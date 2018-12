"Mis libros son un combate contra la dictadura del presente"

Voz 1995 00:00 Javier Cercas muy buenos días buenos días placer saludarle imagínese vamos a empezar esta entrevista imaginando que básicamente su profesión imagínese que que escribir una novela en que a un escritor le tocó una vuelta al mundo cómo sería ese viaje

Voz 1 00:17 no tengo ni idea Toni lo voy a averiguar bien pronto tendré que documentar me me voy a documentar el el viernes que viendo me parece que me enteré vale vamos a explicarles que no se preocupe

Voz 1995 00:26 bueno Javier Cercas como saben es escritor recibido muchísimos premios Jürgen no hay más premios cuando ahí puede hacer un premio lo hacen ya solamente para dárselo acercas desde que en dos mil uno publicara Soldados de Salamina ahora acaban de darle en Francia uno nuevos un galardón literario que que inaugura acercas además ese el André Malraux que premia su último libro el monarca de las obras por estar al servicio de la condición humana

Voz 0869 00:53 de lo que es un poco abstracto eso sí bueno alude al al libro demagogo claro más famoso de la condición humana sí pero pero el premio como tal al servicio de seis millones es verdad sí

Voz 1995 01:07 bueno vamos a dejarlo mientras te den un premio estar contento IS vemos en esos valores esas que lo del Ku Klux Klan no algo parecido tenga cuya tasa me lo pensaría bueno es que buscan que felicitó a Vox hace pues es semanas pues si nos preguntamos a qué hace algunas semanas señor Cercas claro que lo mismo esto correspondía Vox la formación invitando a la Semana Santa de Sevilla a los del clan que no podríamos saber nunca si lo han hecho no está mal porque me gusta vale el caso es que le han dado el premio a rojo incluye mil novecientos treinta y tres euros de premio por el año de la publicación de la novela esa que habla sobre la condición humana

Voz 0869 01:49 y una vuelta al mundo se iba aceptado usted el premio si sabes porque he aceptado porque quién rechaza un premio es porque quiere dos Yo a menos insisto que sea el algo parecido sólo aceptados los premios con mucha con mucha en fin con mucha gratitud y encantado imprime además que lleva nombre de André Malraux mira hace poco estaba en Francia con con Salman Rushdie cedamos ahí en en un festival entonces se decía no es que claro no no sé qué hablado exactamente iniciado el Booker Prize que es un problema muy importante que ganen en Inglaterra el decía no no no todos los premios son justos entonces yo le dije tienes razón Salman porque si todos fueran justos todos los varían a nosotros pero bueno

Voz 1995 02:41 es así las dos bueno ese esa vuelta al mundo ya claro suprimió maravillosos durmiendo pero a ver claro adónde vas dices me paro en Inglaterra no están las cosas voy a Estados Unidos voy a no sé Italia y Brasil pasó por Venezuela él gira donde adonde viaja uno ya es casi un acto político

Voz 0869 03:04 sí sí no las cosas pinta mal verdad vas por ahí y sí pinta mal pintan bastante mal lo que ha pasado yo creo hay que entenderlo así cuando le preguntan por ejemplo por lo que ha pasado en Cataluña por ahí fuera yo siempre contesto lo mismo lo que ha pasado en el fondo es lo que ha pasado en el catalán en Cataluña o no es lo que ha pasado ahora con Vox es algo que está pasando Occidente es decir en Occidente vivimos una crisis en dos mil ocho sólo comparable magnitud a la de mil novecientos veintinueve sólo comparable maldito en mil novecientos veintinueve provocó en la la el afianzamiento o la aparición de los del fascismo de los totalitarismos en general en Europa y desembocó en la Segunda Guerra Mundial ladeada ahora lo que ha provocado un terremoto del mismo o de parecida intensidad al de mil novecientos veintinueve que se han manifestado en cada país de manera distinta y efectivamente apareció el señor Trump en el otro te ha parecido Brexit en el otro si te ha parecido vos sonaron en Europa la del Este en Hungría verdad está Orban en fin es decir Irving Italia está Salvini etc etc etcétera son son manifestaciones distintas del mismo te lo terremoto que tiene muchas cosas en común yo los llamaría nacional populismos hecha hay gente que les llama si no el nacional populismo no es fascismo y no no es fascismo es porque la historia no se repite nunca exactamente la historia se repite con máscaras distintas entonces esto para mí es una especie de máscara el Nacional por pues una especie de máscara posmoderna y además la así de momento no tan dañina de los totalitarismos lo del siglo de dos años treinta y vamos a ver cómo acabamos

Voz 1995 04:44 lo ha dicho usted vivimos sea pasamos la del dos mil ocho la crisis ya está ya está superada

Voz 0869 04:50 no estamos viviendo los los las consecuencias de esa crisis no claro que no está superada hombre a la las cosas están mejor en algunos países como por ejemplo España estaban por ejemplo en dos mil once o dos mil diez Esto esto coincidiremos todos pero pero pero no estamos viviendo las consecuencias de esa crisis es que las consecuencias de la crisis de mil novecientos veintinueve Se acabarán viviendo los años cuarenta entonces eso tardan mucho tiempo en curarse si es que acabamos jurando lo que me está dando mucho miedo esta entrevista señor no no porque te da miedo no

Voz 1995 05:23 pues ese es que nunca tenemos en cuenta las consecuencias siempre vamos a los actos analizamos el Eloy la acción pero nunca tenemos en cuenta las consecuencias ni sobre todo veinte maduros para eso

Voz 0869 05:35 quizás sobre todo lo que no podemos es suficientemente en cuenta la historia

Voz 2 05:39 qué es decir mira atónito

Voz 0869 05:43 vivimos y esto para mí es una un hecho inapelable vimos una especie de dictadura del presente en gran parte fomentado propiciada por el poder por uno de los hechos fundamentales de nuestro tiempo que es el poder creciente abrumador de los medios de comunicación que tienen cosas buenísimas sobra decirlo pero que también tienen sus efectos secundarios uno de los efectos secundarios de ese poder creciente abrumador como nunca ha existido de los medios de comunicación es que para los medios de comunicación y tú lo sabes muchísimo mejor que yo el presentes ahora lo que ocurrió vamos lo que rece tres horas a las siete de la mañana las has pasado lo que ocurrió hace unas semanas no te digo si es lo que ocurrió hace un mes eso ya es la prehistoria no tiene absoluta xx nada que ver con el presente verdad de manera que la historia para la gente para mucha gente se crea esta ilusión de que el pasado es algo que está ahí en las en las bibliotecas en los archivos y que interesa a los historiadores y algunos frikis verdad como yo mismo o quizá como tú pero que no tiene ninguna relación con el presente esto es un disparate esto crea una un espejismo total esto impide entender la realidad porque lo cierto es que el pasado sobre todo el pasado del que hay memoria que hay testigos ese pasado todavía no ha pasado ese pasado es una dimensión del presente sin la cual el presidente está mutilado yo creo que los libros que he escrito algunos o bastantes de los libros que he escrito sobre todo últimamente solamente un un combate contra esa idea contra esa dictadura del presente intentan mostrar que a mí no me dicen Toni que escribe novelas históricas me me me pongo nervioso porque no es verdad yo siempre es que no sobre el presente libros transcurre sobre el presente sólo que tienen en cuenta ese pasado que todavía no ha pasado que es una dimensión del presente decía antes eso no eso nos puede enseñar cosas nos debe enseñar cosas como el pasado nunca ese es el pasado exactamente sí señor ese es el leitmotiv de un libro que yo escribe que se titula El impostor que habla de estas cosas fondo vencía el pasado uno muerto ni siquiera es pasado no has pasado expresa pero usted no tanto a la historia

Voz 1995 07:43 de acuerdo con quién dice que usted hace libros sobre historia pero sí sobre la mentira la la mentira forma parte de no excesiva de su rutina pero sí de su literatura

Voz 0869 07:53 sí claro porque el escritor tantos escribe ficción como si no la escribe busca la verdad por eso el inscritos un poco rompe pelotas

Voz 1995 08:03 eso es verdad somos renta pelotas y algunos me pero se quisieron escritores lo te dedicas a decir cosas que escuchar me gusta saber lo que pasa es así y me gustaba mucho el titular como de entrevista la dictadura del del presente me gustaba mucho como titular pero ahora me gusta más este El escritor es romper pelotas espero que estemos empezando nada más porque en que te vea no no pero he dicho vamos a hacer como estamos tan en esa dictadura del presente vamos a ir hacia el futuro poniendo unos anuncios y nos encontramos dentro de dentro de unos minutos en el futuro Javier Javier Cercas buenos días otra vez aquí estoy que hace poco nos contaba Gran Wyoming una de las personas más elocuentes de este país que él descubría lo que opinaba sobre cualquier tema mientras escuchaba asimismo sobre muchos temas lo reconociese yo me entero de lo que opine mientras a usted le pasa lo mismo mientras escribo

Voz 0869 09:02 bueno es que escribí no sé si opinar Nos en no no lo creo pero si averiguo cosas mientras escribo de hecho yo escribo sobre lo que no entiendo

Voz 2 09:10 no sobre lo que no entiendo escribo para para para saber a mí cuando hay algo que me fascina ese yo no por poner un ejemplo

Voz 0869 09:24 soldados de Salamina que es una novela la novela más leída mía todavía pues trata de un episodio una conseguido entendía ahí es porque un soldado republicano al final de la Guerra Civil despunta después de un fusilamiento colectivo vais salva la vida de un ideólogo fascista en medio del bosque cuando todo conspira para que lo maten o para que lo tome prisionera no para Aglomancha entonces yo no entendía eso porque este tipo acceso lo que había en la mirada este hombre que salvaba otra por eso escribí esa novela entonces en mi caso siempre es así Hemingway decía que que escribir sobre lo que se conoce yo esquivo exactamente sobre lo contrario sobre lo que no conoce

Voz 1995 09:57 y eso que ha descubierto últimamente con nosotros descubrimos muchas cosas con cercas con usted pasa pasa con poca gente pero pasa que cuando hay mucha gente no no no tengo ahora yo nada especial mucha gente

Voz 2 10:09 cuando yo lo leo

Voz 1995 10:12 se lo que descubro es que usted describe con total precisión lo que yo ya pensaba

Voz 0869 10:18 eso sería maravilloso

Voz 1995 10:20 esa sería fantástico eso es lo que deben hacer los escritores no si a usted le da forma a mi pensamiento que ya lo tenía eh ojo oye yo creo que deberá

Voz 0869 10:28 hemos dejarlo entre la entrevista aquí porque es mejor que eso no se puede decir nada no que va esto es fantástico yo te lo agradezco mucho no no es que no no lo voy a poner en la Faja en próximo libro

Voz 1995 10:37 el cuatro cuatro pero no no tengo cuatro folios eso es eso

Voz 0869 10:42 lo ideal claro dar forma a lo que la gente a lo que la gente piensa pero no sabe expresar lo que yo ni siquiera yo mismo sabía que pensaba porque en la escritura sirve para eso para bucear en intimismo mismo descubrir cosas que ni siquiera tú mismo sabías que sabías la la la la escritura y la lectura sirven para eso

Voz 1995 11:02 claro pero usted me gusta verlo como una especie de explorador

Voz 0869 11:05 sea como

Voz 1995 11:06 yo veo el argumento de de sus libros perdón por una analogía copia de pero vio como la bola aquella que calla con Indiana Jones que te perseguía que casi te entonces yo debía usted como un explorador con con el mismo gorra incluso sea yo le veo que una especie de explorador de la vida por ejemplo sobre la verdad tira donde usted basa gran parte de de de su literatura yo pienso es que no sé si es peor mentir por ignorancia o por cinismo usted qué cree que es peor no es que mentir por ignorancia no es mentir

Voz 2 11:37 la mentira es deliberada quién miente sabe que miente

Voz 0869 11:43 quién miente por ignorancia simplemente es un ignorante eso no es mentira lo perturbador es que una cosa que a mí me realmente me perturba me perturbó cuando la la vi la vi en un libro que se titula de impostor es que a mucha gente cuando digo mucha gente digo mucha gente y quizá la mayoría de la gente le prefieren la mentira que la verdad sobre todo cuando se trata de cosas desagradables porque qué pásala tú como periodista lo sabes muy bien todos los periodistas lo sabes muy bien que la mentira es más agradable más bonita más redonda más fácil de explicar más sencilla mientras que la verdad es más compleja a menudo es desagradable a menudo es incómoda no es tranquilizadora no es digerible verdad no suele ser sentimental Isaí arrancar las lágrimas de la gente en absoluto Ibero ese es una esa es una de las cosas que descubrí investigando la vida de un hombre que era Vargas Llosa la llamó el mayor impostor de la estoy estoy de acuerdo comer no a un nombre que había mentido no solamente acerca de su paso por un campo de concentración sino acerca de toda de toda su vida y ese hombre tenía un éxito fabuloso es decir iba a daba conferencias que va estaba en los medios de comunicación todo el día en la televisión en la radio etcétera etcétera y a la gente le encantaba lo que contaba sobre cosas terribles como los campos de concentración la guerra como el franquismo o como el antifranquismo etcétera etcétera les encantaba por eso porque las mentiras son más agradables son en que es verdad verdades son terrible el único problema Tony Bates

Voz 2 13:20 cabal es que las mentiras

Voz 0869 13:25 sólo hacen esclavos la verdad saben hombres y mujeres libres pero las mentiras son son los que eso sólo hacen es clave

Voz 1995 13:30 no no quiero banalizar escuchándole creo que estamos perdiendo dinero deberemos hacer un reality show con ese título el mayor impostor de la historia ha no pueda sólo dijo Vargas Llosa no lo dije yo

Voz 0869 13:40 el Messi de la historia Marine la otra impostura vamos

Voz 1995 13:43 pero si lo robamos el señor odiosas nombre Be In meterlos todos en una casa veinticuatro horas el día comiendo Camp no no sea una especie de batalla de de de impostura bueno es el día audiencia

Voz 0869 13:56 bueno eso es el libro exactamente es sea el libro impostores eso es una batalla entre las mentiras que contó este hombre las verdades que había detrás de esas mentiras porque otra cosa muy importante y que tú sabes muy bien lo sabes perfectamente porque todos los previstas lo sabéis es que las buenas mentiras esto también lo descubrí con ese libro de hecho están de algún modo todos mis libros pero en ese libro lo vi clarísimo las buenas mentiras no son las mentiras puras las mentiras exentas de verdad las buenas mentiras la más es decir las más venenosas las más eficaces son aquellas que tienen un puntito de verdad que están basadas en la verdad que tiene el sabor de la verdad porque esa es lastrar a la gente el fenómeno de la

Voz 1995 14:37 es verdad es utilizar una verdad a medias confundir con trocitos de verdad

Voz 0869 14:43 eso existido siempre esa es eso está en la naturaleza misma de la mentira lo que ocurre ahora Tony es que la mentira tiene una capacidad de difusión como no ha tenido nunca porqué por lo que decíamos al principio por el poder abrumador extraordinario único esto no existió jamás el poder que tiene los medios de comunicación entonces la mentira tiene una capacidad de difusión

Voz 2 15:04 un absolutamente extraordinaria

Voz 0869 15:08 ese ese es para mí el cambio el cambio fundamental de manera que ahora mismo parece eso explica que negamos el señor como Donald Trump en la Casa Blanca ni más ni menos no este señor miente a diario difunden masivamente sus mentiras eso explica el fenómeno Donald Trump eso explica el fenómeno del Brexit al que los los vivimos inundados de mentiras los pobres británicos fueron literalmente inundados de mentiras y compraron una cosa que es el Brexit es simplemente una catástrofe para ellos

Voz 1995 15:35 esa es que como usted índices es muy jugoso y un titular de la prensa británica hoy titula Mary Poppins que vence

Voz 0869 15:43 bueno eso más que una es un chiste no

Voz 1995 15:46 intentaron tantas alegrías construimos un relato entretenido de la realidad yo creo que lesiones usted señalamos la verdad la mentira como todos enemigos primero de lo que usted es un relato entretenido nos pasamos en el sofá de casa con el móvil en la mano mensajes porque es divertidos porque es entretenido

Voz 0869 16:02 sí sí la verdad a veces no es entretenida sí sobre todo es incómoda y sobre todo a veces es desagradable verdad es fiel si es compleja y cómo se cuenta vende más la entidad pues esto lo sabéis vosotros perfectamente clara

Voz 1995 16:20 Nos dedicamos a eso ahora no los buenos

Voz 0869 16:22 no perdona mira cuando oigo periodistas por ahí amigos míos que me dices joder esto el periodismo está que yo no soy periodista escribo en un periódico cuando pero no no soy periodista me a usted mismo está acabado yo creo que es exactamente lo contrario los periodistas son sois más necesarios que nunca a los buenos periodistas sois más necesarios que nunca lo que pasa es que no basta hoy ahora voto muy complicado puesta oficio porque no basta con contar verdades también hay que desmontar mentiras sobre todo hay que desmontar mentiras y encima esas mentiras que están construidas a base de ver a base de verdades cosa que no es tarea

Voz 1995 16:54 que no es tarea fácil pero en ese ejercicio de periodismo que para nosotros deberá hablar de cómo somos muy miramos toda la todo el ombligo del periodismo gran parte del error de estos días es cancelar las opiniones pero no quiere escuchar y eso se ve muy claramente la redes sociales uno acaba au se ve no sé si tiene Spotify igual no es nada previa todo el experto en Spotify no está mal lo que pasa es que el algoritmo es Spotify es perverso porque te acaba recomendando lo que ya sabe que te gusta entonces la es es muy gráfico y un poco lo siento no se me ocurre otro ejemplo es como alimentar de tu propio vómitos acabas solamente comiendo aquello que acabas de ser tu criterios la única base para la que seguir escuchando música y eso es absolutamente pero bueno pues eso pasa con la información

Voz 0869 17:38 sí pero bueno eso que ahora para mí la cuestión es el tamaño tiradores ocurre masivamente pero piensa Toni que la gente se informaba por periódicos los periódicos de hoy son mucho más digamos no partidistas mucho más imparciales digamos aun siéndolo todas por supuesto todo en su línea como por otra parte de ser pero los periódicos tú lees periódicos de principios de siglo de finales del siglo XIX en periódicos absolutamente militantes pero absolutamente militantes la gente sólo Elías su periódico y sólo consumía por tanto sus propias noticias lo que pasa es que ahora hay insisto una verdadera inundación en fin el poder ha descubierto un instrumento el poder lo que hace siempre lanzar propaganda es decir mentiras para para quedarse en el poder y eso es lo que hace todo poder cuanto más autoritario pues más todavía pero lo que ha descubierto son instrumentos absolutamente formidables de difusión de mentiras entonces vosotros yo no soy periodista pero es muy importante que vosotros seáis un filtro verdad es decir que cuando vosotros estéis haciendo una entrevista a un señor que está diciendo una mentira digáis perdón de pero esto que está diciendo es mentira yo eso no lo veo nunca Toni nunca oigo que es diga pare por favor esto es mentira explíqueme eso porque eso que está diciendo es verdad claro sino si uno no hace eso sí un periodista no hace eso se convierte en cómplice de la mentira que está soltando este señor verdad que hay muchos oyentes son muchos lectores son muchos espectadores que están escuchando

Voz 1995 19:03 vamos a tener que parar esta entrevista porque no está usted desnudando y claro no ha venido una es Javier Cercas es autor de algunos de los mejores libros quienes sito en nuestro idioma en los últimos veinte años Soldados de Salamina Anatomía de un instante el impostor cada sombras será el primer escritor en recibir el premio André llegó en París el próximo viernes día veintiuno y a partir de ahí lo hará porque porque ha puesto su obra al servicio de la condición humana que no sabemos muy bien que consiste pero que nos gusta esa definición

Voz 2 19:32 así que Javier

Voz 1995 19:35 buen viaje a donde vaya porque el premio es una vuelta al mundo

Voz 2 19:39 escribe come