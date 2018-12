La importancia de contar los abusos sexuales

Voz 1 00:00 lo de Pepa Bueno y hecha

Voz 1727 00:47 este dos mil dieciocho que está a punto de terminar pasará a la historia de España por el ocho de marzo y por lo que el ocho de marzo significó millones de mujeres en grandes ciudades en pequeños pueblos jóvenes maduras mayores decidieron todas juntas que su voz importa su experiencia su vida sus aspiraciones ha tenido una parte muy luminosa este año hemos escuchado a nuestras madres a nuestras abuelas a nuestras hijas

Voz 4 01:15 a contar de todo alegrías y penas su historia la historia

Voz 1727 01:20 de la mitad de cada casa de la mitad década barrio de la mitad de cada ciudad en primera persona

Voz 4 01:27 porque sus vidas sus historias sus peripecias importan ha sido como quitar un tapón como si todo eso que no se contaba porque no parecía importante saliera de repito ahora nos hemos reído mucho hemos llegado

Voz 1727 01:48 mucho porque algunos tapones de los que hemos ido quitando ha permitido salir mucha agua sucia y hay uno que ha sido particularmente dramático se llamó se llama cuéntalo estira falladas buenos días qué tal buenos días Cristina es periodista escritora reivindica la experiencia en primera persona para visibilizar problemas que es escapan habitualmente del debate público este año tuvo una iniciativa que pareció de entrada modesta a raíz de la sentencia de la manada del artículo de una periodista en un periódico crea hojas hashtag en Twitter que decía cuéntalo lo que pretendía

Voz 0047 02:24 pues mira yo cuando vi la sentencia de la manada cuando la porque él mismo el mismo

Voz 5 02:28 día de repente pensé hay un problema es que esta chica no la creen es decir cómo cómo se les ocurre pensar que una muchacha entra en un portal con cinco tíos dice que es violación ponerlo en duda como se nos ocurre y de repente pensé bueno es que estas historias no están narradas por eso no las creen porque no es lo mismo decir hola me llamo Cristina falleras y estoy en contra de la violencia machista que lo puede estaba casado que decir hola me llamo Cristina falleras y cuando tenía dieciocho años y trabajaba en un bar por la noche para pagarme parte de los estudios en Barcelona un tipo me sería cada noche a las tres de la mañana en un coche masturbándose mi terror a salir del trabajo era excepcional porque yo tenía que recorrer una carretera y cuando fui a la policía y les dije pasa esto me dijeron hombre y no podemos hacer nada porque eso no es un problema entonces es cuando yo digo eso las mujeres a las que han seguido las mujeres a las que se lanza Se les han más turbado las mujeres a las que les da miedo salir de trabajo se identifican con eso

Voz 1727 03:25 sí que tu dices es mi historia cuenta lo que pasa después

Voz 5 03:29 es lo que pase después es extraordinario porque de repente yo pensé ostras Cristina has hecho una irresponsabilidad has dicho has puesto a contar a las mujeres su dolor en una red privada que es Twitter y cuando veo muchas bueno fueron muchísimas bandas mucha vía el primer día que mire eran cien pensé que ya eran muchísimas la segunda vez que mide pasaban las cien mil y al cabo de diez días las mujeres que habían participado eran dos millones ochocientas mil dos

Voz 1727 03:57 millones ochocientas mil de España y del resto del mundo

Voz 5 04:00 sí sobre todo de España y Latinoamérica pero lo más importante es que esos datos habrían quedado en la red desaparecerían porque eran propiedad de Twitter sino fuera porque hay dos archiveros a los que yo no conocía a Nicole Vicenç que los rescataron

Voz 1727 04:14 hay que han venido acompañando la ahora contamos esa historia nos quedamos en ese momento tú lanzas

Voz 5 04:20 está contando otra historia animas a otras

Voz 1727 04:22 a contarlas dos millones ochocientas mil mujeres se lanzan a contar su historia Marisol Rojas

Voz 5 04:30 la compañera de Hoy por hoy ha localizado alguno

Voz 1727 04:32 más de las mujeres que se atrevieron a escribir en un tuit su historia vamos a escucharlas

Voz 6 04:39 a mí me violaron cuando tenía cinco años mi primo que tendría unos dieciocho años así presentaba en su regazo y me llevaba la habitación cerraba la puerta ponía la música alta

Voz 7 04:50 día reunió valor

Voz 6 04:52 me desnudó e intentó penetrar me hizo mucho daño yo empecé a llorar recuerdo que él me decía No digas nada Ansó cuentes a nadie llamé a mi madre mamá mamá venga primer me acuerdo que hice mamá venga

Voz 1727 05:06 pero que no venga tenía miedo

Voz 8 05:09 de qué me castigadas

Voz 9 05:15 a mí también me pasó supongo que tendríamos diez once años el verano pierda me vuelvo me llamó mi abuela estaba echando la siesta ir me dijo que me sentara encima del pues de repente el acoso se empezó a poner un poco rara que empezaba a tocar los pechos a decirme pues eso no que mira cómo me pones a subirme la camiseta a chupar me en los pezones pues no sé no sé cuánto tiempo estuve estuve allí en esa en esa posición yo pensé que una vez que lo iba a contar pues ya no tendría que ver esta persona nunca más inaudito como hizo como que no pasaba nada

Voz 10 05:50 mi madre dieron sexualmente por primera vez cuando tenía trece años recuerdo que la verano era en casa de los de los señores de trabajar Mi madre no matrimonio señor pues procuraba quedarse conmigo a solas cada vez que podía el señor pues procuraba frotarse conmigo cada vez que podía ya el colofón final fue que se estuvo delante yo cada vez que intentaba algo a los ojos porque me sentí a sus cosas de abismal

Voz 11 06:27 cuando tenía unos nueve diez años el marido de mi tía trató de abusar de mí con tocamientos si palabras obscenas pasé muchísimo miedo me encontraba con él a solas en su casa lo conté a mi familia unos años después pero no pasó nada seguimos como si nada hubiera ocurrido cuando tenía día a diecisiete años era mi primer trabajo ir tras una comida de Navidad el que entonces era el superior de la empresa

Voz 1 06:57 en mi jefe inmediato decidió

Voz 11 07:00 acompañarme a casa se ofreció para llevarme su coche

Voz 1 07:05 en lugar de hacerlo

Voz 11 07:06 paro en un descampado de camino se tiró encima de mí e intentó violar me conseguida a Farmer al día siguiente dejó de hablarme y pocos días después me despidió

Voz 6 07:23 muchas muchas

Voz 1727 07:24 gracias a todas las que han querido ponerle voz a lo que habían escrito en cuéntalo

Voz 6 07:28 y así dos millones ocho

Voz 1727 07:30 las mil claro es impresionante esta acumulación de conocimiento exacto en primera persona de la experiencia de las mujeres hoy presentas en Madrid Cristina falladas las conclusiones de ese trabajo de clasificación que han hecho los archiveros que lo han hecho porque han querido no si reales

Voz 5 07:49 te fue una casualidad yo Lancelot el hashtag al cabo de una semana me enteré de que Añón María hay Vicenç Ruiz habían rescatado esos datos que era una cosa que a mí no me dejaba dormir Pepa es decir pensar estos datos se pueden perder después del esfuerzo de tantas tantas miles de mujeres me me me horrorizada y esos datos los pusimos en en manos de de cuché ETI de Fernando sí que es uno de los mayores investigadores del centro lo de supercomputación de España es es un fuera de serie también de forma voluntaria como todos nosotros se puso con su pequeño equipo analizarlos los resultados son estremecedores fíjate ahora hablábamos oíamos relatos sobre la infancia en España hay tres mil quinientas mujeres que narran cómo las violaron antes de los dieciocho mil mínimo mil que narran cómo las violaron antes de los doce además de todas las mujeres hay esa es una información que no existía no es que no existía la fíjate este es un documento es un archivo histórico único porque tenemos datos el otro día en un periódico un un reportaje se llamaba radiografía de la violencia machista en España uno de los datos quedaban es el noventa por ciento de las mujeres que son violadas no conocían antes a su violador es una barbaridad tan bestial porque es una barbaridad porque como no tenemos estos datos manejamos los datos del Consejo General del Poder Judicial las mujeres a las que les ha violado su padre su abuelo su su marido su novio etcétera no lo haga en Garajonay adentraban en la costa entonces cuál es el relato que tenemos sobre la violencia machista Pepa para mí era una obsesión decir no nos creen porque nuestro relato procede de la autoridad y la autoridad no nos cree

Voz 1727 09:32 vas a hacer con todo esto una vez o ibas a presentarlo publica

Voz 5 09:34 mente ya está trabajado el mate

Voz 1727 09:37 Dial es una herramienta valiosísima creo yo

Voz 5 09:40 pero para las administraciones públicas claro ha sido un trabajo de seis meses ya lo digo voluntario de todo el equipo cinco personas ahora vamos a ceder todos los datos a la administración también la herramienta para analizarlos porque creemos que estos datos no deben permanecer en manos de unas personas que se han esforzado o incluso en las redes no estos datos sirven para modificar nuestra visión de la violencia machista debe modificarse debe modificarse porque estamos legislando protegiendo a las mujeres basándonos en unos datos que no son reales que es posible que no se pudieran haber hecho sin sin redes sociales seguro pero pero no demos importancia a los datos que no son completos porque no estamos relatando el dolor de las mujeres entonces primer vamos a donarlos a la a la administración pública y luego vamos a buscar fondos porque ya no podemos más vamos a buscar fondos para seguir desarrollando cuenta la idea es que tú accedan a a un lugar donde no sólo están estos datos sino que tú busques el tuyo o casos como el tuyo para identificar y tu abuelo tocaba los pechos a los seis años puedas busca seis años familiar dentro de familiar abuelo dentro de zona geográfica porque está todo lo hemos situado geográficamente tal y repente viendo todas las miles de mujeres que han sufrido lo mismo que tú no sólo pierdes la sensación de la culpa sino que aprendes a relatar te no sabes la cantidad de tuits que eran yo no me acordaba de que me pasa que me pasó esto o yo nunca me había atrevido a contarlo Él nunca me había atrevido a contarlo están miles y miles y miles de tuits

Voz 1727 11:12 el cuéntalo corrió como la pólvora es lo que venimos contando hoy entre los mensajes de esa base dato también están los de mujeres con proyección pública que quisieron contar su historia nos acompaña en dos de ellas Carme Chaparro compañera buenos días

Voz 13 11:27 hola buenos días es presentadora ya lo sabe

Voz 1727 16:27 Cristina falla darse esta mañana con Carme Chaparro que te cambió de cadena querida

Voz 23 16:33 sí es de cuatro así interpretar mal lo que te he dicho nos este la noticia

Voz 1727 16:41 Isabel Serra diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid hablando de cuéntalo de esa iniciativa modesta en su origen colosal en su desarrollo de de Cristina abriendo la puerta a que las mujeres cuenten en primera persona

Voz 4 16:55 Soria

Voz 1727 16:57 su historia de abusos Ituri una historia que que que ha podido con Cristina con su iniciativa que involucrado mucha gente y que hoy se presenta en Madrid Karma Isabel os voy a pedir que nos contéis en la radio lo que tuitean estéis cuando visteis el gasta cuéntalo Karma

Voz 0591 17:16 bueno me historias mucho más modesta comparado con lo que que hemos escucho

Voz 13 17:20 sado pero yo contaba que cuando iba al instituto yo fui a un colegio de monjas entonces cuando vas al instituto ya un instituto público te haces mal por de repente teníamos un cuartel enfrente gigante el cuartel del Bruc ya había Migui se hacía la mili por aquella época entonces salíamos era una bajada enorme irá todas las ventanas del cuartel historial los soldados empezaban a gritar piropos algunos obscenos claro pero la sensación que tú tenías edad fíjate que normal era que era mucho mayor me están Pyro pegando los hombres que bien luego había otra tras otro tramo del camino que dejaba el cuartel y pasarlas al lado del muro del club de polo de Barcelona que no había edificaciones enfrente estaba la Universidad de vez en cuando en los coches aparcados alguien te hacía Itu giraba la cabeza y había un hombre masturbándose y eso ya no es tan normal pero tampoco se lo contaba a tu madre a tu padre genial ni habíamos hecho ninguna gran drama hasta que de repente de mayor Tomás consciente conciencia de que es eso eso no me lo tienen que hacer a mí

Voz 1727 18:21 cuántas escuchándote ahora dirán si esto me

Voz 0591 18:24 a mí también Isabel Serra

Voz 1727 18:26 que Twitter ideas Aste tú pues yo he tute

Voz 0442 18:29 yo tuiteó que había sufrido una agresión sexual por parte de un médico de la sanidad pública pero lo que conté también fue precisamente que después de que yo pusiese bueno antes de que puso una denuncia y y bueno perdón después de que pusiese una denuncia en el proceso judicial los argumentos de su abogado eran del tipo si no salió gritando inmediatamente de la consulta pues es que miente no y esta es precisamente la perspectiva de la justicia en la que no se puede comprender cómo actúa e una mujer que acaba de ser agredida sexualmente que es por ejemplo entender que en ese momento se queda paralizada que en ese momento no puede recurrir a una persona que no conoce sino que se va a buscar a las personas con las que confía no eh y eso serán digamos los los

Voz 25 19:17 los las cuestiones en las que yo me entren en ese

Voz 1727 19:20 yo no quiero no quiero abundar en en el caso contaste que existe contar pero sí en la evolución posterior es decir eso acaba en una denuncia

Voz 0442 19:29 si acaba de una denuncia de acabar en un proceso en un proceso judicial eh y posteriormente en una sentencia que que es condenatoria para para

Voz 1727 19:38 el Karma una mujer con proyección pública como tú tienes cuando tutea esto esta experiencia tan común a tantas mujeres a tantas niñas a tantas adolescentes cuando van por la calle cuando un tipo se más turbo en su presencia alguien con tu proyección pública cuando tuitera esto qué repercusión tiene

Voz 13 19:55 pues una repercusión enorme por las respuestas de la gente por amigas que te vienen y te cuentan cosas por también esa sensación de que ahora sí tú Pepa sales a la redacción las mujeres que nos están escuchando en la radio mis compañeras de redacción Si yo ahora salgo a la redacción en y Vigo a cuantas os ha pasado esto en vuestra vida o a cuántas estando en una discoteca en un autobús afrutado un hombre que ha pasado a vuestro lado yo estoy convencida de que el noventa por ciento levantan el brazo

Voz 0591 20:26 tenemos

Voz 13 20:26 es que aprenderá contarlo a normalizar lo pero sí apoyarnos unas a otras ya esta sensación escondida que yo tenía cuando era adolescente de oye soy mujer pues casi qué bien que me están operando no es normal y tenemos que enseñar solo también a las adolescentes de oyen

Voz 1727 20:42 ya en esta mesa varias mujeres tenemos hijas tú Karma tienes las tuyas son chiquitinas todavía pero claro es muy importante esto de estamos hablando porque a nosotros nos corresponde transmitir a nuestras hijas que exactamente karma cuando llegue el momento como transmitirle a nuestras hijas que se van a enfrentará esto porque por desgracia se van a enfrentar y lo sabemos

Voz 13 21:02 pues mira yo ya no les vas a contar lo que es un abuso sexual porque tienen cinco y siete años Mis hijas no sabe lo que es el sexo pero sí que creo que hay que empezar a enseñarles a que se defiendan entonces un argumento que yo les doy jugando que me lo contó una persona que sabe mucho de esto y que me funciona es haber chicas lo que queda debajo del bañador cuando nos bañamos en la piscina no todo lo que queda oculto por el biquini nadie que no sea mamá papá cuántos llevamos al médico tiene derecho ni haberlo voy a pedir que se lo enseñé ni a tocarlo nadie alguien los pide tocarlo o que se lo enseña Ice venís corriendo y se les decís a mamá o a papá o al profesor del colegio si pasa y eso se lo repite felices jugando quitándole importancia pero va calando en ellas para mí es una manera de que poco a poco aprendan a defenderse de algo que todavía no entienden

Voz 1727 21:53 hay algo que hemos escuchado en varios testimonios de los que ha recogido Marisol Rojas del cuenta lo que también es desgraciadamente muy frecuente no esas mujeres que dicen lo dije mi familia y no pasó nada

Voz 0591 22:06 Isabel Serra le da la impresión de que por salvar otras cosas por ejemplo

Voz 1727 22:12 la unidad de la Familia se sacrifican los derechos de las mujeres el derecho a su cuerpo a su libertad Illa denuncian un delito no

Voz 0442 22:20 totalmente y cuando lo contamos precisamente rompemos ese silencio que es un mecanismo eh en el cual se sostiene precisamente la perpetuación de la de las agresiones sexuales no eh yo creo que el que el hecho de que vivamos en una sociedad patriarcal hace que a las mujeres en los surte el derecho a contar a narrar ya nombrar también no cuando se presupone falsedad en nuestro relatos cuando nos nos dejan nombrar violación a lo que es la violación y en el fondo lo que se nos está haciendo es eh decirnos que no somos sujetos no que no somos sujetos de derechos yo creo que hay muchísimos asimismo según los cuales por ejemplo cuando tú cuentas una agresión sexual tienes que pasar vergüenza es algo íntimo y todo lo que hace que eso se perpetúe el problema fuera tu yo estoy pensando ahora en cuentas

Voz 5 23:05 tres de nuestra generación destina o mayores están diciendo que todavía no lo he contado claro pero fíjate que también hay muchas no no no enorme pero hay algunas en de Twitter que han borrado lo que contaron porque la agresión de hombres ha sido tan brutal a las mujeres que lo hemos contado eres una cerda eres un aguarda si te paso será por algo que hay muchachas y mujeres conocidas que me dijeron yo tengo que quitar porque es que estoy viviendo una agresión constante de eso que nosotros hemos llamado en el análisis anti cuéntalo hubo una explosión de hombres que empezaron a maltratar en la red aquellas mujeres que estaban contando su dolor y tantos otros tantos otros como los archiveros claro que han estado aquí en la batalla a nuestro lado hombre sigue hoy sin ellos lo que tenemos ahora es una memoria colectiva nueva

Voz 0591 23:54 sí Esther Palomera que el maltrato a la mujer en las redes sociales no solamente tiene la denuncia o el abuso no desgraciadamente es una realidad con la que convivimos veinte Major o peor manera cada día quiénes tenemos una presencia activa en las en las redes sociales pues fíjate que a mí lo más dramático lo más doloroso de todo no es que la justicia haya estado ciega vacío de determinados casos las sino que los entornos familiares y sociales permanezcan mudos que decir cuando un primo cuando un tío cuando un abuelo actúa con con una mujer como los testimonios que hemos escuchado y los entorno o la persona afectada no denuncia por miedo a o lo cuenta los entornos callan esto es lo más dramático no más allá de que la Justicia pueda actuar o no que es que es fundamental gris pero llegas a ver si no se rompe primero la barrera del entorno familiar y social es difícil que la Justicia pueda actuar chilena que quería intervenir

Voz 0047 24:55 bueno en primer lugar felicitarnos por la por la iniciativa quién se un nuevo lugar plantaron una cuestión en el plano político es evidente que estamos asistiendo en este país a un a un cambio narrativo con respecto a la cuestión femenina pero creo que que hace unas semanas hemos asistido también a otra cosa que es hay algún tipo de reacción política ahora aquí tenemos unos monitores no se pongan acaba de aparecer la imagen de un spot electoral de esta última campaña Andalucía un grupo de hombres a caballo cabalgando hacia la reconquista tenemos batalla política

Voz 13 25:35 pero efectivamente esa reacción a sellar Bagdad Carme Chaparro si si esa reacción contraria no Se se está dando el otro día leía en el en el New York Times yo creo que nos lo han dicho a algún a nosotras últimamente que no voy a subir contigo en un ascensor así medio de broma algunos hombres que no sé cómo porque no sé cómo tratar no han no por si luego acusan de algo no iba bien como en broma como en broma pero pero te lo sueltan yo cada vez tengo más amigos que me dicen oye pero esas leyes que os protegen ya verás tú lo que nos protegen algunas donde que algunos jueces también hay que hacerla para mi hijo por Si por si hay alguna zorra por ahí que le acusa falsamente de violación mira yo leía el New York Times el otro día una cosa muy curiosa en Wall Street que está pasando perdonada acabó rápido que que las mujeres están dejando de tener presencia en determinadas reuniones y los hombres están dejando de ir a comer con mujeres por trabajo o reuniéndose con mujeres un hombre y una mujer solos porque tienen miedo de que les acusen de algo que esa mujer les diga es que me ha intentado agredir me he intentado violar pero me ha amenazado

Voz 1727 26:44 yo yo cuando me dicen estoy cuando me pongo en el lugar de esos hombres con esos temores digo pues pues el retrato ya lo hacen completo no está ya claro es como una sesión de psicoanálisis en voz alta no cuando dicen que no sé cómo tratarlos a partir de ahora pues como pensabas tratarnos antes de hora

Voz 26 27:00 has Sancha

Voz 1727 27:02 no no

Voz 26 27:05 vamos Esther Palomera Ernesto

Voz 1727 27:07 no Caicedo Julian hasta la próxima semana Díaz buenos días Carme Chaparro Isabel Serra muchas gracias por contar lo vuestro aquí muchísimas gracias a vosotros este espacio un beso Karma un beso un abrazo adiós y Cristina falladas enhorabuena

Voz 0591 27:23 aquí a ellas a ellas enhorabuena estás y un trabajo en equipo pero su trabajo ha sido las mujeres valientes valientes y sanas