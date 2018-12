"Tengo el compromiso de que la mujer llegue a donde quiera"

Voz 1 00:00 llegan las chicas Celia Montalbán

Voz 1 00:18 el descanso del guerrero ahí estamos nosotras estamos volvemos esta Navidad en on play LP extender versión estamos muy contentas tengo hasta de saturación y Arturo asocial porque esta semana se ha culpado al feminismo de todos los males del planeta se dicen muchas tonterías como que el feminismo tiene la culpa del avance de la ultraderecha la entrada de Vox en el Parlamento andaluz derrumbe de la izquierda que somos muy pesadas pidiendo la igualdad los derechos humanos que se proteja las mujeres de la violencia machista el lenguaje inclusivo no sé que que eso para mí es que no lo entiendo es como decís que por la pesadez de la OMS y los médicos por pedir una alimentación sana y hacer deporte la gente se ve irremediablemente empujada drogarse mira no saben cómo es que estás tan pesado con el Running que nos tenemos que dar no menos justicia no entiendo ese razonamiento para nada como a lo mejor ya venía alguno machista en casa está agarrándose a esto esto como hay que pone el fútbol cuidadito cuidar este tema cuidado también porque veo una maniobra en estas fechas fuerte de distracción hacia las mujeres que es llenar los escaparates de nuestras ciudades de vestidos de lentejuelas para que se vayan los ojos brille brille como las urracas nos despistemos de lo nuestro no chicas no poco atención que nos despiste una fiesta una Nochevieja hablando detención vamos a saludar

Voz 1995 01:31 alguien que es empoderamiento y que en poder a mujeres cada día nos acompaña Esther Valdivia en su presentación es que decir todo lo que hace es muy difícil así que vamos a resumir la ex presidenta de las revistas mujeres a seguir más editora de títulos líderes en el sector de la policía como la revista anuncios y CEO de publicaciones profesión sabes por bienvenida hemos resumido mucho trayectoria pero es que no tenemos tiempo

Voz 0381 01:54 muchas gracias encantada de estar con vosotros en la vi resumido muy bien porque para qué si en definitiva

Voz 2 02:01 Esther son cosas que pasan en la vida que es la primera feo que viene a las chicas

Voz 1995 02:05 así se quiere este esta

Voz 0381 02:07 un seguramente de las pocas empresarias dedicadas al mundo de la comunicación y a los medios de comunicación eso ya creo que todavía Marrero

Voz 1995 02:16 en este tuvo una muy buena idea poner en marcha mujeres a seguir para dar visibilidad a mujeres que cambien el mundo de la ciencia de la empresa de la comunicación en el deporte de la cultura que tiene tela que haya que crear esa publicación para reivindicarlo de una forma específica aclara porque en el resto no se tiene en cuenta

Voz 0381 02:34 sí y precisamente por eso se nos ocurrió la idea hace ya cinco años cuando a mí me gusta decir sobretodo esa visibilidad que no tenemos esa barrera con el papel Íñigo papel por poner un medio periodístico en todo esto no hay mujeres parece que sale mujeres para tertulias ligeras para hablar de cosmética para hablar de moda de niños las mujeres estamos en todos los sitios y realmente en el fondo es tremendamente triste que tengamos que poner cara dar visibilidad a tanto talento femenino que no es nuevo ahora estamos casi de moda pero esto no es nuevo sólo con que miremos o hablemos con nuestras madres nuestras abuelas nuestras maestras nos van a contar una cosa bien diferente

Voz 1995 03:25 pero tú te dedicas a más a la comunicación específicamente dentro de la comunicación a la publicidad es un sector terriblemente iba a decir masculino pero terriblemente machista

Voz 0381 03:38 bueno no estoy segura es y machista la verdad es que tanto el mundo del periodismo como el mundo de la publicidad y el mundo de la empresa General es un mundo masculino pero el mundo de la publicidad no a lo mejor si tenemos tienen una responsabilidad igual que los medios de comunicación sobre todo en el cuidado de los estereotipos en el cuidado y en poder plantear un rol de mujer o esas mujer ese espejo de una forma delicada y tratarlas bien

Voz 2 04:10 en su propia estructura a Miguel el Manifiesto fundador de la revista me parece ejemplar recomiendo la lectura habláis de sonoridad de brecha salarial conciliación termina diciendo si somos feministas por si alguien lo dudaba todavía en las estructuras en la estructura de las empresas sabemos que hay techo de cristal que es un mundo creado para que los hombres que triunfan y las mujeres estén en casa el sistema laboral esas y cuidando tú como CEO en un mundo de la publicidad tan agresivo te ha requerido gran les sacrificios personales requiere grandes sacrificios personales a las mujeres especialmente

Voz 0381 04:46 la verdad es que hay que tengo que decir que no me movido siempre en un mundo masculino en el mundo del periodismo primero y en el mundo de la empresa periodística también siempre he sido de las pocas mujeres dentro de los órganos de la compañía de los comités de dirección no de los consejos precisamente por eso que yo no lo haya sufrido y que nunca me he sentido discriminada no quiere decir que no exista precisamente por eso me tomo un compromiso y una misión real luchar para que la mujer esté donde quiera al lado del hombre

Voz 1995 05:29 pero Esther el éxito llegará el día que un hombre tome una decisión

Voz 0381 05:33 exacto no por el hecho de ser hombres

Voz 1995 05:35 no vamos a hacer el mundo más justo y no puede están en diversas categorías hay mucha verdad

Voz 0381 05:41 no esto no es una lucha de mujeres muy concepto feminismo ha evolucionado rapidísimamente en muy pocos años desde hace cinco años que nosotros empezamos a hablar de El Mundo del talento femenino siempre con hombres de deciros que mujeres a seguir punto com entre sus suscriptores Dallas News Letter diaria que son casi veinte mil mujer suscriptores hay un veinte por ciento de hombres

Voz 1995 06:11 de los premios que salen de mujeres a seguir

Voz 0381 06:13 sí vamos hasta caer uno de ellos

Voz 2 06:15 yo también lo recomiendo el estudios la creadora de estos premios Mujeres a seguir yo ahí descubro unas mujeres tan alucinantes tan inspiradoras que realmente cambian cosas hacia fuera y en sus propias estructuras

Voz 1995 06:28 pero no es un caso del machismo es bueno vamos explica

Voz 1 06:32 el de Carolina piel de Nerón y Carolina Pi que es la fundadora de la luz Carlota hay perdona Carlota Carlota la fundadora de hola

Voz 2 06:40 ella trabajaba en una gran empresa tiene un lejos lleva de baja maternal y al reincorporarse pues sufre lo que sufren muchas mujeres que es pérdida de responsabilidad se la apartan poco ella se va crea su propia compañía donde hay medidas reales que favorecen la conciliación como que se hacen trabajó en casa que cada uno se pone el horario no sopla las mujeres cambiar las reglas del juego

Voz 0807 07:01 no nos queda más remedio de todas formas Carlota que ella siempre lo dice no crea la empresa sólo tiene dos hombres con los que lo crea ella pilota el proyecto o pero con sus socios es una mujer brillante Carlota y sobre todo por el negocio tan complicado meterte en energía que se mete y consiguen sacar una empresa adelante a las mujeres nos toca luchar si mantenernos firmes siempre con los hombres porque esto no va de chicas ni de chicos esto va de seres humanos y tenemos que comprender cada uno tiene un talento para una cosa juntos lo conseguimos separados pues separados mira pero tenemos que estar todavía hoy ojalá tenga que deja muy pronto no haya premios mujeres

Voz 2 07:47 pero si además los y las medidas de conciliación favorecen a los hombres porque los también se tiene que quedar en casa ahí está con sus hijos y disfrutar de la crianza de la familia de su tiempo entre son medidas que benefician a hombres y mujeres

Voz 1995 07:59 pues sí que es paradójico pero entre las mujeres a seguir vamos a seguir a la mujer que montó mujeres así que desde Libia y que demuestra una vez más que que esto no da de hombres y mujeres que estaba de justicia que da igualdad que va a decir de crear un entorno mejor más competitivo y sobre todo insistir mucho más justo que en Esther tenemos que despedirnos ha sido un placer no muy a menudo pero estamos ya veremos muy pronto en que nos despedimos

