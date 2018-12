García-Page: “Creo que las elecciones generales van a ser en otoño”

Voz 1727 00:00 como lo remitió a los tribunales Sánchez ha intentado intenta la distensión de inflamar si esta vía fracasa el panorama presidentes mucho más sombrío todavía

Voz 1 00:10 sí yo yo creo que es normal que la ciudadanía que ocupará también entiendo que es absolutamente lógico que el concepto de vertebración constitucional y que en España se cuelen todos los argumento tanto del Congreso como de las autonomías y los ayuntamientos el que quince de otra manera es que desconoce hasta qué punto este tema preocupa la gente no hoy yo yo mantengo la tesis que que que a quién más le conviene a quién mande conviene trabajar por la vida del país por la cuestiones a la izquierda porque lo que está en juego en realidad el problema desde el egoísmo que se esconde detrás del independentismo que decide romper la Constitución ir sobre todo porque la derecha siempre utilizado esto para sacar rendimiento electoral por tanto cuál es el planteamiento creo que hace muy bien el Gobierno en plantear alguna bajada de tensión los modales diferentes pero el hay que hay que recordarle cualquier formación política en España que el niño no punto de encuentro pasa por al aceptar el camino constitucional aunque sea para cambiar y hablar sobre la Constitución todo lo que no sea eso nos lleva a un camino sin salida nos pongamos como nos pongamos no

Voz 1727 01:17 ese cambio de de modales como usted lo describe ha tenido que el resultado andaluz

Voz 1 01:24 sí yo creo que el cambio de actitud por parte del Gobierno el independentismo si van a entendernos es nosotros no somos encuentra en Andalucía con un Gobierno hablando de la gestión propiamente andaluza de la sanidad de la educación de impulso de los muchos años que se siga gobernando un modelo y una identidad andaluza el resto de los partidos desde la más extrema derecha y creo que el conjunto no hablando de otra cosa hablando fundamentalmente de la independencia murió hablando del conjunto de España no es tanto la actitud del Gobierno que es una actitud que yo creo compartimos la inmensa mayoría de los militantes porque además es nuestra es nuestro comportamiento buscar soluciones más pactadas que que que estoy broncas pero lo cierto es que el independentismo si va a seguir colando en el debate político español hasta que no le llamó son una salida o un enfoque eso es evidente

Voz 1727 02:10 le preocupa que tenga repercusión en sus elecciones a las que usted tiene a la vuelta de siete meses

Voz 1 02:16 bueno me preocupa que que el problema es decir que la agenda el independentismo termine desestabilizando el conjunto del país mire yo yo yo defiendo que cualquier partido político me planté en España lo que quieran incluso el independentismo no poniendo salvo que que no se puede defender la violencia planteamientos que saltan los derechos fundamentales de las personas pero bueno me parece razonable que un partido pueda dejan ver lo que quiera lo que no es nada razonable tolerable es que es a las instituciones que gobiernan esos partidos cómoda queda altas que son instituciones constitucionales utilicen precisamente para socavar el orden constitucional y esto no es de derechas es de puro sentido común tienen que acatar el procedimiento constitucional para entre todos si es posible encontrar una solución lo más razonable para para todos después de cuarenta años de Constitución no

Voz 1727 03:02 pero ayer lógico ayer usted sugirió que se puede llegar a ilegalizar a los partidos independentistas esas es una solución

Voz 1 03:11 bueno yo yo no sufrí como tal que sea ilegal un partido que reclama la independencia del que lo que planteo es que al paso que van con declaraciones como las que estaba haciendo año Torra hablando porque poco más o menos que de la violencia que pido el modelo esloveno o partidos que se instalan estructural y sistemáticamente en en el quebranto constitucional en el desacato absoluto no obedecer por completo el estado de derecho a partidos que se comportan así no habrá que responderles obviamente con una autodefensa el sistema pero no por el hecho de que piensen en el normales legítimos poderes ante lo que quiera pero es evidente que hay un un mínimo común denominador en un Estado de Derecho ahí es el respeto a las leyes es que todos juramos cuando cumplí cuando no cuando tomamos posesión de nuestro cargo aseguramos acatar y hacer acatar la Constitución cuando todo un colectivo todo impartido se propone objetivamente hablando el desacato la cultura en el frentismo con con el orden establecido que es constitucional y democrático salientes lo que no podemos estar cruzados de brazos mirando para otro lado

Voz 1727 04:13 presidente Page está hablando de la CUP

Voz 1 04:17 bueno la culpa yo creo que no protesta contra España yo creo que la cruz directamente protesta contra el planeta me da la impresión de que tienen mucho más que ver cómo violentos de inconformismo absoluto que otra cosa no el único problema es que por las vericuetos de la legislación electoral terminan siendo determinantes no mire tiene está que más ha cambiar de posición en estos planteamientos en realidades la antigua Convergència no que ha sido más derecha clásica pero de las clásicas y en algunos casos muy retrógrada en España no por eso me hace gracia cuando el placer de derecha qué va aquí tiene ha evolucionado que entre nacionalismo razonablemente moderado con un independentismo muy bronco ha sido un poco el entorno todo el espacio de de de sino porque Esquerra Republicana siempre abiertamente una misma posición de lo que es decir que con planteamientos más eh más más coherente sí seguramente más con una metodología más constitucional cosa que evidentemente le va a complicar bastante la vida al propio Gobierno de la Generalitat

Voz 1727 05:15 espera todavía que Esquerra de ese paso que todo el mundo espera que da el acaba de dar en público

Voz 1 05:22 pues de alguna manera sí yo creo que en la época de que Rajoy había mucha conversación latente entre desgobierno la vicepresidenta del Gobierno ya Esquerra Republicana lo trágico para buscar una solución definitiva eh eh pero sí para encontrar al menos un cumplen cuaje comprensible porque ahora es que hablamos idiomas diferentes y el castellano y el catalán me refiero al Yoma político legales totalmente diferente sigue este diálogo de sordos finalmente no conducía a nada no sé yo creo que yo creo que es Esquerra Republicana está padeciendo esta padeciendo incluso con la cárcel en lo que a mi juicio es una auténtica o obscenidad jurídica y política viste la única y si está provocando algo es el encarcelamiento preventivo más tiempo del necesario de de de de de la gente de Esquerra Republicana nombre resulta curioso el hecho ayer de que algún dirigente político como verdad Pina en el Congreso podré decir porque tiene libertad pero diga que se van a ver obligados a volver a la desobediencia es un reconocimiento que incrimina a otro lado desde el punto vista jurídico a la gente que está en la cárcel yo creo que tienen que entender que dentro de la Constitución cabemos muchas opciones muchos consensos posibles fuera por literalmente no

Voz 1727 06:40 no no tenemos que terminar pero tengo un par de preguntas muy concretas usted cree que esta legislatura la del Gobierno de España está acabada

Voz 1 06:48 bueno es que esta legislatura es una legislatura un tanto si la Mesa no para entendernos a ver hemos tenido una legislatura acabara que acaba con la moción de censura es un caso único en España lo trató para mucha gente la legislatura acabó con la moción de censura ya empieza con él porque es un hueco distinto en buena media transitorio eh yo creo que el Gobierno tiene que explicar mejor a mi me gustaría que mi partido explique mejor que hemos hecho un servicio al conjunto de la nación española en desalojando a un partido corrupto como el Partido Popular fíjense cómo estaríamos hoy de desolados y no hubiera una reacción democrática lo que pasó con la sentencia de la Gürtel

Voz 1727 07:24 cree que no lo está explicando bien el Gobierno de Sánchez

Voz 1 07:26 bueno bueno seguramente mucha gente piensa como que mucha gente se ha quedado la confusión a pensar que que que es como empezar una legislatura nueva como si hubiera habido elecciones lo cierto y verdad es que lo que ha habido un desalojo por moción de censura sabíamos que una vez conseguido desalojar catre gestionar la gestionar del problemas brindó con el independentismo era muy complejo creo que es un voluntarioso y es aceptable el intentar hacerlo con un procedimiento mucho más razonable bajar la inflamación que además creo que se pase de siendo necesario pero es evidente que que es evidente que esta legislatura no se puede entender en términos normales como una legislatura a cuando se habla de agotar la legislatura concentrada estamos hablando de una dijo que queda

Voz 1727 08:10 vamos que no ve mucho por lo que deduzco de sus palabras

Voz 1 08:13 creo que las elecciones en otoño es más me me da la impresión de que es muy complicado negociar un escenario presupuestario para el veinte que a lo es para este mucho más para el día para un año veinte con Iker aguantar los dos presupuestos prorrogados es muchísimo más complejo en términos de repercusión social y económica por tanto yo creo que autónomo llega me parecería prudente que que el Gobierno intente dar señales de que hay una alternativa al discursos que plantea el Partido Popular y eso se está se está visualizando una alternativa política no sólo en los gestos y las actitudes sino también en el fondo social que que en la agenda social que tienes segoviano