesús Hermida afortunadamente me conoció dijo este tío puede valer el hecho es que así fue me publicó y a partir de ahí pues todo

Voz 0313 07:54 el Museo te queda el cuerpo escuchando la voz de tu pues la verdad es que forma parte del mucho trabajo que te dan el sí

Voz 0356 08:00 pero pero no me da sinceramente no me da una pena me da así me da melancolía me da que no te gusta pero pero a mí me gusta me gusta que esté presente me gusta que que que bueno que siga vigente y estamos haciendo todo lo posible por que sea así hemos hecho esta reedición de la Constitución pero hemos hemos ha sido también la constituye la protagonista de un sorteo de Lotería ahora el día ocho ha sido un sorteo en el Congreso también a la conste que tenemos en marcha una exposición luego nacional el año que viene porque claro los cuarenta años se celebran desde el seis de diciembre pasado todo hasta el seis de diciembre del año

Voz 0313 08:35 el comisario de la exposición no bueno oye veo decía antes antes

Voz 6 08:40 de aquí al programa que os había dado te habría dado a ti personalmente mucho trabajo todo eso que nos estás contando la herencia e incluso otras herencias que pasan por ahí artísticas quiero que habéis tenido que tapar como alguna sino una vía de agua no bueno me da mucho trabajo

Voz 0356 08:53 a mí ya que viene mi madre muchísimo trabajo pero sí ha habido cosas curiosas por ejemplo hacer hace no mucho nos descolgamos con qué con qué nos además de casualidad nos enteramos de que hay una subasta de una de una casa de subastas con tres sedes en español de un un presunto óleo de Forges un presunto creen que Aviación salir a dos mil euros de dos mil once mil euros sobre esto cómo es posible además malísimo el óleo que oye que que a lo mejor pero malísimos evidentemente era era falso previamente se habían contacta con nosotros algún tipo de Marchante tal y cual intentando auténtica autentificar una pero bueno siempre hay personajes raros yo creo que debe pasar más al hilo de estas de estas pérdidas no de gente conocida bueno pues siempre hay aprovechados y tal bueno no hizo falta mandar la policía porque retiraron la subasta pero pero sí ha habido cosas de estas

Voz 0940 09:46 hoy en este año de de rebuscar en los los legajos en los archivos de tu padre aparecido algo sorprendente pro oye no sé igual lo pues contar todo pero bueno proyectos en los que él estaba bien nietas yo

Voz 0356 10:03 a España porque tenía ideas constantemente ideas algunas peregrinas otras geniales y algunas peregrinas y geniales a la vez que es posible mira

Voz 7 10:12 todo el el archivo los documentos de de

Voz 0356 10:15 padre los ha catalogado

Voz 7 10:18 hoy los ha digitalizado mi cuñado fija

Voz 0356 10:20 te que después de campos de los cuñados tiene cincuenta cuñado sin de puñado de pienso que ahora mismo están tus hermanos Daniel Daniel generoso que es documentalista ex archivero profesional bueno el caso es gente eso hace honor a su apellido a José Bono con la ayuda de mi hermana entonces prácticamente a la obra estaba muy controlada hasta teníamos la mitad

Voz 5 10:41 indexar Hay accesible quiero decir que sabíamos que decía cada

Voz 0356 10:46 este y la otra mitad estaba digitalizada pero sin indexar faltaba algo por digitalizada vaya pero mi padre había dejado firmado un acuerdo nacional para ceder toda la obra y que culmina así la digitalización un proceso que estamos la donación la donación del archivo

Voz 6 11:02 ya ya sus surgieron muchísimas

Voz 0356 11:05 esas curiosas han surgido personajes que nunca llegaron a luz han surgido formas de dibujar distintas de Forges con firmas distintas hace poco encontramos unos dibujos firmados por un tal Flanagan no solamente sabíamos que era sin duda algo de él porque esos nombres eran muy su

Voz 0313 11:22 han Morgan constantemente no

Voz 0356 11:24 no pero en una especie de alter ego de forja no allí un intento no muchas pero mientras que sea van si no no es van

Voz 0313 11:31 sí cuando te quedas encantado no estoy hablando de la conste de lo que hay de lo que venga

Voz 0313 12:12 estamos compartiendo estaba a primera hora de la Ventana con Toño Fraguas porque recuerdo que esta tarde a las siete en el Ateneo de Madrid se rinde homenaje a Forges y a propósito de esta polémica que dejábamos atrás con lo de la canción antes de a Toño que claro que se nota el paso del tiempo en este libro de viñetas porque en alguna escena pues el finde hay cosas que hoy seguramente serían consideradas políticamente incorrectas no por ejemplo en uno de los artículos son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos la ley reconocerá el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España la viñeta que lo ilustra es un señor con los pelillos aquellos que salen de la calva llamando por teléfono diciendo oiga quisiera saber si una ley electoral ponen algo de diputadas con sesenta

Voz 0940 12:56 arrobas porque detrás tiene a su mujer

Voz 0313 12:59 el dibujando una Concha Concha for senadora preguntan dice no que sesenta arrobas para Canal que se ponga al jefe que le voy a casa si ganó hoy a alguien o bueno era imposible enfadarse con alguien alguien alguien que

Voz 0356 13:13 claro que sí lo que pasa es que sí es verdad que en otras es ella la que la que ponen fin a la que meter en cintura al marido y luego sí que sí que es verdad que mi padre como todo el mundo lo largo de su trayectoria y aprendió como claro que es un deber que tenemos todos los hombres de aprender conocer nuestros estos tics machistas y algo más que tics a veces e ir desprendiendo unos de ellos supongo que no que nos moriremos sin habernos desprendido de toda la energía machista que llevamos encima pero a él esto y seguramente mucho antes que hay mucha gente in mucho antes que otros que todavía no aprenden cómo ya hay ejemplos por todas partes y también para

Voz 4 13:49 por ejemplo el mundo taurino Mi padre tiene una tauromaquia

Voz 0313 13:53 cien fotos de él toreando novillos

Voz 0356 13:55 luego acabo siendo no acabo siendo ya hace muchos

Voz 0313 13:58 años gracias en estas cosas a mi madre que le que le insufló estamos los animales acabó siendo un militante

Voz 0356 14:03 te animalista convencido no sea que bueno

Voz 0313 14:06 en esas hay muchos hay muchos muchos hay bastantes cazadores lo digo porque conozco alguno que un día sin saber exactamente por qué en lugar de encarar con la escopeta lo cambian por la máquina de fotos tres cero pero sin que poseo fruto del contexto o no pero que en un día cambian llegada no yo eso está bien hace un par de años coincidimos con Isaías en un premio de la Federación de Mujeres Progresistas y los dos explicamos concretamente eso que nosotros hace treinta años cuarenta No éramos exactamente como ahora y que se trata de con el tiempo en fin que el tiempo el paso del tiempo tiene

Voz 0356 14:39 ese es el padre contra seguro

Voz 0313 14:41 los peores los pros está poder ver las cosas con un poquito más

Voz 0827 14:44 repetimos a una desgracia que nos hemos ido quitando del machismo que hemos nacido en un mundo

Voz 8 14:50 bastante casposo en ese sentido y hemos tenido que ir aprendiendo efectivamente tu padre todavía ha

Voz 0827 14:55 Mayor pero hemos tenido que ir aprendiendo muchas

Voz 0313 14:58 cómo explicamos en el otro día nos va a tocar a todos los jóvenes y a los todavía más joven no estuvo mal ayer Enrique Cerezo verdad que mira que es un tipo Madrid gracioso divertido en otras cosas de tal ayer le preguntan por si se habían gastado toda la pasta de la Leti en el en renovar a Griezmann y dice yo detenido yo no hablo y menos con mujeres y ahí quedó la cosa el y luego la chica quedó ahí los compañeros no dijeron nada

Voz 0356 15:20 la cosa que nadie le reprendió

Voz 0313 15:22 es una cosa sí sí sí sí porque este es presidente

Voz 0827 15:25 de un club de fútbol que tengamos a un presidente de Gobierno que le metió el bolígrafo en el escote de una compañera fue fue reelegido y fue reelegido

Voz 0313 15:34 no me acordaba de oye yo tengo una duda de de esta reedición libro de la Constitución y tiene que ver directamente con Isaías que es el rey de las palabras que nuestro examinador principal aquí al final cuando se despide la conste con un pañuelo y un amago de lágrima y El Sol estaba poniéndose en el horizonte dice adiós chatos estará en este libro siempre que me necesitéis muchos besos de vuestro ellos protege con J está jotas querido bueno

Voz 0356 15:57 esto es una no es la única falta fotografía falta mucha muchas tildes muchísimas porque además esta generación era muy era muy dada a esto de que las mayúsculas los acentúan que es una cosa que es falsa y eso lo sabe bien Isaías y hay otras las faltas a toda la FIA y ninguna garrafal quizá esta esta sí sí sí

Voz 0313 16:17 las montado ahora mi padre pasa toda la vida

Voz 0356 16:19 a Vilar esto con geo con J no da la vida porque era bueno pues eso no a mí tenemos que pensar que que que Forges estudió hasta los catorce años y a los catorce años empezó a trabajar de meritorio intrusión española ya no no recibió una formación más que autodidacta leyendo mucho a una persona con una cultura enorme pero a veces las bases no eran la lo lo que debía ser distinto si hubieran

Voz 0827 16:41 cargado un idioma de nuevo cuño aquí ocurriría porque tener dos letras para un mismo sonido Juan alguien tenemos que haberlas puesto de acuerdo ya haber simplificado el asunto no

Voz 0940 16:50 eso que que que que generó su propio su propio lenguaje su propio hoy en sus propias palabras palabras mejor dicho que que siguen estando vigentes muchos de algunos los con lo en la en el diccionario de la Academia