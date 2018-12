"Esta novela se iba a escribir hacia atrás, invirtiendo la narración y la cronología"

Voz 1363 00:00 en los próximos minutos abrimos feliz final es la última experiencia literaria de Isaac Rosa escritor sevillano autor de ocho novelas entre ellas otra maldita novela sobre la Guerra Civil El vano ayer el país del miedo reconocida con el Premio Fundación José Manuel Lara como mejor novela del año o la mano invisible columnista de prensa es también autor de varios libros de relatos y guiones de cómic su obra ha sido llevada al cine en tres Socas tienes esa rosa buenas noches buenas noches muchísimas gracias por venir Graciela tienes mucho lío mucha promoción y sobre todo qué andas entre Sevilla en Madrid no sé si es si es fácil compaginar las cosas y ponerlo todo en orden

Voz 2 00:49 en un año complicado la escritura de libros la la publicación una mudanza me cambiado de ciudad es estoy en un momento agitado

Voz 1363 00:57 a todo eso con el periodismo en el trabajo de mesa Isaac comentaba yo al comienzo al programa que este libro ha estado días persiguiendo me através del Boca Boca acompañado de un tienes que leerlo pero de una rotundidad que a mí me asustaba esperabas tocar el corazón del lector de esta manera con un con algo tan valiente Italia triste porque es verdad que es muy valiente mira la vida de frente una ruptura que es algo por lo que hemos pasado todos lo vamos a pasar en algún momento de la vida pero es triste

Voz 0815 01:28 sí yo la verdad estoy muy muy sorprendido y muy abrumado también por la por la buena acogida la respuesta por lo que por lo que me está llegando de de muchas lectoras y lectores que que están leyendo que están leyendo bien que están recomendando que están leyendo con el lápiz subrayando oí lo que están leyendo también es muy habitual también reconociendo se identificándose con con buena parte de las vivencias que se cuentan ahí yo creo que lo que que que lo que ha podido provocar el libro para mí lo que hace es confirmar algo que yo tenía como intuición cuando empecé a escribir el libro que era la la sensación de que todos participamos de algo que yo estaba sin siendo en mí mismo en mi vida en mi entorno que empecé a detectar también en gente con la que me encontraba a lo largo de escritura el libro que me daban acabado confirmando los lectores que es ese desconcierto en el que vivimos nuestras relaciones hoy es eso que yo llamado el malestar amoroso el que algo algo va mal el abono está funcionando no estamos queriendo bien pero también que desde ese desconcierto y malestar tenemos muchas ganas de hablar ahora tengo muchas ganas de compartir de de poner en común no desahogarnos sino de poner en común lo que nos está pasando lo que está pasando en nuestras vidas en lo más íntimo eso yo me lo encontré durante la escritura el libro con con mucha gente que que realmente nunca mejor dicho me abrió el corazón me contaron sus sus vidas amorosas y sus malestares y su desconcierto como decía me lo estoy contando ahora a la vuelta de unos meses cuando sea publicado el libro también en la comunicación con los lectores

Voz 3 02:49 no

Voz 1363 02:50 es un libro este potentísimo es una novela pero casi tiene ambición de ensayo porque te hace hacerte muchas preguntas y te provoca la reflexión no es una novela poderosa valiente reflexiva y original vamos por partes feliz final es una historia de amor contaba desde la ruptura hasta su comienzo Antonio y Ángela los protagonistas mono Logan contra el otro mostrando las dos caras de una separación pones Isaac que el fracaso sentimental es también un fracaso social dices incluso que sufrimos más por amor que nuestros padres porque nos queremos con las gafas del capitalismo

Voz 0815 03:25 claro es que vivimos en un tiempo en el que todo lo lo individualizada Mons a todos los psicológico vamos todo lo convertimos en un problema del del yo y lo encerrados en el yo todo lo que nos pasa es un problema nuestro es por una falta de actitud es porque no nos esforzamos es porque tenemos alguna tara psicológica ir la solución siempre lo encontramos pues en la en la autoayuda en el coaching en todas estas terapias de saldo que van saliendo y sin embargo yo creo que que buena parte de lo que nos pasa es un problema personal no es un fracaso e incluso la fracaso amoroso cuando lo vivo con su fracaso personal es un fracaso colectivo que es un problema colectivo y la respuesta también debe ser colectivas a la lo lo que va mal en nuestras relaciones el esa pregunta que yo me hacía con el libro de de que nos pasa que nos queremos mal tiene que ver con que vivimos mal tiene que ver con la vida que llevamos la respuesta eso no es una respuesta individual y no está en el coaching y como digo ni en la autoayuda sino que está en ejercicio yo creo de de de pensar juntos de de de de pensar qué tipo de amor queremos

Voz 1363 04:26 quizás si nos quitamos esas gafas del capitalismo no de la obsolescencia programada de que todo tiene un final de de que las cosas llegan hasta donde llegan quizá estaríamos no sé si reinventando pero sí repensado en en las relaciones

Voz 0815 04:41 claro es que cuando hablamos de de capitalismo solemos pensar en términos económicos y es verdad que eso tiene mucho que ver yo querido también contarlo en la novela de todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida con las con las condiciones materiales con el trabajo con con la como digo con las con las condiciones que hacen posible el amor y que también están muy presentes en el desamor pero a mí me interesa sobre todo el capitalismo lo que tiene de de sistema cultural y sistema de valores que es lo que es lo que entra dentro de nuestras casas hasta lo más íntimo que son esas vidas que llevamos que están marcadas por todo eso que has dicho muy bien de esa obsolescencia ese corto plazo que que hace que nada dura que todo tenga la recambio y que busquemos siempre la la novedad pero también por esas vidas ansiosa si depresivas en las que estamos por esas vidas acelerada esa falta de tiempos yo llevo llevó en los últimos años oyendo en entornos la frase más repetida supongo que te pasara igual ese saber no tengo tiempo no me da la vida para nada no pues si no nos da tiempo para nada ni para lo más básico de nuestra vida ni para cuidarnos ni para satisfacer lo que nos apetezca tampoco tenemos tiempo para el amor sotana tenemos un problema de tiempo para creernos el quererse el el convivir el hacer que un amor duro hay que crezca necesita mucho tiempo

Voz 1363 05:49 me estaba acordando el filósofo Javier Gomá que dice que esta afirmación que tanto repetimos es mentira que realmente lo único que tenemos nuestro único patrimonio es el tiempo

Voz 0815 05:57 sí eso es cierto pero no nos lo quitan es lo tenemos que real apropiar nos de del tiempo yo en eso intento también creo que la que la literatura puede ser también una forma de apropiarse de aquello que nos han quitado en este caso del tiempo también de tomar de tomar las riendas de nuestra vida en este caso

Voz 1363 06:13 vamos a volver a la vocación estética de la estructura narrativa Isaac es un escritor brillante reconocido además pero es que es tremendamente original este libro está contada desde la ruptura hasta el comienzo hay un capítulo entero para para Antonio otro que treinta discursos bueno un tercero en los que discurren columnas paralelas no no sé si tenías pensado que fuera así desde el principio cuál ha sido el proceso creativo

Voz 4 06:36 sí yo tenía varias decisiones

Voz 0815 06:39 muy claras desde el inicio de que empecé a escribir una una vez decidido de qué quería escribir la novela la que era sobre esa sobre ese como decía sobre ese malestar amoroso y las mucha interferencias de lo que vivimos en nuestras en nuestra intimidad en nuestros sentimientos yo tenía muy claro que está novelas IVAs se iba a escribir hacia atrás sea invirtiendo la narración invirtiendo la cronología que se tenía que escribir desde la separación hasta llegar al al momento inicial a la primera mirada entre los entre los enamorados iría muy claro también que tenía que contarle a dos voces que esto tenía que ser una una alternancia de esos de esas voces al principio son monólogos pero que acaban dialogando y que y que él se dedican a contar y recontar lo que les ha pasado para para reencontrándose ver si pueden reencontrarse si pueden todavía volver a hablar como hablaron al principio uno hablar con una misma voz a hablar o hablar sin sin mirar cada uno hacia el otro lado no y tenía muy claro porque porque yo creo que por un lado porque yo creo que el que el amor es es activamente siempre un relato siempre es algo que contamos y nos contamos contamos juntos hasta que en un momento dado algo se rompe y dejamos de contarnos juntos y acabamos en el momento de la separación en el desamor que siempre es una batalla de relatos siempre es un una disputa por contar qué ha pasado por recontar por encontrar las causas por asignar las culpas también por repartir las culpas tenía también como te decía muy claro que que esto lo iba a escribir para atrás y no no era una bueno una búsqueda de una originalidad de hacer un experimento sino que el que yo quería darle la vuelta al al a la a cómo construimos habitualmente las la relación de causas y efectos no de las causas y consecuencias siempre cuando cuando cuando empiezas por el final cuando empiezas por el final pues es muy fácil aparentemente encontrar dónde se rompió esto quién tuvo la culpa y sin embargo cuando empieza a remontar desde desde el final al inmediatamente anterior y de ahí va descendiendo pues yo creo que sí que se ve de otra manera se observa otra manera la propia evolución de la relación además hay una metáfora que recorre toda la novela que que a mí me gusta especialmente que es la de la ex la excavación arqueológica en el recontar el recuperar una relación cuando se habrá roto como quién abre la tierra como quién levanta la tierra como quién excava una una una fosa en este caso un yacimiento lo que te vas encontrando son los estratos las capas que se han ido acumulando y que tienes que ir levantando un alguna para llegar a lo que está debajo para llegar hasta el principio entonces a mí me gustaba mucho esa idea de ir contando como quien levanta la tierra la vez que levantas la tierra pues te encuentras unas veces te encuentras restos de otros momentos de otras épocas te encuentras restos cerámicos pero también te encuentras hueso si también cuentas basura hay ceniza hay de todo

Voz 1363 09:13 Luz y sombra claro pero hay que ser muy generoso para para realizar ese ejercicio ni más en pareja hay más cuando hay una ruptura con con tantas cosas no que que arrastra he leído que en tus novelas parte siempre de una pregunta cuál ha sido la pregunta motivador a de de Feli final

Voz 4 09:30 sí es cierto que todos mis libros tienen esa esa intención reflexiva de pensar

Voz 0815 09:38 digamos de de pensar contando porque yo creo que que nuestro nuestra forma de pensar siempre es muy narrativa y nosotros pensamos El Mundo a nosotros mismos contándonos siempre contando historias necesitamos construir siempre un relato darle forma arriba para entender Llor siempre intento con las novelas hacer esa propuesta al lector a partir de una pregunta que suele ser el el el inicio del libro desde la que se van desgajado otras preguntas otros otros temas en este caso la pregunta de partida sería esa que decía al principio de que nos está pasando porque nos queremos mal porque no porque nos queremos así que que que deberíamos hacer para que es de otra manera a donde está el el amor bueno El buen amor ese que que a veces invocamos como hacen los los protagonistas casi ingenuamente ese amor bueno que todos pensamos que debe estar en algún sitio pero que no es el que el que usamos habitualmente

Voz 1363 10:28 esto porque en este programa hablamos mucho siempre de de buscar nuestra propia herida no oí escuchando las heridas tocando en las salidas de los de los protagonistas uno ve la herida en ella y también ve la herida no es decir te sientes identificado con ambos esto es muy interesante también no tiene nada que ver con los géneros y eso que el feminismo es verdad que ha dado una vuelta también a las relaciones no sentimental

Voz 0815 10:50 claro sí yo sea yo creo que hay e inevitablemente hay un cierto sesgo de género a la hora de identificarse los lectores de la directora inevitablemente las lectoras tienden a identificarse más con ella él

Voz 1363 11:01 pero porque porque es escrita por un hombre

Voz 0815 11:03 sí pero al mismo tiempo lo que me llega no lo que me dicen A es que las lectoras sintiéndose muy reconocidas en ella les les permite el libro entenderla él también hay que comprender no aparte después de haber vivido una relación amorosa de haber pasado también por una separación y en el caso de ellos también no yo no creo que que ésta sea una novela solo o al menos una de las preocupaciones yo tenía es que fue una novela donde las dos voces tuvieran la misma fuerza el mismo peso y las dos fueran creíble

Voz 4 11:27 pues aquí solemos pensar que

Voz 0815 11:30 obviamente al al autor un hombre él es más fácil escribir la voz masculina y le costaría más la la voz femenina y sin embargo yo en este libro donde donde creo que me he esforzado más literariamente en construir el personaje veían construir esa voz ir para eso me han sido de gran ayuda los interlocutores que me han acompañado este libro es decir muchas amigas muchas muchas conocidas muchas lectoras que durante meses mientras que viendo el libro como te decía al principio me han abierto el corazón me han contado también su forma de vivir las relaciones

Voz 1363 12:01 porque tiene tinte autobiográfico

Voz 2 12:04 no no especialmente a Abel todo el mismo muchas voces todos mis libros son muy autobiográfico hizo lo que pasa que es verdad que esta pregunta te lo hacen cuando escribes de algo tan abiertamente emocional que cuando escribí

Voz 0815 12:18 no se lo reescribió mano invisible que es una novela sobre el mundo del trabajo me preguntaban si era autobiográficas y yo he vivido esa experiencias laborales en este caso claro inevitablemente la pregunta es cuánto hay de mí en esa en esa vida amorosa que se cuenta ir yo digo que no que no es una no es un auto ficción ahora que estamos tan con el general el auto ficción no es una novela autobiográfica pero está armada con muchos materiales propios no es Mi vida y yo no no hay muchas cosas de mí muchas cosas reconocibles en quiénes quienes me conocen pero siendo una ficción siendo personajes de ficción no siendo yo el protagonista masculino sí que está como decía armado con con mucha carne propia y también de mi entorno más más cercano

Voz 1363 12:58 quiere volver a lo del lector y la lectora porque yo claro como mujer hay algo que de repente descubierto no que me ha parecido muy revelador y es el tema de los divorcios claro crecimos nuestra generación no los que tenemos cuarenta o más de cuarenta crecimos con la normalización del del divorcio es cierto que para nosotras el divorcio pues saber perdí pero lío que claro la mujer siempre lleva mucha más carga no socialmente ir me ha parecido revelador el qué

Voz 2 13:23 vosotros estáis discutiendo ahora que el divorcio no era lo que os vendieron claro eso es algo que tiene que ver

Voz 0815 13:29 yo creo que con nuestra generación iba con dentro de nuestra generación con los hombres que decir es algo muy muy masculino en la educación sentimental que hemos que hemos recibido pues el divorcio se había en efecto normalizado era ya algo que no despertaba ningún tipo de rechazo ni prejuicio moral era algo normal porque entre otras cosas pues la mayor ya ya teníamos padres divorciados en nuestro entorno más cercano pero se había normalizado tanto yo creo que se había convertido en algo aspiracional era como parte de nuestras aspiraciones en la vida

Voz 2 13:58 como digo de los hombres que para las mujeres era diferente

Voz 0815 14:02 sabíamos que el divorcio era pues algo que nos que nos tocaría algo que que no ganaríamos quizá algo que no merecía menos merecería hemos que igual que dentro de años pues acabaríamos jubilando no si teniendo una pensión y unos derechos sociales que también parece están ahora en cuestión pues también nos merecíamos un divorcio no mereceremos un divorcio en buenas condiciones todos teníamos un poco esa fantasía de de convertirnos en una especie de Woody Allen

Voz 4 14:25 en que es interesante que vive en un loft en Manhattan

Voz 0815 14:30 Mas tiene una novia treinta años menor que esa esa esa como digo eso se convirtió en algo aspiracional y que ha pasado que a la vuelta de unos años después de esto que hemos llamado crisis pues esa esa expectativa esa aspiración se ha derrumbado como muchas otras Nos ha caído nos hemos encontrado con que los divorcios no eran los que pensábamos no eran los que compramos no eran los que nos vendieron sino que el divorcio para para mucha gente de mi generación para hombres y para mujeres se ha convertido en una una catástrofe económica en una catástrofe social en un en un descenso en una

Voz 4 14:59 pérdida de calidad de vida

Voz 0815 15:02 en un motivo de incertidumbre para para el futuro y en efecto no el divorcio que esperábamos a estas alturas de la vida

Voz 1363 15:08 en una búsqueda no tratar de encajar de nuevo de buscar tu sitio y es una búsqueda que puede durar mucho tiempo

Voz 0815 15:15 claro de hecho lo lo que suele ocurrir es que el que el que se separa enseguida se agarra otras relación enseguida entran otra relación y la propia nueva relación suele ser el motivo para la separación suele ser la excusa para la para la separación y eso tiene que ver arte con lo económico inevitablemente una realidad tan tan evidente como que hoy con sueldos muy difícil para dar una vivienda impera una vivienda además en buenas condiciones donde además puede llevar a tu hijo si te has divorciado y tienes tienes hijos pero tiene que ver también con algo más más afectivo con con Iker y que y que está muy marcado también por el por el tiempo que vivimos que es esa búsqueda de de seguridad de protección de de quitarnos buscamos en el amor una y otra vez cuando dejamos cuando nos estás en pareja para dejar el buscar algo que nos cure de esta soledad en la que vivimos sentimiento de soledad que es que es una soledad ahora que hablamos mucho de las políticas contra la soledad y siempre pensamos la soledad en términos de de personas mayores que están solas de servicios sociales

Voz 2 16:14 sí yo creo que la soledad es un problema

Voz 0815 16:17 político dice es un problema mucho más amplios hasta esa soledad en la que vivimos que más que soledad intemperie a nos hemos hemos perdido como sociedad muchos elementos de seguridad de solidaridad de cohesión ese Nos al se nos han roto el relato de vida el relato de vida que podían tener nuestros padres y nuestros abuelos que con sus problemas es un conflicto pero un relato debida digamos coherente continuo y en nuestro Hoy es un relato de vida fragmentado disco discontinuo incierto y eso hace que busquemos esa seguridad el reconstruirla la seguridad compañía el quitarnos el miedo el quitarnos la soledad como digo en el amor pero eso al final lo que acabas cargando expectativas también el amor ponemos esperamos mucho de deseamos

Voz 1363 16:57 claro ese mito del amor romántico con el que hemos crecido que era tan grande que tenía tanta épica y luego nos hemos encontrado cosas tan pequeñitas no es difícil sí de utilizarla el trabajo de la psicóloga Eva Lloyds ha sido fundamental no para escribir esta novela esto me ha interesado mucho público haya un libro porque duele el amor una explicación sociológica que explica por qué no es tanto el rechazo

Voz 0815 17:23 si el Amieva Jude es es una de las autoras que me acompañaba este libro pero que ha sido fundamental sea desde desde antes de decidir escribir esta novela ya la venía leyendo a ese libro que citas el porque el amor para mí uno de los libros que mejor sirve para entender nuestra nuestro tiempo más allá de lo amoroso no no es un libro que haya que leer sólo cuando te duele el amor sino porque su libro que desde el amor lo que hace que lo que yo intentaba también con la novela desde el amor mirar más allá entender lo que cómo cómo es nuestra vida como es la la sociedad las relaciones en las que en las que estamos

Voz 4 17:53 yo coincido con ella también quería que estuviera la novela en en en la intensidad

Voz 0815 17:58 la diferente intensidad que acogido y el dolor amoroso en en nuestro tiempo en un tiempo en el que paradójicamente parece que que no creemos ya que el amor sea que nos hemos vuelto como como se dice del protagonista masculino en algún momento la novela ha vuelto unos ateos del amor envuelto unos descreídos unos cínicos que todo el tiempo estamos diciendo que el amor es un invento de Hollywood que no creemos en el amor romántico por supuesto y que nos comportamos con ese cierto cinismo no cuando entramos en relación amorosa pero al mismo tiempo que somos ateos amorosos que somos descreído dramón luego nos duele horriblemente en seguimos sufriendo por amor y eso tiene que ver con todo eso que que explica muy bien Eva Joe con la con él como el amor se ha convertido hoy a falta de otros elementos de digamos de asignación de valor en la sociedad al haberse perdido un cierto orden social que también que vivieron las generaciones anteriores pues el amor se convierte en una forma de asignar valor en una forma de darnos valor de darnos valor social y en el momento en que cuando alguien nos quiere es como que nos da valor nuestro valor como personas como de la sociedad el momento en que dejan de creernos no nos de evaluamos Nos desvalorizó es esa ese hundimiento

Voz 2 19:02 es aterrador esto que estás cota dietas y si lo lo lo

Voz 0815 19:07 plica perfectamente y lo entiendes muy bien no y eso hace que sea como digo del que parece que no esperamos nada hay que somos unos descreídos los ateos pues luego en el momento del desamor en el momento del rechazo de la traición o cualquier otro sufrimiento amoroso dolor es catastrófico se convierte en un dolor que no es que no es que no es parte por completo

Voz 1363 19:26 otra idea de Marina Garcés en esta ocasión que te ha fortalecido la novela y que me encantaría que compartir con nosotros mientras desmontados estructuras que sabemos que no funcionan como esta de de la relación y a colación de este descreimiento buscamos el amor libre y hemos encontrado el amor liberalizado que no sé si también el neoliberal ya hemos hablado de algo algo de esto pero pero es que lo estamos reemplazando por otras cosas

Voz 0815 19:51 claro eh Marina Garcés es es una de las autoras más interesantes hoy que que que que más ha reflexionado no sobre el amor en este sentido sino sino realmente sobre nuestra vida sobre sobre cómo queremos vivir sobre un sentido damos seguramente mucho más amplio que tiene que ver con la con la fraternidad que tiene que ver también con cuidarnos como sociedad imaginad que también como digo está muy presente en este libro que además tuve la suerte de que me acompañó en Barcelona en la en la presentación e hizo una intervención preciosas sobre como digo sobre sobre cómo salir del del amor en el que no sean cerramos qué es lo que le pasa también la protagonista de la novela que que es lo que nos pasa la mayoría cuando entrábamos en una relación de los acabamos encerrando en el amor y que Bush

Voz 4 20:30 cuando quitarnos las

Voz 0815 20:32 me da lo que acabamos es construyendo una soledad Un poquito más amplia una soledad de dos pero que no deja de ser soledad de hablaba muy inteligentemente brillantemente de como de de cómo salir de ese encierro del amor para ser capaces de construir un un decía ayer un entramado de afectos más amplio en el que no solamente sea la pareja mirándose el uno al otro y en el momento en que dejan de ser una el otro ya parece que ha fracasado o la familia sola frente al mundo que también es cómo cómo construimos hoy las familias no el de los padres y los hijos criando solos solos en la en la sociedad

Voz 4 21:04 yo comparto con ella

Voz 5 21:06 el amor más más amplio más más más y seguramente más

Voz 0815 21:12 más duradera también no que se basa en vínculos más fuertes no en este tiempo de de vínculos débiles en este tiempo de relaciones líquidas que solemos decir entonces la ella ella tiene esa idea que aparece también en la novela de de de como buscando el amor libre buscando desprenderse de todo aquello que no nos gusta hablar del amor romántico buscando quitarnos de aquello que Obilla llamamos tóxico de aquello que tenía que ver con la por supuesto con el machismo que tenía que ver con ciertas formas de sometimiento de violencia incluso pues hemos acabado quedando digamos sin nada con qué sustituirlo hemos acabado quedando a solas y desnudos frente al al mercado frente al mercados en esa intemperie como digo en la el amor ya deja de ser tuviese que tengamos liberalizado y acabamos entrando en un mercado amoroso en un mercado que es en el que vivimos en el mercado ofertas amorosas al que acudimos como vamos a cualquier mercado

Voz 2 22:01 yo no estoy de nuevo en el mercado hay hasta un abrazo eso es lo que se dice cuando parte de vuelve a estar en el mundo

Voz 0815 22:06 pero es cierto y al final vamos al mercado como digo cómo vamos a cualquier mercado a comprar va a vender con la calculadora haciendo cálculos siempre de de ganancias y pérdidas en el administrando que eso es algo que ocurre demasiado en las las parejas en las relaciones administrando los recursos emocionales que eso es algo muy triste no cuando uno empieza a administrar sus propios recursos emocionales para para ver qué efecto provoca en la otra parte au Se va guardando va acumulando común capital muchas veces de de agravios de resentimiento que lo tiene ahí como una reserva que en algún momento aparecerá no entonces como digo es en ese ese amor liberalizado que no se acaba convirtiendo en emprendedores sentimentales en emprendedores amoroso pues tiene mucho que ver también con ese con ese malestar del que hablaba con ese desconcierto

Voz 1363 22:53 Isaac Rosa estaría toda la noche escuchando es verdad es una novela esta feliz final para gente de cuarenta para gente que se ha separado

Voz 0815 23:01 no yo yo yo creo que es una novela que tiene una una clave seguramente generacional que es inevitable es decir se va a sentir mucho más reconocido quién comparte con el autor conmigo una unas vivencias una biografía una una educación sentimental y política y cultural que es que es la que tenemos seguramente los nacidos en la Transición pero pero yo me estoy encontrando por suerte con con muchas lectoras y lectores de otras generaciones tanto muy jóvenes que lo leen yo creo que casi como como algo anticipa es decir bueno vamos a evitar llegar a esto vamos a evitar que nuestras relaciones sean así también como también lectores de más edad que que han pasado por relaciones en otros momentos a lo mejor en años anteriores pero que no dejan de reconocerse también en lo que en lo que relata la novela que es el ciclo de vida de una pareja artículo dio la pareja que con las particularidades de cada momento histórico pero pasa por la misma estaciones siempre es enamoramiento tremendo y excepcional la dificultad de aterrizar el enamoramiento y convertirlo en convivencia y como eso esa cuesta abajo en la que van deslizándose sin darse cuenta los enamorados hasta que llega el desamor yo creo que esa esa es el ciclo de vida de tantas parejas en el que se reconoce

Voz 1363 24:12 que una gran valentía por la escritura por la lectura también pero es una novela muy luminosa en realidad lo que te deja es una con esta vocación de ensayo ahí tienes lo que te deja una puerta abierta de dónde sale mucha luz Isaac Rosa muchísimas gracias por venir