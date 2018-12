Boyero, sobre los Goya: "Este año el nivel es fantástico"

Voz 0313 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estás qué tal le oye lo primero esto que comentábamos que nos ha dejado Íñigo hasta con los datos sobre las cenas de Navidad ya sean familiares con colegas del trabajo con amigos tú eres partidario de tractor depende depende claro

Voz 0313 00:51 porque toma rayos oye que esta mañana se han anunciado ya las nominaciones a los Goya que se van a entregar en Sevilla por cierto el próximo dos de febrero tenemos a el reino con trece candidaturas y campeones con once que son las favoritas pero los rivales por el primer película son también de fieles muy interesantes

Voz 2 01:08 yo creo que lo deberíamos comentar un poquito no son el Reino campeones Carmen y Lola todos lo saben y entre dos aguas las has visto todas yo lo he visto colas menos entre dos aguas bélico de esa que la cuesta no no no no lo he visto todavía no no no me ha dado tiempo pero el Reino tampoco lo ha visto todo listo Moreno todavía queda esa estrella mío pues no

Voz 0324 01:30 seguirá en cartel de Doris o es

Voz 2 01:33 Madrid creo que están por lo menos en una sala O2 creo por la última vez que consulte la cartelera en el en el en el

Voz 0324 01:39 seis pues deberíais de de darle sí

Voz 2 01:43 no no amantes del antes del dos de febrero seguro vamos

Voz 0324 01:46 a mí me te diría que me gustan me gustan todas bueno hay una que regular que es precisamente la de Isaki Lacuesta entre eso sí

Voz 2 01:56 bueno menos no obstante no con

Voz 0324 01:58 esto yo con el con el mundo este Sener en esta película dirán que es muy interesante lo lo que hace pero también parece que está alargada Mishima que tiene un problema yo la viví en San Sebastián y es que no no me entero de lo que habla no sé si es una andaluz Joan igual si la veo con subtítulos en castellano y me entero lo que dicen pues hubiera tendría más interés pero vamos esta le a los críticos les les encanta entre dos aguas a mi me parece que campeones tiene un un riesgo enorme que Le que Fesser lo ha hecho lo ha hecho muy bien y ha conectado además con pues con mogollón de gente no es una película muy fresca y entrañable no el Reino que no ha sido el el éxito que es esperaban una película sobre la corrupción no de pues de de ayer ideó y vital una película admirablemente dirigida no y con con una la que te provoca vértigo la Camara de de Soro oyen de vez en cuando como cuenta toda la historia me me me parece que es que está muy bien Carmen y Lola

Voz 3 03:16 fue ha sido uno de los

Voz 0324 03:19 descubrimientos más notable era verdad me encanta la la historia de esas dos adolescentes gitanas que es lo que se enamoran y todos lo saben creo que es el el mundo de este director apasionante que esas dar Hadi pues aquí en un pueblo de Augusto me Madrid película mucho y creo que que está contar la angustia el dolor ante el el secuestro de una cría de la desconfianza entre la gente la culpabilidad las historias del pasado creo que está muy bien que me parece un nivel grande muy grande me puse yo

Voz 2 04:03 me falta ver bueno el Reino no lo hizo tampoco me falta entre dos aguas pero vamos por lo que cuentas tú y lo que hemos visto un nivel cojo de es un año para Goya nombre no soy para que quede todo muy repartido para que haya uno de estas que no

Voz 0324 04:18 se teniendo en cuenta que estamos en el a no ya pasado en febrero la época piadosa lo decía por favor lo de repartir y que todos se sientan bien pero yo tendría problemas en géneros yendo

Voz 3 04:31 otros además si lo estoy viendo

Voz 0324 04:34 tres actores actrices si es que no sabría dos tiene tiene mucha calidad tiene un universo el universo de mejor actor quienes compite

Voz 2 04:45 me Antonio de la Torre Javier Bardem José Coronado Javier Gutiérrez no está mal si no no no no es a mí me suena alguno si no está nada mal

Voz 0324 04:53 y bueno está muy bien todos de Antonio de la Torre a mí me me encanta en el Reino voz cuotas que Antonio de la Torre está con Javier Gutiérrez están en todas las películas que lo lo celebro que tengan tanto trabajó porque tiene mucho talento los dos han a mi me gusta mucho por ejemplo Bardem que hay en todos los saben haciendo el papeles euros si completamente contenido un tío tan tan humano tan tan vulnerable tan débil porque en él siempre hay como es una una fortaleza Hay una turbiedad fui y sin embargo aquí es es alguien simplemente desarmado no completamente frágil in como muy natural muy muy espontáneo bueno esta pues es que ya te digo que

Voz 2 05:50 ha coronado no he visto tu y yo tampoco he visto tampoco pero pues eso que muy bien que ganen todos eran muy bien está muy bien si ya iremos hablando de las pelis de los Goya vamos con vamos con estrenarse esta semana va

Voz 4 06:06 uno

Voz 5 06:07 desde

Voz 6 06:16 en así que esas bailarín Carlotto

Voz 0313 06:19 este viernes estrena Julie de Icíar Bollaín basada en una historia real ha conseguido cinco candidaturas a los Goya por cierto cuenta la historia del bailarín cubano Carlos Acosta primer bailarín negro en interpretar alguno de los papeles más famosos del ballet en compañías como el Royal Ballet de de Londres que te ha parecido esta película Nine

Voz 7 06:38 de me deja muy fría

Voz 0324 06:42 o se aunque parece que es que hay mucha pasión y que ocurre muchas cosas en ellas y luego tengo tengo un problema y es que mi mi sensibilidad

Voz 7 06:53 ya para el para el vale

Voz 0324 06:56 es es nulas a mí me han ocurrido cosas tan me pueden matar si cuentos Stars como quedarme dormido en el en el Bolshoi en ya en Moscú que que es como el templo o no de la danza y tal pues con vi vi un par de ellas además El lago de los cisnes y Cascanueces Si ir de repente de eso que que se Fear mira que es difícil con la música Ariel pero que no no estoy dotado para para apreciar la el valor Hay que es la película está rodada es muy muy estética sospecho que la la que ahora la coreografía de de los bailes es es formidable una fotografía como muy pero la la historia desde que abarca desde la niñez con flash back que que a mi se me interpretado por tres personajes entre entre otros el el personaje real no centrada sobre todo en la relación tortuosa que que tiene con un padre autoritario que pues qué quiere que el hijo triunfe como sea hay que es el Alargue de allí que ya te digo que no conecto ni A ni con el ni con el tema Ny te gustó Cisne negro esa cuál era la de Haro la ladera de la bailarina no no con Nathalie por qué es ese actor que para mí insoportable que es que las mujeres lo encuentran irresistible que es sean bien sea en el no me pareció una película muy retorcido

Voz 2 08:42 danza no no me enteré de nada

Voz 0324 08:44 tuvo mucho éxito pero ya digo que el problema es mío alguien que se duermen el Bolshoi pues es Messi porque fuiste pues

Voz 2 08:54 porque ha agotado pero no no estoy yo dotado para llevamos con el gran éxito de taquilla del momento fenómeno no sólo en España sino en todo el mundo

Voz 8 09:05 esto da entonces tienes para acceso

Voz 0313 09:11 es la peli del otoño sin duda Aste sobre Freddie Mercury sobre Queen te vas seis semanas después del estreno sigue siendo de las películas más taquilleras la han visto en España dos millones de personas es una auténtica barbaridad habrá inversión origina un gran concierto yo también escribo canciones versión doblada la opinión de Boyero

Voz 1 09:39 pues eh lamento está

Voz 0324 09:42 dan negativo y no augura que para mucha gente es lo máximo no más el rock no nunca me ha gustado como la balanza vamos no Queen no jamás me me ha gustado y soy muy maniático para eso hay grupos que son como mitológicos y que que a mí son música no me dice nada el cómo a los los Smiths e los últimos años Coldplay Lenny Kravitz que no es que no y Queen es el lado ese tan operístico OTAN reclama teórico este Freddie Mercury tan presuntamente magnético era está bien no dicen que no lo sé es que tengo como tanta manía sí ha incluido al al actor yo entiendo que Freddie Mercury era excesivo en todo la película cuenta pues las complicaciones que tuvo no porque un señor homosexual pero con con una novia a la que amaba más que nada en el mundo hasta que bueno tíos se se lanza

Voz 9 10:51 aquí el llevan

Voz 0324 10:54 una vida bastante oscura en que aquí tratan de de contarlo con con ciertas elipsis no y muere de sida pregón cuarenta y cinco años no

Voz 9 11:07 celebro

Voz 0324 11:08 te quiero decir sí a tanta tanta gente ha ido a ver la película y la adoran pues era un montón de seguidores si les les toca mucho el el corazón pero a miel en creo que la película está rodada me recuerda mucho a la los a la al lenguaje de este de la de la publicidad no muy si al videoclip y a ratos tiene como atmósfera de telefilme ya me pongo particularmente nervioso en toda la parte final que ese y el concierto cuando él Freddie Mercury vuelve a reunirse con Queen no hay el el concierto en de Bob Geldof que sí en Wembley no y que tuvo un éxito apoteósico no que son como veinte minutos cantando el tal todos emocionados Nolla Noya al novio de Freddie Mercury todos llorando sino la ex novia la y el marido de la exnovia la madre el padre y la hermana ya te digo pues eso que lloren todos de emoción con con ese señor tan contorsionista yo excesivo

