Mijatovic, sobre los gestos de Isco: "Es una reacción más o menos normal tal y como han ido las cosas"

Voz 1375 00:00 está bella Mijatovic hola qué tal

Voz 1699 00:02 hola buenas noches Manu que tan bien eh

Voz 1375 00:06 pues una noche en fíjate que parecía que no tenía más trascendencia que pasar el puro trámite fíjate en lo que se ha convertido eh

Voz 1699 00:13 podríamos estar mejor no desde luego no es que bueno el partido lo comentaremos después un poco pero si yo yo quería decir desde desde el inicio de temporada pero intentando averiguar por qué el Real Madrid no está consiguiendo el nivel de de de estos últimos años sí sí no sé si es la la marcha de dar la marcha de Cristiano si las dificultades que ha tenido el Real Madrid en la hora de fichar en verano un jugador estrella que podría de un modo suplir la urgencia de Cristiano que en estos últimos años ha sido el líder de este equipo con con nuestra física tremenda o El mundial donde los varios jugadores pues incluso llegado a jugar la final así que no sé no sé la razón concreta pero lo único que sé que el Rey no juega bien transmite la confianza que quiere transmitir en estos últimos años y la verdad que no sé cómo cómo termina esta temporada siguen sí ojalá que me equivoque pero el actual Real Madrid no no transmite prácticamente nada no hizo el ejemplo a este partido de esta noche donde bueno faltaban muchos titulares eso sí que es cierto pero los suplentes en esos últimos años antes cuando salían pues lo hacían bien no tampoco los titulares están ofreciendo una imagen perfectas pero el Madrid tiene problemas y el partido de esta noche lo teme

Voz 1375 01:49 pese a que está un poco cogido con pinzas no todo y que se suelta una pinza se desmorona un poco todo no que es un castillo de naipes y que si se va ganando pues es bueno pues ya está Solari no te preocupes por más tres puntos al siguiente a la siguiente casilla tres puntos a la siguiente Casilla pero claro ya que no se gana rascas un poquito por ahí hay algo que no acaba de funcionar no

Voz 1699 02:12 totalmente de acuerdo contigo no pues algunos buenos resultados tres puntitos partió contra para otros quién Champions pues están maquillando un poquito la situación real no bueno no sacó intentamos con con con poco en esta temporada y eso es lo que lo que a mí personalmente me preocupa no porque ahora a partir de de los octavos pues llegarán los equipos muy bien preparado es un equipo que pretenden ganar la Champions League y ahí nos podemos llevar una sorpresa un susto

Voz 1375 02:44 tú crees que hay tiempo de aquí a mediados de febrero para que este equipo esta plantilla se recupere y vuelva a ser el Madrid que los madridistas quieren ver

Voz 1699 02:54 yo confío que si yo confío en que sí y además son ahora ahora llegamos en un momento donde el madre tiene que preparar con juegan un título que te marquen que defender yo creo que ahí podemos ver que cierra el el Madrid tienes que mejorar o va a estar en la misma línea de ver siempre que esta temporada no así que tienen que concentrarse mucho preparar bien el Mundialito además de Mundial pues también próximo partido que que no va a ser fácil

Voz 1699 03:27 hasta luego pues descansar que en esos pocos días que mantener de vacaciones en Navidades y luego pues poner la la marcha a tope no poner la marcha toque porque luego ya no tiene no tiene mucho tiempo porque son partidos importantes llegan los octavos

Voz 1699 03:44 la vista a la hora de la verdad hay por terminar no así que tienen que poner las pilas Si intentar mejorar en todos los sentidos porque siguen así la temporada puede acabar mal oye

Voz 1375 03:55 ya crees que lo de hoy que puede parecer una victoria y una derrota intrascendente porque eran primeros de grupo y tal pero el cero tres como se ha producido los pitos del Bernabéu lo que ha pasado con Isco el ambiente esa pitada con la que han despedido al equipo crees que esto puede pasar factura puede dejar un poso difícil de superar

Voz 1699 04:14 el partido de hoy ha demostrado que la gente no esta contenta la gente en el madridismo no está contento no sé si eso siempre a los jugadores que tiene que afectar no ciento hicieron satinado de ganar los partidos pero no ofrecer una imagen digna el Real Madrid pues original la gente se va a enfadar mucho oí iban pitar una de facilitar aún para otra vez a otras áreas de Baco decidieron un campo muy difícil no así que tienen que mejorar muchísimo todos tienen que que hacer un buen análisis de todas las situaciones que que han pasado incluyendo este partido de esta noche y luego pues mejorar en todos los sentidos sino como te he dicho antes la temporada puede acabar y luego ya veremos qué pasa

Voz 1375 04:58 nos lo lo de Isco te ha sorprendido la poco ese ambiente enrarecido no con la grada a la afición el lo que ha dicho luego Marcelo del brazalete de capitán no yo suele dado a Isco pero ha dicho que no hubiera Carvajal tu experiencia que te dice todo eso

Voz 1699 05:13 bueno yo este detalle que que ha hecho Isco pues a mí no me parece tan grave no es un jugador que que bueno no resultado negativo en un partido donde no les georgiano de cosas bien pueden es una reacción más o menos normal no pues diciendo que que pasa que que queréis son una cosa normal no tampoco ha faltado al respeto de insultar a nadie ni eso son cosas son frustraciones que que que que que en todos los jugadores dentro de un partido donde las cosas no te salen bien no yo no le daría tanta importancia de yeso de éste pues también pues no se sentía bien la mejor pensaba que ahora se ponen el brazalete y la gente lo lo a lo va a mermar así que no son cositas que pasan y tampoco hay que darle importancia al hecho es aquel Madrid el hecho de que el Madrid y ya está en los octavos como primer clasificado del grupo también hay que borrar la bebida hablo después después vienen de verdad los equipos serios ahí no hay tiempo de arreglar nada sino las reglas durante durante los partidos previos de Champions de los octavos jugando la Liga pues puede ser dificultad

Voz 1375 06:22 no hay no hay tiempo para arreglar mucho la última de de del partido te quedas con algo que de que rescates y que digas mira me quedo con esto

Voz 1699 06:29 me quiero con con con los primeros treinta minutos donde del materias dominado de inicio empezó muy bien Asensio es también que está muy muy bien pero luego ya se han ido a Jo todos no sé por qué no no no me lo puede explicar de verdad y luego el partido ha sido pues muy muy complicado para el Real Madrid además hay que decir que se ha hecho un gran partido esta noche eso también es mérito es de ellos no son lo que el ha jugado sino también ha jugado muy bien tácticamente muy menos ordenados sabían lo que querían para ellos es para él jugar dos veces contra Real Madrid y ganar dos veces imagínense lo han conseguido muy pocos equipos pero bueno eso es pero nosotros tenemos que preocuparnos del Real Madrid nosotros cuando digo nosotros quiere decir todos incluyendo los jugadores primero y luego

Voz 1375 07:21 pues no te voy a esta temporada no

Voz 1699 07:27 pero no sé no sé no me transmitan lo que transmisiones hemos años eso siempre pues es un poco preocupante no yo soy madridista ahí quiero que el Madrid gane siempre pero el equipo no no se encuentra bien ahora hay que buscarla si hay que buscar la solución evidentemente