Vayas donde vayas | Ane: la profesora de inglés que cambia vidas con la educación en Quito

Voz 1491 00:00 pues en nuestro vayas donde vayas de hoy lo acabamos de escuchar Nos vamos al otro lado del charco al Amazonas ecuatoriano de la mano de Anne Gil de Marina García buenos días buenos días

Voz 1 00:10 qué bien suena que exótico que ganas de de de saber más y además ya un titular de película una vasca en Quito de película que habrían entrado hacia donde venía trabajando en ETB en la de las K

Voz 2 00:23 pues efectivamente Haneke que tiene veintisiete años se encuentra en Quito desde hace más de un año Quito la capital ecuatoriana tiene más de un millón y medio de habitantes rodeada de volcanes por todos lados y con una altitud de casi tres mil metros requiere más de unas horas de adaptación en la primera visita su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el setenta y ocho y Anne decidió quedarse por por un proyecto que le ofrecieron muy especial que ya nos lo cuentas

Voz 3 00:50 pues decidí quedarme porque me han dado una oportunidad muy bonita en el colegio en el que trabaja trabajando en un proyecto piloto en Educación para la comprensión si vienen a formarnos cada seis meses más o menos lo más bonito que de estar en un perrito piloto es que vas aprendiendo la metodología mientras la vas aplicando no ibas viendo que funciona que no como profesor renovando te esta metodología es muy bonita porque no trabajamos por asignaturas aunque ellos ya la especialista de inglés en el proyecto sino que trabajamos en asignaturas de dos de tres en tres nosotros por ejemplo en la hora de inglés y emprendimiento damos las clases de ochenta chicos somos tres profesores enseñando la vez tenemos pizarras que se mueve en espacios multidisciplinario nos ayuda a entender en una totalidad ir ver cómo las asignaturas interactúen entre ellas y que no está todo por separado no les preparada para el que tienen interés los chicos bueno pues Eden que no volverían a la manera tradicional no eso de repetir repetir repetir memorizar luego olvidarse entonces lo que se busca un poco más es que recuerden es o que o experimentar así que en realidad se ha quedado

Voz 1491 02:08 por amor no

Voz 1 02:10 por amor a su super bonito y normal también que los niños quieren quedarse con con ella con ese sistema educativo pinta bien pinta bien las clases de inglés Dean

Voz 1491 02:20 más el día a día de una

Voz 3 02:23 la española en en Quito

Voz 1491 02:25 yo me imagino que que será muy distinto a lo que hacemos nuevamente aquí en Europa no al metro de altitud

Voz 2 02:34 totalmente al estilo europeo totalmente sólo te digo que si hubiesen España nacería con de buenas

Voz 3 02:39 adiós melena todos los días a las cinco y media aquí en Latinoamérica funcionan mucho con con las horas de sol no cuando sale el sol todo el mundo se va a trabajar y cuando se mete el sol también todo el mundo aquí me voy a al cole a las siete ya estoy enseñando luego a salir del cole pues siempre es así es ya no se puede hacer porque sino Esteva el día pasajera compra o te tomas un café uno de ir al cine al teatro que hay bastante oferta cultural luego voy a cenar a casa que con con un chico de González una Hondarribia hay un chico ecuatoriano que hemos los cuatro en casa ya vuelta el sobre a dormir que es no le la siguiente te comen los niños los fines de semana pues intenté hacer un poco de turismo en solemos ir el monte que la naturaleza que es una barbaridad estamos rodeados de volcanes es uno de los más países más dio bien diversos del mundo o nos vamos a Nos vamos al centro histórico a perdernos que es una preciosidad es patrimonio de la Unesco podéis fuera aquí cuando queráis nos damos

Voz 1491 03:48 ya nos gustaría eh yo le voy a tomar la palabra Anne rodeados de volcanes detalló uno de los países con mayor biodiversidad del mundo

Voz 1 03:55 claro porque es muy guay vivir en Quito con una ciudad enorme con con mucha actividad pero al mismo tiempo tener cerca osa alucinante no encontrarse ese paraíso de Ecuador

Voz 1491 04:08 porque además que por dónde está Ecuador pues eso en el ecuador eh claro levantadas cinco de la mañana Erice ya que con el sólo sea que no es exactamente el horario que tenemos donde buenas Carmena de nos gustaría que saliera el sol cuando nosotros empezamos el programa también para no

Voz 2 04:25 entre otras cosas a escuchar a pesar de que su voz nos permite entender que que está muy feliz en Quito le he preguntado que echa de menos y cumpliendo la norma de todos los exiliados que llegan a vayas donde vayas el mar

Voz 3 04:40 bueno pues al final llevo cinco años

Voz 2 04:42 casa trabajando en el extranjero

Voz 3 04:45 no es que te acostumbras pero te acostumbras pero te adapta a a cada país no al final desarrolla herramientas para es lo que se busca es a vivir en coherencia en el país en el que vives y con los valores que hay en este país sin quitar tres principios pero en coherencia no perdón o ir al mercado y aquí es bastante bonito no hacer las veces que son las señeras que te venden las ventas y las verduras que no son tus vecinas pero se les llaman a todas en parte de la cultura aquí hace también aprendes si echas de menos noche hechas tanto de menos a tuya pero sí ha hecho mucho daño porque está a seis horas y allí está cinco minutos si porno por otro lado pues me traería a mis hermanas más cerca de las echo de menos a más seguidas y de ahí a una farra con mis amigas porque te apetece las terrazas eso también echo de menos

Voz 1491 05:48 yo también me traería mi hermana eh a toda la forma que no hace falta irse tan lejos para echar de menos a a la familia de todas formas que inteligentes no de desarrollar herramientas para para adaptarte y sentir que al final de este país donde que estás es el tuyo

Voz 1 06:02 mejor manera ahora vivirla una cosa os voy a decir en podrá echar de menos el mar a sus hermanas pero él hacen taza de vasca que tienen no la perdieron tantos años pues bueno eso desde Quito

Voz 2 06:15 noto así un motorista no bueno igual sí pero nada nada Wright se nota que es euskaldun ella echa mucho de menos a sus hermanas pero sus hermanas desde luego la están también muy de menos a ella y no nos dejaron en el buzón de vayas donde vayas una una sorpresa

Voz 4 06:31 a perderte que aunque sepamos que no es fácil ni para nosotras y para ti lo estás haciendo muy bien que estamos muy orgullosas de Ci U y que nos demos enseguida Maite Hugo

Voz 1 06:42 todo Aitor te quieren mucho pero sólo asesinarlo el resto lo que pues sí evidentemente no

Voz 1491 06:50 ha perdido te estoy preguntando por lo menos queda claro

Voz 1 06:53 lo que podía ser a mi hermana perfectamente emocionado claro

Voz 1491 06:59 José emocionada Mi editores muy bueno supongo que nos lleva a algún sitio para especial para ella allí en Quito para para despedir no

Voz 2 07:07 Nos en algún sitio así como como antes no invita

Voz 3 07:09 a lo mejor cuando vayamos nosotros estamos rodeados de volcanes y es un regalo a todos los días no tienes montañero y es una maravilla el embarazo es el punto más cercano al Sol de la tierra por la Latitude en la que está a la altura que tienen a los que nos están escuchando pues animan se salgan disfruten vivan en el extranjero que es un regalazo una para aprender nuevas cosas sobre todo sobre nosotros mismos no de dónde venimos siempre tiene otra perspectiva cuando estás fuera gracias por fuera escuchar no así darnos voz a los que estamos fuera

Voz 1491 07:48 gracias a ti Anne qué bonito porque además no

Voz 1 07:50 imagen de voraces es alucinando deporte a tu alrededor está cómo no hay no hay muchos montañas y entonces sobresale ahí suelo estar nevado es alucinante y con las