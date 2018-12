Arqueóloga de vidas femeninas

Voz 1 00:00 abrimos la página de Literatura y Periodismo el libro como soporte para contar historias reales crónicas veraces Antonio Rubio buenas noches

Voz 1363 00:11 hoy hablamos con una escritora y periodista que según sus propios lectores es una arqueóloga debidas femeninas una mujer que rescata del pasado historias de mujeres y las lleva la literatura Cristina Morató muy buenas noches buenas noches no sé si te pillamos en descanso estás por ahí por el mundo

Voz 1362 00:27 no no me me me pescas escribiendo yo soy noctambula y aprovechó las noches para escribir también es una forma de viajar es

Voz 1363 00:35 canso de la guerrera de alguna manera esto me gusta

Voz 1362 00:37 dado ya me da para un titular

Voz 1363 00:40 Cristina Mujeres espías explorador las mujeres que descubren nuevos caminos en el mapa por todo Oriente por África de esto trata tu obra desde el primer libro desde viajeras intrépidas y aventurera cuentes historias nos hemos perdido hasta ahora porque lleva nombre de mujer

Voz 1362 00:56 bueno no hemos perdido muchos bueno pues porque la historia estaba la historia él se ha escrito desde el poder el poder lo tenían los hombres si en aquella época los historiadores encargaron de ocultar muy bien bueno las hazañas y los logros de las mujeres no también es verdad que yo cuando en el dos mil uno porque ya fue en el dos mil uno no publiqué mi primer libro el de viajeras intrépidas y aventurera hay que decir que Bono las biografías femeninas no llamaban mucho la atención

Voz 1363 01:23 cierto pocos autores se dedicaban

Voz 1362 01:26 a investigar bueno esta otra parte como tú muy bien dices de la historia no la las mujeres olvidadas rebeldes exploradora en conformistas no ahora el tema ya ves que se ha puesto de moda me alegra

Voz 1363 01:38 no hay nada mente sí sí hay muchos

Voz 1362 01:41 títulos incluso hay libros infantiles ahora maravillosos con magníficas ilustraciones que rescatan a las guerreras eh ya las mujeres que realmente han hecho grandes logros está muy bien falta mucho por recorrer eh falta que los nombres de las mujeres estén presentes desde mi punto de vista no en los contenidos por ejemplo de la eso no eh donde apenas se cita bueno yo creo que mis libros pues de alguna manera han ayudado a a visibilizar estas estas estas vidas extraordinarias finalmente eh

Voz 2 02:11 no solamente sus libros sin los tus investigaciones no recuerdo Divina Lola reinan malditas divas rebeldes cautivas a día Las damas de Oriente en La reina de África

Voz 3 02:26 sí sí

Voz 2 02:28 último que sé que estás preparando que estás trabajando y que veremos en fechas más o menos próximas

Voz 1362 02:38 bueno tardaremos un año de todavía porque como tú muy bien dices todos mis libros me gusta cuando me dicen tus libros se leen como una novela no en el fondo digo que soy una periodista que escribe libros eh no me siento escritora no yo yo lo que soy mi es una investigadora sobre todo has nombrado cautivan Arabia eh bueno finalmente cautivan Arabia día de yo a día de hoy pues es la primera biografía que se ha publicado en España de este personaje extraordinario que es la la condesa Marga dando ahí no esta vascofrancesa que llevó bueno que fue espía ya aventurera en Oriente Próximo en los años treinta llevó una vida de escándalos y de aventuras impensables no para una mujer en su época bueno pues para eso yo tuve que viajara a Siria realice varios viajes a las ruinas de Palmira estuve alojada en el hotel que ella dirigía posteriormente contacté con su hijo pude contactar con su hijo Jack tan dura en qué bueno que tenían en ese momento tenía noventa y dos años estaba en una residencia de ancianos a las afueras de París y fui a verle gracias eh bueno a su colaboración y a las horas y horas que grabamos pues pudo reconstruir la vida de esta mujer no sin todas estas largas horas de entrevistas de investigación en archivos yo no hubiera podido reconstruir la vida de Marga dando ejemplo

Voz 1363 03:59 de Marga de Andoain vamos a pasar a Lola como periodista que escribe libros como investigadora te centran en esta bailarina que corteja buena parte de la nobleza europea de los artistas del siglo XIX se marcha a Norteamérica la fiebre del oro por qué porque ese interés por ella que es lo que te llama la atención

Voz 1362 04:17 bueno me fascina primero porque yo ya había oído hablar de Lola Montes la había oído hablar a mi madre siempre además rodeada de una aureola de escándalo para mi sorpresa y lo más gracioso es cuando descubro bueno están además las coplas de Concha Piquer las famosas con dedicar a Lola Montes ha es andaluza de ojos verdes y largas pestañas y resulta que el andaluza de ojos verdes y largas pestañas era irlandesa llamaba Elizabeth Gilbert es maravilloso no me fascinan las imposturas osea yo tengo debilidad lo reconozco debe haber algo en mí me atraen las imposturas las mujeres rebeldes las poco convencionales quizás haya algo en mí hay algo de ellas en Mino pero es verdad que que es un personaje maravilloso el problema volvemos a lo mismo es que escribir una biografía de una impostor ahí de una mujer que se inventa sus memorias porque sus memorias son toda una sarta de mentiras sí mucha imaginación pues me implicó entre otras cosas pues imagínate pues ir a Múnich pedir permiso a los archivos reales para poder es que fue un momento muy muy emocionante la correspondencia privada entre el Rey Luis I de Baviera ya esta hermosa bailarina porque si Lola Montes pasa a la historia sobre todos por su romance con el Rey Luis I de Baviera y bueno pues me estoy muchas horas viendo poder acceder a estos documentos para mí está parte de investigación es es lo que más me emociona no y luego pues sí tengo la excusa para viajar porque al final me busco protagonistas viajeras de lo confieso porque así también viajo no entonces seguir los pasos de una mujer bueno que dio en su época estamos hablando de el siglo XIX Lola Montes esta bailarina ya aventurera cortesana pues esta mujer cuando ya abandona Múnich porque bueno estalló la revolución del cuarenta yo sí tuvo que huir por piernas de Munich pues nos la encontramos en EEUU en plena fiebre del oro ella actuando como empresaria teatral dando conferencias ganando más dinero incluso que Charles Dickens osea era era maravilla era una Super Woman actual no con esta excusa pues viajes San Francisco y sorpresa volvemos al tema del periodismo en la Universidad de Berkeley en la librería me encontré cincuenta cajas que no habían sido abiertas en veinte años algo que me alegro porque pensé mira el personaje no lo han tocado cincuenta cajas

Voz 1363 06:42 persiana no tengo grafías con Car

Voz 1362 06:45 las con material porque un abogado de San Francisco enamorado plenamente de esta señora se gastó todo el dinero que tenía en recopilar documentación o no a la Universidad de Berkeley

Voz 1363 06:58 histórica luego llegó la Morato

Voz 1362 07:01 entiendes la arqueóloga de vidas femeninas ya entonces a esta señora pues le tuve que le tuve que dedicar un libro no es Divina Lola mi último libro

Voz 2 07:10 al

Voz 1363 07:11 por tanto en planta

Voz 1362 07:15 no porque me llaman a Morató

Voz 2 07:17 para este año es el nombre de guerra años ochenta Barcelona coinciden una serie de personas sobre todo es importante y por eso quería recuperarla Morató de hoy recordando la Morató de ayer cuando la Morato hace equipo con una señora que se llama Montserrat Roig cuando ellos dos trabajan en televisión cuando hace un equipo excelente otra persona que las ve de cerca las presenta si no está muy lejano y sobretodo hay una cosa que es muy importante en la Morató deja ese protagonismo cuando ya dirigía programas en televisión se plantea su dinámica como auténtica periodista e investigadora no la encontramos hoy en el dos mil dieciocho haciendo lo que yo siempre planteo el periodismo y la literatura la literatura y el periodismo son primos hermanos en este caso primas

Voz 1362 08:16 primas hermanas sí sí no no yo del dos mil en el año dos mil bueno hay mucha gente que todavía no entiende porque me lo dicen es todavía y que dejé la televisión en aras de escribirla libros no todavía me lo dicen cuando me encuentro con una presentadora de aquella época ahí que Peña que dejaste la televisión y claro yo respondo bueno la televisión hija mía me dio dinero para poder seguir viajando hay vida más allá de la televisión

Voz 1363 08:41 sí sin duda entiendes para mí la televisión los

Voz 1362 08:43 si soy sincera he trabajado con los mejores con Jesús Hermida con mucha gente y luego he dirigido no es sobre todo de dirigido a grandes profesionales pero sí lo soy sincera en esta noche tan bonita os diré que era una excusa para poder ahorrar dinero irme de viaje mi auténtica pasión eran los viajes y entonces cuando tenía dinero pues entonces lo que acogiera comprarme muchos carretes porque entonces eran carrete ir a algún país lejano pasar largas temporadas en África o en o en Asia que era mi pasión de esta pasión viajera viene es ese homenaje con bastante que estoy haciendo porque en realidad todos mis libros desde el primero desde viajeras intrépidas de aventureros yo digo que son un homenaje a mis antecesoras no a esas mujeres rebeldes valientes que recorrieron un mundo donde no había GPS donde no había vacunas donde te enfrentaba es casi a una a una muerte segura y encima te tenías que enfrentar a los prejuicios de de de la época no porque bueno hasta no hace mucho una mujer que viajara sola era tachada de inmoral era tachada de Mary macho se cuestionaba se cuestionaba su moralidad y era muy difícil no para para una mujer el poder salir más allá de los límites del

Voz 3 09:57 claro

Voz 1362 09:58 entonces sí que es verdad que bueno pues me hubiera encantado haber podido conversar más con Montse Roig porque cuando yo trabajé con ella yo no tenía ni el la conciencia feminista que tengo ahora sí que la Mamez de ella porque ella me hablaba mucho y era para mí un ejemplo pero yo creo que ahora pues nos lo hubiéramos pasado muy bien las dos hablando de todas estas mujeres y de la reivindicación de estos personajes

Voz 1363 10:24 gracias Cristina felices bien muchas gracias