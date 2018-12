Álvaro Benito: "No creo que sea un tema físico, creo que es un tema mental, veo que los jugadores no están disfrutando cuando juegan al fútbol"

Voz 1 00:00 con toda la banda que ya está por ahí hasta narrando el partido Antonio Romero o la Antonio muy buenas qué tal muy buenas a todos y acompañado por Javier están por ahí también hola Javi la Antón hola qué tal buenas noches presidente Carreño buenas noches está pole gallego también hola Gaye buena noche no todos también Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches está Álvaro Benito hola Álvaro que enseguida se incorpora y Mario Torrejón por aquí hola qué tal muy buenas qué tal Mario bueno

Voz 1145 00:24 a a Romero que has estado narrando el partido Javi Herráez Antón Meana que habéis estado ahí

Voz 1 00:29 que habéis vivido como lo habéis vivido y que supo

Voz 1145 00:33 a mí esto para para el madridismo

Voz 1 00:36 en esta noche porque si primeros de grupo clasificados pero esta herida va a dejar cicatriz

Voz 2 00:42 se va

Voz 1 00:44 curar pronto o no

Voz 0239 00:46 bueno yo creo que lo mejor que esta competición se vuelve a jugar en febrero que el Real Madrid tiene tiempo por delante para tomar decisiones y para recuperar un nivel futbolístico que ahora te puede dar para para ganarle de chirigota al Huesca en en el campeonato nacional de Liga o para ganar varios partidos en el Santiago Bernabéu pero pesa en el ambiente la sensación de que con esto no te va a dar no ya para ganar la Liga de Campeones sino para estar en la obligación de lo que tiene que hacer el Real Madrid cada año Liga de Campeones que para competir la yo creo que ahora mismo la sensación que tiene el madridismo y seguramente la sensación que tiene el grupo es que con este nivel no te da para competir no digo para ganar para competir esta edición de la Liga de Campeones por eso la mejor noticia es que esta competición vuelve en febrero y luego lo de hoy en la segunda parte ha sido sonrojante en el nivel de lo que pasó frente al Eibar en Ipurúa y seguramente de lo que pasó en un ratito en la segunda parte el otro día en el Alcoraz frente al Huesca lo que pasa que hoy es un partido de Liga de Campeones que aunque el puntajes Federica Pellegrini no te sirve eh pues esta viéndolo prácticamente todo el mundo no y luego señalados a mi me parece que que son Mari seguramente no ha sido justo con futbolistas como disco menos con Asensio desde que ha llegado al banquillo del Real Madrid pero este tipo de partidos está para demostrarle al entrenador que se ha equivocado con ellos y hoy no ha sido capaz de demostrarse lo disco no ha sido capaz de mostrársela Asensio que sí que es verdad que en la primera parte ha tenido un par de latigazos de calidad que han podido terminar en gol yo creo que esto deja una factura e importante en el Vestuario no irreparable pero sí importante porque cuando tú estar recobrando Manu la senda de la victoria que te peguen una colleja como la que le que le pega hoy el CSKA hace mucho daño

Voz 5 09:02 bueno yo creo que primero que quería decir es que es que me llega una información que no sé si habéis comentado de de que al la frase de que queréis si queréis

Voz 1145 09:13 puta eso es un apéndice que es

Voz 5 09:15 es más peligroso de de de Isco no sobre todo porque es enfrentarse directamente de manera aclara a la grada

Voz 1 09:21 yo mostraban las imágenes los compañeros vamos

Voz 1145 09:24 hay un movimiento de labios pero interpretar eso claro por eso digo es peligroso eh creo

Voz 0231 09:29 las imágenes que ponen Movistar Plus después en el uno de julio es verdad que enlaza una con otra y hay un momento de súper lenta en la que se se ve no es suplanta habrá más lenta que en la que se ven mejor como vocalista sí parece que dice eso lo parece y además en ese momento justo después las secuencias que será la vuelta cuando reclama Cornet que se dice córner es mirando al árbitro no al quinto árbitro sino al árbitro principal que es vamos a la vuelta debes yo creo que ahí sale en esa toma bastante perjudican cualquiera

Voz 0239 09:57 eso Pulido como cómo queda la duda como Isco por ejemplo aquí en los micrófonos de El Larguero no es dijo durante el Mundial joder que a mí me gustaría de vez en cuando decir que claro que no tenía razón hoy ha perdido una oportunidad maravillosa primero lo de brazaletes inexplicable porque te toca y te toca no hasta el día hoy para ir regalando brazalete si te toca te lo tienes que poner asumir pero creo que disco que es un tío con personalidad hay que lo demostrar equivocándose o no en las redes sociales en determinadas ocasiones hoy es un día para que salga si no quiere en la zona mixta porque no le apetece vale pero está tardando en pedir disculpas o en explicar algo que es evidente que les es de aplicación porque aquí todos estamos hablando de eso no sabemos muy bien que ha dicho que deja ver que estás perdiendo el tiempo y tienes que salir Isco es tu oportunidad

Voz 5 10:41 sí lo digo porque el que queréis que queréis es grave pero el que crees que queréis hijos es mucho más grave que que que lo primero dicho esto yo creo que como decía yo el otro día la primera obligación que creo que tiene Solaris la de recuperará Isco el que ha puesto en el foco además de de Isco a Isco es el propio Solari no sea que se el público del Bernabéu señala Isco Hinault señala otros jugadores que han estado en el mismo nivel que que Isco es porque el primero que ha señalaba Solari eh pues dejándolo fuera del equipo es Solari entonces yo creo que tenemos que que decirlo no porque Isco me ha podido equivocar y se ha equivocado posiblemente a lo mejor no está en su mejor estado de forma etcétera pero no está más lejos del estado de forma que Marcelo por ejemplo sin embargo el público del Bernabéu no señala a Marcelo señala Isco no sea que yo creo que el Madrid no se puede permitir el lujo de perder a un futbolista como es como decía gallegos eh yo sinceramente creo que que Isco tiene que seguir siendo jugador del Real Madrid tiene que seguir siendo jugador importante el Real Madrid

Voz 0231 11:40 o sea si algo demostrado Isco yo creo que es que ha dado la vuelta a su situación muchas veces y esta esta es especialmente complicada yo yo creo que nunca ha vivido tan extrema hizo lo de hoy también es eh lo complica mucho más a mí me sorprende incluso la capacidad que ha tenido hoy el Real Madrid que complicaron partido que intrascendente por completo pero absolutamente intrascendente de repente después de una buena primera media hora para mí una alineación que para los cincuenta ahí tan Tomic han ido al al Bernabéu podía ser hasta ilusionante de ver caras nuevas gente joven fresca

Voz 1145 12:08 sí pero hay que tener cuidado con las caras nuevas pero bueno que eso sólo Vallejo y Javi Sánchez cuántos partidos de su vida

Voz 0231 12:16 en ninguna otra pero bueno que es un alero pero tiene que nacieron con Courtois con Marcelo

Voz 1145 12:20 sí sí pero los dos centrales

Voz 0231 12:23 con con Vinicius con Benzema con quiero decir que iría con Asensio lo haces bien durante la primera media hora de repente se te cae el castillo de naipes de tal manera que acabas con un quilombo eh fuera casi el terreno de juego que es la la pitada Isco oí el gesto de Isco no es una capacidad para mí habla mucho de la CAM la gravedad de combustión de del aficionado madridista que se saque que que no soporta no ganar constantemente no soporta no no llevar el peso de los partidos constantemente también habla un poco de de la debilidad mental que tiene ahora mismo el equipo

Voz 1 12:51 de la provisionalidad que se vive ahora mismo yo creo que la mayoría

Voz 0231 12:53 el problema es de confianza yo lo dije al principio de todo cuando el Madrid jugaba bastante bien con con Lopetegui Hinault le metió un gol a nadie porque fallaba una ocasión detrás de otra me parecía que era confianza eso hay dominando yo creo la la mente de todos los jugadores que hay en la plantilla el Real Madrid se miran unos a otros y no confía en el trabajo y el al lado yo creo es es una falta de confianza total porque repito los jugadores eh han demostrado que se han podido rehacer que han tenido buenos resultados con Solari pero a las primeras de cambio pierden otra vez la confianza Pierre empiezan a dejar de creer en lo que hace haces lado eso es un problema es un problema que al CSKA te hace ocasiones tampoco muchas cuatro cree que hacer tres goles en veintitrés

Voz 1 13:30 eso es un problema de cara a la Liga de un álbum

Voz 0231 13:33 el de clubes de cara a la Copa del Rey que viene enero y que el Madrid tiene la obligación de de de

Voz 1145 13:37 pero volvió a pelear una vez más

Voz 0231 13:40 final gente genera un problema de autoconfianza que acaba con el equipo de una manera que que que para mí es irreconocible porque no es un equipo vulgar no es una plantilla vulgar todo lo contrario

Voz 0239 13:49 bueno me gustaría antes de Ferrer el tema de de disco que me imagino que ya bueno pues está prácticamente todo dicho y si no cambian mucho la situación en una no veremos ver de lo que hablamos no quisiera pasar por alto las palabras de Marcelo yo creo de Marcelo es las hay mucha diferencia entre lo que dice Carvajal al micrófono de Ricardo Sierra que espectacular en caliente no Barceló Marcelo

Voz 1 14:13 señala Isco claramente pero es la segunda vez que va a Segunda B

Voz 0239 14:16 a mí esto no me parece que sea casual es la segunda vez que el segundo capitán del Real Madrid que dice bueno preguntarle a él como diciendo no ha querido preguntarle él que según marrón ya la vez creo recordar que le deja en Roma fuera sale Marcelo hablando dice bueno disco lo que tiene que hacer poco más o menos eh lo que tiene que hacer es como todos trabajar o a las dos veces que Marcelo segundo capitán del Real Madrid ha hablado en público de Isco más allá de hacerle un cariño de intentar recuperarle de de intentar arrimar el hombro le ha echado un par de

Voz 1145 14:45 paladas de tierra a mí no me parece que se haga casual no me lo pareció el otro día no me parece tampoco a mí me cuentan que sólo eran parte

Voz 5 14:52 desde el vestuario del Real Madrid que está cansado ya de de las actitudes de de disco bueno

Voz 1145 14:58 Marcelo Marcelo este año no tendrá mucho que reprocharle disco será el primero que

Voz 0239 15:02 para que ponen en la en la en la en el pelotón de cabeza para que el empiecen deportivamente a fusilar primeros tengo una ruina

Voz 5 15:08 no sé que estará viendo el vestuario del Real Madrid que nosotros no vemos en el día a día de de ese equipo para que haya jugadores de esa plantilla que no defiendan públicamente como es el caso de Marcelo algo estará viendo esa plantilla de tarde el comportamiento de ir

Voz 1 15:21 yo ahora sí sí lo ha defendido no otros no

Voz 3 15:26 claro es que como toda la vida hay veinticuatro en los XXIV hay van dos o más no bandos pero sí hay afinidades por ejemplo la de Dani Carvajal la de Nacho la de Isco no es la misma que estaba Morata que otro bando por ejemplo hasta los rondos Cross está con los españoles y los otros están otro lavas que son afinidades y bueno Marcelo no es muy afín a evidentemente a la risco

Voz 1 15:51 impresión que da es que Isco perdió todos los pulsos todos y eso te hace que la situación real que cambiar mucho mucho mucho para darle la vuelta ahora mismo ha perdido el pulso con el entrenador el vestuario que podía haberse puesto los pesos pesados de su lado haberse mostrado claramente apoyando a Isco no solamente no lo han hecho sino que algunos como Marcelo le han lanzado un par de pullitas bien lanzada eh ya ha perdido hoy también un poco el no sé si el cariño de del Bernal creo que han dicho buena encima te encara con nosotros que repito es lo que nos parece y si estamos equivocados pues me mejor Isco que nadie para aclararlo yo he dicho que no hay ninguna imagen que lo demuestre no yo de todas las que he visto no hay ninguna donde lo demuestre a mi me parece que se encara con el público si no es así pues será el primero que lo podrá aclarar que él lo saben mejor que ninguno de todos nosotros pero me da la versión de que perdió todos los pulsos que en el club no es un jugador que les preocupa que se vaya porque no les preocupa el entrenador no lo ponen los compañeros no sólo no le apoyan públicamente sino que incluso algunos eh ningunean y encima encara con el Bernabéu tiene que cambiar mucho mucho el panorama para que Isco consiga dar la vuelta a esta tortilla que ahora mismo está en el suelo y con los huevos estrellados la tortilla

Voz 1145 17:05 pero bueno pero pero hay muchos más problemas aparte disco eh no no claro no el capítulo que estoy discos claro claro pues te iba a preguntar Álvaro Benito había está por ahí hola Álvaro muy buenas

Voz 1 17:17 al margen de lo de disco y pues te estaba viendo en Carrusel es que lo del partido de hoy que es el partido de hoy

Voz 6 17:24 eh la primera media hora de vivir

Voz 7 17:27 CIO de Asensio que bueno lo de Asensio pues ya yo insisto para mí me me me da rabia me da rabia ver lo que es capaz de hacer y qué no y no tenga la ambición de convertirse en el jugador que puede llegar a ser no dar

Voz 1 17:38 o lo que es capaz de no hacer

Voz 7 17:40 exacto da rabia cuando tiene esas lagunas de desaparecer de de ser poco ambicioso de de de no tener bueno se es que no lo sean de no querer dar ese pasito esos dos pasos que le faltan para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo porque tiene unas condiciones innatas tremendas sí pero realmente preocupado yo estoy preocupado no sólo por lo que sí podría es algo puntual que hemos visto más veces a lo largo de estos últimos años cuando el Real Madrid pues no se juega nada Hay no le pone todo el interés que a lo mejor competitivo que le tiene que poner a un partido sino por laten ciencia a que que muestra el equipo hoy el equipo a la primera curva que ha venido ama a demostrar una endeblez de una fragilidad en la confianza de todos no porque ha desaparecido Benicio esas desaparecidas ha desaparecido los jugadores que estaban pidiendo la pelota que estaban encarando y que estaban queriendo ser importantes en la primera dificultad ha desaparecido allí la gente y el equipo ha llamado a se ha transformado no ha mutado en e eh ni ha bajado su rendimiento de una manera alarmante y luego extendiendo me un poco más en lo que se es la la temporada eh sigue faltando gente que pisa área yo lo jazz mes me escucháis soy muy pesado cada domingo diciendo lo mismo y cuando defienda a Bale a pesar de su mal estado de forma de que entra en los onces porque es que es que la segunda parte yo veía incapaz que ese generada nada pero porque es que no habían y centro lateral cómo vas a centrar sino hay delanteros y no hay nadie en el área la gente de segunda línea no tiene vocación para pisar área no se generan ocasiones de gol no hay gente que quiera a tener ocasiones de gol a mí eso es lo que me preocupa porque en un en un deporte que se rige decide por goles sino tiene jugadores que te fabriquen goles que quieren hacer goles o que te materialicen los goles es es el tema es que es la clave

Voz 0366 19:22 es un proyecto dura en el dato es el Madrid quince jornadas de Liga lleva veintitrés goles

Voz 1145 19:29 el Barça el Barça ha visto no ser el Barça lleva cuarenta y uno cuarenta y uno lleva más goles que el Madrid el Sevilla llegamos a goles el Levante El Celta John bajo Hardy es que ya está aquí

Voz 7 19:41 ese cuesta generar Gaye es que el otro día en Huesca apenas crea situaciones de gol es que hoy apenas creado quitando los primeros veinte veinticinco minutos y apenas queda situaciones de gol hoy necesidad porque el otro día en Huesca pues es decir bueno todavía tienes el resultado en a favor enough necesita remar pero hoy necesitaba rima remar con jugadores que necesitan reconquistar y reivindicarse y ganarse su espacio su sitio su estatus yo Hinault ni tampoco ha costado mucho general

Voz 1145 20:08 Benzema ha rematado a portería hoy no no clava el delantero del Madrid no ha rematado

Voz 5 20:14 por este análisis futbolístico que estáis haciendo sobretodo Álvaro Benito muy acertado se hace en partidos donde se pierde pero lo podíamos haber hecho en partidos que el Madrid ha ganado esta tempo

Voz 1145 20:25 ahora sin embargo nos hemos quedado con Joaquín

Voz 5 20:28 quedó con el resultado pensando que con el resultado en Madrid podía seguir hacia adelante y que Solari podía tener el aval de que ganaba con el aval de ganar sólo a cualquier precio no se llega a una final de la Champions a una fase final de la Champions no se gana una Liga sea que con todo esto al Marino le da para poder competir estén sin embargo sea tapado todo con los resultados

Voz 1145 20:50 hombre Madrid ganó en Huesca como el Real Madrid ganó ya pero pero es que como ganó el Madrid en Huesca cómodo el Madrid otros partidos yo creo que el Madrid ganó en Huesca Weise contó cómo ganó ya pero te quiero decir pero espero que sea tapado mucho con los resultados y no es que Solari pero Barça ha cambiado mucho

Voz 5 21:06 qué se gana eh ese decía al otro día

Voz 1 21:09 pero pasa para ambos lados quiere decir que tiene razón cuando el Madrid gana no gana no ha ganado todo muchos pueden el Madrid ha ganado Jabbar pero cuando el Madrid pierde como hoy tampoco ha perdido todo el Madrid sigue vivo en la Champions sigue vivo en la Liga sigue vivo en la Copa lo que pasa es que es verdad que lo que sí que hemos dicho el principio temporada mucho si yo lo he contado hasta que empezó la temporada es que Lopetegui no iba a hacer milagros jornada uno se va a Cristiano bien vendido está en Madrid vender pero no llega nadie porel Lopetegui no iba a hacer milagros que se vaya Cristiano que Bale y Benzema vayan a empezar a marcar goles no parecía que fuera un milagro de los panes y los peces que hiciera Lopetegui se ha ido Lopetegui ha llegado Solari tampoco ha hecho el milagro porque es imposible porque los milagros no existen yo no creo en los milagros Solari no puede transformar de repente a Benzema y Abel Bale en goleadores que pasa la diferencia de Lopetegui calmando Solari cogido con pinzas todo un poco todo ha ganado ha ido ganando los seis siete partido ha perdido Eibar pero vuelvo gana otros dos o tres eso es lo que es verdad lo que dice Julio va tapando pero en el fondo Nickon Lopetegui cuando perdía Nickon Solari cuando está ganando que la mayoría de los está ganando tienes sensación de Brun Madrid que te convencen a operar pero ha ganado todo lo que cambia es que el Madrid Solari aire sacando buenos

Voz 0231 22:23 claro pero ha ganado tomando decisiones

Voz 1145 22:25 a eso está poniendo María tanto

Voz 0231 22:28 el al fútbol no no bueno vale como la cosa activamente en el Madrid no no ha hecho no no es ha cambiado de la noche al día en un momento

Voz 1 22:35 no es así un chasquido de dedos

Voz 0231 22:37 si cambia de la noche ya seguro que no pero ha hecho una buena eh por ejemplo primera primera parte contra segunda parte mejor dicho contra la Roma de una buena primera parte contra el Valencia bueno digo ganando es lo importante

Voz 3 22:49 el partido bueno de Solari ha sido Vigo el Diego en Roma primero

Voz 0231 22:54 Marcelo Javi que que no va que no va a cambiarlo de un chasquido seguramente que eso es verdad

Voz 1 22:57 Correa ha tomado decisiones que han tomado condiciones es bastante

Voz 0231 22:59 coherente de poner a cada uno en su sitio de darle minutos algunos que no tenía ningún minuto hoy por ejemplo una para mí creo que es una de las pocas realmente buena noticia que saca el oficial del Bernabéu que es que

Voz 1 23:09 para mí Vinicio ha estado bastante bien en general se ha atrevido

Voz 0231 23:13 ha estado mal no se ha jugado más limpio que otras veces me refiero que que a veces que va muy trompicado y esta vez me ha parecido que hay más directo que ha que ha podido

Voz 1 23:20 de finalizar más jugadas que ha elegido bien bueno me parece que

Voz 0231 23:23 es un paso adelante para él son sobre esas pocos falta saber

Voz 0239 23:25 jugar al fútbol bueno creo que les cuesta saber jugar al fútbol que es muy joven

Voz 0231 23:29 bueno Antonio el joven que tiene que aprender ciertas

Voz 1145 23:32 así que cuando mi para lo dicho

Voz 7 23:35 por eso lo vendió que otras veces se refiere que otras veces como no ha jugado no sabemos si lo sé pero lo los asuntos pendientes para mí para mí están lejos de ser Vinicius a los asuntos pendientes asuntos no lo ha dicho es una buena noticia más al más hay más allá de del del problema profundo que en en un negocio que se decide por goles de no tener gol más allá de eso para mí un poco que no es que no digo que se es un grandísimo problema pero pero eh si nos queremos agarrar a lo que hay a día de hoy la plantilla pasa por por recuperar a la mejor versión de los jugadores que claro que sigue siendo en primera línea mundial que no hemos visto todavía no a lo mejor Varane Niall mejor Ramos mía ni por supuesto al mejor Marcelo no hemos visto al mejor Casemiro no hemos visto al mejor Cross no hemos visto al mejor Modric nos hemos visto al no darle bueno no me gusta

Voz 1145 24:21 decido no exactamente entonces entonces

Voz 7 24:24 el problema sí que es gigantesco para mí yo por eso ahora mismo estoy poco esperanzado porque porque no ve a ningún jugador cerca de su mejor nivel entonces esto necesita dar un giro muy drástico para

Voz 0231 24:35 paradas completas tú has visto de mal rendimiento de jugadores de ese nivel de mal rendimiento completo de cien por cien la temporada rendir mal yo yo por eso creo que el grafía del Real Madrid en la mala noticia de hoy es más un partido que es intrascendente contra un equipo que es muy inferior a Teeth teóricamente pero la buena noticia es que te queda mucho por delante y sigues pelea

Voz 8 24:53 está ahí pero ya le digo que la Champion

Voz 0231 24:56 es en la Copa sigues ahí porque no me creo que Modric no vaya a rendir mejor de lo que está teniendo en esta primer yo temporada no me creo que Marcelo no vaya a mejorar no me creo que Ramos y Varane no vayan a ser la pareja de centrales que lo hemos visto ser no me creo que Casemiro cuando se recupere no voy a ser el Casemiro de siempre y no me creo que por mucho que no sean Cristiano Ronaldo ni Benzema a nivel logren un nivel por lo menos

Voz 1145 25:14 sí pero no

Voz 9 25:16 así que vamos a decir agosto eh claro fíjate Libia

Voz 0231 25:18 la vivencia más jugando fue por cierto sí que ha adquirido su nivel otra cosa Juan alguna pero digo que no me creo que todos estos no vayan a rendir a buen nivel y yo estoy poco esperanzado porque porque yo el tema no lo veo ni siquiera físico yo yo creo que es un tema mental

Voz 6 25:31 yo no no les veo

Voz 7 25:33 disfrutando salve ni siquiera disfrutando de jugar al fútbol de verdad que os hablo ahora mismo como como el jugador que fui cuando un jugador no disfruta en el terreno de juego con un jugador llega el partido del domingo del miércoles y el y el juegos en el partido en este caso se se empieza a convertir en un en un sufrimiento no porque no te encuentras bien porque los resultados no llegan porque al final el público te aprieta porque no estás en un buen momento y por eso yo yo no yo no estoy esperanzado este año otros años se puede decir bueno porque el equipo cuando se junta de verdad y cuando cuando van todos a una con el talento que tiene son capaces de de de derrumbar de tirar a cualquiera lo han demostrado estos últimos años pero no no veo al equipo mentalmente bien no come con ganas de cumplir sus obligaciones no sé yo llevaba un poco de únicos

Voz 1 26:21 Estados Unidos es la porque nos da la impresión Gallego de que de que Zidane vio que aquí se ha acabado un ciclo salió por patas se dijo yo creo que esto ya no da más de sí y que a lo mejor lo que estamos viendo es lo que vio Zidane después de ganar la décima tercera

Voz 0366 26:36 puede puede puede ser puede ser porque

Voz 1145 26:39 ganar mucho con la barriga llena la los premios individuales la medallas colgadas si es difícil yo lo

Voz 0366 26:47 que creó es que hoy era un partido de Champions a Madrid estaba clasificado lo que tú quieras unos dicen hace cinco meses que hoy el Madrid iba a salir con un equipo donde los centrales iban a ser Javi Sánchez y Vallejo y lo peor de por delante iban a ser Llorenti Valverde hubiéramos dicho como es decir el cuadrado mágico los dos centrales y los dos medio centro por delante iban a hacer esto chavales los cuatro a la vez que muy complicado yo lo tengo cuando decía Javi que no están a gusto las caras es que hoy Isco sabía que salía al Bernabéu a examinarse para un jugador que ha ganado tres Champions cuatro Champions titular en la selección española saber que eres suplente que sales a examinar un partido intranscendente esa situación no es fácil de sobrellevar porque sabes que estás expuesto quién te has puesto como decía Pulido es el entrenador

Voz 1 27:38 tiró la del COI decimos adiós

Voz 29 32:51 Europa League está por ahí esperándonos Jesús Calleja hay en seguida de Andrea Ponseti también con

Voz 1 32:55 tu Jean que a día de cada miércoles

Voz 29 32:57 pero Meana también ha sido Solari valen

Voz 1 33:00 de no solamente tomando decisiones sino además diciéndolo en la rueda de prensa no creo que se equivoca o acierta es el correcto

Voz 0231 33:05 yo le he visto más tocado hoy que el día de la derrota en Ipurúa creo que hoy la ha dejado muy tocado porque él asume que esto es su culpa que no ha acertado con el once ni con los cambios ni con la imagen del equipo sobre todo en la segunda parte a Solari que no le han preguntado mucho por Isco no le entra en la cabeza que un jugador pueda entrenar y comportarse como lo hace Isco día a día no va a hacer

Voz 30 33:28 nada por recuperar al jugador

Voz 0231 33:30 malagueño y hoy la Cadena SER le ha preguntado si le preocupa que su Madrid juegue mal si él cree que se está jugando mal IET ha sido la respuesta

Voz 31 33:41 muy bien los primeros treinta y cinco minutos a partir del el gol honores de hecho que fueron muy seguidos pues pues no hemos jugado bien no hemos no hemos reaccionado

Voz 32 33:49 que le da la sensación de que esto es consecuencia de que le

Voz 31 33:52 tipo está muy desordenado en el campo

Voz 33 33:56 la derrota en Eibar la derrota

Voz 31 33:58 da hoy en Huesca fue dada la presión cuenta la victoria también porque si no parece que estuvieron mira hoy asumo asumimos lo asumo los riesgos de la alineación y eso es mi responsabilidad evidentemente

Voz 0231 34:13 le han querido preguntar y se ha marchado porque ya la última pregunta de la rueda de prensa

Voz 1 34:18 de hecho el marrón a los jugadores

Voz 3 34:21 a ver claro que lo que tenía no no puede hacer nada más el técnico del Real Madrid tiene que tomar decisiones juntos a Vallejo y a Javi Sánchez hilos hacer debutar es tu responsabilidad noche de chavales

Voz 0239 34:33 con lo que he dicho eso

Voz 3 34:34 que a sus hijos fuera a ver yo creo que yo creo que ahí

Voz 1145 34:38 sí pero sabe que se llevó a ver si pero que me de los no

Voz 1 34:46 claro claro la culpa para los chavales que los pobres que iban a hacer yo fuera poco vivido eso yo no he oído echará para chavales pero bueno

Voz 3 34:52 eh mira es mi interpretación que puesto de equivocada pero es mi intimidación y creo que no estoy que bocado

Voz 1 34:57 vamos a repetirlo echado podemos escuchar otra vez el corte de Solari hemos escuchado y eso creo que hoy

Voz 31 35:01 sí hemos jugado bien o muy bien lo primero en veinticinco minutos a partir del eh el gol eso que fueron muy seguidos pues pues no hemos jugado bien no hemos no hemos reaccionado

Voz 32 35:11 quién le da la sensación de que esto es consecuencia de que el equipo está muy desordenado en el campo

Voz 33 35:17 la derrota y en Eibar la derrota hoy

Voz 31 35:21 en Huesca fue dada la presión hacer cuenta la victoria también porque si no parece que que hubiéramos perdido todo recorridos mira hoy asumo asumimos lo asumo los riesgos de la alineación y eso es mi responsabilidad evidentemente

Voz 1 35:36 claro no sé yo creo que asumió su responsabilidad que el es suya y luego pasado yo estoy con Javi yo estoy aquí vamos esto es eh

Voz 3 35:46 yo lo veo muy claro pero vamos a interpretación evidentemente no dice la culpa

Voz 1145 35:49 la es de Javi Sánchez de sí

Voz 0231 35:52 no puedo decir porque la acción es suya pero cuando dice esto es lo que tengo que quiere decir que no está ocurriendo porque tiene un equipo como si fuera un amistoso no no es un partido oficial de pues que

Voz 1 36:01 linea un equipo que no alineado que sea lo que interpretó Eyes es que él ha puesto un equipo no

Voz 1145 36:07 lo que él dice que es una reacción arriesgado que efectivamente él dice él Mike Umeh

Voz 9 36:12 la que era sólo que entonces está poniendo está poniendo no lo fue como jugador Javi Javi Sánchez Vallejo es arriesgado lo pongas Solari o no eso tiene

Voz 0239 36:26 que no se puede decir a una dice no debe he tomado la decisión y asumo la responsabilidad arriesgado a la señora Vallejo es que poner yo creo que es un día para hacerlo sinceramente creo que es un día para hacerlo porque es el que el primero yo creo que en la primera media hora

Voz 1 36:44 nadie pensaba que esto iba a terminar así pero eh

Voz 0239 36:47 qué es si no lo hace hoy cuando lo va a hacer pero claro Lorena Vallejo Javier Sánchez es asumir Ballmer de titular es asumir riesgos en la alineación que tiene que asumir el entrenador que se lo pone hablar de bueno

Voz 0231 36:59 por Courtois Marcelo

Voz 30 37:01 a la Isco

Voz 0231 37:04 Ana

Voz 1 37:04 no se Asensio relativo pero eso tampoco es que sea una cosa

Voz 1145 37:08 lo único realmente arriesgados de verdad yo no me lo único que me pregunto es quién el Mundialito pre partido con él son los japoneses no o final del día

Voz 1 37:19 por ver para queremos la final del Mundialito

Voz 1145 37:21 lo que te ve todo el mundo te juegas un título va llegar Solari iba a poner el equipo de la Champions del año pasado

Voz 0231 37:29 a Isco no lo va a poner si es la pregunta que se va a poner bueno pues quién dais

Voz 1145 37:34 lo mete a decirlo los de siempre a ver si si no termino estas tres semanas de cambio para arriba para abajo no no estaba

Voz 0231 37:45 qué tal lesionados todo tiene lesionada Casemiro no puede ponerlo a Llorente cuando vuelva Casemiro jugará él no jugará Llorente

Voz 1 37:52 bueno termino con Álvaro Benito que bueno que lo has dicho en Carrusel pero qué te ha parecido lo de disco que es con lo que hemos empezado terminamos con tu opinión sobre él

Voz 7 38:01 no yo yo creo que obviamente nadie puede decir que no se ha equivocado con esa reacción pero es fruto de esa es el de es ha desencadenado todas las situación que viene que viene sufriendo estas últimas semanas no lo importante en el equipo no tener minutos de que encima el partido se está perdiendo que es una jugada que tienes de gol que no resuelve es bien y encima te pitan pues pues obviamente no ha reaccionado como como debería pero yo yo en este caso pues pues fíjate que ahí se equivoca pero luego hay una cosa muy elogiable de Isco que cuando muchos jugadores eh cuando el partido se ha puesto cuesta arriba no han asumido responsabilidades ni Riesgos Isco a pesar de incluso después de este de este de esta situación que ha sucedido de este incidente ha seguido perdiendo la pelota a pesar de ser pitado no ha escondido nunca y eso es muy elogiable un jugador ir más allá de esto que yo creo que él debería salir a a pedir disculpas y aclararlo porque todos no podemos no todos nos podemos equivocar y somos humanos y mucho más en estando caliente y estando en un estado de frustración que estaba Isco insisto también Real Madrid no puede prescindir de un jugador de la calidad y el talento de disco hay que recuperarle para la causa y tiene que ser importante si queremos aspirar a ganar grandes títulos esta temporada si quieres creer

Voz 1 39:20 es recuperable lo bueno

Voz 7 39:22 jugadores siempre son recuperables y creo que también un gran porcentaje John yo entiendo que aquí mucha gente le le le quita parte de responsabilidad hablará mucho al técnico yo que hablo ahora mismo desde desde el prisma del técnico casi toda la responsabilidad de ponerse y quitarse la tienen los jugadores Xisco en el campo Anpe y con su actitud la rompe y entrena bien y juega bien nadie va a parar a disco porque es un fenómeno que mucha parte también de la responsabilidad la va a tener en esta reconquista el sé que es duro sé que es duro porque yo creo que él ya ha pasado por esta etapa no ya ya necesitado ganarse una camiseta del Real Madrid muchas ocasiones ha tenido que luchar contra viento y marea a cambiar incluso hasta su manera de jugar convertirse en un jugador mucho más sacrificado mucho más esforzado ocupar posiciones que no les son favorables para ganarse un puesto de titular y cuando ya cree que ha conseguido ese estatus otra el letón manda a la lona y tiene que empezar a reconquistar pero es que no hay otro camino mano Isabel el otro camino no te lleva a ningún lado bueno el único camino que tiene que coger Isco es decir pues me voy a empecinarse en conquistar a mi nuevo técnico ya a volver a ser importante en este equipo y yo creo que realmente necesitamos jugadores de ese nivel lo grandes títulos te ganan con jugadores de este nivel en buen estado de forma

Voz 1 40:33 pues no chavales ha sido la noche más raras supongo Paraíso desde que está en el Real Madrid estará supongo que a esta hora todavía dándole vueltas a joder me han pitado sea me ha pitado el Bernabéu que es lo único que me quedaba el entrenador no me quiere los compañeros no lo sé pero en el club tal pero tenía el Bernabéu que era mi bandera yo y el Bernabéu me ha pitado pues supongo que querrán salir tarde o temprano a aclarar lo que ha pasado lo que ha hecho a quién se lo ha hecho y a partir aquí intentar cambiar la dinámica que ahora mismo pinta muy feo para Isco que no pinta mucho más bonito para el Madrid en cuanto a sensaciones e Madrid cogido con pinzas que hasta ahora ha ido sacando con buenos resultados Solari pero vamos a ver un momento la Champions separa hasta mediados de febrero chavales me voy a Sevilla un abrazo abrazo ganar

Voz 28 41:14 no quiero gallego hasta luego Miguel adiós Javier