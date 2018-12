Un mal día lo tiene cualquiera (13-12-2018): Que te saquen de un hoyo para echarte a la papelera de la historia

Voz 1

00:00

no son pocos los que se quejan del agobio que les produce en las fiestas navideñas los villancicos la cantidad de gente que hay por la calle o el consumismo desenfrenado son algunos de los temas que mucha gente no puede soportar a todos ellos va dedicado al personaje de hoy que es de nuestra historia más reciente porque fue un trece de diciembre de dos mil tres cuando Sadam Husein enfiló el último capítulo de su biografía ese día fue capturado por los soldados americanos de su escondite dentro de un hoyo en las afueras de la ciudad de Tikrit en el noreste de Irak que si ese fue un mal día para él no parece que los anteriores hubiesen sido mucho mejores tenía la pinta pues pues eso de alguien que lleva semanas viviendo bajo tierra algo particularmente duro para un tipo que había vivido los anteriores veinticinco años con todos los lujos y caprichos tampoco es que el esperaran Dios mucho mejores después de afeitar para que dejara de parecer un mendigo los americanos lo encarcelaron hasta que lo sometieron a juicio lo condenaron a muerte el horca así que menos quejarse de las vacaciones navideñas que peores estar metido en un hoyo esperando que vengan los Yankees a tirarte en la papelera de la historia