"Me gustaría sentarme a observar a Goya desde lejos en una posada del S.XVIII"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Domus hablar con una inminencia

Voz 1995 00:10 no que es una palabras utiliza muy poco en la radio inminencia Manuela Mena muy buenos días buenos días Manuela cuánto daría usted cuando de cafecito Kirsten café cuánto daría usted por pasar una tarde en una cafetería con Goya

Voz 2 00:32 no me imagino más en una posada de un camino en el siglo XVIII

Voz 3 00:41 y entonces así me gustaría no estar con él sentadas y no estar lejos similar que es lo que me gusta en la vida observar cómo hay

Voz 1995 00:50 verán Manuela Mena es probablemente la persona que más sabe acerca de Goya en este planeta ha dedicado veintidós años de su vida proteger estudiar y difundir su obra así que si el pintor maño es hoy quiénes en nuestra memoria colectiva también es gracias a ella es historiadora del arte jefa del Área de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado y ahora después de décadas de entrega una de las mejores pinacotecas del mundo está a punto de jubilarse como se lleva usted con Goya

Voz 3 01:23 yo intento ser muy objetiva es decir no apasionante porque eso es contrario a cómo debe de ser un historiador o historiadora por lo tanto pues intento ser objetiva e intentar analizar todos los elementos por supuesto trabajar en equipo es decir con Goya que es una figura monumental complejísima está pasado de moda el que trabaje una sola persona sobre

Voz 1995 01:49 la máxima autoridad somos una gran autoridad el Museo del Prado entonces son ustedes las máximas autoridades usted la que más

Voz 3 02:00 no

Voz 1995 02:04 hay una cosa que que si es que las las cosas están vivas pensamos que el Prado es un ente vivo hace diez años por ejemplo se dio una polémica y usted será no se granjeó porque según no se granjeó enemigo no se granjeaba más más que enemigos cuando hace diez años en de un enorme revuelo usted de esa atribuyó el coloso a Goya diciendo que no lo pintó Goya sino Asensio Juliá y eso eso montó usted una que dio

Voz 3 02:31 posiblemente Asensio Julia tenemos que tener siempre en solfa el conocimiento porque es la única forma de avanzar yo soy la cabeza visible de todo un departamento pero esos hizo porque todos estábamos de acuerdo en en eso desde hacía muchos años no fue solamente entonces sino que fue un proceso lento no del conocimiento sino de ver cómo se daba a conocer la cuestión

Voz 1995 03:03 vamos a ver usted a trabajar en prácticas en el Prado en el año setenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro

Voz 3 03:09 es posible

Voz 1995 03:12 si no me equivoco horas cuentas cuarenta y cuatro años lleva usted trabaja en el brazo

Voz 3 03:18 bueno si es posible si porque quizá quizá entre de verdad a un poco más tarde porque el setenta y cuatro no era prácticas exactamente estaba haciendo un estudio del dibujo italiano del siglo XVII con una beca de la Fundación Marc y entre los dibujos italianos estaban los del Prado entonces

Voz 4 03:37 que tuve que estar

Voz 3 03:40 vinculada de esa manera pero en practicas creo que fue después de volver

Voz 4 03:44 de América ya el año setenta y siete

Voz 3 03:47 te setenta y ocho sólo cuarenta

Voz 1995 03:50 hay un año sólo cuarenta y un años trabajando en el en el plano usted esa gente porque es difícil no ahora mismo cualquier guía turística de Madrid incluye la visita al Prado pero la gente entre al Prado que usted conoce como usted conoce cada esquina cada rincón te conoce las baldosas que hay en el en el para de las conoce las ha contado pero cuando nosotros vamos al Prado no sé si si lo apreciamos como debe

Voz 3 04:15 yo creo que simplemente con que entren en el Prado ya es suficiente ya es un aprecio yo recuerdo una vez que iban en el autobús al Prado cuando pasábamos por delante del Prado había dos señores ahí delante y me dice mira eso es el Prado le decía uno al otro decía el otro si dice lo has visto no

Voz 1995 04:38 por quién me toma

Voz 3 04:40 entonces yo creo que esas barreras así se van rompiendo y ahora entra el Prado mucha más gente diversa que entraba que entraba cuando llegue

Voz 1995 04:49 Íñigo como se ha ido transformando en en estos cuarenta y un años en este

Voz 3 04:54 sí sí yo transformando no no se ha ido transformando muchísimo incluso el aprecio hacia Goya no porque por ejemplo las majas siempre han sido obras importantes no desde nuestro punto de vista pero no tenían esa especie de fascinación

Voz 4 05:15 que que tienen que tienen ahora no que es algo innato

Voz 3 05:19 eso no molesto sino que que produce embotellamientos no tenemos con lo cual pues ahí hay una una una forma de apreciara boya de una forma distinta por ejemplo hace tres o cuatro años en Estados Unidos a través de un mecanismo digamos de algoritmos algo por el estilo declararon como una de las obras mejores de la humanidad

Voz 1995 05:42 el Cristo en la cruz de Goya algoritmos ahora algoritmos de no sé nada matemática algoritmo sería una cuenta cuando decía que Goya está vivo hace diez años la polémica del coloso hoy esta misma semana pues tenemos otra vez la polémica El Museo del Prado acaba de adquirir una carta personal del pintor escrita su amigo de la infancia Martín Zapater una donde hay dibujará un corazón de algunas frases expresando su amor hacia el destinatario tiene abierto un debate sobre la orientación sexual de degollar eso cambiaría algo

Voz 3 06:16 no nada es decir eso yo creo que se debió a una mala intérpretes la interpretación de una rueda de prensa sobre el catálogo que acabamos de publicar en donde desde luego no hablamos de a la terminología que ahora se utiliza para esa orientación sexual porque no existía en la época y no pudimos decir nada de eso pero lo interpretaron mal se produjo una especie de de salto no rápido sobre Goya eso ha sido publicado

Voz 1995 06:48 no tiene la a Goya era homosexual bueno

Voz 3 06:53 no lo dijimos así lo que salio bueno eso se repite porque también cuando Natacha Seseña una historiadora de arte hizo una exposición hace ya casi veinte años y dijo lo mismo pues se volvió arma de esa polémica y hay explicaciones sobre ello es decir que no es una novedad es es una cosa que ha surgido de vez en cuando ya hay una parte digamos de los historiadores que han visto en ese en esas expresiones de afecto hacia su amigo algo más de tipo sexual físico otros que piensan que es la terminología la forma de tratar

Voz 1995 07:29 si los Andes también el siglo XVIII que doscientos años es lo única parte positiva aparte que la carta costaba ochenta y cinco mil euros

Voz 3 07:38 es es poco a poco sí sí sí sí lo dice no puedo valorar no puedo hacer valoraciones económicas de obras de arte por por ley pero en realidad si yo hubiera sido un coleccionista americano

Voz 1995 07:55 la carta hubiera estado fuera de España hubiera parado mucho más cuanto puedo decir exactamente doble triple diez veces más la Lotería Navidad que son cuatrocientos mil Un un billete de esos bueno cerca estadio gustó mucho si era una buena es la vida se va a contar en billetes de lotería no lo sea cuando hay mucha gente en un sitio es Santiago Bernabéu son mil persona diera la vida es lo que cuesta el billete de la lotería en es un personaje no sé es una ascendencia extraordinaria del cine español por ejemplo no solamente a través del el cabezón sino todo ese sufre es decir su trabajo con la luz decidió que Goya iba a ser el premio no hemos visto en varias películas no sé si usted ha participado en alguna de ellas por ejemplo Televisión Española de los ochenta lanzó una miniserie de seis episodios basada en su vida se titulaba Goya

Voz 5 08:51 basta el silencio amargo de estos días de someter hay de Siria me llegan con frecuencia

Voz 1995 08:57 las voces de mi madre es pues el gran Carlos Saura lanzo Goya en Burdeos Hugo hacia nuevos reconstruyendo su vida subidas del exilio en Francia quería huir de la mitología hoy de la solemnidad quería integrar el tema sagrado el milagro de San Antonio con el pueblo de Bigas Luna se acercó a Goya nada más recientes de la de Milos Forman Los fantasmas de Goya

Voz 6 09:24 el artista chino Ai conocido por su genialidad una mujer es curioso Manuela que

Voz 1995 09:33 es dificilísimo pero hay otros grandes artistas españoles no se piensa en Velázquez y que no han recibido nunca la atención mediática que que recibió ya por qué

Voz 3 09:43 pues no lo sé Goya es lealmente un una especie de mito no porque tenemos muy poca documentación sobre él verdadera no salvo las facturas del Palacio Real y alguna otra noticia pronto y luego afortunadamente esa correspondencia suya suya hacia Zapater porque no corre no no se conserva la de Zapatero a él no Él está contestando por sus propias cartas de Goya él está contestando todas ellas no no se conserva y entonces en el diecinueve no los románticos franceses los teóricos románticos franceses se fijan en Goya y los artistas como la que le encantan sus caprichos los conoce desde

Voz 4 10:29 sí desde niño prácticamente in e hilos reinterpreta hay ya

Voz 3 10:35 su estilo romántico pues Goya se convierte en un artista apreciado tanto de los intelectuales e importante para un artista porque es lo que le da la fama como de los coleccionistas a continuación que es lo que le da a lo mejor el desafío de lo que es su verdadero arte por encontrar la máxima cantidad de obras del artista

Voz 4 10:59 en que llenen el ansia de adquirir

Voz 1995 11:02 esos cuadros y es curioso porque por su voz no lo parece pero es pudieran ver a Manuela ya gesticula de una manera mostrando una pasión por Goya que estará

Voz 6 11:11 cuarenta y cuatro yo te digo ya me estoy harto pues no Manu él está todavía pasó ahí ahí mira tenemos también contempla la obra de Goya casi cada día dos meses porque el metro

Voz 7 11:25 a todos esos dibujos a veces paro los mira yo digo muchas veces descubro algo nuevo no algo que no ha visto antes mirando hacia el futuro después tantos años mirando hacia el futuro hay algo más que descubrir alguna enigma para resolver se regodean todo

Voz 3 11:43 en realidad voten sí más o menos podemos podemos entender muchas cosas pero Goya es es una figura compleja en la falta de documentación exacta es lo que hace que no podamos realmente estar completamente seguros de todas unas a mí quién me gusta en realidad porque me apasiona puso por Nicolas Poussin el francés sí que es un artista que nadie piensa que es apasionado libros yo

Voz 1995 12:19 un momento Manuela que pensaba que iba a decir a mí que me gusta mucho es Pablo Alborán y ahí sí que te deja usted vuestras Manuela es una eminencia

Voz 3 12:30 no me suena a púrpura cardenalicia

Voz 1995 12:33 ahí es verdad crack es una autoridad mundial en la figura de Goya eso es una autoridad mundial sobre un gran pintores prevalente Goya fue el mejor cronista de la española de los siglos así que bueno la una de las mejores intérpretes de esa sociedad española de hace siglos Manuela dicen que se va a jubilar yo la pues no me lo creo no no se vaya usted tanto con vaya usted en cualquier caso es un placer compartir con con usted con todo su conocimiento un rato una mañana como oye la radio así que muchísimas gracias por su visita muchas todos ustedes un verdadero en el campo

Voz 3 13:11 S hoy por hoy