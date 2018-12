El Larguero (12/12/2018): Análisis de la derrota del Madrid y la victoria del Valencia y hablamos con Jesús Calleja

Voz 1 00:00 buenas noches bienvenidos al larguero Se acabó la Champions hasta mediados de febrero se acabó la fase de grupos

Voz 1375 00:41 ya tenemos a los dieciséis equipos que van a entrar en el sorteo del lunes a las doce donde semana conocer los rivales de entre esos dieciséis los tres equipos españoles Real Madrid Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid dos pasan como primeros de grupo Madrid Barça Atlético como es segundo empezarán los octavos del doce de febrero al doce de marzo bueno nos quedamos sin cambio de momento pero hay mucho que contar de todo lo que da de sí de de esta jornada última como digo de la fase de grupos de la Liga de Campeones ahora analizaremos con Bruno Alemany con Axel Torres qué equipos banal

Voz 2 01:18 Bombo uno hoy qué equipos van al bombo dos

Voz 1375 01:21 qué rivales pueden ser los crees que allana los nuestros pero todo esto como digo en una noche en la que tarde noche en la que la gran noticia la sorpresa ha estado en el Bernabeu el Madrid ya estaba clasificado primero de grupo pero se ha pagado se ha pegado el batacazo de la temporada en la Liga de Campeones desde que está Solari todo estaba yendo bien con excepción de lo que había pasado en Ipurúa contra el Eibar en Liga pero hoy escuece lo de hoy escuece por el resultado cero tres ante el CSKA de Moscú en el Bernabéu repito a pesar de que el equipo estaba ya clasificado como primero de pero sobre todo la imagen la actitud

Voz 1375 02:03 la sensación de que no vale sólo ser primero de grupo sino que el Real Madrid encima en su competición no puede dar esta imagen hoy el ver veo cansado ya terminado el parto ha sido así despidiendo al equipo cuando el árbitro pitaba el final del encuentro afonía dado AP pero los pitos han sonado mucho en un Bernabéu que hoy le ha dicho al Madrid a sino por este camino no lo ha dicho la afición del Real Madrid y en particular han pitado a un jugador esa ahora para el equipo no está contento el público del Real Madrid con lo que ha visto hoy con ese cero tres que ha sido lo decíamos en el carrusel Dani Garrido la derrota más dura en la historia del Madrid en competiciones europeas en casa nunca había ocurrido lo que ha ocurrido hoy eh y como digo se ha partido polarizado en un jugador en Isco Alarcón eh ahí momento él batido habréis visto ya a jugará Isabel de lo que hay vamos lo hemos comenta también en Carrusel cuando Isco intenta acabar una jugada el disparos eleva fuera sale por línea de fondo y la grada Pita e Isco se encara no sé si hay una imagen que pueda demostrar que ha sido con la afición el árbitro con el juez de fondo que yo creo que Isco se encara con la afición Movistar Plus está emitiendo un montón de repeticiones no hay ninguna imagen que demuestre

Voz 1375 03:41 que es a la grada no hay ninguna imagen que lo demuestre claramente mi impresión es que se encargó Iker dice que queréis pero que que queréis hiló al parecer hay una imagen en la que se leerle los labios a Isco diciendo hijos de puta con perdón a partir de ahí cada vez que Isco a tocar el balón la grada le ha pitado quién mejor que Isco que es un gran manejados de redes sociales para decirnos si eh esos gestos y esas palabras eran a la afición del Real Madrid o al árbitro no sabemos si hará algún tipo de declarado

Voz 1501 04:19 que no moral tenga algún tipo de comunicado

Voz 1375 04:21 sus cuentas de sus redes sociales que suele hacerlas au que aclarar algo ahora mismo existe esa duda aunque yo repito mi opinión creo que es encara con la grada en un momento en el que Isco no lo está pasando bien en el Real Madrid se puede entender la crispación y el momento de pues de negatividad ahí de no estar contento con digo mismo sobretodo no sé si ya se puede entender esa reacción yo desde luego no la entiendo y creo que se equivoca en hilo de hijos de puta pues no se habrá que esperar a ver cuál es la versión de discos y es que la edad que a lo mejor no la mi impresión es que se encara con la habrá y que hay un antes y un después de Isco a partir de hoy el Real Madrid pero es que luego me ha sorprendido todavía más lo que ha hecho Marcelo uno de los capitanes cuando acaba el partido explica lo que ha ocurrido cuando el salía del campo por antigüedad por galones le da el brazalete de capitán a Isco esto es lo que ha pasado así lo explica Marcelo cuando salía del campo

Voz 1610 05:16 pues sí he intentado dar el brazalete Isco pero él dijo que tiene cada hora a Carvajal pues el porque cuando te pita la afición está claro que tienes que cambiará algo a mí me han pitado y también la afición tiene total derecho de de pitar cuando no está a gusto con con alguien pero él está dolido como yo estoy como como serbio que no ha jugado y entonces somos un equipo

Voz 5 05:39 vamos a trabajar para que eso no pase más

Voz 1375 05:41 bueno cuando te pitan algo tiene que cambiar no parece que entre Marcelo Isco haya precisamente una gran feeling y una gran relación eh y además hay trapos sucios que se lavan en la cocina en casa en El Vestuario y hay trapos sucios que sea San Marcelo ha querido dejar claro que helada el brazalete que lo ha rechazado es una contó a Marcelo ya he dicho no a mí no me lo da solo a Carvajal dice Marcelo no sé el motivo bueno pone a a Isco a los pies de los caballos es así la explicación de uno de los capitanes del Real Madrid Marcelo enseguida el Sanedrín le voy a preguntar a Pedja Mijatovic por el partido y por todo lo que ha ocurrido y luego estaremos con Romero con Herráez con Gallego con Pulido con Antón Meana con Torrejón para analizar este último partido del Madrid en la Liga de Campeones además el Valencia le ha ganado dos uno hay un hay una Victoria ya estéril porque no cambia para nada sigue es el tercero de grupo del Valencia que va a jugar la Europa League el Manchester United de Mourinho se conforma con la segunda plaza ya que primero es la Juventus que también ha perdido en Suiza con el Young Boys primero pasó la Juve segundo pasa el United el grupo el Madrid primero el Madrid segundo la Roma las sorpresa estado en que la Roma perdido con el Viktoria Pilsen se mete el Viktoria Pilsen tercero echando al CSKA de Moscú a pesar de haber ganado al Madrid en el Bernabéu de que ya lo ganará en Moscú se queda cuarto del grupo a a la Europa League en los otros dos grupos el Manchester City ha ganado dos uno Jaime ya han empatado Shakhtar Donetsk Olympique de Lyon a uno así que primero de grupo el City de Guardiola segundo Olympique de Lyon a la Europa ligue el Shakhtar Donetsk en el último grupo el Bayern de Munich empataba tres en Amsterdam con el Ajax y el Benfica le ganó uno pero al AEK de Atenas pasa como primero el Bayern y como segundo el Ajax a la Europa League el Benfica luego lo repasamos digo con Axel Torres y con Bruno Alemany todo lo que ha dado de sí esta jornada última de la fase de grupos de Champions y además estaremos luego con el Sevilla Krasnodar que se juega mañana si ganan los de Machín clasificados casi seguro como primeros de grupo también juegan a la misma hora siete menos cinco en el estadio La cerámica Villarreal Spartak de Moscú sigan también se aseguran la primera plaza en el debut de Luis García Plaza como entrenador ya las nueve de la noche el único que ya está clasificado dude Lange en Luxemburgo contra el Betis está clasificado pero no está asegurado el primer puesto si gana Si sólo asegura pero repito los de Setién ya están clasificados nos sí contará nuestro compañero Lloll Reche la última hora del Reus eh en la SER te hemos contado hoy en Carrusel deportivo que Joan Olivé el máximo accionista les ha dicho a los capitanes que la situación se va a arreglar en dos o tres días veremos a ver si es verdad o no y luego nos contarán ven Bruno ya empezado hoy el Mundialito de clubes donde esperemos que llegue el Real Madrid a la final veremos si contra Rivero no eh una cosa más en la portada este Larguero la Federación Vasca de Fútbol ha solicitado oficialmente a la UEFA ya la FIFA eh pues que la Federación vasca pase a ser oficial de manera internacional no es la primera vez que lo solicita veremos cuál es la respuesta de UEFA que sea Federación Internacional la Federación Vasca de Fútbol las once y treinta y ocho una menos en Canarias bienvenidos al larguero hasta la una y media enseguida nos vamos a Mestalla ir rápidamente el sanedrín con todo el análisis de lo que ha pasado hoy en ese Real Madrid cero CSKA de Moscú tres a en un ratito estar aquí Jesús Calleja que se va al rally Dakar con coche oficial la que Calleja Mario hazme caso

Voz 6 09:11 para esos padres

Voz 1 10:03 antes del Bernabéu en Mestalla jugado el Valencia contra el United y está recién acabado casi

Voz 1375 10:08 el partido hola Pedro Morata muy buenas o la mano buena noches está por encima más mano también hola Ximo hola qué tal muy buenas bueno pues imagino que todavía con el público merodeando los alrededores de Mestalla y con la sensación de que al menos se ha ido de la Champions con la cabeza alta el equipo Morata

Voz 1716 10:23 si el Valencia hoy lo fundamentales a los dos goles desbloquear el acierto de cara a portería ganar el partido la confianza de la primera parte y media hora de la segunda parte que ha hecho el Valencia ante un grande venido a menos porque hoy prácticamente durante setenta y cinco minutos no ha competido el el United el Golden Carlos Soler el gol en propia puerta de Phil Jones ha pasado apuros el Valencia porque en los últimos cinco minutos terminó pidiendo la hora ha acortado distancias Ras y por poco mata marca el el dos dos el Valencia gana se coloca por lo tanto para ser cabeza de serie en la en el sorteo de Europa League los dos millones setecientos al bolsillo y lo principal Manu la preocupación la lesión de con dos vía no es un problema de rodillas un problema de isquiotibiales tiene mala pinta quizá pueda haber roto

Voz 10 11:07 era Guedes ya sabemos lo hemos confirmado

Voz 1716 11:09 la de hoy que se va a operar y por lo tanto entre ocho y diez semanas de baja

Voz 1375 11:14 la Liga una imagen parecida a la de Belén no cuando se lesionó en el Getafe no taconazo

Voz 1716 11:19 es un taconazo raro tiene que hacer un movimiento brusco en en carreras se frena un giro y en ese momento se echa mano atrás las dos manos a la cara como si hubiese notado un latigazo un perdigón Anzo ahí hemos hecho alguna consulta nos han dicho que es problema de isquiotibiales porque temíamos que podía ser algo de rodilla también nos han dicho que en isquiotibiales que tiene mala pinta por lo tanto el Valencia podría perder bueno va a perder seguro

Voz 1375 11:43 es maná ocho o diez semanas con dos vía pues cuando tenga

Voz 1716 11:46 hemos el diagnóstico exacto el próximo sábado

Voz 1375 11:49 la Liga Éibar ya empezar a recuperar terreno el Valencia está a ocho de la Champions treinta y cinco mil espectadores en Mestalla Ximo que no se han salido contento sonó dicho Marcelino que han dicho los piratas cuando sea

Voz 1 11:59 todo está compareciendo Marcelino ahora el público Muse todavía no terminaba no tenía más no no Marcelino está

Voz 0962 12:04 compareciendo Boys eh se felicita porque su equipo ha tenido acierto y ha podido marcar dos goles ya ha conseguido la segunda victoria en Champions fíjate lleva más victorias en Champions dos que en toda la línea aquí en Mestalla que sólo ha ganado uno al Rayo Vallecano me quedo también con la declaración de su colega compareció antes que es José Mourinho siempre controvertido Mourinho lo único que ha hecho es darle un palito a los futbolistas que han tenido hoy la oportunidad de jugar porque he dicho casi una decepción para él tener que sacar a los tres que ha sacado en la segunda parte para casi arreglar el partido que aquí han tenido oportunidad aquí han demostrado una y otra vez estos futbolistas porque no son titularísimo en el Manchester United cuatro preguntas a cuadro periodistas ingleses y hoy no ha hecho falta que le preguntaremos en castellano y respondieran inglés como hizo ayer o en Manchester

Voz 1375 12:56 pues nada hecho Mourinho tirón de orejas a los suyos que pasan como segundos de grupo como digo primera pásala Juventus Si hubiera ganado United en Mestalla que no saliéramos y que no haya sido así pues se habría metido como primeros porque la lluvia ha pegado en Suiza con él Jaume Boix pero la Juventus sagrado me perdona perdido es también abrir el United está Javier Subirats comentarista de La Ser hola Javier buenas noches

Voz 0905 13:19 hola muy buenas noches te ha gustado el equipo hoy sí bueno ya estado ha estado mejor no al final ha podido tomar coger mejores sensaciones sobre todo algunos algunos jugadores yo creo que que Puccini al final pues ha tenido una buena una buena actuación final se ha conseguido la victoria sí que es verdad con un Manchester excesivamente relajado como como ha comentado supuso su entrenador Mourinho eh pero bueno al final tienes que marcar los goles Carlos sobre el astado ha estado acertado ha tenido también una buena actuación al final segundo gol pues bueno aunque es en propia meta pues viene también de una presión de basó allí y al final pues pues ha conseguido lo que podría conseguir hoy no

Voz 0672 13:59 bueno extensas buenas sensaciones ha sido el y el botín

Voz 0905 14:02 debo tiene económico la mala noticia son son las lesiones

Voz 0672 14:05 sí tanto la de Guedes y sobre todo la de contó gran

Voz 1375 14:07 con sí sí que la dupla de arriba que te apareció hoy la pareja allí con Santi Mina

Voz 0905 14:13 bueno han estado han tenido alguna ocasión sobre todo en la primera parte sobre todo Pacho haya tenido una muy clara en el centro por la derecha que al final no ha podido conectar con la cabeza han peleado Santi Mina también ha hecho algunas buenas parte de cerca del área bueno han tenido movilidad ir bueno les ha seguido faltando el gol al final pero bueno si siguen habiendo situaciones por banda hay pueden haber centros yo creo que al final pues el gol

Voz 0672 14:39 tiene que llegar

Voz 1375 14:40 pues nada Pedro yo creo que ha sido una participación digna de este Valencia siempre nos acordaremos de algún partido que pudo ser más y no fue ya lo hemos repasado más veces pero a la Europa League por detrás de de Juve United por lo menos terminando con una buena imagen cuando salió el sorteo lo normal

Voz 1716 14:54 al es que el pero que lo normal es que el Valencia pudiera ser tercero qué es lo que ha sido hoy que la Juve sesiones de ese que quedaran por delante lo que pasa mano que después de ver la competición y después de ver este Manchester United tan venido a menos estoy casi convencido que si el Valencia no hubiese perdido la oportunidad de ganar en Suiza donde terminó empatando al Young Boys Si hubiese conseguido lo tres puntos allí estoy casi seguro que el Valencia hoy hubiese podido sacar el partido adelante frente

Voz 0672 15:21 otro Manchester United que no habría venido tan flojo como mí

Voz 1716 15:24 el oeste y quizá el Valencia ha desaprovechado una gran oportunidad habiendo ganado allí en Suiza para haber podido pasar como segundo en este grupo a pesar de ser Juve Manchester favoritos

Voz 1375 15:34 pues sí señor así es

Voz 12 15:36 hay que tener paciencia y sobre todo dejar trabajar a quién sabe de esto que

Voz 1375 15:41 puede ir mejor las cosas lo peor pero Marcelino de esto sabe nadie duda de Marcelino

Voz 12 15:46 ahora esperemos que sigan así las cosas

Voz 1375 15:49 luego nos contáis si hay alguna novedad más sobre todo lo que diga Marcelino Ximo que y aquí estamos me voy con Bruno y con Axel Torres Morata se cualquier novedad volvemos a ella me a Mestalla abrazo un abrazo Pedro hasta luego Javier Subirats hasta luego buenas noches abrazos chao están por ahí Bruno Alemany Axel Torres hola a los dos qué tal qué tal buenas noches

Voz 0905 16:07 qué tal bueno yo creo

Voz 1375 16:10 que sin grandes sorpresas son los que están y están los que son no sé si os falta

Voz 2 16:14 a alguno en alguno de los dos bombos pero están todos no los favoritos

Voz 10 16:20 sí sí absolutamente vamos de los equipos que pensábamos que pueden ganar la Champions antes de empezar la competición claramente todos sean clasificado algunos con más apuros el grupo del París Saint Germain y Liverpool tuvo hasta el último instante a a para mí uno de los grandes favoritos ya al campeón de la edición pasada al borde del abismo pero al final se mete

Voz 1375 16:43 a los dos así que yo creo que sí que los dieciséis que están son los mejores eh

Voz 0905 16:48 devora la foto al principio de cómo es decir sorteo no estoy de acuerdo pero también es verdad que en en Nápoles ha hecho méritos seguramente como mínimo para eso para estar en la siguiente paseándose eliminando aquí es valiente pero al final eh

Voz 1699 17:04 tú le quitas el gol que recibió en Nápoles contra estrella

Voz 0905 17:06 coja y ahora mismo estaría clasificado el uno cero no lo hubiera valido

Voz 1699 17:09 el Hércules una distancia tan mínima que no sé hasta qué punto es

Voz 0905 17:12 esto injusto pero sí que es verdad que se han clasificado es que a principio a priori como hacía antes de eran los

Voz 1375 17:17 Brito España mete tres equipos Barça Madrid Atlético Alemania mete tres equipos también el Dortmund el Bayern de Munich y el Schalke cero cuatro pero el que más mete es Inglaterra

Voz 10 17:29 sí de manera apurada eh porque el Tottenham y el Liverpool pasan por muy poco es decir ayer asistimos a un doble duelo Inglaterra contra Italia en el que interpretó Tottenham jugaban un app

Voz 1375 17:39 hasta en el Liverpool se jugaba otra

Voz 10 17:42 la otra plaza en ese grupo con el Nápoles y al final cayó del lado inglés pero no no con gran facilidad con una superioridad en ninguno de los casos manifiesta el único equipo que realmente ha pasado bien ha sido el Manchester City porque

Voz 1375 17:54 lo único que pasa es como primero el único sí porque él

Voz 10 17:57 el United también pasa con una jornada de antelación pero pasa de una manera un tanto más gris no no no demostrando unas

Voz 1375 18:04 prioridad como ahora comentabais que el balón

Voz 10 18:07 encías realmente si no se hubiese equivocado en ese partido en Berna pues seguramente habría tenido muchas probabilidades de pasar osea que ingleses que opten al título yo diría que sólo el sitio

Voz 1375 18:17 sólo el City que es el único Bruno que pasa como primero de grupo Liverpool hay un hay Ted que van al segundo bombo son precisamente los dos cocos a evitar para Barça y Madrid no son los dos más fuertes del bombo dos yo creo

Voz 0905 18:28 si te diría que en Liverpool por encima de de United por lo visto hasta el momento ya que el Manchester United que tiene muchas Copas de Europa que tiene muchísima

Voz 0672 18:36 historia hay que tienen también jugadores de primer nivel

Voz 0905 18:39 pero ni las sensaciones en la Premier en la que está dieciséis puntos del líder ni tampoco las que ha dejado en la Champions League en la que es verdad que ha sido competitivo siempre que no hay ningún partido que le han pintado clarísimamente la la cara al menos en cuanto al al resultado pero lo comentabais ahora el desde del Manchester United muy cobre a mí no me da miedo para ninguno de los españoles en cambio sí que coge al que le toque en el Liverpool hacia otro de los equipos que han quedado como cabezas de serie va a sufrir mucho porque en el inning

Voz 0672 19:11 pero el equipo de López es temible

Voz 1375 19:14 en el bombo uno Borussia Dortmund Barça pese llegue Oporto Bayern de Munich Manchester City Real Madrid Juventus sorprende el primer puesto de Oporto o no pues esperaban este bombo uno

Voz 10 19:25 bueno es que el grupo la verdad

Voz 1375 19:28 los si no te sorprende al primer puesto del Oporto

Voz 10 19:30 prendía el del Schalke o sea que que o el del Galatasaray del Lokomotiv de Moscú yo creo que era el mejor de los cuatro y se ha metido aquí lo que ocurre es que que bueno se juntaron en un mismo grupo equipos digamos ninguno super top debido al formato también eh porque se reserva una plaza de cabeza de sería para el campeón de Portugal y por eso en el Oporto estaban en el bombón

Voz 1375 19:53 pues nada Éstos son los equipos que pasan a al sorteo del lunes doce de la mañana lo daremos en directo en Carrusel Deportivo los del bombo dos completos son Atlético de Madrid Tottenham Liverpool Schalke cero cuatro Ajax y Olympique de Lyon Roma Manchester United pasan a la Europa League Bruno el Valencia y además Viktoria Pilsen Shakhtar Donetsk Benfica Brujas Inter de Milán Nápoles Galatasaray sí siempre

Voz 0905 20:20 hemos equipos que que acaban yéndose a la Europa League y que nos parecen absolutamente candidatos cuando salen de de la Champions y luego se toman explotadas a la Europa League de de otra manera poniendo muchas veces a a su Prendes y demás pero por ejemplo escuchaba las declaraciones de de Ancelotti

Voz 13 20:38 en el día de ayer

Voz 0905 20:40 viendo que iban a encarar la la Europa League con toda la ilusión de del mundo Ancelotti compiten muy bien en en Europa ahí yo creo siempre lo ha hecho con cada equipo con que ha tenido incluso con PSC yo creo bastante peor de plantilla de lo que hay ahora compitió mejor de lo que los haciendo últimamente los de no de París así que por eso por lo de la Historia que tiene también el Nápoles en la Europa League que llegué ganaron con en estas aguas jabón

Voz 0672 21:06 mano a finales de los ochenta me parece que

Voz 0905 21:09 eh que es un candidato importante a ganarla más todos todos los que van a a pasar de Beatles de la Europa League Inter Nápoles Valencia

Voz 1375 21:17 se suman a los Arsenal Chelsea Sevilla Betis que Villarreal que ojalá nuestro esta también en el bombo de de la siguiente ronda de los dieciseisavos de final de la Europa League pues nada Bruno hacia el hablaremos el lunes después del sorteo a ver si es buen sorteo para los españoles un abrazo

Voz 10 21:29 perfecto volverán hasta luego chao hasta luego

Voz 1375 21:32 eh nos vamos a ir al Bernabéu a hablar de lo que ha pasado con el Real Madrid cero CSKA de Moscú tres pero antes es está por ahí Álvaro de Grado Manchester hola Álvaro qué tal hola buenas noches qué tal mano bueno parece ser que la negociación del Real Madrid y el City

Voz 2 21:49 para ya para el mercado de invierno para fichar a a Brahim

Voz 1375 21:54 que hoy no ha jugado va viento en popa a toda vela

Voz 1414 21:57 se está todo muy encaminado para que finalmente se en enero los clubes están hablando de precios recordemos que acaba contrato en verano pero el Real Madrid tiene intención de pagar una cantidad entre más o menos quince millones diez veinte millones por por el jugador malagueño para que se incorpore ya en este mercado invernal y la última prueba de todo esto es que hoy en el último partido la fase de grupos con el Manchester City ya clasificado con varios suplentes y con cinco bajas en la primera plantilla Brain sacas el banquillo Pep Guardiola

Voz 1375 22:28 cada minuto tampoco ha querido obviamente

Voz 1414 22:30 fue el quería arriesgar ni ojo ni el entrenador quería exponerse ante una situación de aquello que se salieran de las una parte marcara dos goles y complicará más

Voz 0672 22:39 el el tema y las citaciones hasta

Voz 1375 22:41 hoy no ha jugado los dos clubes estar muy cerca de alcanzar

Voz 1414 22:44 el acuerdo final para que se incorporen este mes

Voz 1375 22:46 de no al Real Madrid pues Hacienda al Real Madrid pendiente de pasar de la I más D en papel pero también de los jóvenes talentos con ambición y por ahí a jugando con Rodrigo a punto de llegar parece que también con Brahim a punto de incorporarse salió del Málaga Se fue la Premier no ve claro su continuidad en el City sí aunque han intentado retenerle el tiene claro que quiere venir a España y tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid parece que va a ser ya a partir del mes de enero un abrazo Álvaro buenas noches hasta luego hasta luego chao siete minutos para llegar a las doce vámonos al sanedrín del Madrid

Voz 15 23:56 la evolución a quién no le gusta la evolución de este movimiento constante que los que va hacia delante se han pasado ochenta años que nos movemos mejor vemos mejor oímos mejor gracias a la evolución compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto qué que que aceptar a las personas son cómo serán y eso se llama evoluciones grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 17 24:30 en Siria el héroe y las redes sociales Twitter Twitter arroba El Larguero

Voz 9 24:53 buenos días Carlos

Voz 18 24:58 de Osona

Voz 20 25:10 me ha llamado gorda

Voz 25 27:57 el Larguero con Manu Carreño

Voz 10 28:06 bueno cero tres del Real Madrid ante el CSKA de Moscú tiempo para él

Voz 1375 28:10 sanedrín en El Larguero enseguida con Antonio Romero

Voz 10 28:12 con Javi Herráez Antón Meana que han estado en el Bernabéu y además también lo vamos a preguntar

Voz 2 28:16 la Jesús Gallego Julio Pulido ya

Voz 1375 28:19 Álvaro Benito y Mario Torrejón para analizar lo que ha pasado hoy en el Bernabéu en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo extra futbolístico que también ha pasado mucho esta bella Mijatovic hola qué tal hola

Voz 0905 28:30 estás menos que estar bien eh

Voz 1375 28:33 es una noche en fíjate que parecía que no tenía más trascendencia que pasar el puro trámite hiciera te en lo que se ha convertido eh

Voz 1699 28:40 podríamos estar mejor no desde

Voz 0672 28:43 no

Voz 1699 28:45 bueno el partido los comentaremos después un poco pero yo ya tiene desde el inicio de temporada está intentando averiguar por qué el Real Madrid no está consiguiendo el nivel de de de estos últimos años y no sé si es la la marcha de ciudad la marcha de Cristiano si las dificultades que venir al Real Madrid en la hora de fichar en verano un jugador estrella que podría de un modo suplir la ausencia de Cristiano que en estos últimos años ha sido el líder de este equipo con con nuestra típica tremenda mundial donde los varios jugadores pues incluso han llegado a jugar la final así que no sé no sé la razón concreta pero lo único que sé que el de no juega bien no transmite la confianza que que ha transmitido en son últimos años y la verdad que no sé cómo cómo termina esta temporada siguen sí ojalá que me que me equivoque pero el actual Real Madrid no no transmite prácticamente nada no hizo el ejemplo a este partido de esta noche donde bueno faltaban muchos titulares así que cierto pero los suplentes en esos últimos años fuentes cuando salían pues lo hacían bien no tampoco los titulares están ofreciendo una imagen perfecta pero el Madrid tiene problemas sigue el partido de esta noche lo lo ha demostrado claramente no que es lo que me apretó preocupando cuando se

Voz 1375 30:16 da la impresión pese a que está un poco cogido con pinzas no todo y que si se suelta una pinza se desmorona un poco todo no que es un castillo de naipes y que si se va ganando pues es bueno pues ya está Solari no te preocupes por más tres puntos al siguiente a la siguiente casilla tres puntos a la siguiente Casilla pero claro el ya que no se gana rascas un poquito por ahí hay algo que no acaba de funcionar no

Voz 1699 30:39 totalmente de acuerdo contigo no pues algunos buenos resultados tú tres puntitos partió contra Garzón para otros quién Champions pues están más yendo un poquito la situación real no no sacó intentamos con con con poco en esta temporada que eso es lo que lo que a mí personalmente me preocupa no porque ahora a partir

Voz 0672 31:00 siete de los octavos pues si llegarán los equipos

Voz 1699 31:02 muy bien preparado un equipo que pretenden ganar la Champions League y ahí nos podemos llevar una sorpresa un susto

Voz 1375 31:11 tú crees que hay tiempo de aquí a mediados de febrero pero para que este equipo esta plantilla se recupere y vuelva a ser el Madrid que los madridistas quieren ver

Voz 1699 31:21 yo confío que si yo confío en que sí y además la hora ahora llegamos en un momento donde el madre tiene que preparar con juegan un título que te marquen que defender yo creo que ahí podemos ver que cierra el el Madrid tienes que desde mejorar o va a estar en la misma línea de ver siempre pero esta temporada no así que tienen que concentrarse mucho preparar bien el Mundialito además de Mundial pues también el próximo partido que que no va a ser fácil

Voz 28 31:51 sí que yo eso no lo tienen

Voz 1699 31:54 hay que hacer y luego pues descansar bien esos pocos días que mantener de vacaciones en Navidades y luego pues poner la la marcha a tope no poner la marcha toque porque luego ya no tiene no tiene mucho tiempo porque son partidos importantes llegan los octavos

Voz 28 32:10 Ali

Voz 0905 32:11 a la hora de hay por terminar no así que tienen que

Voz 1699 32:15 hay que ponerse las pilas Si intentar mejorar en todos los sentidos porque siguen así la temporada puede acabar mal

Voz 1375 32:21 oye Pedja crees que lo de hoy que puede parecer una victoria y una derrota intrascendente porque eran primeros de grupo y tal pero el cero tres como se ha producido los pitos del Bernabéu lo que ha pasado con Isco el ambiente esa pitada con la que han despedido al equipo crees que esto puede pasar factura puede dejar un poso difícil de superar

Voz 1699 32:41 el partido de hoy ha demostrado que la gente no esta contenta la gente en el madridismo no está contento no sé si eso siempre a los jugadores les tiene que afectar no siente hicieron satinado y ganar partidos pero no ofrecer una imagen digna el Real Madrid pues la gente se va a enfadar mucho oí Iván pitar una vez para evitar aún a través a otro y se verdaderas de Baco decidieron un campo muy difícil para ellos no así que tienen que mejorar muchísimo todos tienen que que hacer un buen análisis de todas las situaciones que que han pasado incluyendo este partido de esta noche

Voz 0672 33:18 pues mejorar en todos los sentidos sino

Voz 1699 33:20 como te he dicho antes la temporada puede acabar y luego ya veremos qué pasa

Voz 1375 33:25 lo lo de Isco te has sorprendido

Voz 2 33:27 la poco ese ambiente enrarecido no con la grada

Voz 1375 33:31 edición el lo que ha dicho luego Marcelo del brazo el capitán no yo sólo he dado a Isco pero ha dicho que no hubiera Carvajal tu experiencia que te dice todo eso

Voz 1699 33:40 bueno yo este detalle que lo que ha hecho de disco pues a mí no me parece tan grave no es un jugador que que bueno no resultado negativo en un partido donde no les georgiano las cosas bien es una reacción más o menos normal no pues diciendo que que pasa que que queréis una cosa normal no tampoco ha faltado al respeto de insultar a nadie ni eso son cosas son frustraciones que que que que tienen todos los jugadores dentro de un partido donde las cosas no te salen bien no yo no les daría tanta importancia

Voz 0905 34:11 a costas eso es este

Voz 1699 34:14 pues también pues no se sentía bien la mejor pensaba que ahora se ponen el brazalete la gente lo lo lo lo va a mermar así que no son cositas que pasan y tampoco hay que darle importancia

Voz 1375 34:27 el Real Madrid el hecho de

Voz 1699 34:29 que el Madrid ya está en los octavos como primer clasificado del grupo también hay que valorarlo no les hablo después después bien de verdad los equipos serios

Voz 0672 34:38 ahí no hay tiempo de arreglar nada sino María

Voz 1699 34:41 las durante durante los partidos previos de Champions de los octavos jugando la Liga pues puede ser dificultades

Voz 1375 34:48 no no no hay no hay tiempo para arreglar mucho oye la última de de del partido te quedas con algo que de que rescate sí que digas mira me quedo con esto

Voz 1699 34:56 me quedo con con con los primeros treinta minutos donde del Mater dominado de inicio empezó muy bien agencia es también que están muy bien muy bien pero luego ya se han ido abajo todos no sé por qué no no no me lo puede explicar de verdad y luego el partido ha sido pues muy muy complicado para el Real Madrid además hay que decir que se ha hecho un gran partido de esta noche eso también es mérito de ellos no sólo que el jugador más ha jugado muy bien tácticamente muy bien ordenados sabían lo que querían para ellos es jugar todos

Voz 0672 35:33 a veces contra Real Madrid y ganar dos veces

Voz 1699 35:35 ya se lo han conseguido muy pocos equipos pero bueno eso pero nosotros tenemos que preocuparnos del Real Madrid nosotros lo digo nosotros quiere decir todos incluyendo en los jugadores primero rotos

Voz 1375 35:48 no te ve muy optimista con esta temporada no

Voz 1699 35:51 bueno pues mira ojalá que me equivoque pero no sé no sé no me transmitan lo que transmitían es hemos años y eso siempre pues es un poco preocupante no yo soy

Voz 0672 36:01 has visto y quiero que el Madrid gane siempre

Voz 1699 36:03 pero el equipo no no se encuentra bien ahora hay que buscar las razones si hay que buscar las soluciones evidentemente

Voz 0905 36:10 un abrazo a placer como siempre un abrazo gracias

Voz 1375 36:14 que os Pedja Mijatovic en El Larguero ha estado comentando el partido en Carrusel y ahora las reflexiones antes de irnos al sanedrín con toda la banda que ya está por ahí hasta narrando el partido Antonio Romero o la Antonio muy buenas qué tal muy buenas a todos y acompañado por Javier Antón Meana que están por ahí también hola Javi el Antón hola qué tal buenas noches presente Carreño buenas noches está poner gallego también hola Gallego buenas noches a todos también Julio Pulido o Julio qué tal buenas noches está Álvaro Benito hola Álvaro que enseguida se incorpora Mario Torrejón está por aquí

Voz 1501 36:41 qué tal muy buenas dotado qué tal María bueno

Voz 1375 36:43 eh Romero que has estado narrando el partido Javi Herráez Antón Meana que habéis estado ahí

Voz 0366 36:49 que habéis vivido como lo habéis vivido y que supone que esto

Voz 1375 36:54 sí para para el madridismo en esta noche porque si primeros de grupo clasificados pero esta herida va a dejar cicatriz va

Voz 10 37:02 va a curar pronto o no bueno yo creo que lo mejor que

Voz 0962 37:06 extrajo esta competición se vuelve a jugar en febrero que el Real Madrid tiene tiempo por delante para tomar decisiones y para recuperar un nivel futbolístico que ahora te puede dar para para ganarle de chirigota al Huesca en en el campeonato nacional de Liga o para ganar varios partidos en el Santiago Bernabéu pero en el ambiente la sensación de que con esto no te va a dar no ya para ganar la Liga de Campeones sino para estar en la obligación de lo que tiene que hacer el Real Madrid cada año de campeones que para competir competirle yo creo que ahora mismo la sensación que tiene el Madrid y seguramente la sensación que tiene el grupo es que con este nivel no te da para competir no digo para ganar para competir esta edición de la Liga de Campeones por eso la mejor noticia es que

Voz 10 37:47 esta competición bolo en febrero y luego

Voz 0962 37:50 de lo de hoy en la segunda parte ha sido sonrojante en el nivel de lo que pasó frente al Eibar en Ipurúa y seguramente de lo que pasó en un ratito en la segunda parte el otro día en El Alcoraz frente al Huesca lo que pasa que hoy es un partido de Liga de Campeones que aunque el puntajes que diría Pellegrini no te sirve eh pues está habiéndolo prácticamente todo el mundo no y luego señala

Voz 1375 38:11 Nos

Voz 0962 38:11 a mi me parece que que Solari seguramente no ha sido

Voz 10 38:14 Justo con futbolistas como Isco

Voz 0962 38:17 menos con Asensio desde que ha llegado al banquillo del Real Madrid pero este tipo de partidos está para demostrarle al entrenador que se ha equivocado con ellos y hoy no ha sido capaz de demostrar su disco no ha sido capaz de demostrar sólo Asensio que sí que es verdad que la primera parte ha tenido un par de latigazos de calidad que han podido terminar en gol yo creo que esto deja una factura e importante en el vestuario no irreparable pero es importante porque cuando tú está recobrando Manu la senda de la victoria que te peguen una colleja como la que le que le pega hoy el CSKA hace mucho daño al grupo

Voz 2 38:49 pues el Sanedrín pero pero Javi Antón

Voz 1375 38:52 si os parece recuperamos los sonidos de la tarde noche en el Bernabéu

Voz 11 38:56 sí bueno empezamos por Isco si os parece que sigue en el en la diana no se encaró con el público decía ya que no es grave pero bueno también le dijo al público que que queréis creo que Isco ahí se equivoca o al menos eso luego debe pedir disculpas en la ceramista es una opinión mía personal el tema del brazalete a lo vamos a escuchar no tiene recorrido bueno hay buen rollo entre él y Carvajal medios había prometido aunque hoy no era un día para andar cambiando lo porque si se va a Marcelo y el segundo capitán en campo recordemos que órdenes Ramos Marcelo Benzema Varane Nacho Modric Isco y Carvajal hay tres días en la presentación de entre el propio Carvajal que lleva toda la vida en la cantera pero bueno pues en Melilla fue a tocaba Un poco a Dani pero bueno que hoy era un día para que lo a Isco y se te cae la bronca te ha caído pero bueno como digo este tema nos ha hablado el tema de brazalete aunque esto ha dicho en zona mixta el futbolista el brasileño Marcelo a las teles pues sí

Voz 1610 39:56 he intentado dar el brazalete Isco pero él dijo que tiene que hablar a Carvajal pues el el porque cuando te pitan en la ficción está claro que tienes que cambiará algo a mí me han pitado y también las pistón tiene total derecho de de pitar cuando no está a gusto con con alguien pero él está dolido como yo estoy como como Sergio que no ha jugado entonces somos un equipo

Voz 5 40:18 vamos a trabajar para que eso no pase más

Voz 11 40:21 bueno el tema del brazalete tiene poco recorrido como reo como digo si el tema de el público porque si te pita porque incluyen caras pues al final yo creo que tienes que que haya zona mixta es decir que que bueno que pida disculpas a que se sintió ofendido Isco no esconde tendrá mil defectos pero Isco nos esconde es un tío comprometido con el club acortó plazos cuando le operaron de apendicitis ir dijo públicamente con Lopetegui el banquillo que si echaban Lopetegui tienen que echarlos XXIV osea que no se esconde nunca en el terreno de juego hoy tampoco lo hizo igual que jugó marisco pues sí jugó marisco pero bueno estuvo un problemilla Gareth Bale estuvo renqueante del partido coros ni sudó Marcelo ni se le vio así que bueno se puede poner el foco en Isco

Voz 1375 41:01 puede que muy bien creo que se va se va a equivocar fíjate que además ahora lo comentamos todos en el Sanedrín vamos a escuchar opiniones pero es lo único que digamos protegía sobretodo a Isco el Bernabéu porque el entrenador no es evidente el club bueno pues a lo que decida el entrenador y por eso digo que lo que decida el entrenador está bien si el entrenador lo pone bien y sino allá películas la la afición que daba como gran escudo de disco hoy esto es una novedad Isco enfrentado con el Bernabéu el Bernabéu pitando cuando tocaba el balón ha habido más que palabras que recordamos sobre el asunto de Isco Antón sí sí más relación

Voz 0231 41:38 las con Isco lo decía Javi está sólo le han pitado de manera constante sobre todo después de ese fallo que tú comentabas al inicio en la acción de Vinicius un gesto muy feo y le preguntaban en caliente a Carvajal sobre el césped decía esto

Voz 1375 41:50 sí puedo decir pocas cosas llevo muchos años con él

Voz 1716 41:53 pero sí que es el jugador valientes porque cuando las cosas van bien el balón no desaparece creo que eso también

Voz 1501 41:59 me lo pidió siempre ponerse le pitaron mucho

Voz 0231 42:01 la última media hora del partido pregunta al director de Relaciones el Real Madrid Emilio Butragueño que también daba la cara a su manera por Isco

Voz 0552 42:09 no he visto la jugada gesto el que hablas pero intuyo que él reclama eh córner eh pero bueno dicho eso hombre yo creo que es muy importante que estemos unidos es decir de todo lo que conseguimos siempre es la unidad de la grada El Vestuario club no esto es muy importante entonces pitaron a un jugador

Voz 6 42:33 ETA estás la verdad ayuda al contrario yo creo que tenemos que estar todos unidos sobre todo cuando la situación es adversa

Voz 0231 42:40 por eso Diego Manu que lo defiende a su manera palabras de Butragueño que hizo como que no recordaba la acción y que prefería pensar que se dirigía al árbitro Hinault al público tengo la sensación cuando voy al Bernabéu que al público le da cada vez más igual el equipo es decir que no esperan mucho de este Real Madrid que asumen que es un año perdido de transición y que sólo se focaliza en los pitos en momentos concretos y hoy la gran pitada Carreño

Voz 1501 43:04 va a descolgar con

Voz 1375 43:06 así ha sido aunque luego al final del partido pitada para para todo el equipo y no a mí me sorprende me sorprende el partido del Madrid ya no solamente lo de sorprender el partido el Madrid de hoy en tu campo en tu competición ante un CSKA de Moscú que te pinta la cara y con jugadores que tienen que demostrar Solari que están jugando hoy para decirle estás equivocado y tengo que ser Pilar y al final te mete un el CSKA te mete dos te mete tres pásalo de Isco y acaba todo emborronar sino de una manera que no es hasta qué punto esto puede dejar secuelas como decía como decía Pedja Mijatovic a corto plazo seguro y luego ya veremos a ver si sacaba superando o no pero pero luego está el capítulo de Isco gallego Bono el que os pregunto a todos no no sé qué qué valoración hace estuve lo que ha pasado ahí en ese punto puntual momento Isco grada

Voz 0366 43:52 bueno yo yo creo que SCO tiene un problema tienen

Voz 10 43:56 ahora con Solari tiene un problema consigo mismo oí

Voz 0366 43:59 ya tiene un problema con el público refleja su su comportamiento pues un un estado de de duda de de inconformismo de rebeldía de incomprensión como lo quiera definir el mismo pero bueno pues es evidente que este futbolista hasta que empezaba la temporada con todo lo galones después de haber sido importantísimo el año pasado en la Champions se ha encontrado de pronto con que el entrenador le considera suplente pone por delante ha

Voz 10 44:27 a futbolistas como como Ceballos