SER Aventureros: Un viaje al Norte siguiendo el paralelo 60 (15/12/2018)

Voz 1025 01:00 qué tal buenos días bienvenidos a ser aventurero su un fin de semana estamos la tropa parte de la tropa mientras amanece en este rincón del mundo en donde los sintonizáis a través de la Cadena SER también atardece doce tarde

Voz 4 01:16 de no sé si es un término muy utilizable qué tal está Chema buenos días Chema Rodríguez Jorge Ángel Colina que bueno bien muy bien me gusta bueno mientras la tarde cae el atardecer de entrenador en el de porque en la XII sesenta en Radio Caracol donde esta tarde descaro porque es la tarde del domingo semana entonces pues nada

Voz 1025 01:36 sí es un poco raro o sea el ocaso llega el ocaso o pasea o Casablanca sean suena más a que escasea de algo o no

Voz 5 01:46 bien porque yo no lo entendía es amigo

Voz 1025 01:48 no casa Arousa Cases a lo mejor pero casi

Voz 6 01:52 buena ocasión puesto que doblan la servilleta que está a punto de ocaso era te acuerdas no sé si os acordáis pero la compañía de seguros de los de estrés eso no sigue siendo donde iban Iván una vez al mes que no podían patrocinar

Voz 1025 02:05 vete a mi casa iban todos los meses

Voz 6 02:07 la obra a cobrar el el ocaso

el colombiano Arellano les dejo claro que no va a morir nunca mueren nunca lo madre mía bueno seguir así perdieron perderemos la Audiencia no yo no digo pero por qué porque estamos contando Kodak curiosa nombre yo estoy seguro que vaya a mí les interesa muchísimo el contenido de programas de otras veces sí es lo primero que vamos a Pérez volar hasta la India porque tenemos a José no no lo tengo físicamente a mi lado por cierto ahí están grabando el programa no sé si no os vais a empezar a ver a trocitos

Voz 5 02:42 Madrid a redes nota pero no porque estamos

Voz 7 02:45 cuando de como siempre y me di nos estamos comportando eh

Voz 1025 02:48 pero queda José Luis está en la India no sé en qué parte de José Luis Angulo que te estás buenos días

Voz 8 02:54 pues mira yo lo lo único con con todos buenos días

Voz 1025 02:57 qué harán con eso despelote cuanto ustedes

Voz 8 02:59 yo lo unido dos pues si es que aquí en la India son cuatro horas y media más que la que tenido vosotros ahí así que ya así es amanece atardece ocas sea o lo que queda aquí son cuatro horas y media más que

Voz 0181 03:10 bueno que sí que se malo aunque hay peor aunque yo mal

Voz 8 03:12 me pega hoy también eh fuese Nepal serían

Voz 6 03:15 cuatro horas y cuarenta y cinco minutos no porque tienen ellos

Voz 1025 03:17 no sí porque no van con el cráneo no van recuerdo no para

Voz 0181 03:21 diferenciarse de la India ya están en la India que es lo que se hace

Voz 8 03:25 pues mira en en en caso concreto de hoy me he pegado un tremendo porque venía con un grupo de de gente y ahora mismo estamos en el Parque Nacional casi a uno de los parques más importante de la India

Voz 1025 03:36 pero momento José Luis esperar aunque sea

Voz 9 03:39 que no sea lo que está al uso es que me

Voz 1025 03:41 hace ilusión mira fugas

Voz 10 03:44 de ellos viajar desde el sofá

Voz 11 03:48 las litros de José Luis Angulo

Voz 1025 03:55 bueno no nos un libro José Luis pero por lo menos más contando con mucho eso cada nota y entonces me decías donde estaba José Luis

Voz 1055 04:04 pues estamos en el estado bueno el viajes en poco el más o menos el mismo que hice el año pasado también como puede en principio un festival muy importante que hay en en el festival ese de las tribus nada que se juntan para reivindicar su pueblo su cultura los antiguos cortador de cabeza después de eso así en grandes rasgos hemos estado en la isla perteneciente al Estado de ya la y la la segunda más grande la fluvial del mundo

Voz 1025 04:30 si se celebran

Voz 1055 04:32 las telefonías importantísimo de adoradores del del Dios sabe que la la Trinidad en el hinduismo pues el IVA bueno

Voz 1025 04:41 no no tenía algún el gusto de Pinto no brama sobre todo por la película de Indiana Jones pero exactamente porque beber cerveza Brasil descaro ya ves lo que viene siendo la cultura general que compartimos en ya

Voz 8 04:56 ir de la isla después de haber navegado por el río uno de los ríos sagrados de la India pues hemos llegado

Voz 13 05:01 acá Irlanda esta mañana muy temprano a las cinco de la mañana hemos salido del hotel la partícula que es sobre todo ver el rinoceronte indio Jones sólo cuerno Illa particularidades que el viaje el recorrido es hace a lomos de elefantes es decir va subido en un elefante con el Mahmud la persona que que lo de

Voz 8 05:20 dirige el choque por de alguna manera

Voz 13 05:22 y luego dos tres personas elefante hice salen prácticamente de noche se empieza a recorrer el parque enseguida empieza a amanecer y la verás casi una visita espectacular casi una hora y pico casi dos horas este año ha llovido muchísimo el Monzón ha sido terrible en en esta zona los pastores están muchísimo más altos que el año pasado lo color verde precios y sino

Voz 1055 05:44 la verdad es que disfruté deberá al rinoceronte a escasos metros porque bueno pues el el rinoceronte no tienen miedo el elefante el elefante no tiene medio del Reino

Voz 13 05:51 lo hizo con que hemos tenido la suerte

Voz 8 05:54 de no ver al tigre porque es también el el Parque Nacional de India donde más tigres hay censados pues bueno yo le decía al que yo le ha llevado a decía o tapa

Voz 13 06:03 a ver si tenemos suerte y a ver hemos algún dice no a ver si tenemos suerte y no vemos ningún títere es un es uno de los parque donde bueno se viene a haber tigres aunque hay otros lugares más fáciles para para ver lugares precioso como digo bueno esta tarde vamos a tener un un recorrido ya en en jeep otra cosa un poquito más larga más más recorrido pero la verdad es que la experiencia de oigo ver amanecer como los elefantes van había mucha cien ha dado mucho barro y ver cómo los elefante banda andando despacito ese chapoteo el agua verán esa es la verdad es que

Voz 8 06:36 es es casi una experiencia mística que me comprometo a que cuando vuelva pues pasa de los algunas fotos algún pequeño vídeo y lo que hemos ahí en en en el programa en la web de

Voz 1025 06:45 hecho sí sí además oye vamos a estrenar no sé si esta semana en la que viene cuenta de Instagram de Ser aventureros que no teníamos para que todos podamos colgar también ahí nuestras fotos que tenemos un montón de gente montó un montón osea que vamos vamos a compartir a bien no lo sabía no no no lo sabía Ángel es verdad es que me lo han dicho nada creo que ayer o antes de ayer y me violó no pero pero vamos a cuenta de ser aventurero

Voz 8 07:11 bueno la semana que la semana que que adaptar el Madrid con con vosotros el partido entre ya algunos vídeos como decía del festival

Voz 1025 07:18 te digo que bonito pues todos los días colgaremos algo amigo

Voz 8 07:22 pues pues nada la verdad es que bien

Voz 13 07:24 sí creo que os tengo que dejar porque el el viaje

Voz 8 07:27 Gemio sí que nos queda todavía un curso en cita como digo

Voz 13 07:29 esta tarde Ivonne una india muy desconocida no tienen con con el sur o con otras zonas de India sino que es una india

Voz 0181 07:38 es verdad les rajaban más que ahora

Voz 8 07:42 el Almería no estoy metiendo cuyos esto no

Voz 5 07:44 de la Java más es verdad que yo no sé si volveré a Luis que eh

Voz 1025 07:49 no tengo espacio pese para ir bailando también oye por cierto no te preguntaba todo este viaje si alguien lo quiere hacer vale un dineral o cómo es eso

Voz 8 07:57 bueno no lo único que ya hasta el año que viene no lo va a poder hacer porque el el motivo principal de este viajes a este festival que sí

Voz 1025 08:04 claro era del uno al diez de diciembre

Voz 8 08:06 Illa pues hasta el año que viene no lo repetiremos que bueno lo repetiré también me enteré llevas y que mira si hay gente que ya

Voz 1055 08:11 están apuntados alguno para el año que viene puesto que se han quedado sin plaza este año pues con todo incluido vuelos pensión completa entradas etc etc etcétera pues unos dos mil Lee poquitos euros poquito muy poquito sobre dos mil cien o algo así

Voz 1025 08:24 y hoy una cosa plazas limitadas hay que correr para apuntarse o no

Voz 1055 08:28 ah bueno el el año este grupo que hemos está ahora diciembre de ahora se completó en febrero de este año posa con meses de antelación y este año ya hay gente apuntada puesto que han querido que este año ya no había plazas en un grupo reducido dieciocho veinte personas máximo en este momento yo ya sé que hay hay gente apuntada así que si alguien tiene el gusto de venir con uno de los participantes más antiguas aventureros pues nada que se venga ahí desde un viaje único diferente y yo encantado de de compartirlo en redes en Instagram con equipos rotos el año que viene pues con el con más gente en vivo y en directo que logró una una delicia es un viaje duro Un viaje de condiciones muy complicadas carreteras tremendamente difíciles para hacer doscientos kilómetros hemos tardado once horas algún día Osasuna india que nada tiene que ver con el resto pero bueno vosotros sabemos que que para llegar a sitios increíbles hay que pagar un peaje IS es el de las condiciones de hostelería las condiciones detrás porte y luego los resultados pues por supuesto no satisfacen pero insisto de verdad es que que el sufrimiento es un poquito un poquito considerable amigo cuidarte mucho

Voz 1025 09:37 adiós a comparar Vigo

Voz 5 09:39 no

Voz 1025 09:54 a ver más cosas que hoy tenemos decenas está empezando hayan el Camaro mal está Rebecca con prisas por la mañana y cuando ya va a Rebeca cumplía por la mañana enormemente de la música de te está gustando oye muy bien a ti también te está gustando Chema bailo ahora mismo porque me las sé muy bien lo de baile próximo protagonista Carlos Barrabés Carlos Barrabés tiene espectacular entrada en este programa diseñado siempre por favor Carlos Barrabés

Voz 1 10:20 las sensatez la pone Carlos Barrabés

Voz 16 10:25 en Ser aventureros

Voz 1025 10:29 pues que es un espíritu libre que sabéis que a veces trae personajes a veces no lo te atrae a veces aparecen a veces no aparece

Voz 0258 10:34 hoy viene con Pedro Cifuentes que Fuentes no

Voz 1025 10:37 con idea de pero si no decano Barrabés carro buenos días buenos días como muy bien encantado de saludarte esta mañana con tu sintonía como siempre con esa cabecera que tiene está espectacular ya hoy con invitado como sexto a ver cómo es tu sección hoy

Voz 17 10:52 pues sí porque últimamente estaba pensando siempre

Voz 0322 10:54 yo siempre que hablamos hablamos de que no hay que el alpinismo moderno es todo velocidad

Voz 17 11:00 harta de que se ha perdido mucho los soy

Voz 0322 11:03 en el que yo pues realmente hay un tipo muy especial que se llama Pedro Cifuentes que representa

Voz 1025 11:10 o lo contrario

Voz 0322 11:12 representa la aventura la autosuficiencia representa día cimas alucinantes y no sólo por la cima Pedro es muy conocido y es uno de los grandes alpinistas del momento y sin duda de los que está haciendo las cosas más bonitas de la aventura digamos a lo grande como de hemos llamado de toda la vida

Voz 1025 11:32 qué bien le tienes contigo está saturado cómo es eso

Voz 17 11:35 pues está al teléfono a ver

Voz 1025 11:38 en el otro lado de la línea o la Pedro qué tal estás buenos días hola buenos días qué tal encantado de saludarte está sorpresa que nos da Barrabés y que me ha mandado un montón de información sobre Ikeda estoy flipando peor pero que que

Voz 18 11:52 para mi sorpresa para ahí porque el hecho de de llamarme está poder el poder hablar con vosotros y con Carlo la verdad es que para mí es todo usos no eh

Voz 1025 12:00 no no joe pues nosotros te lo agradecemos enormemente veo que si algún día pasa algo en tu casa no te va a pillar ahí porque te vea aquí en el Karakorum te veo todavía fuera de la tienda de campaña es verdad claro

Voz 18 12:13 oye decir que es un poco difícil veo una casa muy bonita aquí en Cuenca pero es díficil y que si te cae de pie dentro

Voz 1025 12:19 oye no es una mano te te estaba presentando Carlos Barrabés pero quienes realmente Pedro Cifuentes de donde les sale esa pasión por por precisamente vivirá al aire libre

Voz 18 12:32 un poquito de la AFI yo que tenía hace muchos años de ir a escala entonces empecé a escalar escalada deportiva a Paredes de de sólo unos poquitos metros treinta metros cuarenta metros digo poquito Haro pero vamos treinta metros ya está muy bien no pero de empezar a escalar ahí empezará de montañas de paredes empezará a a viajar mucho sobre todo de ahí me viene empezará a escalar pues en Josep emitir de Copa por ejemplo en las torres de la pared una juez de España de ahí pues empecé a dar otro salto a otros países por ejemplo a la Patagonia cara a estas montañas que bueno son paredes de más de mil doscientos metros de pared vertical ir empezará a escalar intentar a las sobre todo en solitario

Voz 1025 13:22 oye Pedro veo por lo que decía Carlos quererse de la vieja de la vieja escuela no de de esta School caro estar cuarenta días pero auto abasteciendo te tú a ti mismo de hacer travesías integral es algo que ahora parece que no no está tan de moda ahora todo es la inmediatez y sin embargo tú tú eres de otra pasta no

Voz 18 13:46 bueno a ver lo que está predominando o lo que es ahora más típico en la en la en la escalada de grandes paredes al tenemos con otro compañero hacer Pías que ya se han repetido tener información de todo yo creo ya está puede que esté equivocado eh creo que se está perdiendo parte de la esencia de la aventura que que hay de la montaña creo hay muchas paredes que se pueden ir escalando y que puedes descubrir todavía muchas cosas muy bonitas dentro de la pared yo me he especializado ahora en Ezcaray Gales paredes solitario bueno y sobre todo lo que busca es eso estar solo un contar abasteciendo mes sobre todo del agua que no pudo conmigo porque a lo mejor tienen aparece colgado cuarenta días ochenta treinta días es imposible ya tanto peso Pueyo valladar convino toda la comida todo el material todo lo necesario para estar en una en una pared totalmente ligados a es calibre sobretodo a Maicon por

Voz 0322 14:51 el año pasado yo creo que lo de la torre sin nombre fue una de las expediciones de referencia no estuvo yo creo que es llegase a los cuarenta días ahí no idealmente con unas condiciones extremas tuviste congelaciones osea realmente así una aventura de estas enormes hilo de

Voz 1025 15:07 yo decir Royce pues va camino también

Voz 0322 15:09 ha sido el año pasado en no

Voz 18 15:12 Blanco una verdad aquello fue una aventura una aventura sufrió porque estaba hablando de no sabia ha repetido desde el año setenta y seis sean nadie y nadie tenía ninguna referencia sobre esta vía estuve llamando a Inglaterra estuviese llamando a a uso los los hermanos aquí España para hacer estallar para volver a repetirla no se tenía ningún dato ninguna referencia decidí meterme en las tres cosas que eran los no te primero estaban en el mundo que selva el toro en Pakistán hasta llegar a la base de la pared son cuatro días parece que fueron veinticinco porteadores estarán todo manejaron a pie de la pared estos veinticuatro eso volvieran y me quedé allí sólo dos meses otra de las cosas que más que sombrías y ciento metros Julio III que se empieza a escala humana creo que pocas vías hay para para escalada está allí

Voz 1025 16:07 vaya incluso me han me has pronunciado cuatro cosas para que no te apetece nada insta a dar una vuelta por ahí que vamos cadáver

Voz 0181 16:15 es canalla lo de escalada a partir de cinco mil metros ya me parecía llegar al cinco mil cuarenta y ahí donde iba yo quiero yo quería preguntarte si tú cuando estás cuarenta diez pues bueno estas absolutamente solo que no habla con nadie bueno tendrá un teléfono en fin lo que sea pero como dices tú ese ese tiempo se es decir cómo cómo seguir porque bueno además en las condiciones tan duras no de de de congelaciones de agotamiento como Big de sexo qué es lo que te atrae ti esto

Voz 18 16:46 más adelante cuando se hace la pregunta Chicuelo y esto es un poco es un poco complicado estar cuarentas ya sin hablar con nadie no dije que yo cuando pared hablo solo me dijo bueno no te preocupes el problema no Jable sobre problemas cuando tú ya te responde

Voz 1025 17:05 sí

Voz 5 17:07 Juande también las conversaciones de solventarlo

Voz 18 17:14 oye que yo éxitos

Voz 19 17:15 es algo que joder betún Wilson y hablaba con ciento yo cojo una botella hablo con la bota no pero es esa parte es decir están desvelando sus secretos

Voz 18 17:29 bueno bueno yo desveló los secretos interino dónde voy a ir ahí ahí está ir probarlo y luego saber qué tal hasta ya no hay pues sobre todo mira irá una vía que no se ha hecho que en ningún tipo de referencia saber qué te vas a encontrar sobre todo cuando vas en solitario te pueden surgir mil problemas tú lo has dicho congelación buscaba agua se puede pasar por ahí esa fisura es buena que material necesitó todo eso para mí es una es una aventura estará mano mayores aventurero fue hecha que esto bueno altar se enfrentará aquí te necesito

Voz 19 18:08 todas estas aventuras

Voz 18 18:10 tiene el punto de vista yo busco eso es aventura ahí ahí creo que nuestra aventurero tiene que esto había que salir de dentro y que tenemos que luchar por eso sobre todo

Voz 0181 18:20 pero eso no que que te iba a preguntar si te gusta sufrir no no es una pregunta que a veces no pero es que el el el que te guste

Voz 5 18:28 de la última pero que alguien Pacojó esto

Voz 1025 18:32 vale vale

Voz 5 18:34 a sí

Voz 0181 18:39 escúchame pero cuando tú esta segunda explicaciones en cierta y se te yo lo hemos vivido y tu chamán David ideal pero qué hago yo aquí

Voz 5 18:45 claro en qué momento en qué momento es esto pero luego ya

Voz 0181 18:49 es cuando termina todo dices que dime si ahora quizás porque he sufrido mucho antes no sé

Voz 18 18:54 pero pero te voy a contar una anécdota por ejemplo hay mucha gente que cuando ya la Conferencia de Pedro como como por ejemplo el sufrimiento a lo mejor a veinticinco grados bajo cero no o estará así mil metros de altitud como cómo piensa eso como taxi Matas como haces para sí aguantar ese sufrimiento no yo siempre les cuento una anécdota de cuando dice lo de la primera travesía a las torres de España no yo me acuerdo que estaban en cuenta inculca es una una provincia que hace bastante frío no entonces yo entrenaba pues todo el día entrenando escalando corriendo tal llegaba a casa y estufa entendía la estufa no deja el sábado entrenaba entonces sean yo fui a Patagonia estaba todo el día escalando pero cuando llegaba la noche pues joder como hacía tanto frío veinticinco grados bajo cero

Voz 19 19:38 yo me acordaba de mi estufa jugar esto no

Voz 18 19:42 ese para la próxima expedición ese año salió mal lo complica las tres cumbres de las Torres del Paine cuando regrese dice que hay que hacer para que eso no ocurra Ossa para hacerme al sufrimiento lo que hice lo que hice fue que todos

Voz 19 20:01 ya estaba entrenando cuando llegaba a casa verlas pues bueno que tengo una estufa ver a Dios existe ha llegado a la Patagonia tanto cuando ya estás saco decía

Voz 18 20:20 así que imagínate mi casa

Voz 5 20:23 ah

Voz 1025 20:27 Nos vamos entendiendo lo del sufrimiento antes no oye me queda un minuto sólo que tengo que ir a otras historias una una curiosidad cómo consigue esa agua

Voz 18 20:36 pues mira el agua en una conexión cuando llueve sobre todo cuando hay un severo un cacho de lleno entonces cuando voy escalando tengo que recordar todo lo que dijo por abajo sea yo tengo que recordar si deja nunca suele hielo eso me vale para agua has visto un poquito de nieve tengo que recordar que vale para o a todos los litros de Lawal y las que no tengo todo el agua no puedo escalar y tengo que buscar ese aguas

Voz 17 21:02 es sin lugar a dudas esto estaría

Voz 18 21:06 a esa lectura es la de saber desenvolverse en la montaña como conseguirle un que no vas a ningún sitio sí es un poco todavía digamos digamos aquí el el lo suscrito básico desde desde soplen de supervivencia

Voz 1025 21:20 pero este programa es maravilloso Pedro porque nos vamos encontrando todos los lados

Voz 5 21:25 la vida tranquila pero mayores son bienvenido pero dentro de nuestro grupo Pedro un abrazo

Voz 1025 21:32 me oye si queremos saber algo más de Pi en Internet he visto que que Barrabés ha colgado cosas tuyas en en la revista pero tendrán su también tus redes sociales

Voz 18 21:41 voy a seguir voy a seguir a través de de puente bajo

Voz 1025 21:46 cero pero yo voy a poner radares

Voz 18 21:48 información a través de Barrabés que es una tienda que me está ayudando y está colaborando con toda la cual agradezco todo el esfuerzo la dedicación bueno a través de esta torre redes vamos a seguir informando a todo el mundo que quiera seguir esta lectura claro que van a ser tres meses de los cuales son cuarenta viñas cuelgan en una pared y Roy que es una de las Pacers gramática de la Patagonia argentina

Voz 1025 22:13 mi amigo un abrazo enorme cuidado te mucho un abrazo hasta hasta luego a Pedro Cifuentes esté también de turno es otro

Voz 0322 22:23 oye que lo de la cuña publicitaria no estaba preparado y que esto lo llamó pobre

Voz 5 22:29 la verdad es que lo acabas de decir

Voz 1025 22:32 qué sabes te queremos siempre eh

Voz 5 22:35 o te creemos creemos porque también somos mentirosos a sí

Voz 1025 22:41 sí bueno hablaría una cosa te lo has ganado eh

Voz 0322 22:46 este es un crack yo creo que una de las cosas que pasan ahora

Voz 1025 22:50 oye que te queda es extrema que puede que el bombero también osea que si se te quema algo en casa aparece con la manguera ahí

Voz 0322 22:59 es que a mí me encanta a la gente que dice que no que creen ellos mismos que no son extremos Pedro que lo da cuarenta días sólo eso no lo hacían antes mucho la gente no iba solas o sea es es real

Voz 1025 23:12 de ahí ahí están los donde están las cosas también verdad

Voz 0181 23:14 en el es es ese tipo de de bueno estamos despidiendo eh

Voz 1025 23:18 de ese tipo de aventuras sus ir un poco más tiene razón a lúcida ante gracias Barrabés hasta la próxima semana muy felices ahora nos vamos a ir en nada con víspera antes de volar hacia el territorio víspera mensajitos os voy

Voz 1025 24:33 bueno no sé dónde está bien no se oye por cierto ya tenemos los ganadores de las dos últimas semanas de tu concurso Chema que sepas que hay mucha gente

Voz 0258 24:41 que que han adivinado que en la primera aventura historia que me contaste el la vuelta que dio la chica en bicicleta no llevaba a Rodin

Voz 1025 24:49 aquí a la mentira y la segunda he flipado que muchas cosas extrañas no la rueda como todo el tiempo

Voz 0258 24:59 mucha gente se ha creído que es verdad por cierto lo de la Casa Blanca que tu familia los tierras donde sí sí echaron que mucha gente que ha creído aquí que es mucha exageración verosímil y sí mucha gente acertado que lo que no tenéis es un pasaporte diplomático especial de nada ya que hiciera los ya ya te digo una cosa

Voz 0181 25:21 tenemos oyentes muy fieles que llevan mucho tiempo con nosotros y esto se habló así

Voz 1025 25:25 hace dos años

Voz 5 25:29 sí

Voz 16 25:31 desde las antípodas o donde Lloll

Voz 1025 25:35 a donde fue buenos días bueno ya sé dónde estoy encantado australes muerto qué tal hermano

Voz 23 25:45 se estamos a bien bien bien bien vale

Voz 5 25:51 todo bien bien bien esto es como si tú es que va a llover oye claro

Voz 1241 26:01 el Getafe Lore aquí lo aquí hace calor vaya labores verano muy bien lo que tiene no entramos en una época bueno el año huy ahora está la India aquí en Australia es el país que está aquí jugando las series de cricket

Voz 0258 26:21 a que me lo que me va de quinientos convenios los indios Banega está la India de la India

Voz 1241 26:28 no que es que los indios están locos con los con el críquet

Voz 1025 26:32 ya lo decía casi exactamente donde el cricket pero sí

Voz 1241 26:36 no se han ganado el primer test macho nada

Voz 1025 26:39 vaya por día y se semana por qué interesante iba a jugar el sábado

Voz 1241 26:45 se por lo demás aquí está complicada la bossa eh porque ya no hay recesión hay recesión

Voz 1025 26:52 a querido detenciones de Australia

Voz 5 26:55 saliste corriendo de la recesión España día pillaron tía

Voz 1241 27:00 no no no lo has llevado él es lo que espera se nota mucho que están bajando los pisos de las casas a precios están bajando pues claro

Voz 0181 27:14 que viste

Voz 1241 27:15 no sé igual yo ahora estoy un poco que preocupa o al año que viene igual tengo que conseguir buscarme un un plan B tengo que tener un plan B

Voz 6 27:27 así que pero ya hace años conductor de detractores

Voz 1025 27:33 no no no no detallado abuse

Voz 24 27:36 escucha escucha me hice me hice el carné de

Voz 1241 27:41 porque como se dice for pues eso los toros mecánicos eso es bueno él conseguir carne de Putin me acuerdo en un par de años para que acuerdo y luego intenté ir a por el conductor de ambulancias pero no podía porque estaba siendo y la mucho tiempo

Voz 5 27:58 no lo sé los enfermos y heridos te eh

Voz 1241 28:02 sí que tengo las ambulancias aquí al lado de casa en un paquete sirve el carné de Ford para levantarlo mira yo me saqué a esa que para levantar palets en almacenes y tal y cuando me lo saqué sí a la segunda Terme suspendió el primero el teórico en Lugo conseguí un trabajo un trabajo fui a unos almacenes que hay aquí de casa a trabajar me acuerdo y me acuerdo que trabajaba con con gusto

Voz 24 28:34 dius de que

Voz 1241 28:37 conozco a manos de las islas del Pacífico gente dos ministros cien kilos de peso pero largo unas unas bestias pero pero trabajaba con ellos pilló era el que el que hemos vi que volvía al todo vale yo voy acojonado porque el primer trabajamos no controlas claro no pondrá las mucho letal

Voz 24 29:03 me empiezo a mover en los palés

Voz 1241 29:07 dependan de mi los tíos y me dicen oye tú tú no tienes mucha experiencia decirte Lillo Lillo pues no no la verdad es que no es el primer trabajo que tengo

Voz 1025 29:21 pero eso sí sí sí sí sí sí

Voz 1241 29:23 sí se notan se nota de tal me dije él me dijeron eso Mejía dijo hija llevamos trasto igual yo a esto no valgo tío no volví a trabajar no no volví a trabajar más

Voz 1025 29:38 pues mira mejor pues mira no toque pero déjame que dé una ambulancia o

Voz 25 29:45 no está alojado bajo Juanjo del trabajo e Bay aguardar el trabajo el año que viene bueno me va a bajar el trabajo

Voz 26 29:53 tranquilo ganó torero seguirá hasta el tú tranquilo estoy siempre siendo optimismo viste cualquier día cualquiera lo echaré no te tengo no se echarán una temporada todos los años dice el año que se avecina que viene va a ser se eh oye este es el cual Éste es el cuarto año y luego luego siempre sale todo obispo ya lo sabes

Voz 1241 30:14 es sobre luego es que la vida del free lance es así Collina

Voz 1025 30:18 yo estoy muy no sé

Voz 1241 30:21 se es una sorpresa continua no sabes qué va a pasar no sabes quién te está haciendo la cama por detrás para para que hay trabajadores autónomos tiene que pagar autónomos al que no se paga no todos no no no no no no

Voz 1025 30:35 allí te Paco no no es decir que llegará

Voz 1241 30:37 no así más está efectivamente pero eso efectivamente censuras es más moderno y luego hacer la declaración cuatrimestral Illa de final de año bueno no es así por cierto hecho el tax ahora me lo da la gente veía a gente lo que está guardado eh es de Hong Kong me está haciendo el está haciendo esta gente es una chica de Juan con si si me han sí sí me han dicho que me me va bien

Voz 5 31:06 me voy a ver que estamos haciendo iguales está dando una idea me tengo

Voz 1241 31:15 no tengo nada no no no yo me fío me fío me fío mucho mucho a que ahora cuando mano izquierda

Voz 1025 31:25 yo me fío mucho para haciendo cincuenta años la colina colina Tucker venga

Voz 1241 31:31 la sensación que tienes cuando estás trabajando mogollón dices que estoy trabajando cogollos aunque bien tal pero cuando no trabaja

Voz 1025 31:40 no yo no porque yo lo declarado

Voz 5 31:42 por qué no haces nada te está hundiendo sensación es complejo y lo peor es que me queréis vosotros queréis que me gusta sí sí ya te mucho por Disney

Voz 25 32:03 mira grande tendré que tendré no no te creas cada vez de ahora no no me va bien estoy preocupado

Voz 5 32:10 sí la verdad ahora que tiempo hace

Voz 1025 32:17 no al que luego relajado ya verás está con nosotros Javier García en el estudio la Javi cómo estás a unos un espectáculo pero ya ahí Bisbe sigues ahí

Voz 1241 32:28 yo soy escucha preguntar yo

Voz 5 32:33 bueno me preguntó pero te veo mejor de la depresión contigo

Voz 1241 32:39 esto es es complicado pero saldremos adelante

Voz 5 32:43 ah vale vale vale no no algo ya te no zona Aliaga hasta luego sesenta grados

Voz 1025 32:50 el Norte El libro que traemos hoy de volcando un libro que habla precisamente de esa línea imaginaria no que que separa el norte el norte de verdad donde está Alaska Canadá la parte norte probablemente de de me imagino desviarán sí

Voz 0181 33:09 yo quería claro a mí me gusta en la portada del libro la boya hay porque una boya

Voz 7 33:14 yo no lo hay

Voz 0181 33:16 no porque en Santander sí

Voz 7 33:20 me gusta hay bueno el centro representa el centro y las cuerdas las sogas que hay para amarrar los barcos sólo las embarcaciones son los nudos en la línea que hace el autor recorriendo esa parte mala quitarla que es un escocés que cada vida la canta escribe es periodista es escritor y que ha buscado ha hecho un viaje

Voz 1025 33:43 buscando precisamente y según él en su hogar

Voz 7 33:48 si él sale de las islas Shetland que es donde vive el pierde a su padre con diecisiete años sólo arranca el viaje que ya había soñado el diez años después lo que hace es a seguir con las estaciones viajando alrededor de esa línea imaginaria esa frontera de un espacio que bueno no es que exista ningún sitio pero que es verdad que es es naturaleza es frío es miseria es muchas cosas a la vez donde unos quieren ir por sueños y otros quieren ir por saber que hay allí

Voz 1025 34:18 esta semana un oyente a través de Twitter nos daba nacional es precisamente recomendando Ebro vuestros un libro de de volcán no hace nada tres o cuatro días que nos llegó este tuit que era el cuaderno se montaña

Voz 7 34:32 padre montañas y este vienen esta colección no

Voz 1025 34:34 está dentro de ese gran grupo de libros maravillosos que estáis sacando

Voz 7 34:38 Cano bueno Vulcano libros no tienen ninguna colección

Voz 1025 34:41 al no porque decimos que cabe dentro

Voz 7 34:44 dentro de la misma línea caben muchas especies y cabe narrativa de viaje cabe ficción no ficción memorias siempre con un componente muy grande de naturaleza sólo hay desde luego en una montaña de John Muir lo hay en sesenta grados norte también hay una presencia muy grande de de naturaleza

Voz 1025 35:02 la naturaleza de pura aventura porque además moverte en esa latitud es complicado porque el frío es de verdad

Voz 7 35:10 si el el el pasa frío el pasa define el viaja hace grandes viajes de muchas horas de de maneras muy peregrinas hiel lo que va viendo es que que quién hay allí que comunidades hay cómo se relaciona el lo dice el tema central de su libro lo escribe él mismo dices las

Voz 0181 35:29 la acción de las personas y los lugares que visita

Voz 7 35:31 alguien llama eso psico geografía que bueno es una etiqueta pero bueno indica bien lo que lo que hay en este libro

Voz 1025 35:40 si cuéntame un poco a la gente que el estamos recomendando hoy es leerse este pequeño trozo de naturaleza ahí idea aventura en realmente porque al final lo que estuve leyendo es un libro muy personal no es un libro realmente que más que buscar la casa lo que lo que está haciendo es buscar Cela asimismo en situaciones límite

Voz 7 36:03 sí es bueno él parte por esa buena parte por varias razones el dice que por curiosidad por saber qué tiene en común donde él vive que es en las dan con esos otros lugares que recorre el Paralelo sesenta es dice que en su ciudad que es curiosa en la SER la han hay una una academia que se llama sesenta grados norte hay una radio que se llama sesenta grados norte una

Voz 1025 36:23 vamos que le persigue la historia le persigue

Voz 7 36:26 esa es la sensación que tiene el de que los que viven en la isla en ese recinto en ese espacio tan pequeño quieren estar unidos a más grande que es esa línea imaginaria Yeles lo que va recorriendo para encontrar esa serie de cosas esa frontera imaginaria y y bueno hiel encuentra personas encuentra Historias describe lugares y lo hace de una manera maravillosa él sale por curiosidad el sale por lo que salen todos los viajeros que es por ahí por sentir esa agitación es aprecia esa presión efervescente de de ir lejos efectivamente decías tú por la nostalgia de volverá al lugar al que él pertenecía a él el parte el hace un viaje iniciático inicia un viaje con la nostalgia de regresaran

Voz 1646 37:09 mismo lugar que hay el relato de ese hombre del Renacimiento que describe ante ese músico escritor que que que bueno que narra pero pero se nota se nota hay algo en la forma de narrar de que hay detrás de un hombre creativo más allá de literatura

Voz 7 37:27 bueno yo creo que él es sobre todo un hombre curioso que se hace preguntas que no le basta con ver los lugares que visita bueno quiere ir un paso más allá y quiere conocer cuáles desde cuál ha sido la historia de dónde vienen de los orígenes de esas

Voz 27 37:43 es de esos pueblos que el visita de esas zonas que el que el viaja

Voz 7 37:49 bueno lo hace de una manera muy personal muy bella de es verdad que se preocupa de de documentarse Tim pero lo hace una manera muy en fin muy muy creativa muy cercana para el lector yo creo que es un libro de viajes que para quién no lee libros de viajes yo creo que le va a gustar leer este libro es da la sensación de herencias

Voz 0181 38:10 tiene razón que las Noray yo he dicho yo voy ya me estaba claro que crisis también está variando

Voz 1241 38:15 ha aceptado no es por facilidad no te acuerdas de avala la boya subraya es una palabra precioso no lo sé pues es

Voz 1025 38:26 el libro que recomendamos hoy sesenta grados norte un viaje en busca de miedo Bar Manac Tabak eh editorial volcando Javier gracias por acercarte como siempre un ratito a recordando un buen libro es una buena lectura para todos nuestros oyentes

Voz 27 38:41 a vosotros porque ya sabes que leer es una de las mejores aventuras posibles así que yo encantado de estar con vosotros

Voz 1025 38:46 pues seguimos con más historias en era aventureros muchas gracias feliz mañana mínima pausa y a otra cosa mariposa

Voz 1025 40:12 seguimos desde esta mañana en ser aventurero estuviese cuando hoy no

Voz 0258 40:15 bueno lo que tenemos es un invitado muy interesante

Voz 1025 40:18 aplicando lanzamos Ángel Colina por favor sección de invitado también

Voz 28 40:26 la mirada crítica del fotógrafo

Voz 29 40:29 Ángel Colina va tu mirada

Voz 1025 40:33 critica hoy pues vamos a afro

Voz 29 40:36 vamos a hablar con con Luis Herranz

Voz 1025 40:38 sí que es una una prenda que yo personalmente admiro mucho

Voz 0181 40:41 no es un es un biólogo español

Voz 30 40:44 que ahora mismo está en en Centro África y que ha dirigido varios parques nacionales en África entre ellos el el el partes

Voz 0181 40:53 que darán va en la República Democrática del Congo

Voz 30 40:55 lo dieron todo tuvo tuvieron muchos problemas Si gobiernos contra él pero que tuvieron que salir yo creo que

Voz 1025 41:01 Matas que sí que pero con bastante

Voz 30 41:03 es bastante complicada la situación muy bueno y a ver qué nos cuenta ahora lo que está haciendo en en Centro África como no

Voz 1025 41:09 hola buenos días buenos días encantado de saludarte donde te pillamos exactamente

Voz 17 41:20 estoy en la reserva de Tsonga Tsonga en la República Centroafricana

Voz 1025 41:24 bueno qué sitio más maravilloso cuál es tu trabajo ahí que es lo que estás haciendo

Voz 17 41:31 pues esto es un íbamos dos es una reserva que está compuesta de una reserva nacional el parque ayer para creyendo que yo estoy diciendo esto intentando salvarlo intentamos salvar lo que lo poco que queda

Voz 1025 41:43 porque esto que está destrozado por por toda la la el desastre que han hecho los seres humanos no los cazadores furtivos sobre todo creo

Voz 17 41:53 bueno no estoy hablando sí sí menos me refiero a África en general esto donde estoy yo es de los pocos sitios requieran bastante decente aquí en San gas tanga queda muchísimo todavía el bosque está intacto elefantes mucho gorilas esperamos en ingenuidad en África queda poco en todo este país que antes era una maravilla pues es el único sitio que quedan

Voz 0181 42:12 oye Elvis y que informa que información tienes le harán va desde que desde que tú te fuiste cómo está pone

Voz 1025 42:17 claro que esa zona saliste huyendo de ahí no querían matarte creo

Voz 17 42:23 no no no no no no salimos yo estuve siete años si al final decidimos irnos hubo Wall hemos durante los siete años muchos problemas y mataron a muchos guarda mataron gente en los atacaron eso pero no pero no no nosotros no tuvimos que salir corriendo sino que ya cuando decidimos que es acababas acabó

Voz 1025 42:43 ah vale bueno bueno que me digas eso mataron guardando disparar hoy tal pero bueno nosotros ya cuando decidí fuimos pero por el camino estabais un poco como el Álamo rodeados

Voz 17 42:56 sí sí estuvo mucho tiempo así es una zona muy difíciles tal no este de pública democrática el Congo frontera con Sudán está los grupos de la LR a muchos problemas muchos cultivos muchos problemas yo perdí mucho guardas ya había mucho mucha acción casi de guerra en la parte este de de cruzando de una parecida pero vamos a pasar de había mucho a Mali por eso decidimos decidimos quedarnos allí porque es donde hay que hay primeras proteger lo poco que queda

Voz 1025 43:25 si cuéntame que antes quiénes son los principales enemigos porque sea habla de los chinos se habla de la la gente rica de distintos países que que se dedican a este tipo de cacerías pero dónde está el mal de toda esta historia

Voz 17 43:42 pues mira el principal el el el el el responsable es cualquier persona que compra que quiere comprar un trocito de marfil un trocito de uno cero ante un trocito una una pluma de cuál ese es el responsable pues no va gente que están aquí pues son la gente que no tiene nada que se juegan la vida para para intentar ganar algo de dinero ya que los responsables son los que compran sea en Europa en Estados Unidos en Asia donde se ha esos son los verdaderos responsables y son los que están acabando no solamente con la fauna Ximo con lo guarda con los furtivos aquí muere mucha gente por culpa de eso

Voz 0181 44:14 si tú ves a Luis solución a a todo lo que está sucediendo con el tema cultivos con el tema pues eso de la venta de marfil que que lo del consumo de estas grandes estos países con millones y millones de habitantes que que consumen esas cosas de cómo se puede parar eso

Voz 17 44:34 pues es muy difícil de Mike yo digo ya trabajando en esto casi cuarenta años en África y la cosa no va mejor Baby una una temporada que ha ido mejor ya otras a peor pero lo que lo que si la si la gente sigue comprando y además pagan cada vez más por la gente está dispuesta a todo entonces en África están desapareciendo cada año pues cuarenta cincuenta mil elefantes y ahora un momento que ya no queda ahí pero la gente creo que cierra los ojos y que bueno más de ilusión pues por qué no yo ese ese problema pero bueno aquí en África pero estamos con pasado mi con lo con las aletas de tiburón con lo que las comen con la sopa de ballena con los dientes de tigre somos muy burros muy muy no necesitamos nada porque yo contenido que hace muchos siglos se necesitaba todo eso ahora por supuesto no se necesita nada nada la gente piensa que el cáncer IVAM a acabar con los rinocerontes

Voz 1241 45:25 yo creo que te sabemos todos que sí

Voz 17 45:27 lo que sí curar al de verdad alcance cáncer ponen gente había mil multinacionales criando rinocerontes esos aquí es así pero somos muy burros son muy muy animales Si vamos a donde vamos

Voz 0181 45:38 sí porque aquí se le estaba leyendo pues yo creo visto desde una ensayista que hicieron Enrique comentabas que en el parque de Puma en Chad entre dos mil uno dos mil siete periodo en el que la población de elefantes pasó de mil quinientos ejemplares en mil novecientos noventa a tres mil quinientos a finales de dos mil siete y ahora dice que están en unos cuatrocientos cincuenta quedan son menos

Voz 17 46:01 yo salí de llegarán en el dos mil siete con casi cuatro mil elefantes tenía ochocientos ochenta cinco habíamos hecho en el último censo y un año después había cuatrocientos veinte osea que

Voz 1025 46:11 este método es terrible cuando decidí elefantes

Voz 17 46:13 matados en en en en en en un año

Voz 1025 46:16 la verdad es que es que que somos conscientes muchos de de todo lo que pasa falta aún una toma de conciencia general en el planeta importante en cuanto a proteger a todos los seres vivos oye la gente que quiera ver el trabajo que tu ACS está ISE en redes sociales en Internet se puede ver algo de de de todo lo que estás haciendo de tu día a día

Voz 17 46:41 sí sí hay una página web que se llama tanga salga a España están ya escrito Condé Z a sangra y luego la siguiente es es A M es un poco complicado pero es así pero vamos luego también Dolly los que tenemos aquí se lo puede ver hizo de todo lo que se puede venir es decir que esta parte ante la República Centroafricana en cualquier sitio que cuando quiere síntomas dice no vayas no vayas no vaya porque es cierto que era al norte y al este hay bastantes problemas donde estamos nosotros está muy tranquilo se puede venirse puede ver minutos elefantes una en un en una salina que hay el único sitio del mundo se puede ver ciento veinte elefantes de de de de bosque juntos sí tenemos habituados tres grupos de gorilas igual que en en vislumbra que decir que puede ser se pueden entrada Bay durante una hora estás a dos tres metros de un grupo de gorilas hice puede verlo bongos búfalos y luego se puede entrábamos que con va a Carlos Bacca son los Pirineos que que hay aquí que son los los únicos que quedan ya en el mundo auténtico que entran al bosque tres o cuatro días a cazar como ellos cazan hacen las chozas com

Voz 1025 47:47 en la ponencia o sea que si vale la pena venir pues ese es el mensaje en positivo que dejamos de esta entrevista que hay que ir

Voz 5 47:55 había que la verdad que sabía porque era difícil

Voz 1025 47:58 la conexión para hablar pero lo hemos conseguido un abrazo enorme Luis está aquí nos tienes hasta luego chao hasta luego Luis Arranz libelo con el que hemos compartido un ratito esta mañana en Ser aventureros ha llegado el momento ha llegado la magia de

Voz 16 48:18 ahí estamos

Voz 28 48:22 todo es mentira

Voz 16 48:26 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 48:33 bueno antes de empezar la sección con este libro que regalamos de la editorial de Ca la aventura de Live de viajar Un libro espectacular de donde salen parte de las historias que nos cuenta Chema recordaros los ganadores de las dos últimas semanas porque el anterior me bien hoy yo el ganador y no lo había dicho así que he Dani nos dice la mentirijillas de esta semana es que Anne hizo el viaje pena Da Vinci no llamamos

Voz 6 48:59 la vuelta al mundo hablamos de la bicicleta de nacimiento de las bicicletas y la primera vuelta al mundo que se dio en bicicleta ahí contábamos que la la la primera mujer que dio la vuelta al mundo pues lo hizo con Rubén

Voz 1025 49:12 Bolton no lo dice para nada es así que es el ganador de la semana anterior ya esta semana la historia iba precisamente entorno como a a tu familia es realmente bueno

Voz 6 49:26 estoy conté algo que suena a una gran mentira de que es que la las tierras sobre las que se asienta la Casa Blanca en Washington pertenece

Voz 16 49:34 no vamos a ver la altura

Voz 1025 49:38 bueno ya he visto he visto alguna noticia algunos tuits que da un poco de miedo e había leído primer capítulo de su libro de la Casa Blanca es verdad salvo que le don visado Baden para impone que Espanyol y Casa Blanca también

Voz 5 49:51 sí sí

Voz 1025 49:55 esta semana se ha ido creo que Vox me me apoya acertado tiene un minuto para contar lo que está claro es Javier Gregory Gregory sentado para aquí para terminar el minutos de contarle rápidamente posó Iberia mi y medio

Voz 6 50:11 expedito en la aventura del viajar en este libro que que regalamos todas las semanas se habla alguna de las rutas desde la ruta hippy la semana hace unas semanas hablamos de la Ruta sesenta y seis y la ruta hippy que yo tuve el gusto de hacerlo hace unos años desde Estambul hasta hasta Katmandú por tierras siguiendo los pasos de los hippies pues en la década de los sesenta hasta que que que empezó que empezaba a que tenía que ver con con el idealismo con el sexo las drogas al rock'n'roll

Voz 5 50:38 había nacido en esa época claro lo que en aquella época en aquella

Voz 6 50:43 poca empezaron lo que es amabas los Magic Bus a los Magic Bus eran eran eran unos autobuses que salían desde Europa y hacían el recorrido hasta Katmandú

Voz 0181 50:52 qué ese pasado en ese el primero hizo el recorrido

Voz 6 50:55 ardid Bombay en mil novecientos cincuenta y seis ir un año después salió la primera línea regular se hizo una línea regular que hacía desde Londres a Calcuta costaba setenta y cinco dólares hacer hacer el recorrido desde Londres sacan punta se tardaron unos tres meses aproximadamente el primer Magic Bus que salió salió en España lo hizo Lorenzo de Lamo que del que hemos hablado aquí en alguna ocasión el con una con una furgoneta pequeñín ya que se llamaba la tonta con otra furgoneta la quemaba la otra la otra llevaba viajeros desde España hasta la India durante tres meses recorriendo toda Asia por tierra hasta llegar a Katmandú yo en el año dos mil hizo ese recorrido siguiendo ir él llevó en en aquel entonces uno de los viajeros que que llevó a Lorenzo del Amo en aquella época él llevo varias María gente muy conocidas llevó a a gente de la familia de Pitita Ridruejo tanto segundo puesto uno de los viajeros conocidos que llegó una en aquel entonces lleva a Di Stéfano por ejemplo a lo llevó por tierra hasta hasta la India llevó a Pablo Iglesias llevó a Albert Rivera en el mismo todos

Voz 1025 52:07 se te ayudan Amando Chema Rodríguez ya sabéis arrobas era aventureros de la cuenta de Twitter de que decir de todo lo que que no es verdad se ha ido mucha gente seré el espacio

Voz 31 52:20 no nos queda un minuto para

Voz 1241 52:23 sobrevivirá la última frontera

Voz 31 52:28 Gregory hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar Gregorio baile puedes el cierre esto buenos días buenos días a todos