Jesús Calleja en Yankilandia: "De vacaciones me aprieto entre pecho y espalda un Dakkar, no tengo fin"

Voz 1 00:00 bueno hay dos minutos de la mañana una menos en Canal

Voz 2 00:36 ya se está por seguida vamos con Jean grande a nuestra por ahí Consell hola se hombre como que se creó ya está las autoridades exactamente es que tiene que tiene que ver un tiene que ver algo con Jean Tailandia nuestro nuestro invitado que no sé dónde vas tú no hace hace estaba a estaba lado

Voz 1940 00:53 eh que navega Navidad de media se estábamos cenando a medida pero pagaba él OPA

Voz 3 00:59 tuvo que no apagado no dictaba la casa olvidaba la cadena estaba Jesús Calleja que ahora mismo a cogió el coche y no sé por dónde va Jesús Calleja hola

Voz 4 01:09 muy buenas noches pues mira camino de León voy yo no podía salir todavía de la cena ahora que entonces cuidado grandes cuidado en la carretera A mucha no

Voz 1940 01:17 hola o no

Voz 5 01:17 sí pues la verdad que está bastante decía la carretera ahí sí muy despacito tú conoces bien la carretera

Voz 1940 01:23 pero bueno y oye

Voz 5 01:25 tú cómo cómo se puede con todo lo que lo que te metes entre pecho y espalda Planeta Calleja eh por cierto que te ha supuesto llevarte el Ondas este este año la tele abajo viajando todo el tiempo da lo y ahora te en barcas en tú tercer rally Dakar Jesús

Voz 4 01:44 pues ya ves dijo hago como tú que estás en la radio porque tú no vas a casa

Voz 6 01:47 pues está claro que lo cual es bueno pero no sé si tiene antes pero yo no voy al rally Dakar te vas a ver si tú tercer Rally Dakar

Voz 4 01:56 pues sí me voy a ver eso mis vacaciones es decir ya sabe que yo me paso el año con veintiséis viajes dando la vuelta al mundo y luego de vacaciones me aprieto entre pecho y espalda un Dakar es decir descansar locuaz puertos Sneijder ya el vicio que tengo de aventura sanos no tengo fin relato quiero estar siempre haciendo cosas que sean pues lo que me gusta porque si no no tengo dos metros

Voz 1940 02:19 cuenta si te parece que tienes dieciocho

Voz 4 02:22 enviar ahora vamos no no tremendo tremendo

Voz 1940 02:25 oye se va a disputar en Perú que no sé por qué se sigue llamando el rally Dakar si sabes si yo me pregunto yo te digo que te de acá

Voz 4 02:35 Senegal es verdad pero bueno

Voz 1940 02:37 no está nada mal pero

Voz 4 02:40 sé que es el rally más duro del mundo y eso es cierto eso no lo puede negar nadie

Voz 1940 02:44 en Perú Calleja complicado porque el año pasado Cosby había unas dunas tremenda los que sospecho que este año lo vais a pasar Kanouté

Voz 4 02:52 pues imagínate normalmente en la Carson catorce días han decidido hacer diez porque al final problemas con todos los países han quedado en Perú y esto es para que el rally sean mítico creo que no han preparado claro y unas setenta por ciento más de arena el año pasado que no entendíamos nada imagínate que que años espera pero bueno yo este año me tengo un arma letal saque cuál es muy muy muy cómo se llama prefiero me voy como digo hay voy con mi over the life aquí el mejor equipo junto a Minnie hay dos equipos Minyons light que se van a jugar lo alguna la mínima Carlos no iba a Carlos Carnero en iba Carlos va a Peter Hansen vanas Roma

Voz 1940 03:32 a cuánto va a Despres

Voz 4 03:35 hay el equipo verdad ahí pues va a nacer y creo que el gran favorito va también de Blair va a uno grande que lo tengo muy bien y puedo decir que voy yo pienso eso sí que es una rareza cuántica mi sueños

Voz 1940 03:51 pero bueno tú porque porque te un pata negra en todo eso cómo va eso

Voz 4 03:56 si va a ver yo tengo a ver en el equipo oficial tiene tres vehículos y luego hay unos coches semi oficiales que carrera cliente que es por ejemplo pues te coches que llevo yo es con el que ganó el Dakar por ejemplo la habitación sí pero es que llevan observa las últimas actualizaciones el motor un poquito más retrasado pero luego en general casi todos los componentes incluso el chasis todos más o menos ese mismo coche va a ver tengo un pata negra

Voz 1501 04:24 se puede decir Jesús que ya los dos anteriores que habían corrido te ha servido para experiencia

Voz 5 04:28 este año no no si decimos que Jesús Calleja va a ir a ganar el realidad pero pero tú

Voz 1375 04:34 es un pepino como dices con un coche oficial por primera vez que dar donde más o menos

Voz 4 04:39 hombre por supuesto primera objetivo terminar que todavía no lo conseguido y luego me gustaría dentro de esos inscritos que somos unos cuantos centenares pues hombre si estoy entre los treinta primeros puedo decir que estoy en Primera División luego hay diez que van a jugar la Champions pues yo estoy puedo quedarme en Primera División paso de tercera regional que estado jugando a primera división

Voz 1940 05:01 a primera división lo que digo es que nunca nunca había competido con los mayores que entienda la gente

Voz 4 05:09 pues voy a competir me con los mayores

Voz 1501 05:11 madre mía tengo un gran equipo

Voz 4 05:14 ya creo que ya tengo un bagaje una acumulación de muchas muchas carreras he pasado por lo peor estaba en el fango metido en un coche y de muy poca potencia hay justito eh codeándose en el rally más duro del mundo pues a veces haciendo etapas como el año pasado que ya estar en XXXVIII con ese coche en la general en plenas dunas de de de Perú que eso era sí que fue una a molienda en el que que te quiero decir que que ahora tengo un coche donde si no cometo grandes fallos tengo que hacerlo bien plantado bueno hacerlo bien

Voz 1940 05:48 ha estado contigo en Marruecos Nico Abad que ha ido allí para hacer un reportaje hemos visto hoy la primera parte mañana la segunda que hablaremos en cuatro eh

Voz 4 05:56 por cierto enhorabuena eh habéis hecho un reportaje que mejor sobre todo

Voz 3 06:01 lo que no contaba Nico qué iba un poco acojonado al volar

Voz 1375 06:03 de copiloto contigo porque nos dice bueno osea ves un bache que es un socavón y sin embargo con esos coches con ese amortiguador que a una cosa tú tú te está preparado para un coche de ese de ese nivel donde todas las maquinitas que tiene toda la tecnología tú estamos al tanto de todo Calleja

Voz 4 06:20 pues escucha es Thiago se sintiera habló en voz baja había comido bastones escuchar yo digo señora

Voz 1940 06:25 algo me han contado vea no

Voz 4 06:27 qué espera espera que yo yo funcionó mucho por intuición la verdad es que el equipo los decía bastante sorprendidos porque esperaban pues bueno a ver yo estoy unos piloto reconocido no son pilotos del Mundial pues bueno me das Tura la pesadilla que tenemos con el ataque del coche en la primera hora no entendía nada que llevaba el coche que flipado eso sí lo llevaba por intuición porque cuando me sacaron la telemetría yo ponía cara de es ese si todo veo bien había un lío rayas y un lío de curvas yo ponía cara como de toda la vida de toda vez día has entendido porque eso todos los botones que vamos a contar a mí me botones juro que la mitad de la Vuelta tenía no sabía porque ayudan porque tocas botones cambiar mapas también cosas pero la verdad es que el coches tal mano es una cosa tan descabellada que yo cuando lo estaba probando y me preguntaron Oye que lo cómo lo ves yo yo soltaba de Biaggi cava decía eh no pero escuchar el coche viene neutral ahora vamos a empezar adaptarte a tu conducción pero me estás diciendo es que me oye sino optimizar osea estaba a cero línea plana claro luego lo fueron optimizando bueno bueno entero de nada y cuando lo tenía caramelos dije a a Nico monta una vuelta le cambió el gesto que se le cambió el color de la cara

Voz 1940 07:46 lo mismo ha vuelto dentro coloco ha vuelto otro con los oye

Voz 4 07:49 que se a ciento ochenta coronel por por una pista por ahí con unos agujeros que de verdad Nico apretaba las mandíbulas porque pensaba que allí no

Voz 3 07:59 entonces las mandíbulas has querido amigo

Voz 4 08:01 entonces el coche es increíble lo que es

Voz 1940 08:04 estaba yo es tienes a bestia

Voz 4 08:06 pues mira yo cuando estemos en la cara con el mapa de carreras tenemos cerca los quinientos caballitos con gasolina de aviación lo que lleva pero más allá de las potencias como la gestiona como trabaja la electrónica como la electrónica es capaz de entender si está en unos duros estas impidió a él lo detecta como o cambia su curva de motor en función de lo que necesitan según el terreno es una barbaridad ahora Sole juntas el chasis y las suspensiones a los súper neumáticos que llevamos bueno es una es incluso sueño esto es una locura

Voz 1940 08:38 no se olvida no quiere decir Calleja tienes que pedir lo que hizo el año pasado Saint no sé si eres muy cafetero pero sabes que está Ain't llevaban ahí una mini cafetera dentro del coche dice tomaba un cafecito ahí protestas no te voy a no no no no dentro del Kutcher dentro del couché si te dan Meetic festera porque está escrito voy no dormir para no dormir tontas oye llevamos cafetera te tienes que empezar tienes indie piden está el apodo

Voz 4 09:10 oye y lo bonito que es poder estar ahí tengo coche parta con esa gente ahí al principio claro ya serán alejando David sacaré un cuerpo porque tengo igual sacas yo fecha hombre

Voz 1375 09:21 hablaba y hablaba antes Ponseti de lo de lo de lo duras durísimas que son las dunas de Perú has estado entrenando en Marruecos cómo se afronta cuando vas a esa velocidad es una duna de no sé cuántos metros de altura cómo se afronta una donada en ese coche pues mira

Voz 4 09:36 la gran ventaja que que para mí tiene Las Tunas es que es lo que el terreno que más me gustas donde Jaume Aragall mi anterior copilotos por cuestiones familias año puede venir me ha enseñado todo entonces las dunas donde a todos los pilotos presentar el pánico donde se juegan los Dakar es donde todos se resuelven las dunas y este año un setenta por ciento de ellas qué quiere decir esto que él yo voy a disfrutar porque voy a estar en un terreno muy complicado muy difícil donde todos igual un poquito más donde precisamente lo puedes correr mucho es más importante no enterrar teoría no que que la velocidad entonces aquí la clave está en quién es el que menos en tierra en la arena esa es la cuestión hierro menos vamos a jugar todos un poco el que posición vamos eran caras de modelado o como se depende que le mira como decía Nico tienes que leer la Ciber porque tienes que afrontarla y luego pues cada una tiene su paso su técnica y lo más importante es la decisión porque cuando estás remontando una duda esas gigantes como bien dices nada solo

Voz 1940 10:37 qué hay después no cuando tú ves el cielo tienes que mira

Voz 4 10:39 el rabillo del ojo por la ventanilla a ver dónde está el borde de la Caixa saber cortar en el momento preciso porque sino sabes Volando voy sale dando vueltas de campana entonces es esa es la parte esa quita clave es muy jodido para el Asturias las dunas y este año vamos a pasar a segundo alguna más alta del mundo mil setecientos metros de arena

Voz 1940 10:58 es un sector por eso nos ha contado

Voz 3 11:01 estando subiendo bajando a bajarla pues nada Calleja cuando empieza la aventura

Voz 4 11:07 yo viajo mira yo este año de las campanadas como sabes a mí en la cadena en Telecinco Cuatro grandes parada de Mallorca hay según al día siguiente es año nuevo pues al siguiente me voy cogiendo un poquito antes porque voy a hacer otro test de dos días en las dunas Juan de de Perú antes de que empiece la carrera

Voz 1940 11:26 lo más raro oír más divertido que eche cuando estoy con Calleja en la T4 presentar una campaña de verano del ministro

Voz 6 11:34 no existe para que la gente verdad buenos días

Voz 1940 11:39 existen dos como

Voz 4 11:42 aplicaciones aplicarse el cuento vete con cuidado en el viaje en el Dakar mira las claves destacar es saber frenar más que sabe acelerar lo es decir que

Voz 1940 11:52 por eso hay que vaya bien tienes equipazo o Bertran Calleja un abrazo ya hablaremos antes de que empiece es muy bien porque hemos dentro de gracias a Dios Calleja de veremos en las campanadas junto con las quinientos quinientos Pata Negra es una bestia bueno bueno coches para no digo no poca broma poco ves en Perú estará ahí seguro que hay más cosas plantea además de pero sí pero que gracias entre otros por aquí hombre que gran ceviche Mario Torrejón que te digo

Voz 1501 12:25 antes Ponseti sí siempre tiene que ser tu aunque sí están sí que me tira más la la NFL esto hoy es muy de MLS de muy

Voz 1940 12:33 así lo siento más quiero preguntarle qué tal fue en Miami con los delfines al final fenomenal no me tuve que venir justo para hacer Carrusel pero ganaron n en una jugada increíble en los últimos seis segundos tirando hacia atrás siga dando ni más ni menos que a New England Patriots treinta y cuatro treinta y tres votos da cosa preciosismo precio va no tengo palabras y esta noche no me veis pero tenéis cerca un micro cifró estáis del micro sabéis que pedir un deseo porque yo aparezco como Aladino bajo esta noche él claro con métodos bueno bien cuidado micro varias de gusto suele ser débil porque a veces es noticia la primera es buena la primera no sé qué pasaba cuenta porque porque lo han celebrado ganan los de Atlanta el Tata Martino ahí sus hábitos hombre dos años después de la franquicia funcionaria os acordáis frente a setenta y tantos min setenta y tres mira terminan ahí en un striptease en una

Voz 1501 13:39 movida madre mía de mi estado

Voz 1940 13:42 quién empezó en la cena de Navidad de la empresa acabado en Valencia paella gol pero eso es algo parecido no Carreño casi terminado terminaron al larguero que no es lo mismo pero es que pasamos a Valencia el club como dice Ponseti tiene dos años

Voz 1501 13:55 me enteré Vide ya ha ganado la la mayor y lo hizo el pasado fin de semana efectivamente tiene el récord asistencia casi por encima es es cinco mil espectadores todos los sábados y los domingos en este caso fue récord también otra vez setenta y tres mil y luego pues para celebrarlo pues el típico Pasacalles atípico desfile

Voz 1940 14:13 esta hicieron los chavales la chavala bueno pues se fueron aunque el día va chabacanería para rematar la tarde noche ya mañana practicamente que ha pasado que muchas fotos en Twitter en redes sociales han trascendido de la Copa del trofeo en la mayor Lluís Huguet eh viene acompañado la Copa viene acompañado en medio del escenario

Voz 1501 14:32 rodeado de chicas concretamente fundamentalmente con una de las mejores strippers de ese club que se llama Magic City icono de los dos

Voz 1940 14:40 bañeros de Majestic se comporte para ellos

Voz 1501 14:43 a y con un montón de billetes metidos como si fueran sí

Voz 1940 14:46 esta tarde un tanga dentro de la propia Copa pues hay un montón de de Madrid dos chavales casi al final ahora CD fue Mads

Voz 3 14:54 la enhorabuena Atlanta y a anterior

Voz 1940 14:56 a a hacerle la que te voy a contar ahora es buena eh porque cuál es cuál es la de la MLS de la hace Ibra se queda en EEUU que lo que te bien hecho muchos

Voz 7 15:06 qué tal ha totalmente confirma que se paga la cláusula yo sí claro que él pero es que si se ha rumoreado durante muchos dos semanas que se marchaba de vuelto otra vez a Milán sí jugaré en este pabellón que ahora

Voz 1501 15:25 exacto en invierno durante la MLS pero no según cuenta nuestras compañeros de Assen en la versión americana ya han llegado un acuerdo los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic para que siga siendo el jugador franquicia el primer haya sido muy bueno evidentemente al no les ha puesto no lo ha hecho campeones ni mucho menos pero sexy

Voz 1940 15:41 pido ha estado en todos los ley night americano todos de desadaptados ha adaptado bien a la vida americana vamos que Le Monde Le Bron una un no me acuerdo con la historia que era cuando era Dios dio el otro era el reino el Rey no unos al Rey el regreso se olviden en Europa de Ibra

Voz 1501 15:58 sí un año más esto va a seguir un muy bien más también ha habido una trama

Voz 8 16:02 la bastante chunga de

Voz 1501 16:05 en el juicio al Chapo

Voz 1940 16:07 era esta semana sí

Voz 1501 16:10 uno de los testigos dado que ha habido mucha inyección de dinero del narcotráfico en la Liga mejicana de hecho han podido comprar varios clubes que después han ido cometiendo comprando vendiendo acciones pero bueno adiós al Estado

Voz 1940 16:22 nombre y apellido de clubs que son fuerte a Zelaya y si es una pasada aparece y además por las cantidades que si compraban por seiscientos setecientos mil dólares que sí luego vendían no no me apareció por dos coma dos millones bueno una auténtica barbaridad el Dorado de Sinaloa no están en la lista claro bueno pues ahí está que se sepa Maradona para para uno está José ahí no lo hace falta ves eso hace falta no hay ningún problema porque lo tiene todo contra lo Maradona

Voz 1501 16:53 pero otro de la que el PSOE sigue siendo noticia es Simon bailes como arte

Voz 1940 16:59 duro esto es dale dale duro duro duro duro porque ya sabemos que que come a las víctimas del doctor las reinas bueno del año del elementos exacto es médico de la federación estadounidense que abusó de

Voz 1501 17:12 muchas de esos alumnos y a las de las gimnastas del equipo estadounidense fue condenado como todo el mundo sabe un mínimo de cuarenta años de prisión para

Voz 1940 17:22 a pesar de cientos de ellas dejarlo

Voz 1501 17:24 de cientos de casos de jóvenes cientos de deportistas que pasaron por por ese gabinete médico

Voz 8 17:30 qué quiere decir

Voz 1940 17:31 qué Simon vais a ver reconocido en Good Morning America que es la Davis y que esos no sabemos qué ganador que ganó cuatro medallas dieron los Juegos Olímpicos de Río correcto el cuatro cuatro oros en que se dice rápido e no es una de las mejores gimnastas de todos los tiempos sin ninguna duda reconoce que

Voz 5 17:45 de la ansiedad le ha hecho

Voz 1501 17:48 estar tomando me di medicinas ansiolíticos para sí

Voz 1940 17:51 todo que tiene muchos altibajos a lo largo de este año

Voz 1501 17:53 con el con el juicio y con recordar todo lo que pasó en ese momento ante intentado averiguar dice literalmente que es lo que fallaba como no es fácil acude con realidad con regularidad a terapia porque como dice ella misma no es fácil pero gracias a todas esas personas pues lo va llevando un poquito mejor estas cosas no es el momento en que te pasan sino lo que te marca en el resto siendo una gran gran gran campeona evidentemente todavía de Pen

Voz 1940 18:15 Isabel diferencia que cual ella acaba de salir de una entrevista Vega programa él ha contado pero de las otras personas que están afectadas también por esto a saber en qué condiciones estarán también de tratamientos pasando efectos secundarios porque estamos hablando me vendo de una persona mucho éxito claro claro Jorge tonta sólo ha contado en Good Morning America en la Davis ha cantado Eres tú crees que le pasó esto como está el larguero ahora arriban entonces luego estaba efectos secundarios consta

Voz 5 18:43 decimos sí es verdad que cuando América que es líder en descargas en descargas ellos de Bella

Voz 1501 18:53 pues nada sé si que mola te lo doy mola bastante lo que sabéis escucha aunque ya

Voz 1940 18:59 pero para mí supo cansino el el penalti a Javi y a mí me dais seguro que me habla

Voz 1501 19:05 otro y es que mira a Drake que ha hecho una colaboración bueno al revés hombre Mick mail Mitch mil no sé exactamente cómo se pronuncian a en una acción con Drake Se llama IMV ha entrado directamente al número seis del Billboard Hot cien eh en la entrada más fuerte de esta semana en una semana que es el número uno sigue siendo otra vez Ariana Grande pero escuchar cómo suena este going Bates escucha

Voz 9 19:29 no

Voz 1940 19:33 no

Voz 10 19:36 sí

Voz 1384 19:39 este éxito en Estados Unidos brutal hasta bruta perdonando cultivar muy bien en aplicaciones cuyo Comité Verdad y en llamadas a móviles pero no era como tono de móvil pero no de verdad que no lo haré caso que suenan fenomenal está bien bueno el caso es que eso es lo que mejor

Voz 1501 19:55 nos está escuchando lo mismo Estados Unidos pero lo que mola de verdad es la película de la serie con la película se estrena este fin de semana si es una nueva actuación y una niña en una nueva dirección dicen si dicen que magistral de clip islas

Voz 1940 20:07 Tanto Blair dice dice sí sí sí sí sí he bajado mucho reales

Voz 11 20:17 es importante que ahí no sigue sus

Voz 1940 20:20 bueno para los españoles que Beni vemos el cine doblado estarán cambia la voz doblaje

Voz 1501 20:25 me gusta lo cual es terrible pero mula es la historia de Stone que son la horticultura de cerca de noventa años ochenta y ocho tiene Gooden en la vida real es veterano de la Segunda Guerra Mundial está sólo con un negocio en quiebra se enfrenta la ejecución hipotecaria es un negocio IS entonces cuando le ofreció un trabajo que parece que solamente les sigue conducir pero sin saberlo él lo que está haciendo es transportar cocaína para un cartel mexicano lo cual va complicando bastante cuando un agente de la DEA muy de modas por cierto que te hablo fondo de la DEA investigar esa misteriosa mula que es como se llaman los los que transporta

Voz 5 21:03 no va de un sitio a otro y drogas adonde para el cartel de Sinaloa

Voz 1940 21:08 el de Sinaloa curiosamente el guionista es el mismo que de Gran Torino que ya ocultaban peliculón si se oye de todas formas igual digo una barbaridad pero han cambiado la voz al el que doblaba doblado este año si años

Voz 1501 21:21 es que claro no es no sé si a los noventa años que va a cumplir clítoris Good yo no sé si ha sido siempre mi

Voz 1940 21:26 no doblador es algo está claro que habrá actores que igual no tienen la misma exactamente eso no puede aguantar como está aguantando en este estado de forma aquí sí

Voz 1501 21:38 sí sí está interpretando dirigiendo el otro día estuve viendo las redes sociales a su hijo a Scottish diciendo que si una maravilla de las mejores que ha dirigido que había así que este fin de semana que la serie estrenó ya el treinta de noviembre en Netflix pero están hablando maravillas es muy cansino también el la música que interpreta el protagonista pero es un biopic sobre subidas Seaman Nicky Jam el ganador escucha Miki llama

Voz 12 22:02 hubo ND eh

Voz 13 22:03 sí

Voz 12 22:05 de hecho este embalse y Messi

Voz 1501 22:09 a seis bueno es cuando empieza a cantar cuando su niño es una seguido documental sobre la trayectoria personal y profesional de ese artista musical que es un artista de reggaeton si son el música pues bueno

Voz 1940 22:22 pues vale porque le música deja musical antiguos antiguo pero tienes siendo amigo

Voz 1501 22:28 bueno hay que decir que Mickey Jam es la historia de su vida es un es un biopic pero bueno no es una película una serie con varios capítulos en la que se habla de la vida Amy que ya en la que él mismo interpreta en la actualidad a él a su personaje también

Voz 1940 22:42 sobre a su infancia juventud

Voz 1501 22:45 la gente dice que es durísima que mola mucho ver cómo la música el reggaeton libró casi casi de de la muerte de una vida de de muchos líos así que