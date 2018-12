"No se me ocurre una comunidad autónoma sin asociaciones que busquen expandirse y crear espacios seguros por todas partes"

tú hablas del se exilio que esto no ha interesado mucho es decir acudimos a barrios concretos a ciudades concretas a espacios para poder mostrarnos de manera libre y esto pues dista mucho de ser un ideal en principio no pudiera parecerlo pero de ahí que digas lo que firmes que algunos barrios como ocho de cadera deban morir lo ideal sería poder mostrarnos en cualquier lugar también en nuestro pueblo en espacios pequeños no tal y como somos ahí esta frase que me gusta mucho de claro es que cualquier era es libre en una ciudad grande no pero lo Atrévete a mostrar te tal y como eres en una población pues no sé de quinientos habitantes

Voz 3

03:05

por ejemplo eso es el concepto es exilios preciosa va a nivel teórico como palabra es bonita es corta dice mucho ir a hablar de eso de las personas que tienen que ir a Madrid o a Barcelona o a la capital autonómica de provincia para hacer un poco más de vida para mostrarse lo malo es es lo es malo yo creo que el hecho de que haya personas que tengan que venir a vivir a Madrid o a Barcelona o Valencia o Bilbao porque en su lugar de origen no se sienten a gusto es mal todo lo que ese acabar con esa necesidad a mí me va a gustar yo creo que también la política y el activismo están por la labor esos pueblos esas ciudades que aún sueñan con tener un propio Chueca que que deberían hacer en los pueblos contra ese exilio yo creo que imitar a Madrid Barcelona o Valencia es es un error si son ciudades diferentes hilos son son municipios y pueblos diferentes pero pueden aprender de las cosas buenas como es por ejemplo que los Ayuntamientos las Diputaciones provinciales hagan cosas en sitios que además dispersos más diversos por ejemplo la Diputación de Valencia su último orgullo no lo celebró en Valencia capital sino en un municipio alejado en hay asociaciones cada vez más descentralizadas conocí este año la Asociación de León que es que no es de León capitales de la provincia de León buscan explícitamente descentralizar esto son cosas que son importantes en Extremadura por ejemplo es parte de esa España vacía tampoco densa tiene una la Fundación Triángulo tiene una una una expansión por toda la Comunidad que es que es imparable que es brutal porque no se limita a las a las dos capitales de provincia ya la capital autonómica y esto sí que creo que es más importante en no limitarnos a una capital se autonómicos provincial sino expandirnos y la verdad es que España está llena de asociaciones que un pleno que trabajan mucho sea Cantabria sea Galicia sea a Castilla y León Castilla La Mancha Porto yo diría que no se me ocurre una comida autónomas sin una asociación o bares asociaciones que busquen expandirse que busquen crear espacios seguros por todas partes los viejos empresarios de Chueca de l'Eixample en Barcelona y demás serán receptivos a esta descentralización a esta apertura de fronteras a dejar de concentrar los puntos de encuentro ellos mismos en sus comercios en sus bares yo creo que me depender mucho de cómo se adapten de algunas empresas y algunos bares que se adapten bien y otros que no en Chuck hayan cerrado varios hay uno en la misma plaza que ahora es un unas sería una cadena y otros que siguen porque han sabido adaptarse yo creo que en el caso de Chueca del Eixample el la adaptación pasa por acoger a otras personas yo siempre voy a recordar la primera cuando me enteré de que un homófobo que me que me insultaban Bachillerato empezó a tener citas en Chueca y se sentía a gusto en en el mercado centrifugado cae en Chueca impropia parte me no me gustó y por otra parte si dije bueno es que esto ya es un espacio amable seguro y abierto para hasta para él yo creo que para sobrevivir los bares de Chueca de gays and play de ese tipo Barrios pasa por esto por ser más abiertos que siga siendo un espacio seguro pero que no sea tan gueto que no se tan cerrado que las fronteras sean porosas