Play Segunda: Los problemas del Reus y el derbi canario (13/12/2018)

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenido sea el capítulo ciento setenta y siete de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada dieciocho de la Liga un dos tres lo más difícil siempre es ganar fuera de casa tanto en la Liga dos tres como en cualquier campeonato y sin embargo en la última jornada en nuestra Liga se ha roto esta estadística ya es que de once partidos sólo hubo dos victorias locales las de Cádiz el Lugo además hubo cinco empates y cuatro victorias a domicilio las de Granada Tarragona Málaga Mallorca Almería en Oviedo Reus en Alcorcón la del Reus en Santo Domingo es además la primera derrota en casa del equipo alfarero la de Granada en el Nou Estadi lo convierte en el visitante con más victorias cinco y suma además dos empates lejos de los Cármenes y sólo dos derrotas el Málaga lleva tres meses sin ganar fuera de La Rosaleda y es el peor de los visitantes de los equipos que están ahora mismo empleo fiel Almería sólo había ganado en Soria hasta que se llevó los tres puntos del K los al tiene ganar fuera de casa suele estar muy pero imputar a domicilio es muy difícil pero en la jornada diecisiete lo complicado ha sido ganar jugando en su estadio será esta la nueva tónica de la Liga aún dos tres no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí emplee según da en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Noema Valido a los mandos arranca a Segunda Alejandro Rodríguez subdirectora pero segunda muy buenas que catorce según esta semana ya sabíamos desde la pasada que vamos a tener audiencia porque por fin uno de una ausencia audiencia también espero que tengamos porque es muy mal y no sé si Trillo no vamos a comer el turrón en esta radio pero qué sabemos que va a comer en Tenerife del vocación hace bien yo me lo voy a comer pero el Leganés el tú conoces íbamos a tener que no hemos echado mucho no no pero acabamos de empezar no hemos tenido tiempo para echarlos no es todavía pero pero Paco porque lo dijo oye que la próxima semana no voy a estar que estuviera Extremadura allí está comiendo turrón quizás adelantado si así que nos hemos traído al turrón osea al curro y atajo que nunca falla José Antonio Duro falla Ejido Rodríguez qué tal muy buenas también como tú yo estoy bien yo estoy bien no no tan bien como

Voz 1643 02:42 es que te ayer estuviste en la copa de Navidad reportaron metraje un puchero

Voz 1621 02:47 para hacer confiesa pero yo no de cocido no Madrid Texas pero bueno con esa cerámica ya habitual alfarero nos invitaron nos dieron hay una copitas tuvo conejera bajaron nada muy bien hombre

Voz 1709 02:57 otras las positivas que bien vale

Voz 2 03:16 el programa pues tenemos programón porque tenemos una jornada

Voz 1709 03:20 maravillosa que vamos a analizar con Joseba Etxeberria y con Sergio Sánchez la situación del Reus la recuperación del liderato

Voz 2 03:27 no ganaba la primera derrota en casa del Alcorcón o el

Voz 1709 03:29 Adif que ya están playoff sobre todo ese derbi canario que tenemos el domingo Gran Canarias vamos a hablar también de los partido más destacados del fin de semana

Voz 1621 03:36 el Granada reciben los Cármenes al Oviedo el Alcorcón visita a Osasuna en El Sadar Málaga además recibe al mejor equipo de los últimos dos meses el Cádiz

Voz 1709 03:44 te hablaba antes del derbi canario y por supuesto va a ser quién protagonicen nuestra historia ya que este domingo

te hablaba antes del derbi canario y por supuesto va a ser quién protagonicen nuestra historia ya que este domingo

a las seis de la tarde y cinco en Canarias se juega el duelo un duelo que no vivíamos desde que los amarillos subieron a Primera división Ike la verdad a los dos equipos llegan en un momento bastante malo

Voz 2 04:12 la jornada que empieza a la el próximo viernes a las nueve de la noche lo hará con un auténtico partidazo a las nueve en La Rosaleda Málaga Cádiz a las cuatro de la tarde ya el sábado a la Real Oviedo a las seis de la tarde dos partidos Numancia Albacete el Reus gordo aunque está pendiente de lo que pase con el conjunto catalán pero en principio nada cambiar las diez de la tarde se jugará el partido ocho de la tarde Sporting Mallorca ya el domingo a las doce de la mañana en la matinal que le gusta decir a José Antonio Duro juega el Rayo Majadahonda contra de Elche a las cuatro de la tarde osas uno Alcorcón el partido del equipo alfarero que juega en El Sadar a las seis de la tarde otros dos encuentros quemadura Nàstic ojo el duelo de la jornada

Voz 1709 04:49 Las Palmas Tenerife ocho de la tarde al medio

Voz 2 04:52 Louis cierra la jornada un duelo que huele a Primera muchísimo Deportivo Zaragoza

Voz 1621 04:57 además en después de diecisiete jornadas Granada es el categoría tiene treinta y cuatro puntos XXXIII también al ascenso directo el Alcorcón en play off el Depor con XXXII la misma dotación para el Málaga Albacete XXXI y Cádiz veintinueve S asoman el Mallorca con veintisiete y el Osasuna con veintiséis por abajo decimosexto con diecisiete el Extremadura los mismos puntos para Tenerife en los mismos para el Elche y en descenso el Zaragoza con dieciséis el Reus con la misma puntuación trece tiene el Córdoba el farolillo rojo el Cádiz el Nàstic perdón con diez

Voz 1643 05:27 cómo te gane en caliente pero hay que el tras siete victorias consecutivas ya te duro que contigo así viera la jornada dieciocho en la Liga Un dos tres una jornada que analizamos desde ya aquí en Segunda

Voz 1643 05:47 no vamos a empezar Play Segunda con la habitual Llamada del ascenso ahí con otros colaboradores Joseba Etxeberria de Sergio Sánchez la escucharle en unos minutos porque lo primero esta semana es viajar a Reus para contar la situación de un equipo bastante comprometida tanto que quizá este fin de semana ante el Córdoba juegue su último partido en la actual Liga un dos tres Joel Reche Reus muy buenas

Voz 5 06:12 muy buenas Óscar Qué tal ha como muy buena

Voz 1643 06:14 por no decir muy mala que quizás sería lo más correcto no

Voz 5 06:16 pues sí la verdad es que si la situación es bastante crítica como decías el Ros puede estar encarando sus últimas horas como ya no sólo como club de Segunda División sino como club en sí mismo

Voz 1643 06:28 el Reus que reclama tres meses de impagos de sueldo no sólo a los jugadores sino también a empleados del club y cuerpo técnico la semana dando vueltas digo eh yo reconozco que desde hace tiempo al menos llueve de Madrid los periodistas conocíamos que esa situación del Reus estaba así que los jugadores no cobraban a lo mejor tenemos que pedir perdón y disculpas por no haberlo contado a su debido tiempo y haber dejado pasar la situación hasta que se ha llegado a un punto que quizá no haya retorno así que por mi parte por el de Play Segunda si alguna vez no hemos hablado de ese tema sabiéndolo y lo hemos dejado para más adelante pues os pido disculpas a a todos y el que va a tener que pedir disculpas se Joel ese el Reus porque ahora mismo es cuéntanos un poco la cronología desde que el domingo el equipo en protesta contra el Alcorcón gana el partido oigan al líder hasta que se reúne con la ligas reunión entre ellos y tomar la decisión a la que han llegado la mina

Voz 5 07:20 pero permíteme Óscar que empieza un poco antes integraban poca explicación a por qué no hemos hablado antes del tema si es que el problema es que Olivé ha ido dando promesas a la plantilla paulatinamente promesas de que esta semana tengo el dinero esta semana tengo el dinero Isaí alargando la cosa hasta cumplir esos tres meses de impago vientos que se cumplían la madrugada del lunes al martes que se hicieron evidentes hicieron públicos delante de de todo el país pues el domingo con esa protesta que comentabas en el campo del Alcorcón a partir de ahí el miércoles se reúne a la plantilla con la Liga junto con la AFE y la Liga les ofrece esos paramentos hasta final de temporada para pues pues hay al menos la temporada idas pues ya se vería si el robo había encontrado el dinero o no pero muy probablemente el club hubiera bajado bajaría automáticamente administrativamente por por los impagos por la deuda que tendría el club con la Liga pero parece que los jugadores han tomado la otra opción que es iniciar este proceso abreviado que es denunciar al club para salir libres de la entidad denunciar al club por impago mientras obviamente IES es el proceso es es la decisión que han tomado los jugadores de denunciar al club ahora en qué punto estamos a la denuncia se produjo ayer por tanto en la Liga tiene entre cinco y siete días hábiles para dar la respuesta que obviamente tiene que ser positiva y a partir de ahí pues Uribe tiene ese margen de error ese margen de tiempo para encontrar una solución que obviamente ni plantilla ni periodistas ni la ciudad de reos en general una solución que no ha llegado desde agosto y que se está anunciando a a semanas como comentaba al principio pues no va a llegar en cinco días quién sabe a lo mejor Olivé obra el milagro llegan esos cuatro cinco kilos que salvarían al revés de la situación que está viviendo actualmente de momento sabemos que ayer se reunió con con la plantilla durante la tarde de ayer Oliver se reunió con los capitanes y les comentó que no está todavía todo perdido que tiene alguna opción todavía encima de la mesa y que intentaría cerrarla antes del partido del sábado contra el Córdoba obviamente la plantilla no cree a la directiva de hecho he perdido la confianza hace muchas semanas IU también tendremos que ver qué dice la plantilla que anunciado mañana por la mañana que después del entrenar a una rueda de prensa la plantilla al completo para explicar detalles que todavía no se conoce ni para explicar cuál es la situación real que están viviendo desde hace más de tres meses

Voz 1643 09:39 pero será la primera vez que escuchemos a jugadores en público a hablar de el tema a nosotros hay que decir que hemos pedido hablar con esos hasta esta semana y obviamente no ha sido posible mañana todos darán la cara y contaran su situación es Navidad iba se acerca la Navidad pues los milagros existen en lugar aparece alguien salve al Reus sino el partido de Córdoba como decimos puede ser el último que juegue en esta Liga a partir de ahí le darían tres puntos a cada equipo que tuviera que jugar con él es sumarían tres en la tabla de aquí a final de temporada la Liga se hacía cargo de aproximadamente la cantidad entre setecientos mil ochocientos mil euros que son los tres meses que le deben a los jugadores pero no se hacía cargo ni de los sueldos de los empleados ni tampoco de cuerpo técnico loable la actitud de los jugadores

Voz 6 10:20 de decir que prefieren

Voz 1643 10:23 esperar para que cobre todo el mundo no comer su dinero ahora o no se hace esperar a que se les pague el cien por ciento de este año el cincuenta por ciento siguiente el XXV siguiente subir antes era el el contrato porque eso la liga lo cubre por medio del convenio colectivo del año dos mil once pero qué pasa ahora con esa denuncia de los jugadores del Reus a club si se lleva adelante pues que el equipo del Reus desaparece por impagos y qué pasa con los jugadores que quedan libres que quedan libres pueden fichar cualquier equipo alguno pensará que supo que gusta el pero también cada uno en lo suyo y quedando libre puedo seguir jugando y ganando dinero ir pagando facturas al final de que pagar todos

Voz 5 11:00 yo creo que que al que ha sido más bien al contrario han demostrado una vez más que la plantilla el Reus pese a ser la la más la más corta de segunda evidentemente pero con el presupuesto más bajo ha demostrado que es una gran familia porque ellos tenían la opción de seguir hasta final de temporada cobrando su sueldo pero el límite que ponían ellos es que si los trabajador desde el club y el cuerpo técnico los jugadores del B no cobraban ellos decidían irse del club porque entendían que ha por mucho que sean los jugadores Si Si lo su entorno no funciona el proyecto no iba a funcionar iba a ser más mucho más posible que el equipo es ese se salvara que saliera de esos puestos de descenso donde se encuentra actualmente la verdad es que más allá de todo el problema económico han demostrado que son muy profesionales y que son una gran familia tanto dentro como fuera del vestido

Voz 1643 11:46 y mañana escucharemos esas explicaciones por primera vez a los jugadores del Reus a contar la situación que están viviendo y cómo la han vivido porque como digo a final de mes hay que pagar facturas y aunque sean futbolistas de profesionales de segunda división no creéis que todos están facil para pero bueno seguiremos contando lo que pasa en la Cadena SER y en Play Segunda la próxima semana yo en muchas gracias y mucho ánimo para toda la familia del Reus

Voz 5 12:10 muchas gracias os Cary hablamos la semana que viene

Voz 1643 12:13 ahora sí ahora sí vamos a escuchar a nuestros analistas se colaboradores de la ley con dos tres a Joseba Etxeberria ya Sergio Sánchez ya los dos cómo no le vamos a preguntar granadas el nuevo líder de Segunda tras su victoria frente al Nástic en casa del colista a los nazaríes aprovecharon la primera derrota en casa del Alcorcón que cayó en Santo Domingo ante el otro equipo tarraconense de la categoría un Reus que al comienzo del partido protestó sobre el césped por el impago de las tres últimas las nóminas es por cierto la segunda la consecutiva del Alcorcón el Cádiz prosigue su escalada ya es sexto está en playoff tras sumar su séptima victoria consecutiva ganó al Rayo Majadahonda y los de Cervera se quedan a tan sólo cuatro puntos del ascenso directo al cinco del liderato la del Cádiz ha sido una de las dos únicas victorias locales de este fin de semana que en la jornada diecisiete jugar en casa no ha sido sinónimo de victoria además de los gaditanos sólo el Lugo que goleó a Las Palmas saben lo que es ganar en casa este fin de semana los canarios por cierto llevan siete jornadas sin ganar hubo cinco empates Tenerife Extremadura sin goles lo mismo que el Sporting y el Zaragoza Córdoba sí hubo goles en el Deportivo Numancia empataron a dos y tuvimos cuatro victorias visitantes además de las de Reus y Granada el Málaga que venía de dos derrotas seguidas ganó en Mallorca el mismo resultado uno dos con el que acabó el Almería en Oviedo y así llegamos a la jornada dieciocho de la Liga dando tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está también el que más sabe de segunda de toda España compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez va a Sergio muy buenas hola muy buenas lo primero quería preguntar los antes que por la actualidad de la jornada

Voz 8 14:04 Liga de propiamente dicha

Voz 1643 14:06 claro por la noticia de la semana por la que va a ser una de las noticias de la temporada lo primero Sergio tú que seguramente tengan más contacto con jugadores por estar a pie de campo con ellos en muchos partidos la imagen de la última semana ha sido eso de los Juegos del Reus empezar el partido en Alcorcón ya se han reunido con la Liga parece que todo está camino de solucionarse pero veremos porque esto puede acabar en que incluso el Reus acaba dejando la competición

Voz 9 14:32 sí vamos a ver lo que sucede lo primero que yo creo que hay que hacer es hablar muy bien de los jugadores del reo me parece que ha sido enormemente profesionales en una situación muy delicada que vamos a ver como tú dices cómo se termina resolviendo porque en cualquier caso los pase lo que pase yo creo que va a ser no porque si siguen jugando sabiendo que el equipo va a descender bueno pues saber qué nivel de competitividad hay porque difícil mantenerse sabiendo que el destino es un terminar bajando al final de temporada si no siguen bueno pues a ver qué pasa con los puntos los equipos como se lo toman los que ya han jugado contra alrededor porque los que no han jugado bueno pero los que ya han jugado los goles que se ponen a favor que en contra todo hay que todo hay que intentar arreglarlo oí yo lo que creo que ahora mismo hay que mandarle el apoyo a los Juegos Reus ya lavar su comportamiento Iber que bueno que el Reus Si la primera plantilla lo que se está hablando mucho pero que en un equipo de fútbol de muchas más cosas no abonar los jugadores de la primera plantilla que son los que vemos más porque son los que dan la cara en el campo pero que también quedan por ahí mucha gente que también tiene derecho y que también tiene que cobrar yo lo que espero es que todo se resuelva en la mejor manera posible que encontremos que se encuentra una solución y que al final bueno pues una saliendo tan mal para los en una situación como esta que parecía que yo no se repetía Inés iba a repetir además en el fútbol español por lo menos a nivel profesional pero qué ha pasado

Voz 1643 15:51 pues sí tiene que preocuparse como dices es que no sólo de los jugadores sino también de el resto del club porque hay empleados que igual que lo fueron no han cobrado las nóminas de los últimos tres meses ellos tampoco han podido cobrar como dice Sergio Joseba muy profesional a los jugadores de el Reus que aún quedan descenso hace muy poquito pero no ha aguantado y fuera en gran parte de la temporada Hay ya han levantado la voz no no han aguantado más cosa que es también lógica

Voz 10 16:14 sí la verdad es que el equipo ya lo siempre es bueno con problemas se conjugado miles se muy importantes que no pudieron mi Ivano competir así es muy complicado no pero bueno yo se están dando

Voz 9 16:29 da la cara de bueno ya la situación parece

Voz 10 16:32 eh bastante insostenible pero bueno ahí está la profesionalidad no lo bueno y para muestra un botón el partido del otro día Santo Domingo pues creo que lo dice todo

Voz 1643 16:42 es un equipo que llega en descenso que protesta que no cobra que luego gana líder infringe la prima era derrota en casa la algo que había hecho todavía nadie en esta Liga y la otra noticia de la semana que yo creo que va a ser también para el resto de la temporada Joseba es que ya he dicho a la federación que la próxima temporada Aybar en Segunda división pero en su van a intentar que ya en los play off de ascenso ya está instalado para qué en una partidos decisivos de cara a la temporada

Voz 11 17:10 sí yo creo que es que el pues el el espíritu bar el el el porqué lo pero no muy bueno porque al final todo lo que lo que sea ciudadana pues bienvenido sea no pero bueno es verdad que que en la primera división pues han muchos partidos que que no está muy claro un poco su procedimiento no porque en teoría son son para para jugar las que son muy claras que son Si bueno estamos viendo que muchos de los partidos interrumpe con jugadas que creo yo que no es determinantes no para que sean algún es muy claro un penalti un gol anulado un gol legal pues me parece muy bien lo que dice para cosas pero pero bueno yo creo que que ahí sí que hay margen de mejora

Voz 1643 18:00 Sergio te hubieras que te vas a librar del Val por estar en Segunda pero no entiende de final ya te puedes aprender bien los cuatro normal

Voz 9 18:07 no nos libramos nunca es que nosotros estemos pero eso hay que hay que decir que el bar a ver a mí me parece como primero hay que fijar también bien claro no fondos actúa cuando el actuado porque parece todo visto en negro sobre blanco con claros pero luego deja dudas sobre estos los yo tengo también una durante importante de lo que aplicarlo en los playoff hacer las pruebas en segunda directamente en los play offs de ascenso a Primera División yo pensándolo igual lo veo más arriesgado que dejó aproximar porque las primera la primera Katyn en Segunda División sea el directamente en eliminatorias en las que te estás jugando la primera cuando no has tenido durante toda la temporada imitando los mismos árbitros obviamente no va a los árbitros de Primera Cita a los árbitros que han estado en Segunda División y que no han tenido esa experiencia con el bar en la práctica sobre el césped a mí me parece un riesgo importante que veremos si al final se termina no aplicando pero en general yo estoy de acuerdo en que tiene que existir el yo que a acciones que bueno porque en primera esto está claro que hay un codazo oí recurre hay muchas al jugador de beneficiar a unos beneficien al otro un gol que no se ha visto una situación que sea ven clara en Segunda no estamos hablando profesional igual ganar un título muy importante pero subirá a Primera o bajar y que el fútbol profesional a veces yo creo que incluso más

Voz 1643 19:24 pues hay mucha gente que ya ha dicho en lo que llevamos de Liga que ojalá hubiera bar en Segunda División bueno por lo va a ver los árbitros ha empezado los cursillos ya esta misma mañana en la Federación de Las Rozas así que implantarán el aprobarán los play off como usted Sergio a lo mejor no es el mejor momento para aprobarlo pero bueno tienen tiempo para saber cómo funciona cómo aplicarlo y esperemos que la cosa salga bien en cuanto a la jornada de liga que viene y la pasada Joseba El ha recuperado el liderato se ha aprovechado de es derrota del Alcorcón en Santo Domingo no con el Reus que ya hemos comentado lo impresionante lo alucinante sigue siéndolo de Cádiz que ya están playoff hicimos una trayectoria meteórica

Voz 10 20:05 si el tema del cabeza los modales bueno cuando el inicio pues ha sido pues tan difícil y tan tan irregular bueno el hecho de encadenar tantas victorias consecutivas pues qué pues bueno no a permitir lo vivido nos ha cartucho intervenir con esa con eso sonora con esa motivación para sí escalando no bueno es verdad que que el inicio pues el difícil pero el momento que que han enganchado victorias pues bueno acoge una una racha que bueno que ahora mismo es el equipo que más en forma estaba con las ideas muy claras digo final a la larga pues sabes donde vivió en esas porque porque bueno quizás otros equipos que llevan desde el principio arriba cuando cuando sufren una derrota pues se pueden tener más duras el al Cádiz cuando un cuando irrumpió como un yo sale que que el inicio pues fue tan difícil pues eso yo creo que les va a permitir pues se digerir mejor eso no

Voz 1643 21:17 sí porque fuera de siete victorias consecutivas veremos se llega la octava llegó el empate llegó la derrota porque no va a ganar todos los partidos de Liga que quedan pero de momento ha pasado en menos de dos meses de estar en descenso a estar ya incluso a tiro del ascenso directo qué ha sido lo dicho al principio de programas Serge una malísima jornada para ser local segunda ganó el Cádiz en casa ganó también el Lugo que goleó cuatro dos a Las Palmas pero ha habido cinco empates y cuatro victorias visitantes algo que es muy poco habitual en nuestra categoría además de la victoria de Granada fuera de casa que se convierte en el mejor visitante de la Liga muy importante esa victoria de el Málaga en Mallorca que viviste el pasado fin de semana porque en el Málaga las últimas semanas había dudas

Voz 9 21:57 sí yo creo que había más dudas fuera que dentro no hablando con Juan Ramón López Muñiz siempre que no que no que mirar la clasificación a estas alturas sobre todo cuando la buena eran dos derrotas seguidas cierto y una tercera seguro que hubiera perdido los nervios fuera yo creo que más fuera que dentro pero el Málaga volvimos a ver a diciembre Málaga rocoso que aprovechó sus oportunidades que tuvo para mí un gran Dani Pacheco y que bueno hay que ver que todo está muy igualado el Mallorca hizo un buen partido y al final se termina cantando en esa jugada en la que al final el balón no es echar fuera tampoco separa el partido continúa una muy buena contra el Málaga ahí terminan marcando el gol de la victoria es difícil es difícil que Ana fuera pero eso sí sorprende lo que te estás comentando no las dificultades de los equipos para ganar en casa en esta jornada el cuatro toros del Lugo contra Las Palmas la actualidad de Cádiz bueno pues encontrar también la sonando al fin antes que es muy difícil sacar sacar los puntos y que incluso hay equipos como el Granada que está comentando que consiguió la victoria en Tarragona que es curioso porque tiene los mismos puntos en casa que fuera no son en un diecisiete en cada aspecto un equilibrio total que también es llamativo y otros y que muestran la tendencia de volver a ser el equipo que fueron por ejemplo Osasuna que ese conjunto Bayos en Albacete pero que lleva seis como visitante veinte puntos como local

Voz 1709 23:12 no yo no soportan

Voz 9 23:14 no puede como puede estar arriba está todo muy igualado muy muy igualado y también bueno estamos viendo que hay equipos a los que les va a costar una barbaridad conseguir sacar victorias fuera por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas que cayó patrón dos el Tenerife esta semana viaja precisamente a Las Palmas donde el Tenerife no consiguió ganar ningún partido fuera de casa todavía bueno vamos a ver si se mantiene esta dinámica porque sí que es algo extraño no en la en la ligando exprés no es nada fácil que los equipo ganen fuera normalmente suele caer la moneda de cara a los equipos que están en casa pero es que está esta temporada todo tan igualado todos han competido que es también más posible que esas cosas diferentes

Voz 1643 23:52 está más igualada que nunca la Segunda División y como cada jueves cerramos con los partidos saber este fin de semana mire Málaga Cádiz Lo dejamos hablados enfrenta precisamente en esta jornada yo Joseba no te juntar porque ha partido a saber porque saca uno que lo vas a ver seguro es el derbi canario entre Tenerife y Las Palmas que llega yo creo en un mal momento Barambio

Voz 11 24:11 sí a ver hay partidos interesantes en la jornada el viernes juega el Málaga Cádiz el sábado hay una infancia Albacete interesante pero evidentemente yo creo que que el partido de la jornada es el derbi canario no es bueno en ninguno de los dos equipos está bien pero pero bueno puede ser un punto de inflexión no es bueno yo directamente

Voz 12 24:32 pues yo quiero ir a lo que

Voz 11 24:35 que gane el que te que que ese final que el punto de inflexión para para que tiren para arriba pero pero bueno digamos un poco de de urgencias no porque lo

Voz 9 24:45 como que el equipo que gane elevada

Voz 11 24:48 de va a impulsar impulsar mucho si hay una derrota derrota puede ser muy dura no porque bueno primero la situación pues no es buena ahí bueno perder un derbi así pues puede ser doloroso

Voz 1643 25:00 a Sergio estuviste en Mallorca te vas a Tenerife al otro lado no

Voz 9 25:04 sí claro que vamos a pedirle en islas nada bueno estuvimos hablando con José Luis Oltra parar su segundo hace muy poquito ahora vamos a ver el partido Carmen el reparto porque Oltra que es un partido como un bueno pues como muchas connotaciones enfrentándose entrenadores consiguiendo el ascenso a Primera División precisamente con estos equipos y bueno veremos de de qué son capaces porque se juegan bastante Las Palmas es ahora mismo en una presión enorme yo creo que ni siquiera me empate les valdría en no sacar los tres puntos frente al eterno rival con todo lo que ha vivido durante la semana con charla incluida del presidente ir las distancias que se ampliando que todavía es pronto si claves para donde la vida iban escapando sobre todo los puestos de ascenso directo no si la victoria les metería en un en un lío gordo y el Tenerife necesita ganar fuera es que de momento no está costando una barbaridad no lo consigue en casa que es donde mejores resultados está sacando frente al Extremadura tampoco consiguió apuntarse la victoria así que yo creo que es Un partido que llega con mucha presión para ambos y en la que un empate para el Tenerife quizá puede ser un buen resultado pero para palmas no lo es ni mucho menos

Voz 1643 26:10 buen dato cada dos Sergio Ciudad Las Palmas a primera fue con Paco Herrera en el banquillo y el Tenerife fue con José Luis Oltra Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchísimas gracias ya está próximo jueves sábados venga gracias pues vamos a conocer ahora a las novedades de alguno de los partidos más atractivos de la jornada dieciocho El nuevo líder el Granada juega el sábado a las cuatro de la tarde recibe al Oviedo los nazaríes donde mejor se les da es en Los Cármenes pero vienen de ganar fuera de casa al Nàstic en Tarragona solo y Mora siempre da un plus de moral muy buenas

Voz 13 26:43 hola qué tal muy buenas si efectivamente el Granada acude Puebla encadenados los titulares de manera consecutiva se ha convertido en el mejor visitante de todas la de la Segunda División del fútbol nacional y es curioso lo de los chicos de Diego Martínez porque al sumado los mismos puntos fuera que en el Nuevo Los Cármenes pero sí es verdad que evidentemente se sienten muy cómodos ante su gente porque además esos diecisiete puntos conseguidos en el Nuevo Los Cármenes son los que le están perdiendo ahora mismo en este hidratos que va despedir el dos mil dieciocho ante el

Voz 1709 27:13 al Oviedo que espera que sea

Voz 13 27:16 os registro en cuanto a afluencia en el Nuevo Los Cármenes el próximo sábado se va a perder la cita Álex Martínez que ya se perdió el pasado sábado el choque en el Nou Estadi ante el Nástic de Tarragona tiene para tres meses pitos el lateral de fútbol esa rotura parcial del talón de Aquiles qué le va a tener eso en torno a goza ese manitas en el dique se como tienen laterales izquierdos naturales Diego Martínez va a tener que repetir con Quili a banda cambiada volver a ser el tuyo en esa banda zurda por lo demás un Granada muy sólido que ayer celebraba su almuerzo de Navidad con sonrisas con la misma receta que está funcionando desde inicio de temporada el pasito a pasito nadie quiso hablar de objetivos fija el temporada no hay nada que exista que es más allá del partido del próximo sábado ante el no

Voz 1643 28:04 pues el Granada que llega diez partido

Voz 14 28:07 los ganados

Voz 1643 28:11 tres perdidos cuatro empates fuera de casa cinco victorias dos empates y dos derrotas como dice Luis Mora el mejor visitante de la categoría tras esa victoria en Tarragona de esta semana los mismos puntos fuera de casa que en casa donde ahora recibe al Oviedo el sábado a las cuatro de la tarde Luis muchas gracias se lo mejor el Granada que le ha quitado el liderato al Alcorcón pues porque va durando dos semanas a cada uno granadas tuvo dos semanas de líder de la Corona está dos y ahora el alcohol es segundo visita El Sadar el domingo a las cuatro de la tarde contra Osasuna Paco Hernández muy buenas

Voz 1709 28:42 qué tal Oscar muy buena como estamos viene del Alcorcón de sufrir

Voz 1643 28:45 su primera derrota en casa es la segunda consecutiva esta del Reus la anterior en Albacete es algo que al Alcor eso de perder dos partidos seguidos no la había pasado todavía esta temporada

Voz 13 28:54 sí fíjate pierde dos partidos el alcohol no perdía en casa desde la temporada pasada desde abril en que se dice pronto son muchos meses sin perder en casa toda la temporada sin perder y sobretodo un dato y que ha encajado gol por segunda vez en casa en esta Liga y es la primera vez que se queda sin marcar en su estadio en las nueve jornadas que son diputados en Santo Domingo el Alcorcón que recuperó este pasado domingo efectivos

Voz 9 29:19 volvió no tras lesión excavar

Voz 13 29:22 también en la convocatoria Víctor Casadesús estaba Toribio que lleva bastante tiempo sin jugar con regularidad así que van a estar disponibles también para jugar este fin de semana visitando a Osasuna también otro detalle importante no va a estar Bellvis el Alcorcón que perdía Laure la templa jornada pasada allí ahora perderá Bellvis en este caso Belén por sanción tampoco basta recuperado Dani Jiménez el portero pero bueno es verdad que el Alcorcón ha recuperado ahí efectivos en el centro del campo y arriba que con los que no había contado durante unas semanas veremos si recupera el equipo de Parralo la buena racha porque ya son dos derrotas consecutivas ante el Albacete y ante el Reus el pasado domingo

Voz 1643 29:58 ya ahora visita a Osasuna en El Sadar el domingo otro de la tarde Paco te quedas por aquí desde luego para el en el que esta semana notará estos a escaquearse darlo punto

Voz 13 30:07 me quedo por aquí aunque no me ha ido muy bien la cosa amigo en hereje pero bueno me quedo me quedo

Voz 1643 30:11 a mí tampoco a seguir preocupes en nada volvemos

Voz 13 30:14 hasta ahora en ese partido Carmela

Voz 1643 30:16 nada el viernes a las nueve de la noche el Málaga recibe al Cádiz en La Rosaleda Tadic hace casi dos meses estaba en puesto de descenso y que ahora es sexto está en play off y además está a tiro del ascenso directo a veces la confianza y la paciencia es la mejor receta Icon Álvaro Cervera la tuvieron esa paciencia y esa confianza Edu Marín caddie muy buenas hola qué tal muy buenas con siete victorias consecutivas el Cádiz ha igualado su mejor racha de la historia porque no es la primera vez tampoco gana siete partidos seguidos en Segunda

Voz 15 30:49 no ya lo conseguido el año pasado Álvaro Cervera pero empezó esa racha tres jornadas más tarde que esta temporada ya por aquí alguna lo bautiza como John Nieve al entrenador de del Cádiz porque cuando llega el invierno se pone en circulación ese balón amarillo

Voz 1643 31:05 sí aparece el frío por toda la península

Voz 15 31:08 Álvaro Cervera hizo equipo empiezan a ganar aquí está ahora mismo con una racha imparable no queremos en Cádiz que llegue el que llegue la Navidad o mejor dicho porque vamos a ver cómo les sienta equipo ese parón navideño poco quedan todavía dos partidos aquí no se firmó otra cosa que no sea ganar loco

Voz 1643 31:24 tú esa pero eso al Cádiz a por el récord he de muchas gracias y es que el récord de Victoria divas en Segunda lo tienen el Mérida y el Deportivo con nueve no conseguiría el Cadillac valía si ganara los dos partidos que quedan hasta el parón en la Liga pasada el Sporting de Gijón de Rubén Baraja sumó ocho partidos ganados seguidos enfrente del Cádiz va a estar en Málaga que viene de ganar en Mallorca de poner fin también a dos rachas negativas una que sólo había sumado cuatro puntos de los últimos quince y otra que llevaba tres meses sin ganar lejos de casa después de un noviembre malo el Málaga volvió a parecerse otra vez por fin a un equipo de muñeca es decir un equipo que defiende muy bien que tiene velocidad y que además no perdona en la pegada así viene a la jornada dieciocho en la Liga dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 2 32:37 a todos los canarios porque esta semana la historia nos lleva a Gran Canaria porque ahí se va a jugar este domingo a las seis de la tarde y cinco hora insular el gran derbi canario el que disputan Las Palmas Tenerife dábamos unos años huérfanos de este derbi porque el equipo amarillo estaba en primera división descendió la temporada pasada y eso significaba que volvía el derbi el derbi canario por antonomasia a la categoría de plata del fútbol español lo ideal sería que fuese en primera división pues sí obviamente el ideal pero esta temporada será una vez más en Segunda además en una temporada en la que el Tenerife marchas décimo séptimo en la tabla y Las Palmas ambiente una malísima racha de resultados anda noveno en la clasificación pero que habías hecho en la maleta me gusta decir malísima bueno muy mala racha de resultados lo puedo decir yo también lo puede decir que no se escucha también desde Gran Canaria Francis mata hola Francis

Voz 18 33:23 hola qué tal malísimo verdad pues la verdad es que para mí uno de los derbis más descafeinado de los últimos años que la trayectoria tanto de la Unión Deportiva Club Deportivo Tenerife no son nada buena pero uno siguiendo a la Unión Deportiva Las Palmas el plantel que se ha hecho para estar luchando por el ascenso directo y ver cómo se al equipo en los últimos encuentros la verdad que no invitó para nada los mismos si eso pues está claro que la afición está notando también por el ritmo de venta de localidades si esa decepción tremenda que la pieza porque hola mamá o los resultados

Voz 2 33:59 esto no puede ser un monólogo también hay que poner BOJA

Voz 1643 34:02 no es que yo estoy dando cuenta que tengo a la derecha a Tenerife en la pecera enfrenta Noema que es de Las Palmas ahora otro en Las Palmas te atreves tú solo contra todos lo las no

Voz 2 34:10 no os voy a pedir refuerzos y los de los tengo en Radio Club Tenerife ahí está manos a animarnos qué tal hora

Voz 1371 34:16 de qué tal hola buenas tardes a todos también es una gran

Voz 2 34:18 es un derbi descafeinado desde el lado chicharrero

Voz 1371 34:21 eso es una cosa y conforme pasan las horas no tengo esa impresión eh yo creo que en el Tenerife se toman el derbi como una oportunidad está siendo la temporada de los horrores para el conjunto blanquiazul está en un territorio pantanoso el conjunto de José Luis Oltra pero aquí hay unas ganas de ganarle a Las Palmas que Kenitra la imaginar es verdad que hay preocupación hoy porque ha lesionado Luis Milla que es un hombre fundamental en los esquemas de de Oltra y de cualquier otro entrenador de Segunda División también sería fundamental en cualquier plantilla pero lo cierto es que aquí hay muchas ganas de ganar no a decir que para salvar la temporada pero objetivo clave es la permanencia como mínimo pero sí que sí que hay mucho afán de Victoriano

Voz 1643 34:54 pues para este derbi otra vez en Segunda División he visto que tú lo has dicho que no están descafeinado para al final Tenerife no lo es porque están quedando para recibir al equipo como se merece

Voz 1709 35:07 es un partido importante si es que hay unas diez mil entradas vendidas ayer

Voz 1371 35:12 pues mil quinientas son entradas para aficionados al Club Deportivo Tenerife ya sólo pensar que cada uno de los mil quinientos ha gastado entre setenta y cien euros para ir a Gran Canaria que ese que sólo han gastado sabiendo que el equipo está la zona baja sabiendo que lo más probable porque las Palmas de favorito sabiendo que que que que lo más probable es una una derrota al menos a priori yo creo que tiene mucho mérito y que dice mucho de de cómo se vive el derbi aquí en estas era siempre se dice que el derbi es un partido al que se le da más importancia en Tenerife que en Gran Canaria al menos así ha sido por los testimonios de los protagonistas de los últimos tiempos y al a la afición de del equipo blanquiazul está poniendo de su parte

Voz 1643 35:44 bueno importante para el Tenerife importante para Las Palmas aunque tú no lo digas con la boca grande de Francis porque yo he visto al presidente Ramírez decir que quiere ver jugadoras como con los ojos inyectados en sangre o algo así

Voz 18 35:56 sí yo veo bajado quitándose mucha presión a al equipo al equipo tinerfeño ando por favorito a la Unión Deportiva Las manos pero es verdad es verdad que es deportiva ayer estuvo en el vestuario del equipo amarillo y no para felicitar las Navidades precisamente a los jugadores sino para decirles lo que piensa estar muy cabreado ha hecho un plantel tremendo tremendo para luchar por el ascenso directo primera edición Iber cómo está el equipo que ha encajado es goles con Paco Herrera como entrenador en estos tres últimos partidos no les gusta nada cómo está el equipo actuando sobre el terreno de juego y le he dicho que tienen que ir el domingo a morir de domingo como dices tú dos casi con los ojos inyectados de sangre a jugar con agresividad deportivo por supuesto pero que que las formas tiene que ganar el domingo si os si eh

Voz 1709 36:45 el presidente de la entidad amarilla eso espera todo el mundo yo no sé si ha medido todo el mundo no todo el mundo no todo el mundo de la France Info de sálvese quien pueda eh porque el que pierda es que yo yo estoy evidentemente visualizando la victoria el Tenerife pero ojo como allá empate olla de derrota del del Tenerife no me lo quiero imaginar lo que sería para el Tenerife

Voz 1371 37:09 a Las Palmas es sinónimo también de de tragedia

Voz 1709 37:11 es tremendo tremendo tremendo yo

Voz 18 37:15 a ver yo tengo serias dudas porque yo yo al equipo lo veo el equipo está roto por todos lados es verdad que el próximo domingo habrá una revolución en el once titular yo espero hasta cinco seis novedades en el once titular del equipo de Paco Herrera jugadores como Dani Bloom como es de la partida con total seguridad los futbolistas que juegan en este equipo no tiene banda está jugando sin nada sin fin creatividad en el centro del campo una defensa lamentable después de la mano de la lesión de David García jugando ahora como lateral derecho cuando estaba con cada en el centro la defensa una defensa segura pero que ahora se agua por todas partes no por eso te digo un partido tan importante importantes que se va a jugar el domingo que yo espero que a medida que avancen las horas dedicaran lo que va a ser el partido la afición se anime seguramente será si celebrase un recibimiento el equipo amarillo en el fondo es segura donde va a pasar la guagua yo espero que el próximo domingo yo estaba hablando entorno a los dieciocho mil aficionados llevan la pudiera al Gran Canaria me parecería una la entrada pero de la Unión Deportiva Las Palmas esperan veintidós mil veintitrés mil yo sólo veo muy complicado a esta hora del día todavía quedan bastantes días para que arranque el partido pero bueno vamos a hacer lo que está claro que el que pierda ese partido va a salir muy tocado

Voz 1643 38:24 vamos a federales yo creo que un cara a cara no un minuto para cada uno que nos expliquen por qué va a ganar a su equipo y porqué va a ganar al Tenerife y en Las Palmas deportiva pues mira pudiera utilizar un símil de

Voz 1371 38:35 hace un deporte vernáculo deporte propio que decimos alquilo

Voz 1709 38:38 que seguimos la lucha canaria el gran de perdió el chico

Voz 1371 38:41 bueno siempre el equipo que va por detrás en el que más en serio se toma los derbis así que creo que va a ganar el equipo más pequeño en esta situación confío mucho en José Luis Oltra porque sabe perfectamente lo que es un derbi y ha jugado cuatro ha ganado dos ya empatado otros dos creo también que por por la trayectoria si vamos al las últimas diez jornadas está mejor el Tenerife que la Unión Deportiva Las Palmas y luego porque ya la situación no puede ir a peor porque está siendo tan horrorosa la temporada al Tenerife ya sólo le faltaba perder el derbi así que por estos cuatro motivos el domingo en Siete Palmas el domingo en Gran Canaria contamos victoria blanquiazul

Voz 1643 39:13 y que no ha ganado Paco Herrera todavía en el banquillo de Las Palmas de vais del conocer lleva siete partidos seguidos me que me Melián Emily hay gente todos los siete partidos seguidos sin conocer la victoria porqué va a ganar las Palmas el domingo el derbi

Voz 13 39:29 porque el equipo está herido por orgullo o por casta por qué

Voz 18 39:34 en la ficción va a llevar en volandas a al equipo a al triunfo porque Las Palmas tienen mucho mejor plantel que el Club Deportivo Tenerife porque tiene un mejor presupuesto porque tiene el futbolistas que están experimentado en jugar muchos tipos de de clásico de The Verve así que bueno hay que sin duda alguna yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas no lo puede hacer peor de lo que lo ha hecho en estos últimos partidos si tiene que volver fútbol las como Araujo como Rubén Castro como Rafa Amir como Timor son futbolistas de mucha calidad y tienen que explotar de una vez por todas ahí yo creo que va a ser este próximo domingo a las cinco de la tarde en el Gran Canaria

Voz 1643 40:12 tenía ya un poquito más arriba Francis eso no se le ha sido escuchar a Bobby y cartoon poco eh

Voz 1709 40:20 llámame mañana otra vez por escrito

Voz 1643 40:23 estaba vamos estar llamando a los hasta el domingo se falta porque como ha dicho hoy Manolo lo de este domingo a las cinco de la tarde en Canarias las seis de la tarde en la la península va a ser una auténtica lucha canaria entre dos titanes de Segunda División Las Palmas Tenerife un derbi que no se vive desde el dos mil quince que fue cuando Las Palmas con Paco Herrera subió a Primera División curiosamente es el último ascenso del Tenerife lo he dicho ante ese Sergio Sánchez fue con quién el banquillo con José Luis Oltra el último ascenso de Las Palmas con Paco una última censuró el Tenerife con Oltra como persona objetiva de a mesa cuál es tu resultado para el partido empate a dos a que queda hoy

Voz 1709 41:01 si tú que apuestas para el partido cero dos

Voz 19 41:05 Francis tres cero

Voz 1709 41:07 Juan muy arriba arriba

Voz 18 41:10 mi hermana además te enteras te digo una cosa el último derbi empatamos aquí perdimos en Tenerife pero yo subí a Primera División

Voz 2 41:19 no lo recuerdo especialmente la verdad

Voz 1643 41:23 puedo decir

Voz 2 41:24 por aquí también me a técnico que Gran Canaria qué resultado as para el domingo dos

Voz 1709 41:30 dos cero dice no hemos yo voy a decir

Voz 19 41:33 yo veo aún cero uno sufriendo muchísimo

Voz 1643 41:35 ah bueno vale pues ya estaban dado ya la porra luego veremos a ver quién acierta Francis Mata amarrado aguantan hay muchas gracias y que gane el mejor que espectáculo que lo que queremos un abrazo luego luego

Voz 22 42:22 de igual la guarda para la semana que viene a dar un poquito porque tampoco querría que Alex debe sobre el citado Julia una importante estoy

Voz 1709 42:31 muy muy tampoco

Voz 22 42:34 eso es es hombre que hay partido de vuelta hacia la temporada todavía larga pero yo te digo te entiendo que no es un partido más de un partido muy especial y obviamente pues esta semana debe ser distinta

Voz 21 42:44 eso es lo que mola del fútbol yo siempre defiendo que lo que se vive antes de una semana de semanas

Voz 1709 42:48 partido importante la salsa de

Voz 1643 42:51 de este deporte ya lo mejor lo mejor vivir la Semana de antes porque esa sala que tienen la ilusión la alegría no sabes qué va a pasar a la incertidumbre más que a partir de cómo hayas perdido

Voz 1709 43:00 a fin no quiere saber nada del móvil

Voz 22 43:02 por lo menos yo me quedo tranquilo porque entiendo que ya os ha narrado los baños por allí no

Voz 1643 43:07 no bueno no siguen siguen en arreglando los baños pero es que era uno descubierto donde desapareció la semana pasada ya hemos gastado lo baños pero me han dicho los obreros que ahí ayudando Alicatando Nos tú

Voz 22 43:17 es el secreto de Alex los Rodríguez no

Voz 1709 43:20 sí sí sí que aparezca tu lado o desaparezca tienes que dedicar una

Voz 1643 43:23 píldora un día

Voz 1709 43:25 pues seguro que se la tome pero esta semana que cuando me va