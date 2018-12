Eva: "Los que dicen que los jóvenes no tienen ilusión son los mismos que abogan por sentarles horas escuchando a un profesor"

Voz 1

00:00

mi nombre se va Molina actualmente soy profesora de economía y Geografía Historia en Secundaria y el Bachillerato tardé mucho tiempo en descubrí mi vocación Eden reconducir mi carrera desde la banca ir poder dedicarme a aquello que me hace feliz ahora pues cada mañana me levanto con mucha ilusión porque sé que voy a clase aunque el sistema hay muchas de las personas que rodean toda mi tarea pues a veces tratan de ahogar la la vocación y la ilusión se llenan la boca diciendo que estos jóvenes no saben hacer nada por sí mismos todo miedoso carecen dilución bueno pues todas esas cosas no pero todos estos pues eso me lo mismos que quieren que los chicos Peng seis horas sentados en filas dado mirando a una pizarra es cosa escuchando a un profesor que les suelta rollo estudian pues cosas que para ellos son inútiles y luego pues vomita en exámenes y tratan de olvidar las bueno pues sólo resultar un poco incómoda en este sistema pero luego bueno pues entre en cualquiera de mis clases idea Mis chicos que tienen entre catorce y dieciocho años y a pesar de el puntapié que recibido pues sale el sol y me vuelvo a convencer de que la letra con amor entra mucho mejor hay que aprender pocas cosas disfrutando es mejor que aprender muchas yo no soy más que ellos solamente estoy aquí para que descubran Chica min gracias a Mis chicos y chicas por quererme