López Miras: "El 155 debe aplicarse sin límite temporal a toda la administración de la Generalitat"

Voz 1727 00:00 Fernando López Miras presidente de Murcia buenos días

Voz 1 00:02 hola buenos días qué tal qué conclusiones saca pecho

Voz 1727 00:05 sí dente del pleno que vimos ayer en el Congreso

Voz 1 00:08 bueno creo que la conclusión es la que saca la mayoría de españoles esta legislatura está acabada el Gobierno no tiene un plan para uno de los principales problemas que tiene España que no es Cataluña sino la actitud de los dirigentes de Cataluña que enfrente hay una posición del líder de la oposición valga la redundancia Pablo Casado que tienen las cosas claras Eagle está marcando una hoja de ruta al presidente del Gobierno que está desnortado y que sin duda plan no tiene para Cataluña

Voz 1727 00:35 el presidente de Murcia que hemos de pensar que el PP que no resolvió la crisis catalana en siete años de gobiernos de Rajoy iba a resolver la hora como dice Pablo Casado

Voz 2 00:43 bueno porque no podemos comprar hace siete años con la situación que hay ahora mismo vamos ahora mismo está en el plano más álgido posible hace un año el Partido Popular propuso la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en toda su extensión que no fue coartado por el Partido Socialista que no quiso que esto es aplicar a los medios de comunicación que fue también coartado por ciudadanos que exigió que se aplicase el ciento cincuenta y cinco para convocar inmediatamente elecciones generales comprobamos que no eran suficiente unas pocas semanas sí sin duda con el plan que ahora mismo ayer en el Congreso diputados y expuso Pablo Casado de ese ciento cincuenta y cinco en toda su amplitud nosotros entendemos que desde luego es algo algo se arreglaría la situación que que está pasando que están pasando tristemente los catalanes porque luego la alternativa no es no hacer nada Greim el plan de el presidente Sánchez es no hacer nada yo estuve el dieciocho siempre en Moncloa también la habré la hable de este de este tema evidentemente al murciano también nos preocupa la situación de Cataluña hizo su única explicación fue la de que cumpliría la ley evidentemente que tiene que cumplir la ley un presidente del Gobierno y un Gobierno de la nación pero no hay una hoja de ruta no hay un plan y no haciendo nada lo que hacemos es que cada día se agrava la situación

Voz 1727 02:02 dígame que es un ciento cincuenta y cinco en toda su plenitud que acaba de decir usted que es el Plan la hoja de ruta del señor casado

Voz 2 02:09 un ciento cincuenta y cinco toda su plenitud es sin límite temporal Ike afecte a todas las ató a la administración autonómica de la Generalitat de Cataluña eso incluye a TV3 por supuesto a toda la Administración a lo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin límite temporal hasta que desde luego pues se pueda ordenar un poco una situación como digo que no es responsabilidad de los catalanes que habrá catalanes que que quieran formar parte de España catalanes que legítimamente quiere la independencia pero quedó la forma de hacerlo no es rompiendo la sociedad catalana como están haciendo los dirigentes políticos de Cataluña

Voz 1727 02:48 si después que señor López Miras somos todos muy mayores hemos visto mucho ya sabemos que hay aproximadamente la mitad de los catalanes apoyando la la celebración de un referéndum apoyando la independencia después de aplicar el ciento cincuenta y cinco de manera indefinida que

Voz 2 03:06 después se les dice a los catalanes la verdad que es el gran problema de gran problema es que los dirigentes catalanes separatistas independencias catalanes han engañado a la sociedad catalana han engañado a la mayor parte de la población les han dicho que se pueda conseguir algo a través de unos métodos que no existían quieran pues simplemente ilegales pues después de este domingo se les dice la verdad dice que cualquier catalán puede tener su aspiración legítima de ser independiente que Cataluña sea independiente de España pero que tiene que hacerlo conforme a la ley conforme recoge a la ley y no engañando los desde luego no habrá frustraciones que de esa frustraciones de la mentira llegan esa estas actitudes violentas estas actitudes que están rompiendo como digo a la sociedad catalana

Voz 1727 03:54 cómo vio a su jefe ayer no me he hecho un mitin eh no me hecho un mitin como dio a su jefe ayer

Voz 2 03:58 pero lo vi muy bien la verdad es que se comía Rivera casado siempre suele ser el mejor parlamentario de cuantos intervienen en la tribuna cierto que yo no soy excesivamente objetivo pero llevo algún tiempo en esto desde luego lo que vivía es que es el el único político que tiene una hoja ruta aclara para lo que quiere en España en el futuro y para lo que quiere en Cataluña de inmediato desde luego al que se comió Le puedo decir que fue presidente del Gobierno