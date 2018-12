El #Cuéntalo sale de Twitter

intentó penetrar me hizo mucho daño que empecé a llorar recuerdo que él me decía No digas nada Ansó cuentes a nadie llamé a mi madre mamá mamá saben me me acuerdo que le dije Mamá ven pero que no venga papá tenía miedo de que me castigarse en mí

Voz 5

00:38

a mí también me pasó supongo que tendríamos diez once años era del verano era me vuelvo me llamó mi abuela estaba echando la siesta y me dijo que me sentara encima del pues de repente la cosa empezó a poner un poco rara que empezó a tocarme los pechos a decirme pues eso no que mira cómo me pones a subirme la camiseta a chupar me los pezones pues no sé no sé cuánto tiempo estuve estuve ahí en esa en esa posición yo pensé que una vez que lo iba a contar pues ya no tendría que ver esta persona nunca más ir hizo como que no pasa nada