Javier Sádaba: "El deseo es el cosquilleo del alma"

Voz 0901 00:00 yo no soy de es dormimos pero vamos si me pides un a bote pronto cardenal cardenal

Voz 1 00:06 a la pregunta muy siempre a los

Voz 1629 00:08 es también a nuestros invitados a nuestros gatopardo qué relación tienen con los faros

Voz 0901 00:17 mira a mí me gustan los faros de más en general el faro yo lo utilizo mucho como metáfora porque la inteligencia buena parte es poner el foco el faro tener faros no el faro que mira al mar el falo del que está en la torre el Torrero y que el tema aparte de darnos la perspectiva del mar a alguno de aquellos barcos que necesiten ayuda que en el caso de ir bueno mío de mi puerto pues naturalmente muchas necesitaban esos son los faros que me interesa vamos que me toquen más el alma

Voz 1629 00:49 no este invitado esta noche en hacen Portugalete en los años cuarenta en una familia de siete hermanos y alguna has dicho que tu padre es para aquí un héroe por la circunstancia en la que el le tocó vivir supongo que sacar adelante a la familia no

Voz 0901 01:10 sí yo creo que ha sido muy breve muy muy gráficamente la sacó muy bien para las posibilidades que tenía el estuvo al principio a pesar de que era una persona digamos de aquellos tiempos de orden pues estuvo bueno pues como maestro que era tú represaliado y en esas circunstancias trabajo mucho muchísimo muchísimo vamos día y noche dando clases en un colegio de les particulares entonces pues los rehabilitarlo no y eso me parece que lo hizo con mucha bueno con mucho cariño a nosotros con dedicación ICO faena

Voz 1629 01:48 esa había por tanto muchos libros

Voz 0901 01:51 vamos a ver si había muchos libros pero somos muy distintos lo siete en nuestros gustos nuestros intereses además estábamos dentro de un ambiente el cerco aquel era más industrial pues lo de tirarse tiraba más era el perito industrial el ingeniero que es lo que hicieron mis hermanos no ir si había libros pero muy distintos y además cada uno de nosotros teníamos muchos y muy distintos si tengo que decir que si yo empecé a interesarme por la filosofía es independientemente de que leía mucho israelí hay de pequeño sin interés son cuentos daba mil vueltas decir en casa se sorprendían mucho de que leyera tantas veces el mismo libro pero mi padre me dio some ahora me llama la atención un lío cuando yo tendría pues dieciséis diecisiete años un libro de canto del filósofo Kant que vamos que no es precisamente algo fácil lo voy y lo sublime no me impresiona una cosa rara pero por otro lado que atraía mucho ese fue el primer punto a mi padre a parte de ser el héroe pues de esta vocación que después pues la he gozado

Voz 1 03:00 muchos floreros

Voz 1629 03:02 habrán reconocido a Javier Sádaba en este filósofo que ha utilizado el pseudónimo de Cardenal aunque ha dicho no se descubrimos igual que cardenal porque ibas para ser cardenal lo que no te miro

Voz 0901 03:18 cualquier muchísimo además se parece mucho a mi difunta mujer con lo cual todavía tengo más presente no que me suele llamar el obispado y yo pues por muchos motivos entre otros independientemente porque sea mi manera de ser o la gracia que se le ha ocurrido a ella yo estudié Teología lo nada e incluso no era no era creyente cuando acabé yo de Licenciado en Teología y por lo tanto me interesa mucho eso es Gaspar lo que decíamos antes el lo desconocido y después vi pensé que tienen además es una intelectual el que utilizar los Escolapios que me ha gustado siempre me sale con frecuencia igual esa parte el entonces me apuesto o pillo debe ser despidió el cardenal porque me parece que es uno de los títulos más bonito Se podía tener recoge muy buena herencia de los cónsules romanos por otra parte no hace falta ser nada es decir para ser cardenal no tiene que tener uno la carrera eclesiástica o cosas por el estilo no independientemente de lo que yo puedo pirata de la Iglesia me parece que es algo verdaderamente estético que por otro lado bueno es algo que tiene eso que solemos llamar con una con un aire pues quizá un poco trasnochado honor no el cardenal

Voz 1629 04:35 cuando hicimos un programa dedicado al viaje te llamamos íbamos a Javier Sádaba para preguntarle por el viaje vital recuerdo que los hablaste tres tipos de viaje uno el viaje de Ulises el que tiene kilómetros de por medio otro el viaje vital el viaje desarrolla desde que nace hasta que muere y luego el viaje interior sí en aquella llamada citas de ella a Elena tu compañera de viaje de quien ya has hablado en en esta en esta conversación que llevamos no ha sido tu compañera yo ahora estás en periodo de duelo porque te ha acompañado durante muchos años

Voz 0901 05:15 más de cuarenta cuando conociste a Elena

Voz 1629 05:18 cómo fue esa irrupción en tu vida

Voz 0901 05:20 lo cimiento muy nobles bueno estoy seguro que casi todo el mundo que el suyo ha sido un novelesco que siempre imprevisto no el amor aparece como el Dios de la Biblia no de robando de repente yo lo que menos podía esperar es que yendo como fui a hacer la tesis doctoral que no la presente allí sino en España a ti una Tubinga Alemania pues una era muy mona buenísima que estaban allí pues su sencilla Si quisieron que yo fuera el intermediario lo hice muy bien me quede con ella bueno ahí le conocí sí fue un auténtico flechazo

Voz 2 05:57 ha sido la nariz algo que no Mein Kampf Mi donde Nico pero aquí haría fa haría muy bien no pero sí mira también

Voz 0901 06:57 en filósofa vamos a ver ella había hecho Filología Románica pero sabía mucho de filosofía y además era muy inteligente y a la hora de ponerme zancadillas intelectuales o dos retos intelectuales o colige correcciones que evidentemente me venía muy bien estaba ella y en ese sentido la recuerdo bueno recuerdo muchas cosas pero el recuerdo también desde el punto de vista muy neurótico en nuestro juego intelectual

Voz 1629 07:26 este programa va hoy del deseo por eso te traído alguna de has dicho que el deseo de todo ser humano en esta vida efímera es

Voz 0901 07:35 sí sí yo más que que ese sea el el Real deseo vez lo que yo creo que deberíamos de de querer de desear no de oficio las palabras sinónimas desear Si hay una palabra que manoseada ese deseo especialmente por ejemplo por parte de los psicólogos no por ejemplo hay uno que dice que el deseo deseo sea al final son deseos de muerte o que él deseos deseo imposible o que el deseo se bueno pues se al final se satisfacen los sueños se dicen muchas cosas de este tipo que yo creo que tiene como todo algo de verdad yo lo que quiero es que somos seres ese antes es decir que intentamos por encima de todo unas es decir alcanzar aquellos objetos que verdaderamente no sólo necesitamos sino hacer todo estamos entre el placer y el dolor el deseo lo que es estar siempre cada vez más cerca de placer cada vez más cerca de perder entendió también un sentido muy amplio de gozo de la tranquilidad de conciencia es decir ahí es cuando uno tiene contento conmigo el deseo por encima de todo que bueno pues eh es que que está muchas casi siempre es lo teníamos y me parece muy bien con cuestiones sexuales cuestiones eróticas porque abarca todo evidentemente el deseo si hay algo que a mi me parece que se puede hacer una con bueno pues pues un conjunto de lo que puede eso es vamos lo que somos los humanos no puede tener todas las piezas un cuadro pues en ese cuadro en todas las piezas estaría el deseo

Voz 1629 09:08 sea en las formas de amor que establece Javier Sádaba qué lugar ocupa el deseo bueno yo escribí

Voz 0901 09:15 pero bueno para que vamos no voy a ponerme como umbral no es que no es mucho pero es que sí sí sí como no digo escribió un libro se llama precisamente el amor sus formas si no yo actualmente no me reconocería mucho después de haber vivido tanto con Elena también de su muerte que ahora yo para hablar de amor digo no creo que se han dado tantas definiciones poesía teatro tantas cosas yo creo que tiene que ser señora para mí me dicen que es el amor yo digo Elena

Voz 3 09:48 no haría

Voz 2 09:52 es decir

Voz 0901 09:58 hay que sí que a dar a alguien en concreto porque en ese concreto está ahí condensado precisamente todo lo que uno podría más o menos barruntar entender por amor ahora también añado que no es el libro yo empezaba por el amor de todo el mundo empieza el More el el deseo el que el deseo más habitual el del novio el chico la pareja donde se conjunta ante una manera un tanto difícil el sexo y lo que es precisamente la vida afectiva no bueno yo hablo de sé que me parece importante importantísimo porque es lo que nos murió temían los mueve no es uno de los grandes motores vamos es la mejor definición definición no pero vamos descripción era que dice Espinosa Titi Lazio mi cosquilleo del alma no bueno ese yo hablo de ese cosquilleo del alma pero habló también de otros hay un amor muy es muy especial que es un amor incondicional desde la madre es casi incondicional ahora sus excepciones como en todo hay un amor que a veces bueno pues puede pelear en importancia con el con el amor con el con el cosquilleo no con el con las pie hasta ahora esas cosas en el estómago con no comer no dormir con estar todo el día bueno etcétera etcétera no con la obsesión porque el amor es posesión que obsesiona el piso tiempo no el amor de amistad

Voz 1629 11:21 ha dicho que eres muy vinculado a hoteles en su concepto de la amistad por esto como no lo puedes explicar a los obreros

Voz 0901 11:30 a su discípulo heterodoxo que fue picudo yo cada vez soy más es decir hedonismo placer vamos pero pero hacer controlado en último término que no seas muñeco de aquello que deseas bueno que sería es el precisamente el el coto que tiene que poner la inteligencia yo no pero el amistad dedica tres capítulos en la ética de diez capítulos tensa la amistad es verdad que tiene un concepto muy elitista de la amistad muy propio de los griegos muy intelectual izado es decir entre las personas que las dos CD

Voz 1629 12:02 el es decir el último terminó tienen

Voz 0901 12:06 unas reflejan la otra una espejo de la otra bueno sí yo quito ese contenido de es el momento de los del de lo de lo que es la vivencia intelectual enorme tremenda de los griegos yo me quedaría con la amistad precisamente como eso como eco del otro

Voz 1629 12:23 a nivel casi del amor dice dices que puede casi

Voz 0901 12:26 es más yo algunas veces cuando doy alguna charla que no he visto de Cardenal por cierto eh dos este sólo preguntar qué os parece más importante el amor o la amistad la gente se divide curiosamente se divide es parecido a la pregunta que hago que puedo puedo meter aquí porque es uno es es tiene que ver con el deseo indirectamente no es una pregunta sexy pero es decir me imagino

Voz 1629 12:55 sí sí sí de hecho de hecho horas Javier esta pregunta que tú has hecho la hicimos nosotros en un programa dedicado a la amistad preguntamos a los oyentes ellos mismos fueron definiéndose durante las dos horas de programa dejando notas de audio en todos eran más defensores de la amistad que del amor yo ahora no

Voz 0901 13:14 yo ahora no fíjate yo después de la hasta ahora si no yo esas dos preguntas que suele hacer

Voz 4 13:21 es que se puede ser

Voz 0901 13:23 es realmente muy amigo estoy habla en términos bueno heteros veremos exactamente igual no esta es la pregunta se exige que incorpora dos veces muy breves una es tú crees que se puede ser pues eso lo sexual hombre sino al revés al revés bueno homosexual lo que fuera íntimo en la mixtas de la otra persona no estar enamorado o querer tener una relación erótica y por lo tanto sexual y entonces ahí no es imposible decirlo no se puede ser amigo

Voz 4 13:54 yo otra que estas más picante es

Voz 1629 13:57 no pero hay gente hay muchos que dicen también bueno en una primera etapa cuando ya superas esa posible vinculación pasional si puede ser amigo pero tienes que basar esa

Voz 0901 14:08 yo ya he no vaya vaya entonces tiene esta trampa absoluta decir que ser tiempo de espera yo puedo decir que tengo alguna amiga que es muy muy muy amiga que nunca se nos ha pasado por la cabeza al menos a mi época yo tampoco tuviera encuentro más más más íntima no irá otra pregunta es la que te decía que es un poco más más picante es que prefieres que tu pareja saber que tu mujer sea cueste contigo pensando en el vecino o que se vuelven sino pensando en Tigre

Voz 1629 14:38 esa es muy buena

Voz 0901 14:40 seguirle de responder digo imposible yo me acuerdo pero en una de las charlas que dimos sobre el amor pero realizadas entre otros por láser en Teruel que ha sobre los avances yo al final como el amor pero en términos más filosóficos precios sí aunque por cierto es muy curioso que uno de los grandes efectos en filosofías para muy poco el amor se habla muy poco los grandes filósofos Amores es es el sexo también poco es decir ha habido en ese sentido yo creo que una cierta desviación en la en su inteligencia no bueno dije yo ya para despedirme porque todo el mundo empezó claro

Voz 4 15:12 la fidelidad hacia el sexo sí

Voz 0901 15:14 cole yo dije bueno banco esta pregunta y me voy bueno se organizó un pito te allí pero si os desde que la has dicho no de pensarlo pues piénsalo

Voz 1629 15:26 sí es verdad la verdad bueno yo siempre pienso en este poema de Cernuda no que aparece en el libro La realidad y el deseo porque lo dice porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe así que es prácticamente imposible responder a esta cuestión

Voz 0901 15:45 que no se sale igual igual que es muy difícil responder al deseo por ejemplo ya lecho Lois Aristóteles buenista sigue diciendo yo diría también párrafos es tenemos deseos de imposible lo cual no deja de ser algo que va un poco contra nuestra organización estable cerebral no bueno sí lo tienen deseo parece que no pero en cuanto se satisface desea se quiere otro ese quiere otro seguidos por ejemplo imaginémonos que uno no cree la inmortalidad pero hay mucho deseo y mortalidad o por lo menos de no mortalidad somos si somos caducos ciertamente estaríamos teniendo deseos de imposible cuántos dos deseo más digamos menores por así decirlo pues nos gustaría tener el talento de ahí sí jugar al ajedrez como Kasparov jugar al fútbol yo estoy en horas bajas porque mi Atleti va a bajar a Segunda División el feudo de la operamos como Messi pero son deseos de imposibilidad es decir que es una de las características precisamente del deseo humano no

Voz 1629 16:43 muchas gracias por acompañarnos esta noche en este faro al que has ilumina

Voz 0901 16:50 pues muchísimas gracias a timar adscripción placer