Voz 2 00:22 la vítores buenas noches es uno de preguntas que estamos haciendo aquí con lo bien que estaríamos en un mil porque tenemos que trabajar Boris no tendríamos dinero para ir los fines de semana un bar sí pero yo creo que somos también culpables nosotras de aquí en España están cerrando los Beatles si lo ves este mundo te voy a pedir a los jefes que no estén saxos y es por la economía de este país tanto

Voz 1880 00:42 dañará el país con más bares por metro cuadrado de nuestro entorno pues cada día hay menos ahora mismo hay un bar por cada doscientos cincuenta años

Voz 2 00:48 es lo leíamos ayer es un estudio de la Federación

Voz 0194 00:51 señora de hostelería en dos mil diecisiete por séptimo año consecutivo Se redujo el número de bares hay dieciocho mil menos que en dos mil diez por lo que veo hoy en la cara B nos vamos a ir de bares

Voz 1880 01:00 sí señor en la cara B Elgar como decías de dos mil diez a dos mil diecisiete Serra exactamente dieciocho mil doscientos sesenta y nueve locales parece que en este dos mil dieciocho también continúa la tendencia estaba hablando esta tarde con Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España le he preguntado a qué se debe esa disminución en el número de bares

Voz 1307 01:20 bueno lo primero que hay que decir es que sigue habiendo Casyc ciento ochenta mil bares en España ha habido una disminución es pequeña disminución en estos diez últimos años son diferentes factores por un lado desde luego los efectos de la crisis y grave recesión económica que hemos vivido en los últimos años hay otra parte que tiene que

Voz 3 01:42 a ver también con con Larry

Voz 1307 01:45 organización de población que hubo en muchas ciudades españolas sobre todo las de mediano tamaño y gran tamaño hay un factor que también hemos notado claramente es que muchos pequeños establecimientos cierran pero lo que se abren posteriormente son negocios de mayor tamaño de más de una plantilla más importante de mayor superficie empresas de más calado

Voz 1880 02:08 el caso es que el declive de los bares se compensa con el crecimiento del resto establecimientos hosteleros Chacón restaurantes con hoteles con empresas dedicadas al catering

Voz 1307 02:18 se han seguido abriendo restaurantes España en estos momentos tiene setenta y seis mil restaurantes ir en estos años lo que se ha producido en el subsector de restauración es que se han abierto más establecimientos

Voz 4 02:31 hemos teniendo el orden ciento ochenta David

Voz 1307 02:33 ochenta mil bares en el País seis mil restaurantes y estos son cifras que siguen siendo

Voz 2 02:38 en eso del vaso medio vacío medio no está claro que lo ven medio lleno la etimología del bar el ternero viene del inglés no

Voz 1880 02:45 ese crítica barra o barrera en principio esa barra era la que estaba en los pies donde reposan los pies en el cliente en Messi la parte inferior del mostrador pero luego ya con el tiempo se empezó a referir a la barra que hoy conocemos al mostrador no por extensión pues ya es el local

Voz 2 03:01 no hay un origen anterior de la palabra sí pero es que no tenía

Voz 1880 03:04 nada que ver con la bebida era la palabra barra del latín luego se usaba en el siglo XVII perdón trece en Italia para indicar la barrera que separaba en las cortes de justicia nos explicaba antes Emilio Gallego las razones del cierre de los bares bueno y luego hay otra teoría sobre la afluencia de los españoles a los bares La Cabra Mecánica cantaba en dos mil tres en una canción que se llama Fábula del hombre lobo y La mujer pantera que es la falta de amor la que llena los bares no sé

Voz 2 03:46 vamos a preguntárselo a Manuel González de Audi Cana sociólogo de la Universidad de Deusto muy buenas noches qué tal si es la falta

Voz 0194 03:54 de amor en la que llena los bares será que hay mucho amor y por eso no hay gente que vaya a los bares

Voz 4 04:01 por eso yo creo que lo que es claro antes Emilio no es que existe está dando una reestructuración está diciendo que están abriendo todos local es más mayor más grandes con más personal empresas más potentes yo lo que observo aquí por lo menos en Bilbao es que hay muchos bares hay hay entonarse tan totalmente copadas por hombres incluso el comercio como las siete calles medida a todo lo que es la plaza no

Voz 0194 04:24 por lo está bien esa transformación de la que hablaba Emilio de la que hablas tú Se pierde el sentido del Baros Se mantiene el sentido del bar

Voz 4 04:33 bueno yo creo que se mantiene en cierta medida gente para lo que pasa es que va lo también otros posibles antídotos en principio hay un yo creo que hay un factor que ha ido que he ido funcionando ha hecho que se pierda mucha clientela sobre todo esos pequeños locales de los barrios eran locales pequeños de los bares estaban mantenidos normalmente por vecinos el de de extracción más o menos modesta que venían de trabajar y se quedaban unas unas unas horas con los amigos tomando un vino o una cerveza tranquilamente charlando mientras la mujer asumía las responsabilidades del hogar al ir cambiando eso de alguna forma aunque todavía los hombres seguimos sin entrar del todo en las casas eh que eso está cambiando y entonces ahí ese reparto de funciones ya no es tan fácil eso por otro lado cada en el también vivimos más viejos donde trabajamos perdido hay distancias que recorrer vivimos nos vamos alojado en zonas todo bien entonces no es tan fácil esa reubicación las que las difícil son difíciles son más complejos los encuentro

Voz 0194 05:33 sí sí sí es un invento relativamente moderno que hacía antes la gente

Voz 4 05:38 hombre la gente lo que pasa es claro que es un invento relativamente moderno corresponde básicamente a la industrialización la gente se reúnan aplazados en los cubiertos de de la de la de la iglesia para charlar igual pues jugar algunas cosas hay juegos que han ido desapareciendo porque nacían de esas de riñones de gente la vida en el campo la vida rural llevaba unos ritmos que no admitía fácilmente lo que admite nuestro equipo esto es un intento de la época de la industrialización fundamentalmente

Voz 0194 06:07 es una cosa muy mediterránea

Voz 4 06:10 eh yo creo que es bastante mediterránea o tienen mucho enganche con la mediterráneo por la sencilla razón de equipo que incómodo bueno porque está incluido por varios factores el mismo clima que anima a vivir en la calle también somos consumidores de vino tradicionalmente que es una bebida bastante accesible económicamente lo cual ha favorecido ese ese consumo en la Edad Media al no era carísimo y si se producía poco pero enseguida se picaba porque no hasta que no vino eh toda esa situación pues el caso es que el vino era era caro y le dice que el acceso estaba limitado las dudas aquí en el norte y eso se vería los ha vivido y desaparecen algunas películas en algunas novelas si queréis vivía de forma casi alimenticia

Voz 0194 06:53 pues Manuel González Ana muchísimas gracias por la radiografía de los bares

Voz 3 06:57 gracias y buenas noches de que hasta luego hasta

Voz 4 07:02 algo

Voz 1880 07:17 esta es la mejor canción española dedicada a los bares no hay como el calor del amor en un bar Gabinete Caligari mil no

Voz 2 07:23 cientos ochenta antes estábamos aquí que somos somos ya cinco periodistas sentados aquí hablamos de les era una cosa muy corporativista explican los bares también es muy corporativista de los periodistas

Voz 5 07:36 somos una profesión si es bueno desde bares pero yo creo que era una versión de lo que dice Miguel Ángel Aguilar de que la información esto en los bares yo siempre he defendido que el periodismo hacen los Bari claro también depende de los horarios antes cerraban los periódicos mucho más tarde ahora si haces hora25 tienes más posibilidades de ir a los bares de Hora catorce por el no digamos que las fuentes están un poquito más relajo pensando digamos es momento ideal es sumo es sumamente luego hay grupos que sabe que han dedicado canciones que hablan de bares no en sus canciones

Voz 1880 08:07 sí salirnos de los grupos españoles por ejemplo La chica de ayer de Antonio Vega habla del Penta mal moral de Loquillo de la coctelería Balmoral en somos Siniestro Total de siniestro ese habla del palentino los planetas del Amador en qué puedo hacer por ejemplo y luego también pereza en la canción Por mi tripa hablan del Siroco bueno mejor dicho hablan de las baldosas del baño todo con el fin de seiscientos uno llevaré si en muchos casos como un personaje más como protagonista imprescindible documental por ejemplo de Madrid dos mil doce que es de iban Muñoz Rojas y David Álvarez que ya auguraba el descenso en el número de bares se titula a muerte de español la invasión del plato cuadrado

Voz 6 08:57 no se sienta eran normalmente parejas de matrimonios vale venían se tomaban subirnos sus cañas

Voz 1880 09:07 también hay películas de ficción españolas nos vamos a quedar con dos con el bar de Alex de la Iglesia rodeado perdón rodado en el famoso palentino en la calle PC en Madrid que cerró hace unos meses además

Voz 2 09:22 esta película es buenísima

Voz 1880 09:26 el biólogo tapas de dos mil cinco de José Corbacho y Juan Cruz ellos nos presentan un bar de barrio en el que parece que no está pasando nada pero que hay de todo hay un abandono amoroso un chino o tráfico de drogas y claro también hay tapas

Voz 2 09:44 el bocata de luego películas no españolas con el bar también como protagoniza

Voz 1880 09:48 pues también decenas entre mis favoritas por ejemplo My Blue Berry Nights es una película de dos mil siete con Norah Jones y digo es preciosa una chica a la que le ha dejado el novio se pasa horas y horas en el bar de él comiendo tartas otra café irlandés una familia irlandesa en la que la hija se queda embarazada divertidísima y una más que bueno de divertida tiene poco Malditos bastardos esta es una película de Tarantino sobre la ocupación alemana en Francia y quería que escucháramos una canción más

Voz 7 10:22 no pues bien

Voz 1880 10:35 la película que es una preciosidad Beautiful girls es un canto a la amistad en el bar del pueblo en el que según en todos los personajes están Timothy hat on Uma Thurman Matt Dillon y Natalie Portman que es muy poco

Voz 2 10:47 en series como Cheers no es el título de la serie que era el nombre del bar

Voz 1880 10:51 era el nombre del bar una serie de los ochenta está ambientada en estaban en Boston y bueno que no se no olviden tampoco los libros sólo rápidamente dos recomendaciones el bar de las grandes esperanzas

Voz 2 11:01 qué bonito es preciosa novela una novela

Voz 1880 11:03 la de hoy dos La Enciclopedia de los bares y restaurantes de ficción este esta genial porque recopila mil quinientos locales inventados que aparecen en novelas en películas en series en tebeos es de Óscar

Voz 2 11:16 decías tú hacías gestos cuando no ha hablado el responsable de hostelería cuando decía no no es que desaparezcan es que se transforma en tu coincides con esto no varios sigues viendo yo sigo viendo bares pero quedan ciento ochenta mil todavía

Voz 0194 11:28 a ver a ver pero sobre todo en Madrid yo estoy notando un fenómeno que están haciendo panaderías cafeterías pero no sé si entra dentro de los bares son considerado bar eso que os son ese otro tipo de establecimiento

Voz 2 11:46 el bar tiene un punto más canalla sexy que la parada

Voz 0194 11:49 pero no ha visto es que coincide en que se está cambiando por otro tipo de locales no habéis visto que las panaderías éstas al

Voz 2 11:58 pero hombros el bar yo creo que tiene más

Voz 1880 12:00 no es el Eto Taberna

Voz 0194 12:03 te tiras la servilleta de papel

Voz 2 12:06 yo creo que el bares más lo de la alcaldesa de lo de Gabinete Caligari o de o de la cabra que huela o a cabeza de gamba no sería que hubo la cabeza

Voz 1880 12:15 si queréis valorar los bares hoy ni fuera una temporada

Voz 2 12:18 España

Voz 1880 12:22 luego nos vamos con una canción de Umar bueno nos vamos con lo que podemos beber en un bar un bourbon whisky escocés maravilloso